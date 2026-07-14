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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आबकारी विभाग में तबादले हुए हैं. 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों की तबादला सूची जारी हो गई है. कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कार्मिक बदले हैं. पशुपालन विभाग में 49 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उपनिदेशक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए. तबादला सूची संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ ने जारी की. जयपुर में सहकारिता विभाग में समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से लगातार कार्रवाई कर रहा है. आज कुछ ही जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आबकारी विभाग में तबादले हुए हैं. 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों की तबादला सूची जारी हो गई है. कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कार्मिक बदले हैं. पशुपालन विभाग में 49 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उपनिदेशक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए. तबादला सूची संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ ने जारी की. जयपुर में सहकारिता विभाग में समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से लगातार कार्रवाई कर रहा है. आज कुछ ही जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
भरतपुर: भरतपुर डिवीजन के एक्सईएन महेश शर्मा विवादों में, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मोहन रारह ने लिखा पत्र, महेश शर्मा पर कार्रवाही करने के लिए डिप्टी सीएम व पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी को पत्र, पत्र में लगाये महेश शर्मा पर गम्भीर आरोप, अवैध सम्पति अर्जित करने और पद का दुरुपयोग करने के लिए पत्र,10 तरह के पत्र में लगाये गए आरोप, महिला अभियंताओं को परेशान करने और महिला उत्पीड़न के भी लगाए आरोप,भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वारा पत्र चर्चा में,आरोपी एक्सईन महेश शर्मा ने आरोपों किया खण्डन.
सिरोही: बिजली पोल टूटने से मजदूर की दर्दनाक मौत. GSS बिजली लाइन पर कार्य के दौरान हुआ हादसा. गंभीर घायल मजदूर ने अंबाजी अस्पताल में तोड़ा दम. मृतक युवक निचला गढ़ का निवासी बताया जा रहा. ठेकेदार की लापरवाही से हादसे के आरोप. रोहिड़ा थाना क्षेत्र के रणोरा गांव का मामला. कल शाम की है घटना. पुलिस ने शव को रखवाया रोहिड़ा अस्पताल की मोर्चरी मे बिजली लाइन निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी.
जयपुर. पंजीयन विभाग और अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध जारी. 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 जुलाई से अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल. मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन होगा और उग्र. सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर होगा प्रदर्शन. अधिवक्ता करेंगे कलेक्ट्रेट सर्किल जाम..राजस्व न्यायालयों और पंजीयन कार्यालयों में रहेगा असर. डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शन. आंदोलन और कलमबंद हड़ताल जारी रखने का फैसला. डीड राइटर, नोटरी, स्टांप वेंडर, टाइपिस्ट, फोटोग्राफर भी रहेंगे कार्य से विरक्त. दी बार एसोसिएशन सहित जयपुर जिले की कई बार एसोसिएशनों का समर्थन.
जयपुर. ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से आंदोलन जारी. आज लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं प्रदेशभर के ट्रांसपोर्टर्स. हालांकि कल परिवहन विभाग ने जारी कर दी थी VLTD की SOP, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स परमिट रिन्यूअल शुरू होने तक हड़ताल पर अड़े. साथ ही कई अन्य मांगों पर लिखित आदेश जारी करने की कर रहे मांग. ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से दैनिक आपूर्ति हो रही प्रभावित. खाद्यान्न सहित अन्य जरूरी सप्लाईज अटकी.
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जयपुर के आतिश मार्केट ईक्का क्लब हत्याकांड में खुलासा
क्लब बंद होने के बाद छत के रास्ते घुसे थे आरोपी
जन्मदिन पार्टी में विवाद के बाद चाकू से हत्या
मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर समेत 8 गिरफ्तार
अनुज गुर्जर, राजेश गुर्जर उर्फ सुगड़ सिंह,
कुलदीप गुर्जर उर्फ कल्लू, गोविन्द शर्मा
हनुमान सिंह, दिक्षांत, चन्द्र सिंह
बबलू हुए गिरफ़्तार
आकाश गुर्जर, हन्नी गुर्जर और गजेन्द्र गुर्जर सहित अन्य आरोपी फरार
जयपुर. आबकारी विभाग में तबादले. 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों की तबादला सूची जारी. कनिष्ठ सहायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कार्मिक बदले. निरोधक दल में भी 14 कार्मिकों का फेरबदल. जमादार ग्रेड प्रथम और जमादार ग्रेड द्वितीय श्रेणी के कार्मिक बदले.
जयपुर: पशुपालन विभाग में तबादले. 49 अधिकारियों के किए गए तबादले. उपनिदेशक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के किए गए तबादले. संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ ने जारी की तबादला सूची. एक अन्य सूची में 233 कार्मिक बदले गए. पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन निरीक्षकों के लिए गए तबादले. पशुपालन निदेशक डॉ सुरेशचंद मीणा ने जारी किए आदेश.
जयपुर: सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम. 15 जुलाई को होगा मतदानम सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान. आज सुबह 10 से 12 बजे लिए जाएंगे नामांकन पत्र. दोपहर 3 बजे नामांकन पत्रों की होगी जांच. शाम 4 तक होगा नामांकन वापस लेने का समय. शाम 4:30 बजे बाद जारी होगी प्रत्याशियों की अंतिम सूची