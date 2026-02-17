Rajasthan News Live: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 10वीं में गणित, 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर! गैजेट्स पर सख्ती!

Rajasthan News Today Live Updates: CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव.12वीं की कॉपियों की होगी ऑन-स्क्रीन चेकिंग.कॉपियां स्कैन होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी जांच , रिजल्ट होंगे जल्दी जारी.10वीं के छात्रों को एक ही साल में दो बार परीक्षा देने का मौका. फरवरी-मार्च मुख्य परीक्षा, मई में होगी सुधार परीक्षा. 50% प्रश्न केस स्टडी और एप्लिकेशन आधारित.परीक्षा केंद्र में 10 बजे के बाद एंट्री बंद, कैलकुलेटर और गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित.

