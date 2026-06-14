Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेशभर में आज पीटीईटी परीक्षा है. AI निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे. परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से AI सॉफ्टवेयर के जरिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी. भारत भाग्य विधाता फिल्म टैक्स फ्री राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए. दौसा लालसोट थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया. हादसे में पिकअप चालक की मौत हुई. सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया. मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

