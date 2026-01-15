Zee Rajasthan
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. 78वीं आर्मी डे परेड आज पहली बार जयपुर में आयोजित होने जा रही है. महल रोड पर भारतीय सेना के शौर्य और आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा, साथ ही हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की जाएगी. कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. मौसम शुष्क रहेगा. साथ ही कई अन्य जगहों पर भी बड़े कार्यक्रम होंगे. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 15, 2026, 07:20 AM IST | Updated: Jan 15, 2026, 09:30 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत खास है. आज महल रोड पर 78वें सेना दिवस परेड के साथ ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और फिर सवाई मान सिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा. लेकिन इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण है- 78वीं आर्मी डे परेड, इस ऐतिहासिक मौके का गवाह राजस्थान बनने जा रहा है. पहली बार जयपुर में आमजन की भारी मौजूदगी के बीच यह भव्य परेड होगी. महल रोड पर भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और अदम्य साहस की झलक देखने को मिलेगी.

परेड के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से हजारों दर्शकों पर पुष्प वर्षा करेंगे, जिससे माहौल देशभक्ति से सराबोर हो जाएगा. इस दौरान भारतीय सेना की विभिन्न यूनिटों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और नवीन सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. परेड के माध्यम से सेना की सामरिक क्षमता के साथ-साथ आधुनिक और सशक्त भारत की तस्वीर भी सामने आएगी.

इस भव्य आयोजन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं, शाम को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति और वीरता से जुड़े सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी. राजस्थान से जुड़ी खबरों से ्पडेट रहने के लिए पढ़तें रहें ZEE Rajasthan News Live.

09:30:06
Rajasthan News Live Today

आर्मी डे परेड पहली बार जयपुर में होने जा रही है. इसमें सिर्फ उन्ही लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके रजिस्ट्रेशन है, परेड देखने वालों को 8.45 बजे के बाद एंट्री नहीं मिली है. परेड में पहली बार जयपुर में हो रही ये परेड भारतीय सेना का अनुशासन और आधुनिक सैन्य क्षमता को दिखा रहा है. परेड के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक में बदलाव है पढ़ें पूरी खबर

09:07:08
Rajasthan News Live Today

जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है. महल रोड पर 78 वें सेना दिवस परेड  को लेकर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. परेड सुबह 10.10 से शुरू होगी और 11.25 बजे तक चलेगी

08:47:07
Rajasthan News Live Today

सीएम भजनलाल शर्मा ने भारतीय सेना दिवस पर शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- भारतीय सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी वीर जवानों, उनके परिवारों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं! आज का दिन उन वीर प्रहरियों के अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और सर्वोच्च बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन हैं.जिनकी सजगता से राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं. भारतीय सेना का प्रत्येक जवान हमारे देश की आन-बान-शान और राष्ट्रीय अस्मिता का जीवंत प्रतीक है.यहां देखे सीधा प्रसारण

07:33:16
Rajasthan News Live Today

परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के आर्मी वाहनों में मार्च पास्ट से होगी. नेपाली आर्मी बैंड का विशेष दस्ता आकर्षण का केंद्र रहेगा.  61 वीं कैवेलरी के घुड़सवार लहरिया साफा पहनकर राजस्थानी व सैन्य परंपरा क झलक दिखाएंगे.  अर्जुन टैंक, के-9 वज्र, धनुष तोप, बीएमपी, सिलिका और 155 एमएम अमोघ जैसे अत्याधुनिक हथियारों और बख्तरबंद वाहनों का प्रदर्शन होगा.  पिनाका लॉन्चर सिस्टम, भीम मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया है. 

07:32:43
Rajasthan News Live

भव्य सैन्य परेड सुबह 10 बजे शुरु होगी. कार्यक्रम की शुरुआत दो चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा तिरंगा और सेना ध्वज फहराने से होगी. इसके बाद तीन ध्रुव हेलीकॉप्टर गुलाब के पुष्पों की वर्षा करेंगे, जबकि पांच अपाचे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग पास्ट करेंगे. परेड से पहले वीरता और निस्वार्थ बलिदान के लिए चयनित सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान वीर माता और वीर नारियों द्वारा ग्रहण किया जाएगा.  

07:32:34
Rajasthan News Today Live Updates

आर्मी-डे परेड 2026 के मुख्य समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा साउथ वेस्टर्न कमांड एरिया में स्थित प्रेरणा स्थल पर शहीदों को पुष्पचक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी. इसके बाद सेनाध्यक्ष सुबह 9:30 बजे महल रोड स्थित परेड स्थल पहुंचेंगे.  

ये भी पढ़ें-

