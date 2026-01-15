Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत खास है. आज महल रोड पर 78वें सेना दिवस परेड के साथ ही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और फिर सवाई मान सिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा. लेकिन इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण है- 78वीं आर्मी डे परेड, इस ऐतिहासिक मौके का गवाह राजस्थान बनने जा रहा है. पहली बार जयपुर में आमजन की भारी मौजूदगी के बीच यह भव्य परेड होगी. महल रोड पर भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और अदम्य साहस की झलक देखने को मिलेगी.

परेड के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से हजारों दर्शकों पर पुष्प वर्षा करेंगे, जिससे माहौल देशभक्ति से सराबोर हो जाएगा. इस दौरान भारतीय सेना की विभिन्न यूनिटों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और नवीन सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा. परेड के माध्यम से सेना की सामरिक क्षमता के साथ-साथ आधुनिक और सशक्त भारत की तस्वीर भी सामने आएगी.

इस भव्य आयोजन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी.के. सिंह सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं, शाम को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति और वीरता से जुड़े सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी. राजस्थान से जुड़ी खबरों से ्पडेट रहने के लिए पढ़तें रहें ZEE Rajasthan News Live.

