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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव हो रहा है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है. इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला , राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद हैं. रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नियमों की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव हो रहा है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है. इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला , राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद हैं. रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नियमों की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा
मेरे जैसे शेड्यूल कास्ट के विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला
ये भारत के लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है
ये सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत संभव हुआ
प्रदेश के नेताओं ने लोकतंत्र को अपने पसीने से सींचा
काश्तकारी अधिनियम से लेकर गिग वर्कर्स तक के क़ानून यहाँ बने
दूसरी विधानसभा में 306 बैठकें हुईं
अब पूर्व के मुक़ाबले बैठकों की संख्या आधी रह गई
विधेयक जल्दबाजी में पारित कराए जा रहे हैं
विधायी कार्यों में विधायकों की भूमिका कमजोर हो रही
लोकतंत्र की मजबूती के लिए बैठकों की संख्या बढ़ानी होगी
निर्दलीय विधायकों को बोलने का पर्याप्त मौका मिले
100 वीं वर्षगांठ पर हमारी विधानसभा नंबर वन होनी चाहिए.
जयपुर. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जयपुर दौरा राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के समारोह में होंगे मुख्य अतिथि. 'विधायी गौरव यात्रा: पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन' के समापन सत्र को करेंगे संबोधित. दोपहर 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. स्वागत के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे. विधानसभा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. शाम 4 बजे से 5:40 बजे तक समापन सत्र में शामिल रहेंगे. कार्यक्रम के बाद शाम 6:05 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 6:15 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना. रात 7:30 बजे उपराष्ट्रपति भवन पहुंचने का कार्यक्रम.
राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव वर्तमान एवं पूर्व विधायकों का समागम हुआ शुरू. ओम बिरला हैं उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि. सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी मंच पर मौजूद. राज्यसभा सांसद डॉ.सतीश पूनियां, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी राव, राजेन्द्र सिंह समेत कई नेता मौजूद.
जयपुर
जेलएलएन मार्ग स्थित मॉल के सामने हुआ एक्सीडेंट
स्कूटी सवार और साइकिल सवार में हुई जबरदस्त भिड़ंत
स्कूटी सवार युवक क़ो आयी गंभीर चोट और बेहोशी
इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सुरेश मीणा, जेडीए इंस्पेक्टर बृजभूषण थे मौके पर
सुरेश मीणा ने तुरंत अपनी गाड़ी में घायल क़ो लेटाकर पहुँचाया जयपुरिया अस्पताल
फिलहाल घायल युवक की स्थिति बतायी जा रही स्थिर
जयपुर- वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का विवाद CMO पहुंचा-सूत्र, चार IFS अफसरों की जगह RFS पोस्टिंग कर दी, जयपुर उत्तर में IFS देवेंद्र सिंह की जगह RFS मनफूल बिश्नोई, अलवर में IFS राजेंद्र सिंह हुड्डा के की जगह RFS ओमप्रकाश श, चित्तौड़ में IFS मृदुला सिंह की जगह RFS सुनील कुमार सिंह, उदयपुर उत्तर में IFS अजय चित्तौड़ा के स्थान पर RFS देवेंद्र तिवारी को लगाया, चारों IFS अधिकारियों के तबादले DOP ने नहीं किए, ऐसे में इन सीटों पर कैसे जॉइन करेंगे RFS? विवाद बढ़ने के बाद HoFF अरिजीत बनर्जी ने जारी किया था आदेश, IFS अधिकारियों को रिलीव नहीं होने के निर्देश, अब सवाल,क्या बिना तैयारी के वन विभाग में हो हुए तबादले?
जयपुर: राजस्थान बीजेपी में तबादलों के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं नेता, कार्यकर्ता खुलकर सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं सवाल भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला. बीजेपी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया "X" पर किया अपना दर्द बयां. मेरे पिताजी बीजेपी के इमानदार कार्यकर्ता रहे हैं इस बात को वसुंधरा राजे जानती हैं. मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं. मैंने भी अनेकों बार भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है. लेकिन आज पहली बार मुझे जरुरत पड़ी कि गलती से मैंने प्रमोशन स्वीकार कर लिया और मुझे 59 साल की उम्र में 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ भेज दिया. दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा रिक्त स्थान पर भी ट्रांसफर नहीं किया. खैर मैं तो बीआरएस ले लूंगा. लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी आपकी जिद्द बीजेपी को लेकर डूबेगी.
धौलपुर: डिस्कॉम के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर हो रही साइबर ठगी, जिलेमें ठगो द्वारा डिस्कॉम के नाम से उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं मैसेज में मीटर अपडेट और बिल भुगतान के नाम पर लिंक भेजकर बैंक खातों से राशि निकाली जा रही विद्युत वितरण निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम द्वारा इस प्रकार का कोई भी लिंक या मैसेज नहीं भेजा जा रहा उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
जयपुर
एक बार फिर दिखा आमेर में रफ्तार का कहर,
दो बाइको के आमने-सामने हुई भीषण टक्कर,
टक्कर में 3 युवक गंभीर घायल हुए,
घायल 3 युवकों को आमेर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया,
जहां डॉक्टर ने तीनों युवकों को एसएमएस रेफर किया,
दोनों बाइकों की टक्कर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई,
आमेर रोड घाटी वाले दरगाह के पास हुआ हादसा,
सूचना पर आमेर थाना पुलिस घटना स्थल पहुंची
सरकारी ब्लड बैंकों में नेगेटिव ब्लड की कमी, नया नियम होगा लागू- राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में इन दिनों निगेटिव ब्लड ग्रुप की गंभीर कमी बनी हुई है. ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव जैसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप की यूनिटें कई अस्पतालों में बेहद सीमित रह गई हैं. इसका असर थैलेसीमिया, कैंसर और इमरजेंसी मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है. लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय नया नियम लागू करने जा रहा है. इसके तहत रक्तदान शिविरों में एकत्र होने वाले रक्त का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.
विश्व युवा कौशल दिवस पर आज होगा राज्य स्तरीय समारोह- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर चर्चा होगी. साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं, उत्कृष्ट संस्थानों और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा.
रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि बोरानाडा विस्तार आईजीपी में 14 नए औद्योगिक भूखंड भी शामिल किए गए हैं. ई-लॉटरी 31 जुलाई 2026 को होगी और जिन भूखंडों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उनका सीधे आवंटन किया जाएगा.
राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव का आयोजन होगा. सुबह 10 बजे शुरू होने वाले उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे, समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वर्तमान एवं पूर्व विधायक, राजस्थान से निर्वाचित सांसद तथा 100 वर्षीय पूर्व विधायक पंडित रामकिशन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे.
पाली के धनला गांव में चोरों का आतंक,
धनला गांव में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार हुई चोरी,
जैन मोहल्ले में लगभग 8 से अधिक मकानों सहित जैन मंदिर के तोड़े ताले,
सभी मकान मालिक अपने व्यापार के सिलसिले में रहते हैं बाहर,
अल सुबह ग्रामीणों ने टूटे तालो की सूचना दी मकान मालिकों को,
चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद,
पुलिस को भी दी गई है घटना की सूचना,
10 दिन पहले धनलक्ष्मी इलेक्ट्रिक एंड सेनेटरी दुकान में हुई थी चोरी,
सिरियारी थाने के धनला गांव का है पूरा मामला.