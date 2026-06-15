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Rajasthan News Live, 15 June: राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को कोटा-8 लेन हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास इंदरगढ़ से कोटा आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan News Live, 15 June: राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को कोटा-8 लेन हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास इंदरगढ़ से कोटा आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan News: कोटा ACB ने बूंदी में वन विभाग की लव कुश वाटिका चौकी पर 3 फॉरेस्ट गार्ड (रूपाराम, रामावतार, विजेंद्र) को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. जेसीबी अनुमति के बदले 1 लाख/माह मांग का आरोप. ACB ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित नादनहेड़ी गांव की पहाड़ियों में भीषण आग लगने से कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया. तेज हवाओं से आग तेजी से फैली. पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग के कारणों की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया. 100 करोड़ की इस परियोजना का 95% काम पूरा हो चुका है. टनल की क्षमता 4 गुना बढ़ने से अतिरिक्त पानी गुजरात नहीं जाएगा और पाली, सिरोही-जालोर को अधिक पानी मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्धविराम से राजस्थान के उद्योग और व्यापार जगत ने राहत की सांस ली. फोर्टी के अनुसार तेल कीमतों में गिरावट, लॉजिस्टिक्स सामान्य होने और निर्यात बढ़ने से जेम्स-ज्वेलरी, मार्बल, मेहंदी, हस्तशिल्प व पर्यटन क्षेत्र को बड़ा फायदा मिल सकता है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर तीर्थराज पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ा. 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान, तर्पण और दान-पुण्य किया. वहीं भारी भीड़ के बीच सफाई, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी व्यवस्थाओं की कमी से श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: कोटपूतली में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के विरोध में किसानों का तीन दिवसीय धरना कलेक्ट्रेट पर शुरू हुआ. किसान महापंचायत ने उपजाऊ जमीन बचाने की मांग की. किसानों का कहना है कि परियोजना से हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और आंदोलन आगे भी तेज किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जयपुर में ECMO तकनीक पर विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब AI गंभीर मरीजों के इलाज में डॉक्टरों की मदद कर रही है. यह तकनीक ECMO लगाने, हटाने और जोखिम का अनुमान लगाने में सहायक बन रही है, जिससे इलाज ज्यादा सुरक्षित और सटीक हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: बीजेपी और कांग्रेस युवाओं को साधने में जुटी, राहुल गांधी 17 जून को कोटा से युवा संवाद शुरू करेंगे. बीजेपी ने काउंटर रणनीति तैयार कर गांव, बूथ और संगठन के जरिए युवाओं से सीधा संपर्क बढ़ाया. पंचायत-निकाय चुनाव से पहले दोनों दलों में युवा राजनीति तेज हो गई है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: डूंगरपुर में NHM के तहत कार्यरत संविदा CHO ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में समाधान की मांग की. मांगें नहीं मानी गईं तो कल से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार और 23 जून से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू होगा. नई योजना में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी, साप्ताहिक भुगतान और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मिलेगा. राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन प्रस्तावित है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सक्रिय है. 15 जून की शाम कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश हुई. भरतपुर, अलवर समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. 16 जून को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 15 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में तेजी दर्ज हुई. चांदी 257,000 रुपये प्रति किलो और सोना 153,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. बाजार में कारोबार सामान्य रहा, विशेषज्ञों ने खरीदारी से पहले ताजा रेट देखने की सलाह दी. पढ़ें पूरी खबर…
पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक्स पर पोस्ट. पोस्ट करके लिखा कि कोटा में 17 जून को NEET पेपर लीक के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi विद्यार्थियों से संवाद करने आ रहे हैं. इस कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है एवं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं. इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है और कोटा सांसद एवं लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहाँ से कोई विद्यार्थी इस कार्यक्रम में न जाए. स्पीकर जैसे गरिमामयी पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए. विद्यार्थियों के साथ नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है.
सोमवती अमावस्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरिद्वार पहुंचकर किया गंगा स्नान.
शाम में धर्मनगरी पहुंचें सीएम भजनलाल, विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहा पूरा कार्यक्रम.
गंगा स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करी.
वीआईपी दौरे को देखते हुए मेला क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.
भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा का किया स्वागत.
ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर-2026,
सेवा शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए मैदान में उतरेंगे प्रभारी सचिव.
सभी जिला प्रभारी सचिव करेंगे अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा.
16 या 17 जून को एक दिवसीय दौरे पर करेंगे शिविरों का निरीक्षण.
शिविरों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे आयोजित.
21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रभारी सचिव.
योग दिवस पर भी ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का करेंगे निरीक्षण.
जिन जिलों में NEET परीक्षा होगी, वहां समन्वय और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी.
1-2 जुलाई और 9-10 जुलाई को भी जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी सचिव.
प्रत्येक दौरे में 2 ग्रामीण और 2 शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण अनिवार्य.
निरीक्षण के बाद रिपोर्ट संपर्क पोर्टल के टूर मॉड्यूल पर अपलोड होगी.
सेवा शिविरों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर सरकार का फोकस.
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला,
परीक्षा पूर्व अभ्यर्थी को पेपर पढ़ाने वाला पेपर लीक सरगना हर्षवर्धन मीणा का भाई गिरफ्तार,
एस.ओ.जी. राजस्थान की कार्रवाई,
सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा ने स्वरूपचन्द मीणा से 45 लाख रूपये में लिया था पेपर,
मामले में अब तक 146 आरोपी गिरफ्तार.
जयपुर एसओजी टीम की कार्रवाई,
10 हजार रूपये का ईनामी स्थाई वारंटी गिरफ्तार,
आरोपी विभिन्न विश्वविधालयों से हजारों छात्रों को फर्जी,
तरीके से बेक डेट में उपलब्ध करवा चुका है विभिन्न कोर्सेज की डिग्री/अंकतालिकाएं,
केस में इससे पहले पूर्व में ओपीजेएस विश्वविधालय चूरू,
जेएस विश्वविधालय, शिकोहाबाद, उतरप्रदेश के चांसलर / संचालक,
और पूर्व रजिस्ट्रार सहित गिरफ्तार किए जा चुके कुल 19 आरोपी,
ईनामी स्थाई वारंटी रितेश कुमार हुआ आज गिरफ़्तार.
ईटाराणा छावनी के अंदर से 20 साल के एक युवक को सेना की इंटेलिजेंस टीम ने पकड़ा,
सेना युवक को एमआईए थाने लेकर पहुंची,
वहां आईबी, सीआईडी सहित कई एजेंसी जांच में लगी,
उधोग नगर थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार का कहना अभी जांच जारी की जा रही है.
ईटाराणा छावनी के अंदर जोधपुर निवासी 20 साल के युवक कुंदन विश्नोई को पकड़ा,
जो ईटाराणा कैंट के अंदर चला गया था,
इंटेलिजेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया और बाद में एमआईए थाने लेकर पहुंची,
कई एजेंसी उससे पूछताछ करने में जुटी.
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव का नाम परिवर्तन नहीं करने की मांग की. इस पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, आरएलपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र फौजी, संघर्ष समिति के संरक्षक इस्लामपुर सरपंच आमिन मनियार आदि शामिल हुए.
यहां पढ़ें पूरी खबर- झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने हैं. अशोक गहलोत द्वारा भाजपा पर किए गए टिप्पणी को लेकर सतीश पूनिया ने पलटवार किया है. सतीश पूनिया भरतपुर दौरे पर आए. इस दौरान अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया ने पलटवार किया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया
राजस्थान के चूरू जिले में पिछले दिन हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक मनोज न्यांगली और उपखंड अधिकारी के बीच हुई कथित नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार को अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर विधायक का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका और विरोध प्रदर्शन किया.
यहां पढ़ें पूरी खबर- MLA और SDM की नोक-झोंक के बाद बढ़ा विवाद, अनुसूचित जाति समाज ने विधायक का फूंका पुतला
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के जहाजपुर क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए छह लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- प्रतापगढ़ में 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने 6 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप
जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्वीन्स हब क्लब में चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हुक्का बार के मैनेजर को मौके से गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में 3 हुक्के, 5 चिलम, 17 पाइप और नशीले फ्लेवर जब्त किए गए. वहीं, कैफे में हुक्का पार्टी कर रहे दो लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में की गई, जिसमें अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी कदम उठाए.
कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, सिकंदर सुमन पुत्र हेमराज सुजान (21), निवासी शिवसागर, पर थेगड़ा पुलिया स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवक पर 9 से 10 बार चाकू से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला एक लड़की से बातचीत को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि जिस लड़की से युवक बात करता था, उसके भाई ने हमला किया.
झुंझुनूं से बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तबीयत उस समय अचानक बिगड़ गई, जब वे इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में आयोजित पदयात्रा और प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. गुढ़ा ने इस्लामपुर से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली थी. प्रदर्शन के दौरान उनका बीपी कम होने से स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद मौके पर 108 एंबुलेंस बुलाई गई और मेडिकल टीम ने उनकी जांच की. हालांकि गुढ़ा ने एंबुलेंस से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया. तबीयत खराब होने पर वे सड़क पर ही लेट गए, जबकि समर्थक उन्हें तोलियों और कागज से हवा करते नजर आए. मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
उदयपुर के निकट स्थित जावर खनन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिल रही है. कभी पुरुष प्रधान माने जाने वाले माइनिंग सेक्टर में अब महिलाएं न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी सफलतापूर्वक निभा रही हैं.
Madan Rathore: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है. राठौड़ ने कहा कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए.
झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव का नाम 'श्रीरामपुर' करने के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की. नेताओं ने 1622 ईस्वी से चले आ रहे ऐतिहासिक नाम को बदलने की कवायद को भाजपा द्वारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश बताया. पढ़ें पूरी खबर
उदयपुर के कलड़वास स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पैरागॉन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा क्षेत्र में नारी गांव के पास सैनिक एक्सप्रेस की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक अमित कुमार उर्फ बादर की मौत हो गई. हादसा देर रात हुआ, जिसमें युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
नागौर जिले के रियांबड़ी क्षेत्र में NH-458 पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जसनगर के पास लूणी नदी की रपट के समीप बस और इको कार की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में करौली निवासी एक महिला, एक पुरुष और एक बच्ची शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जसनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को जेतारण से पहुंची एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों को रियांबड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
झुंझुनूं जिले में इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर किए जाने के विरोध में पदयात्रा शुरू हो गई है. इस्लामपुर के अंबेडकर पार्क से झुंझुनूं कलेक्ट्रेट तक करीब 15 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जा रहा है. इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि किसी भी सूरत में इस्लामपुर का नाम नहीं बदलने दिया जाएगा. पदयात्रा को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.
कोटा में सड़क हादसा हुआ है, यहाँ एक तेज रफ़्तार कार गहरे नाले में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है.
जयपुर में वाहन प्रदूषण जांच को ओटीपी आधारित किए जाने के बाद कई वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) तभी जारी हो रहा है, जब वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो। लेकिन बड़ी संख्या में वाहनों के रिकॉर्ड में पुराने या गलत मोबाइल नंबर दर्ज होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे वाहन मालिकों को पहले आरटीओ जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना पड़ रहा है। लोगों ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की है।
राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. जयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा और टोंक समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। कई क्षेत्रों में एक इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई।
दौसा से एक खबर है, जहाँ घर में घुसकर दंपति पर हमले के मामले में घायल युवक की पत्नी और बहन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। उनका कहना है कि आरोपियों का गांव में , जब तक जुलूस नहीं निकाला जाएगा, तब तक वो ऐसे ही टंकी पर चढ़ी रहेंगी। घटना के बाद ग्रामीण भी पुलिस का विरोध कर रहे हैं.
सीकर जिले के रींगस में एक आवारा कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई. शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित डाक वालों के मोहल्ले में एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर करीब 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग भयभीत हो गए. घायलों को परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है.
जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार, 15 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
Land Dispute Alert: पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में करीब दो दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक खेत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया. ग्रामीणों ने एकजुट होकर बदमाशों की घेराबंदी की और चार-पांच आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी लगातार महंगे होते जा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के चलते राज्य में सोने-चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है.
Kota Road Accident: कोटा-8 लेन हाईवे पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Laxmangarh Rain: लक्ष्मणगढ़ में रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश तथा ओलावृष्टि हुई. करीब 30 मिनट तक हुई बारिश से शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.
Sri Ganganagar Weather: IMD अलर्ट: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा), ओले और हल्की-मध्यम बारिश की संभावना. मौसम विभाग ने इन तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 3 घंटों तक प्रभावी रहेगा.