Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आबकारी विभाग में तबादले हुए हैं. 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों की तबादला सूची जारी हो गई है. कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कार्मिक बदले हैं. पशुपालन विभाग में 49 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उपनिदेशक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए. तबादला सूची संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ ने जारी की. जयपुर में सहकारिता विभाग में समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से लगातार कार्रवाई कर रहा है. आज कुछ ही जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

