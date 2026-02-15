Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: सीएम भजनलाल के क्षेत्र सांगानेर में महाशिवरात्रि पर धूम, पहली बार शिव बारात निकलेगी, शाम 3 बजे से शुरू

Rajasthan News Live Today: बारां के ​अटरू में ''देवों के देव महादेव'' बाबा महाकाल की शाही पालकी यात्रा पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ निकाली गई. महाकालेश्वर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर का कोना-कोना शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया.

Published: Feb 15, 2026, 10:43 AM IST | Updated: Feb 15, 2026, 11:22 AM IST

Rajasthan News Live: सीएम भजनलाल के क्षेत्र सांगानेर में महाशिवरात्रि पर धूम, पहली बार शिव बारात निकलेगी, शाम 3 बजे से शुरू
Rajasthan News Today Live Updates: महाशिवरात्रि 2026 का पावन पर्व 15 फरवरी (रविवार) को मनाया जा रहा है, जो भगवान शिव की आराधना, व्रत और रात्रि जागरण का प्रमुख अवसर है. इस ऐतिहासिक दिन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर (जयपुर) में पहली बार भव्य और ऐतिहासिक शिव बारात निकाली जा रही है. यह शोभायात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसमें शिवगणों द्वारा भक्ति से भरी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, भजन, नृत्य, संगीत और ढोल-नगाड़ों की धुनों के साथ भगवान शिव की बारात का भव्य दृश्य सृजित होगा.

11:22:55
India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान महामुकाबला आज, सरदारशहर में फैंस का जोश, बोले-भारत आज भी पाक को चटाएगा धूल

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर में आज भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट महामुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. स्थानीय क्रिकेट प्रेमी और भारतीय टीम के समर्थक सुबह से ही मैच की चर्चा में डूबे हैं और अपनी टीम की जीत पर पूरा भरोसा जता रहे हैं. फैंस का मानना है कि मौजूदा फॉर्म, संतुलित टीम और मजबूत आत्मविश्वास के दम पर भारत एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर इतिहास दोहराएगा.
 

09:00:12
Rajasthan News

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजसमंद जिले के प्रसिद्ध नाथद्वारा पहुंचीं, जहां उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में भगवान श्रीनाथजी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रीनाथजी की शृंगार झांकी के दर्शन कर रही हैं और भक्ति भाव से पूजा-अर्चना में शामिल हुईं।  इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। यह दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री की राजस्थान में देव दर्शन यात्रा का हिस्सा मानी जा रही है, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है।  

08:39:54
बारिश में भीगकर पानी-पानी हो जाएगा राजस्थान, इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: जयपुर मौसम केंद्र ने राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए अगले कुछ दिनों का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 15 फरवरी 2026 को जयपुर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शांत रहेगा. आसमान में बादलों की मौजूदगी बहुत कम होगी, जबकि पूरे दिन धूप खिली रहने की संभावना है. यह मौसम फरवरी के मानकों के मुताबिक सामान्य से थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है.
पढ़ें पूरी खबर

08:39:27
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर तीखे हुए सोने के तेवर, चांदी के दाम में लगा ब्रेक, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का ताजा प्राइस

Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज 15 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. स्थानीय बाजारों और जयपुर सहित प्रमुख शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,45,640 दर्ज की गई है, जो कल यानी 14 फरवरी को ₹1,43,840 थी. इस तरह एक दिन में ₹1,800 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 24 कैरेट सोने (शुद्ध सोना) की दर 10 ग्राम के लिए आज ₹1,52,920 पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹1,51,030 पर थी. यहां भी ₹1,890 का उछाल दर्ज किया गया.
पढ़ें पूरी खबर

08:39:04
RIICO Direct Allotment Scheme 2025: रीको योजना के 8वें चरण में रिकॉर्ड 380 आवेदन, 343 करोड़ राजस्व की उम्मीद

RIICO industrial plots: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 राजस्थान में औद्योगिक विकास को तेज गति देने वाली महत्वपूर्ण पहल है. मार्च 2025 से शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशकों को उनकी जरूरत और रुचि के अनुसार आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराना है. अब तक आठ चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, और निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है.
पढ़ें पूरी खबर

08:38:43
Maha Shivratr: आस्था का महापर्व, महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, प्रतापगढ़ में दो दिवसीय मेले की धूम

Mahashivratri 2026: 15 फरवरी 2026 (रविवार) को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जो भगवान शिव की आराधना, व्रत और भक्ति का प्रमुख अवसर है. सुबह से ही राजस्थान के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. तड़के 4 बजे मंदिरों के कपाट खुलते ही भक्तों ने लंबी कतारें लगाईं. "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं.  
पढ़ें पूरी खबर

08:30:02
Rajasthan News

भगवान शिव के पावन पर्व महाशिवरात्रि पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के चार बजे से ही शिवालयों के कपाट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं।

 

