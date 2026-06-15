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Rajasthan News Live: झुंझुनूं में प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तबीयत, सड़क पर लेटकर किया आराम

Rajasthan News Live: सवाई माधोपुर स्थित गणेश धाम मुख्य गेट पर संतों का धरना एक बार फिर शुरू होने जा रहा है. संत त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पैदल जाने की मांग पर अड़े हुए हैं. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वन विभाग ने संतों को पैदल यात्रा की अनुमति नहीं दी है. हालांकि, डीएफओ मानस सिंह ने कुछ संतों को वाहन के माध्यम से गणेश मंदिर पहुंचाया था, लेकिन कई संत अपने संकल्प पर कायम हैं और पैदल ही दर्शन करने की मांग कर रहे हैं.

Edited byAnsh RajUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 15, 2026, 07:45 AM|Updated: Jun 15, 2026, 11:33 PM
Rajasthan News Live: झुंझुनूं में प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तबीयत, सड़क पर लेटकर किया आराम
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live, 15 June: राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को कोटा-8 लेन हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास इंदरगढ़ से कोटा आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

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23:03:31 Jun 15, 2026, 11:03 PM (IST)

Rajasthan Live News

पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक्स पर पोस्ट. पोस्ट करके लिखा कि कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहाँ से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए. स्पीकर जैसे गरिमामयी पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है.

22:30:41 Jun 15, 2026, 10:30 PM (IST)

Rajasthan Live News

सोमवती अमावस्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरिद्वार पहुंचकर किया गंगा स्नान.
शाम में धर्मनगरी पहुंचें सीएम भजनलाल, विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहा पूरा कार्यक्रम.
गंगा स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करी.
वीआईपी दौरे को देखते हुए मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा का किया स्वागत.

21:16:09 Jun 15, 2026, 09:16 PM (IST)

Rajasthan Live News

ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर-2026,
सेवा शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए मैदान में उतरेंगे प्रभारी सचिव.
सभी जिला प्रभारी सचिव करेंगे अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा.
16 या 17 जून को एक दिवसीय दौरे पर करेंगे शिविरों का निरीक्षण.
शिविरों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे आयोजित.
21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी सचिव.
योग दिवस पर भी ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का करेंगे निरीक्षण.
जिन जिलों में NEET परीक्षा होगी, वहां समन्वय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी.
1-2 जुलाई और 9-10 जुलाई को भी जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी सचिव.
प्रत्येक दौरे में 2 ग्रामीण और 2 शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण अनिवार्य.
निरीक्षण के बाद रिपोर्ट संपर्क पोर्टल के टूर मॉड्यूल पर अपलोड होगी.
सेवा शिविरों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर सरकार का फोकस.

21:14:49 Jun 15, 2026, 09:14 PM (IST)

Rajasthan Live News

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला,
परीक्षा पूर्व अभ्यर्थी को पेपर पढ़ाने वाला पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन मीणा का भाई गिरफ्तार,
एस.ओ.जी. राजस्थान की कार्रवाई,
सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा ने स्वरूपचन्द मीणा से 45 लाख रूपये में लिया था पेपर,
मामले में अब तक 146 आरोपी गिरफ्तार.

21:14:02 Jun 15, 2026, 09:14 PM (IST)

Rajasthan Live News

जयपुर एसओजी टीम की कार्रवाई,
10 हजार रूपये का ईनामी स्थाई वारंटी गिरफ्तार,
आरोपी विभिन्न विश्वविधालयों से हजारों छात्रों को फर्जी,
तरीके से बेक डेट में उपलब्ध करवा चुका है विभिन्न कोर्सेज की डिग्री/अंकतालिकाएं,
केस में इससे पहले पूर्व में ओपीजेएस विश्वविधालय चूरू,
जेएस विश्वविधालय, शिकोहाबाद, उतरप्रदेश के चांसलर / संचालक,
और पूर्व रजिस्ट्रार सहित गिरफ्तार किए जा चुके कुल 19 आरोपी,
ईनामी स्थाई वारंटी रितेश कुमार हुआ आज गिरफ़्तार.

21:13:23 Jun 15, 2026, 09:13 PM (IST)

Rajasthan Live News

ईटाराणा छावनी के अंदर से 20 साल के एक युवक को सेना की इंटेलिजेंस टीम ने पकड़ा,
सेना युवक को एमआईए थाने लेकर पहुंची,
वहां आईबी, सीआईडी सहित कई एजेंसी जांच में लगी,
उधोग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार का कहना अभी जांच जारी की जा रही है.
ईटाराणा छावनी के अंदर जोधपुर निवासी 20 साल के युवक कुंदन विश्नोई को पकड़ा,
जो ईटाराणा कैंट के अंदर चला गया था,
इंटेलिजेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया और बाद में एमआईए थाने लेकर पहुंची,
कई एजेंसी उससे पूछताछ करने में जुटी.

19:56:24 Jun 15, 2026, 07:56 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव का नाम परिवर्तन नहीं करने की मांग की. इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी, संघर्ष समिति के संरक्षक इस्लामपुर सरपंच आमिन मनियार आदि शामिल हुए. 

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19:55:21 Jun 15, 2026, 07:55 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने हैं. अशोक गहलोत द्वारा भाजपा पर किए गए टिप्पणी को लेकर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है. सतीश पूनिया भरतपुर दौरे पर आए. इस दौरान अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया. 

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Rajasthan Live News

राजस्थान के चूरू जिले में पिछले दिन हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक मनोज न्यांगली और उपखंड अधिकारी के बीच हुई कथित नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार को अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर विधायक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया. 

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19:54:01 Jun 15, 2026, 07:54 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के जहाजपुर क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Jaipur news

जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्वीन्स हब क्लब में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हुक्का बार के मैनेजर को मौके से गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में 3 हुक्के, 5 चिलम, 17 पाइप और नशीले फ्लेवर जब्त किए गए. वहीं, कैफे में हुक्का पार्टी कर रहे दो लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में की गई, जिसमें अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी कदम उठाए. 

 

15:06:34 Jun 15, 2026, 03:06 PM (IST)

Kota News

कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदर सुमन पुत्र हेमराज सुजान (21), निवासी शिवसागर, पर थेगड़ा पुलिया स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवक पर 9 से 10 बार चाकू से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला एक लड़की से बातचीत को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि जिस लड़की से युवक बात करता था, उसके भाई ने हमला किया.

13:31:52 Jun 15, 2026, 01:31 PM (IST)

Jhunjhunu news

झुंझुनूं से बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तबीयत उस समय अचानक बिगड़ गई, जब वे इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में आयोजित पदयात्रा और प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. गुढ़ा ने इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली थी. प्रदर्शन के दौरान उनका बीपी कम होने से स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद मौके पर 108 एंबुलेंस बुलाई गई और मेडिकल टीम ने उनकी जांच की. हालांकि गुढ़ा ने एंबुलेंस से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया. तबीयत खराब होने पर वे सड़क पर ही लेट गए, जबकि समर्थक उन्हें तोलियों और कागज से हवा करते नजर आए. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

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अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- लोकतंत्र पर कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं!

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11:14:05 Jun 15, 2026, 11:14 AM (IST)

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल

झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव का नाम 'श्रीरामपुर' करने के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की. नेताओं ने 1622 ईस्वी से चले आ रहे ऐतिहासिक नाम को बदलने की कवायद को भाजपा द्वारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश बताया. पढ़ें पूरी खबर

10:53:39 Jun 15, 2026, 10:53 AM (IST)

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

उदयपुर के कलड़वास स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पैरागॉन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.
 

10:53:30 Jun 15, 2026, 10:53 AM (IST)

चिड़ावा में दर्दनाक रेल हादसा, 25 वर्षीय अमित कुमार ने मौके पर तोड़ा दम

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र में नारी गांव के पास सैनिक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक अमित कुमार उर्फ बादर की मौत हो गई. हादसा देर रात हुआ, जिसमें युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 
 

09:18:25 Jun 15, 2026, 09:18 AM (IST)

Rajasthan News

नागौर जिले के रियांबड़ी क्षेत्र में NH-458 पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जसनगर के पास लूणी नदी की रपट के समीप बस और इको कार की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में करौली निवासी एक महिला, एक पुरुष और एक बच्ची शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जसनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को जेतारण से पहुंची एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को रियांबड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

09:17:39 Jun 15, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan News

झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के विरोध में पदयात्रा शुरू हो गई है. इस्लामपुर के अंबेडकर पार्क से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जा रहा है. इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि किसी भी सूरत में इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने दिया जाएगा. पदयात्रा को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

09:17:33 Jun 15, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan News

कोटा में सड़क हादसा हुआ है, यहाँ एक तेज रफ़्तार कार गहरे नाले में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है.

09:17:23 Jun 15, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan News

जयपुर में वाहन प्रदूषण जांच को ओटीपी आधारित किए जाने के बाद कई वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) तभी जारी हो रहा है, जब वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो। लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों के रिकॉर्ड में पुराने या गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे वाहन मालिकों को पहले आरटीओ जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ रहा है। लोगों ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है।

09:17:16 Jun 15, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan News

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. जयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा और टोंक समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। कई क्षेत्रों में एक इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई।

09:17:03 Jun 15, 2026, 09:17 AM (IST)

Rajasthan New

दौसा से एक खबर है, जहाँ घर में घुसकर दंपति पर हमले के मामले में घायल युवक की पत्नी और बहन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। उनका कहना है कि आरोपियों का गांव में , जब तक जुलूस नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो ऐसे ही टंकी पर चढ़ी रहेंगी। घटना के बाद ग्रामीण भी पुलिस का विरोध कर रहे हैं.

09:11:12 Jun 15, 2026, 09:11 AM (IST)

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

सीकर जिले के रींगस में एक आवारा कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई. शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित डाक वालों के मोहल्ले में एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर करीब 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग भयभीत हो गए. घायलों को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.

08:28:49 Jun 15, 2026, 08:28 AM (IST)

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार, 15 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 
 

08:28:40 Jun 15, 2026, 08:28 AM (IST)

ग्रामीणों की एकजुटता से विफल हुआ कब्जे का प्रयास, कई बदमाश पुलिस के हवाले

Land Dispute Alert: पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में करीब दो दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक खेत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने एकजुट होकर बदमाशों की घेराबंदी की और चार-पांच आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
 

08:28:25 Jun 15, 2026, 08:28 AM (IST)

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के चलते राज्य में सोने-चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
 

08:28:14 Jun 15, 2026, 08:28 AM (IST)

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

Kota Road Accident: कोटा-8 लेन हाईवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
 

08:28:05 Jun 15, 2026, 08:28 AM (IST)

प्री-मानसून की पहली बारिश में डूबा लक्ष्मणगढ़, नगरपालिका के दावों की खुली पोल

Laxmangarh Rain: लक्ष्मणगढ़ में रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश तथा ओलावृष्टि हुई. करीब 30 मिनट तक हुई बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.
 

08:27:53 Jun 15, 2026, 08:27 AM (IST)

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Sri Ganganagar Weather: IMD अलर्ट: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा), ओले और हल्की-मध्यम बारिश की संभावना. मौसम विभाग ने इन तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगा. 
 

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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