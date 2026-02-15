Rajasthan News Live: सीएम भजनलाल के क्षेत्र सांगानेर में महाशिवरात्रि पर धूम, पहली बार शिव बारात निकलेगी, शाम 3 बजे से शुरू

Rajasthan News Today Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व 15 फरवरी (रविवार) को मनाया जा रहा है, जो भगवान शिव की आराधना, व्रत और रात्रि जागरण का प्रमुख अवसर है. इस ऐतिहासिक दिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर (जयपुर) में पहली बार भव्य और ऐतिहासिक शिव बारात निकाली जा रही है. यह शोभायात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसमें शिवगणों द्वारा भक्ति से भरी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, भजन, नृत्य, संगीत और ढोल-नगाड़ों की धुनों के साथ भगवान शिव की बारात का भव्य दृश्य सृजित होगा.