Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव का समागम शुरू, ओम बिरला हैं उद्घाटन के मुख्य अतिथि
Live Now

Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव का समागम शुरू, ओम बिरला हैं उद्घाटन के मुख्य अतिथि

Rajasthan News Live Today: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पर आज अमृत महोत्सव का उद्घाटन ओम बिरला करेंगे. साथ ही रीको प्रत्यक्ष आवंटन का 12वां चरण शुरू हो रहा है और जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. दूसरी ओर, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कीं.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 15, 2026, 09:14 AM|Updated: Jul 15, 2026, 11:03 AM
Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव का समागम शुरू, ओम बिरला हैं उद्घाटन के मुख्य अतिथि
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव हो रहा है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है. इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला , राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद हैं. रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नियमों की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM भजनलाल शर्मा ने की मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना, पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना

जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालें, CM का अधिकारियों को सख्त निर्देश

बजट घोषणाओं पर घुमंतू समाज ने सीएम भजनलाल शर्मा का किया स्वागत

ट्रेंडिंग न्यूज़

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

चूरू की सर्दी से कांपे सरदारशहर के बच्चे, कलेक्टर से लगाई यह गुहार

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, आज से शुरू होगा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव, ओम बिरला करेंगे शुभारंभ

तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

बीकानेर में रातोंरात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बड़ा बदलाव, अब उतरते ही मिनटों में मिलेगी कैब!

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने की कीमतें, चांदी बर्फ की तरह जमी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का आज का रेट

सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

कौन हैं SP नरेंद्र सिंह मीना? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला था सम्मान

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

देलवाड़ा मंदिर में घुसा था 14 फीट लंबा अजगर, बोरे में हुआ कैद

राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

05:50:05 Jul 15, 2026, 10:15 AM (IST)

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव हो रहा है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है. इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला , राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद हैं. रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नियमों की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

11:03:23 Jul 15, 2026, 11:03 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव 
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा 
मेरे जैसे शेड्यूल कास्ट के विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला 
ये भारत के लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है 
ये सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत संभव हुआ 
प्रदेश के नेताओं ने लोकतंत्र को अपने पसीने से सींचा 
काश्तकारी अधिनियम से लेकर गिग वर्कर्स तक के क़ानून यहाँ बने 
दूसरी विधानसभा में 306 बैठकें हुईं 
अब पूर्व के मुक़ाबले बैठकों की संख्या आधी रह गई 
विधेयक जल्दबाजी में पारित कराए जा रहे हैं
विधायी कार्यों में विधायकों की भूमिका कमजोर हो रही 
लोकतंत्र की मजबूती के लिए बैठकों की संख्या बढ़ानी होगी 
निर्दलीय विधायकों को बोलने का पर्याप्त मौका मिले 
100 वीं वर्षगांठ पर हमारी विधानसभा नंबर वन होनी चाहिए.

10:42:56 Jul 15, 2026, 10:42 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जयपुर दौरा राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के समारोह में होंगे मुख्य अतिथि. 'विधायी गौरव यात्रा: पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन' के समापन सत्र को करेंगे संबोधित. दोपहर 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. स्वागत के बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे. विधानसभा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. शाम 4 बजे से 5:40 बजे तक समापन सत्र में शामिल रहेंगे. कार्यक्रम के बाद शाम 6:05 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम 6:15 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना. रात 7:30 बजे उपराष्ट्रपति भवन पहुंचने का कार्यक्रम.
 

10:40:18 Jul 15, 2026, 10:40 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव वर्तमान एवं पूर्व विधायकों का समागम हुआ शुरू. ओम बिरला हैं उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि. सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी मंच पर मौजूद. राज्यसभा सांसद डॉ.सतीश पूनियां, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, सीपी जोशी, घनश्याम तिवाड़ी राव, राजेन्द्र सिंह समेत कई नेता मौजूद.

09:50:48 Jul 15, 2026, 09:50 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर

जेलएलएन मार्ग स्थित मॉल के सामने हुआ एक्सीडेंट

स्कूटी सवार और साइकिल सवार में हुई जबरदस्त भिड़ंत

स्कूटी सवार युवक क़ो आयी गंभीर चोट और बेहोशी

इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सुरेश मीणा, जेडीए इंस्पेक्टर बृजभूषण थे मौके पर

सुरेश मीणा ने तुरंत अपनी गाड़ी में घायल क़ो लेटाकर पहुँचाया जयपुरिया अस्पताल

फिलहाल घायल युवक की स्थिति बतायी जा रही स्थिर

09:14:30 Jul 15, 2026, 09:14 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर- वन विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का विवाद CMO पहुंचा-सूत्र, चार IFS अफसरों की जगह RFS पोस्टिंग कर दी, जयपुर उत्तर में IFS देवेंद्र सिंह की जगह RFS मनफूल बिश्नोई, अलवर में IFS राजेंद्र सिंह हुड्डा के की जगह RFS ओमप्रकाश श, चित्तौड़ में IFS मृदुला सिंह की जगह RFS सुनील कुमार सिंह, उदयपुर उत्तर में IFS अजय चित्तौड़ा के स्थान पर RFS देवेंद्र तिवारी को लगाया, चारों IFS अधिकारियों के तबादले DOP ने नहीं किए, ऐसे में इन सीटों पर कैसे जॉइन करेंगे RFS? विवाद बढ़ने के बाद HoFF अरिजीत बनर्जी ने जारी किया था आदेश, IFS अधिकारियों को रिलीव नहीं होने के निर्देश, अब सवाल,क्या बिना तैयारी के वन विभाग में हो हुए तबादले?
 

09:14:14 Jul 15, 2026, 09:14 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: राजस्थान बीजेपी में तबादलों के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं नेता, कार्यकर्ता खुलकर सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं सवाल भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला. बीजेपी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया "X" पर किया अपना दर्द बयां. मेरे पिताजी बीजेपी के इमानदार कार्यकर्ता रहे हैं इस बात को वसुंधरा राजे जानती हैं. मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूं. मैंने भी अनेकों बार भाजपा का जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है. लेकिन आज पहली बार मुझे जरुरत पड़ी कि गलती से मैंने प्रमोशन स्वीकार कर लिया और मुझे 59 साल की उम्र में 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ भेज दिया. दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा रिक्त स्थान पर भी ट्रांसफर नहीं किया. खैर मैं तो बीआरएस ले लूंगा. लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी आपकी जिद्द बीजेपी को लेकर डूबेगी.
 

09:13:30 Jul 15, 2026, 09:13 AM (IST)

Rajasthan News Live

धौलपुर: डिस्कॉम के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर हो रही साइबर ठगी, जिलेमें ठगो द्वारा डिस्कॉम के नाम से उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं मैसेज में मीटर अपडेट और बिल भुगतान के नाम पर लिंक भेजकर बैंक खातों से राशि निकाली जा रही विद्युत वितरण निगम ने स्पष्ट किया है कि निगम द्वारा इस प्रकार का कोई भी लिंक या मैसेज नहीं भेजा जा रहा उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.
 

08:47:05 Jul 15, 2026, 08:47 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर

एक बार फिर दिखा आमेर में रफ्तार का कहर,

दो बाइको के आमने-सामने हुई भीषण टक्कर,

टक्कर में 3 युवक गंभीर घायल हुए,

घायल 3 युवकों को आमेर सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया,

जहां डॉक्टर ने तीनों युवकों को एसएमएस रेफर किया,

दोनों बाइकों की टक्कर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई,

आमेर रोड घाटी वाले दरगाह के पास हुआ हादसा,

सूचना पर आमेर थाना पुलिस घटना स्थल पहुंची

08:46:12 Jul 15, 2026, 08:46 AM (IST)

Rajasthan News Live

सरकारी ब्लड बैंकों में नेगेटिव ब्लड की कमी, नया नियम होगा लागू- राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों में इन दिनों निगेटिव ब्लड ग्रुप की गंभीर कमी बनी हुई है. ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव जैसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप की यूनिटें कई अस्पतालों में बेहद सीमित रह गई हैं. इसका असर थैलेसीमिया, कैंसर और इमरजेंसी मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है. लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय नया नियम लागू करने जा रहा है. इसके तहत रक्तदान शिविरों में एकत्र होने वाले रक्त का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.
 

08:46:06 Jul 15, 2026, 08:46 AM (IST)

Rajasthan News Live

विश्व युवा कौशल दिवस पर आज होगा राज्य स्तरीय समारोह- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम में कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर चर्चा होगी. साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं, उत्कृष्ट संस्थानों और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा.
 

08:45:59 Jul 15, 2026, 08:45 AM (IST)

Rajasthan News Live

रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज  से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि बोरानाडा विस्तार आईजीपी में 14 नए औद्योगिक भूखंड भी शामिल किए गए हैं. ई-लॉटरी 31 जुलाई 2026 को होगी और जिन भूखंडों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उनका सीधे आवंटन किया जाएगा.
 

08:45:52 Jul 15, 2026, 08:45 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव का आयोजन होगा. सुबह 10 बजे शुरू होने वाले उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे, समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वर्तमान एवं पूर्व विधायक, राजस्थान से निर्वाचित सांसद तथा 100 वर्षीय पूर्व विधायक पंडित रामकिशन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे.
 

07:33:53 Jul 15, 2026, 07:33 AM (IST)

Rajasthan News Live

पाली के धनला गांव में चोरों का आतंक,

धनला गांव में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार हुई चोरी,

जैन मोहल्ले में लगभग 8 से अधिक मकानों सहित जैन मंदिर के तोड़े ताले,

सभी मकान मालिक अपने व्यापार के सिलसिले में रहते हैं बाहर,

अल सुबह ग्रामीणों ने टूटे तालो की सूचना दी मकान मालिकों को,

चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद,

पुलिस को भी दी गई है घटना की सूचना,

10 दिन पहले धनलक्ष्मी इलेक्ट्रिक एंड सेनेटरी दुकान में हुई थी चोरी,

सिरियारी थाने के धनला गांव का है पूरा मामला.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई
Kota News
2
Alwar News
3
Jaipur News
4
Jalore Accident
5
Rajasthan News