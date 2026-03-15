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Rajasthan News Live: राजस्थान दिवस पर धूम! 3 किमी रन अमर जवान ज्योति से शुरू, सीएम करेंगे शुभारंभ

Rajasthan News Live 15 March: पाली शहर के भेरूघाट क्षेत्र में देर रात एक दुकान में लगी भीषण आग ने एक बुजुर्ग की जान ले ली. आग तेजी से दुकान के ऊपरी हिस्से तक फैल गई, जहां कमरे में सो रहे 65 वर्षीय वृद्ध आग की चपेट में आ गए. वे बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 15, 2026, 08:12 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 08:42 AM IST

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Rajasthan News Live: राजस्थान दिवस पर धूम! 3 किमी रन अमर जवान ज्योति से शुरू, सीएम करेंगे शुभारंभ
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Rajasthan News Live Today: जयपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम 'विकसित राजस्थान रन' का आयोजन होने जा रहा है. यह 3 किलोमीटर की रन अमर जवान ज्योति से शुरू होगी. मुख्यमंत्री कुछ ही देर में इस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे, जबकि राज्य मंत्री के.के. विश्नोई विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. इस रन का पूरा आयोजन राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा किया जा रहा है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 15 मार्च 2026 को सुबह जारी दो तात्कालिक चेतावनियों (Nowcast Warnings) में राजस्थान के कई जिलों में मौसम की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट मुख्य रूप से गरज-चमक के साथ हल्की बारिश, तेज हवाओं और आकस्मिक मौसमी गतिविधियों की संभावना को दर्शाता है.
 

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राजस्थान में आज मंदा बिकेगा सोना-चांदी, धड़ाम से गिरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 15 मार्च को सोने-चांदी के भाव में फिर गिरावट दर्ज की गई है. वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है, जिसका असर घरेलू सर्राफा बाजार पर दिख रहा है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में सोने के दाम 10 ग्राम के आधार पर अपडेट हुए हैं.
 

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राजस्थान में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें तेल के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Petrol-Diesel Price Today: राजस्थान में आज 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹104.72 प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल ₹104.62 थी. इससे ₹0.10 की मामूली वृद्धि हुई है. 

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राजस्थान में जारी हुए CNG के दाम, दो मिनट में जान लें 15 मार्च के लेटेस्ट गैस प्राइस

Rajasthan CNG Price Today: राजस्थान में आज (15 मार्च 2026) सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) के दामों में ज्यादातर शहरों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन बारमेर और जोधपुर में ₹1.10 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है. 
 

 

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