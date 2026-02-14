Rajasthan News Live: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत

Rajasthan News Today Live Updates: जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 (NH-52) पर टीगरिया मोड़ के पास रात के समय एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके कारण कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. इस भयानक दुर्घटना में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं.