Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 10वीं में गणित, 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर! गैजेट्स पर सख्ती!

Rajasthan News Live Today: -सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं  आज  से शुरू.दसवीं, 12वीं दोनों कक्षाओं की एक साथ होगी परीक्षा.10:30 से 1:30 बजे तक आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा. पहले दिन दसवीं का गणित व 12वीं का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 17, 2026, 07:53 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 07:56 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के भी ढीले हुए तेवर, जानें क्या ये गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के भी ढीले हुए तेवर, जानें क्या ये गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बदरा
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बदरा

17 फरवरी का सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें जयपुर के ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा
14 Photos
Rashifal 17 February 2026

17 फरवरी का सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें जयपुर के ज्योतिषाचार्य ने क्या कहा

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Bharwa Pyaz Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं भरवा प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthan News Live: सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, 10वीं में गणित, 12वीं में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर! गैजेट्स पर सख्ती!
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: CBSE बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव.12वीं की कॉपियों की होगी ऑन-स्क्रीन चेकिंग.कॉपियां स्कैन होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी जांच , रिजल्ट होंगे जल्दी जारी.10वीं के छात्रों को एक ही साल में दो बार परीक्षा देने का मौका. फरवरी-मार्च मुख्य परीक्षा, मई में होगी सुधार परीक्षा. 50% प्रश्न केस स्टडी और एप्लिकेशन आधारित.परीक्षा केंद्र में 10 बजे के बाद एंट्री बंद, कैलकुलेटर और गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित.

07:56:05
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बदरा

Rajasthan Weather Update: जैसलमेर जिले के समावृत्ति भाग (सम क्षेत्र) तथा आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग तथा अन्य स्रोतों के अनुसार, इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन (गरज के साथ बादल) के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 
पढ़ें पूरी खबर

07:55:25
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के भी ढीले हुए तेवर, जानें क्या ये गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today:  आज 17 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों और खरीदारों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहा.
पढ़ें पूरी खबर

07:54:56
सवाई माधोपुर में हिट एंड रन की भेंट चढ़ा 25 साल का सोनू, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार उतारा मौत के घाट

Sawai Madhopur Road Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टोकसी मोड़ पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. 25 वर्षीय सोनू पुत्र सिमीलाल (निवासी हलेना, जिला भरतपुर) मोटरसाइकिल पर हिंडौन सिटी से गंगापुर आ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक मौके पर ही मौत के घाट उतर गया. 
पढ़ें पूरी खबर

Tags

Trending news