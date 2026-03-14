Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में आज 14 मार्च कई अहम गतिविधियों के साथ शुरू हुआ है. प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है और IMD जयपुर ने करीब 19 जिलों में आंधी-बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इधर राजधानी जयपुर में आज से 19 मार्च तक स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत हो रही है. इस अभियान का आगाज़ ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश देंगे. वहीं आज वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेशभर में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जाएगा. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.