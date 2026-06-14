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Rajasthan News Live: अरुण चतुर्वेदी ने बताया चुनाव का टाइमलाइन, डोटासरा ने कहा- 'जनता सब पहचान चुकी है'

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी गतिविधियां हैं. PTET 2026 परीक्षा में AI निगरानी के बीच 1.26 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म टैक्स फ्री हुई, दौसा में सड़क हादसे में एक की मौत हुई और मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 14, 2026, 09:33 AM|Updated: Jun 14, 2026, 11:23 PM
Rajasthan News Live: अरुण चतुर्वेदी ने बताया चुनाव का टाइमलाइन, डोटासरा ने कहा- 'जनता सब पहचान चुकी है'
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा है. AI निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. भारत भाग्य विधाता फिल्म टैक्स फ्री राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए. दौसा लालसोट थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया. हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई. सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:राजस्थान में आज PTET 2026, AI की कड़ी निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

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22:56:53 Jun 14, 2026, 10:56 PM (IST)

Rajasthan Live News

अजमेर के माखुपुरा के रीको इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग मामला. दो फैक्ट्रियां आग में हुई पूरी तरह से तबाह तीसरी फैक्ट्री में भी आग के प्रवेश की संभावना. लगभग 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी. फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद. लोगों को दूर करने में पुलिस जुटी. फिलहाल आग के कारणों का कोई खुलासा नहीं. प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

21:47:57 Jun 14, 2026, 09:47 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुआं थाना क्षेत्र के सालेडा गांव में अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- सड़क पर अचानक आई गाय, बचाने के चक्कर में तालाब में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत

21:46:27 Jun 14, 2026, 09:47 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नवीन सूचना केंद्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी जिला प्रशासन एवं सूचना-जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है.

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21:45:41 Jun 14, 2026, 09:46 PM (IST)

Rajasthan Live News

जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी क्षेत्र में करीब 100 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है. इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये बताई गई है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- 300 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी पर चला अभियान

21:45:22 Jun 14, 2026, 09:45 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ सड़क मार्ग पर रविवार को सोनू गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की स्विफ्ट कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी. हादसे के समय कार में चालक सहित पांच लोग सवार थे.

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16:48:16 Jun 14, 2026, 04:48 PM (IST)

Jaipur

आमेर के सागर में वन विभाग के नियमों का खुले उल्लघंन की शिकायते सामने आई,  बाद स्थानीय लोगों ने सागर में जाने वाले गेट को बंद करने का फैसला लिया. अब स्थानीय लोगों ने 10 से 6 बजे तक गेट खोलने का निर्णय लिया. शाम 6 बजे के बाद गेट बंद रहेगा. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की भूमि पर देर रात तक यहां शराबियों का अड्डा रहता है, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने सुबह शाम खुद ही गेट पर ताले जडने का निर्णय किया. 

16:07:59 Jun 14, 2026, 04:07 PM (IST)

Ajmer News

अजमेर-जयपुर हाइवे पर किशनगढ़ बड़गांव टोल के पास परिवहन विभाग और ट्रक चालकों के बीच अवैध वसूली के आरोप ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया. टोल प्लाजा के निकट परिवहन विभाग का दस्ता ओवरलोड और परिवहन नियमों के खिलाफ संचालित वाहनों पर कार्रवाई के लिए मुस्तैद था और ट्रक , ट्रेलर आदि के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी. उसी दौरान विभाग के खिलाफ लामबद्ध हुए ट्रक चालकों ने एन एच पर अपने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया. इस जाम के लगने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई इस जाम में एंबुलेंस भी फंस गईं.  

15:22:57 Jun 14, 2026, 03:22 PM (IST)

Jaipur news

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले - अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में होंगे चुनाव. चतुर्वेदी के बयान पर पलटवार करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ये सब पुरानी बातें हो गईं, इनको खुद को पता नहीं है, ये बातें कितनी बार कह चुके हैं. कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दे दिए. उसके बाद क्या बचता है. डेढ़ साल हो गए हैं, फिर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं. प्रशासक लगाकर बैठे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नए जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं. रोज बयानबाजी कर रहे हैं, राजस्थान की जनता इनको पहचान चुकी है. 

11:46:59 Jun 14, 2026, 11:46 AM (IST)

क्रिकेट के मैदान में फिर होगा भारत-पाकिस्तान संग्राम, जीत के लिए तैयार भारतीय टीम

Women's T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सरदारशहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 
 

11:42:20 Jun 14, 2026, 11:42 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. जल्द शुरू होगी बीकानेर से साबरमती के बीच नई ट्रेन. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी. इससे बीकानेर और अहमदाबाद के बीच बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी. 740 किलोमीटर की दूरी में पर्यटकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए सुविधाजनक होगी यह ट्रेन. मार्ग में साबरमती, मेहसाणा, पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, नागौर, नोखा, बीकानेर और लालगढ़ में होंगे ठहराव.
 

11:41:53 Jun 14, 2026, 11:41 AM (IST)

Rajasthan News Live

बेगूं, चित्तौड़गढ़ अवैध बजरी परिवहन पर पारसोली थाना पुलिस की कार्रवाई, देवलच्छ गांव के पास 25 टन अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की, कार्रवाई के दौरान 5 चालकों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया, बिना रॉयल्टी रसीद, अनुज्ञापत्र एवं ई-रवाना के बजरी परिवहन किया जा रहा था, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया, पारसोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू, खनिज चोरी एवं अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है.

11:41:39 Jun 14, 2026, 11:41 AM (IST)

Rajasthan News Live

कोटा चन्द्रसल मठ में महंत देवानंद महाराज की हत्या का मामला, प्रकरण में अभी और भी हो सकती हैं गिरफ्तारियां, गिरफ्तार सुपारी गैंग से पूछताछ में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे, मठ से जुड़े लोगों में से हो सकती हैं अभी और गिरफ्तारियां, फिर से संत नंदन वन और चौकीदार महावीर पारेता से की जा रही पूछताछ.

09:30:29 Jun 14, 2026, 09:30 AM (IST)

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प्रतापगढ़ शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसर में स्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है.
 

09:30:21 Jun 14, 2026, 09:30 AM (IST)

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सीकर के नीमकथाना स्थित निमोद में हिंगलाज माता मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने आया 5 वर्षीय बालक भावेश अचानक लापता हो गया. दो दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बालक की तलाश के लिए आज दोबारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें डॉग स्क्वायड और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है.
 

09:30:03 Jun 14, 2026, 09:30 AM (IST)

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निदेशालय स्तर से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अभियान के माध्यम से दो महीनों में इस अभियान के माध्यम से शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी और टीकाकरण के कारण शहरवासियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी.
 

09:29:50 Jun 14, 2026, 09:29 AM (IST)

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कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है. अभियान के तहत राहुल गांधी  भी राजस्थान का दौरा कर सकते हैं. कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और केंद्र व राज्य सरकारों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. अभियान की रूपरेखा, राहुल गांधी के संभावित कार्यक्रम और पार्टी की आगे की रणनीति क्या है
 

09:29:41 Jun 14, 2026, 09:29 AM (IST)

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अब जन-आधार अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगेंगे. जन्म और मृत्यु से जुड़ी जानकारी सीधे जन-आधार डेटाबेस से जुड़ने जा रही है. यानी घर में बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगी, जबकि किसी सदस्य के निधन पर उसका नाम बिना आवेदन के ही जन-आधार से हट जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा.
 

09:29:32 Jun 14, 2026, 09:29 AM (IST)

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प्रदेशभर में आज PTET परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. प्रदेश के 41 जिलों में 300 परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा तथा बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद एंट्री दी जाएगी. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय  परीक्षा का आयोजन कर रहा है. वहीं कोटा में 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होगी.
 

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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