Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज अमृत महोत्सव हो रहा है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है. इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला , राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद हैं. रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण आज से- रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण शुरू करेगा. इसके तहत प्रदेश के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की ओर से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे-2026' का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नियमों की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

