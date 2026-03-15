Rajasthan News Live: राजस्थान दिवस पर धूम! 3 किमी रन अमर जवान ज्योति से शुरू, सीएम करेंगे शुभारंभ

Rajasthan News Live Today: जयपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम 'विकसित राजस्थान रन' का आयोजन होने जा रहा है. यह 3 किलोमीटर की रन अमर जवान ज्योति से शुरू होगी. मुख्यमंत्री कुछ ही देर में इस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे, जबकि राज्य मंत्री के.के. विश्नोई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. इस रन का पूरा आयोजन राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा किया जा रहा है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.