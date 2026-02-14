Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत

Rajasthan News Live Today: जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 (NH-52) पर टीगरिया मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. इस हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई—चार पुरुष और एक महिला.  

Published: Feb 14, 2026, 08:01 AM IST | Updated: Feb 14, 2026, 08:02 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 (NH-52) पर टीगरिया मोड़ के पास रात के समय एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके कारण कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. इस भयानक दुर्घटना में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं.

FSL वेन को ट्रक में मारी टक्कर, कांस्टेबल दुर्गादान की मौत

पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में NH 162 पर ढाबे पर पानी की बोतल लेने उतरे पुलिस एफएसएल टीम के कांस्टेबल दुर्गादान को ट्रक चालक ने चपेट में ले लिया, घटना के दौरान ओवर स्पीड ट्रक ने FSL वेन को टक्कर मार दी रोड़ ढाबे के पास रुकी थी, हादसे में कांस्टेबल दुर्गादान की मौत हो गई जो पुलिस लाइन में तैनात थे और कल पुलिस-तस्करों की मुठभेड़ में दिवेर नाल में FSL टीम के साथ इसी वेन से गए थे, घटना के बाद कांस्टेबल दुर्गादान को बांगड़ अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया, SP आदर्श सिधू भी घटना को देर मौके पर पहुचे .
 

