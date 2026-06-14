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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा है. AI निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. भारत भाग्य विधाता फिल्म टैक्स फ्री राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए. दौसा लालसोट थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया. हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई. सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा है. AI निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. भारत भाग्य विधाता फिल्म टैक्स फ्री राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए. दौसा लालसोट थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया. हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई. सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
अजमेर के माखुपुरा के रीको इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग मामला. दो फैक्ट्रियां आग में हुई पूरी तरह से तबाह तीसरी फैक्ट्री में भी आग के प्रवेश की संभावना. लगभग 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी. फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद. लोगों को दूर करने में पुलिस जुटी. फिलहाल आग के कारणों का कोई खुलासा नहीं. प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.
राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुआं थाना क्षेत्र के सालेडा गांव में अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
यहां पढ़ें पूरी खबर- सड़क पर अचानक आई गाय, बचाने के चक्कर में तालाब में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत
राजस्थान के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नवीन सूचना केंद्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी जिला प्रशासन एवं सूचना-जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- नकली बीज घोटाले पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा, बोले- दोषी साबित हुआ तो इस्तीफा तय
जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी क्षेत्र में करीब 100 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है. इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये बताई गई है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- 300 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी पर चला अभियान
राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ सड़क मार्ग पर रविवार को सोनू गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की स्विफ्ट कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी. हादसे के समय कार में चालक सहित पांच लोग सवार थे.
यहां पढ़ें पूरी खबर- तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल
आमेर के सागर में वन विभाग के नियमों का खुले उल्लघंन की शिकायते सामने आई, बाद स्थानीय लोगों ने सागर में जाने वाले गेट को बंद करने का फैसला लिया. अब स्थानीय लोगों ने 10 से 6 बजे तक गेट खोलने का निर्णय लिया. शाम 6 बजे के बाद गेट बंद रहेगा. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की भूमि पर देर रात तक यहां शराबियों का अड्डा रहता है, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने सुबह शाम खुद ही गेट पर ताले जडने का निर्णय किया.
अजमेर-जयपुर हाइवे पर किशनगढ़ बड़गांव टोल के पास परिवहन विभाग और ट्रक चालकों के बीच अवैध वसूली के आरोप ने राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया. टोल प्लाजा के निकट परिवहन विभाग का दस्ता ओवरलोड और परिवहन नियमों के खिलाफ संचालित वाहनों पर कार्रवाई के लिए मुस्तैद था और ट्रक , ट्रेलर आदि के दस्तावेजों की जांच की जा रही थी. उसी दौरान विभाग के खिलाफ लामबद्ध हुए ट्रक चालकों ने एन एच पर अपने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया. इस जाम के लगने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई इस जाम में एंबुलेंस भी फंस गईं.
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बोले - अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में होंगे चुनाव. चतुर्वेदी के बयान पर पलटवार करते हुए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ये सब पुरानी बातें हो गईं, इनको खुद को पता नहीं है, ये बातें कितनी बार कह चुके हैं. कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दे दिए. उसके बाद क्या बचता है. डेढ़ साल हो गए हैं, फिर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं. प्रशासक लगाकर बैठे हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नए जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं. रोज बयानबाजी कर रहे हैं, राजस्थान की जनता इनको पहचान चुकी है.
Women's T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसे लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. सरदारशहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
जयपुर. जल्द शुरू होगी बीकानेर से साबरमती के बीच नई ट्रेन. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी. इससे बीकानेर और अहमदाबाद के बीच बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी. 740 किलोमीटर की दूरी में पर्यटकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए सुविधाजनक होगी यह ट्रेन. मार्ग में साबरमती, मेहसाणा, पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालौर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, नागौर, नोखा, बीकानेर और लालगढ़ में होंगे ठहराव.
बेगूं, चित्तौड़गढ़ अवैध बजरी परिवहन पर पारसोली थाना पुलिस की कार्रवाई, देवलच्छ गांव के पास 25 टन अवैध बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की, कार्रवाई के दौरान 5 चालकों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया, बिना रॉयल्टी रसीद, अनुज्ञापत्र एवं ई-रवाना के बजरी परिवहन किया जा रहा था, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया, पारसोली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू, खनिज चोरी एवं अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है.
कोटा चन्द्रसल मठ में महंत देवानंद महाराज की हत्या का मामला, प्रकरण में अभी और भी हो सकती हैं गिरफ्तारियां, गिरफ्तार सुपारी गैंग से पूछताछ में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे, मठ से जुड़े लोगों में से हो सकती हैं अभी और गिरफ्तारियां, फिर से संत नंदन वन और चौकीदार महावीर पारेता से की जा रही पूछताछ.
प्रतापगढ़ शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसर में स्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है.
सीकर के नीमकथाना स्थित निमोद में हिंगलाज माता मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने आया 5 वर्षीय बालक भावेश अचानक लापता हो गया. दो दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बालक की तलाश के लिए आज दोबारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें डॉग स्क्वायड और ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निदेशालय स्तर से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में डूंगरपुर नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अभियान के माध्यम से दो महीनों में इस अभियान के माध्यम से शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी और टीकाकरण के कारण शहरवासियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी.
कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है. अभियान के तहत राहुल गांधी भी राजस्थान का दौरा कर सकते हैं. कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी और केंद्र व राज्य सरकारों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. अभियान की रूपरेखा, राहुल गांधी के संभावित कार्यक्रम और पार्टी की आगे की रणनीति क्या है
अब जन-आधार अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगेंगे. जन्म और मृत्यु से जुड़ी जानकारी सीधे जन-आधार डेटाबेस से जुड़ने जा रही है. यानी घर में बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगी, जबकि किसी सदस्य के निधन पर उसका नाम बिना आवेदन के ही जन-आधार से हट जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा.
प्रदेशभर में आज PTET परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. प्रदेश के 41 जिलों में 300 परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा तथा बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद एंट्री दी जाएगी. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परीक्षा का आयोजन कर रहा है. वहीं कोटा में 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होगी.