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Rajasthan News Live: मरुधरा में आंधी-बारिश का खतरा, 2026 की पहली लोक अदालत आज, राजस्थान में एक साथ कई बड़े घटनाक्रम

Rajasthan News Live Today: आज राजस्थान में मौसम करवट बदलने वाला है. करीब 19 जिलों में जयपुर मौसम केंद्र ने आंधी-बारिश के साथ मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. आज 14 मार्च  से 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह होने जा रहा है. अल्बर्ट हॉल से अभियान का आगाज़ होगा. सीएम भजनलाल शर्मा स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आज होनी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 14, 2026, 06:30 AM IST | Updated:Mar 14, 2026, 06:32 AM IST

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज 14 मार्च कई अहम गतिविधियों के साथ शुरू हुआ है. प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और IMD जयपुर ने करीब 19 जिलों में आंधी-बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इधर राजधानी जयपुर में आज से 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हो रही है. इस अभियान का आगाज़ ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश देंगे. वहीं आज वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेशभर में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

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