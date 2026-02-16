Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर जोरदार बहस! सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही

Rajasthan News Live Today:  राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज 16 फरवरी 2026 को भी जोर-शोर से जारी रहेगा. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 16, 2026, 06:41 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 07:02 AM IST

Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर जोरदार बहस! सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज 16 फरवरी 2026 को जारी रहेगा. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा एवं खेल, कौशल नियोजन, सैनिक कल्याण, स्कूली शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्र विकास, सहकारिता, ऊर्जा और राजस्व विभाग से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी. संबंधित मंत्री विधायकों के प्रश्नों के विस्तृत जवाब देंगे, जिससे सदन में जीवंत बहस की उम्मीद है.

07:02:46
Rajasthan News

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बेटी की शादी (या संबंधित समारोह) में शिरकत की. उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं प्रदान कीं.यह घटना राजनीतिक सौहार्द का प्रतीक बनी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संबंधों को दर्शाती है. समारोह में अन्य नेताओं की मौजूदगी भी रही, जिससे खुशी का माहौल बना. मुख्यमंत्री की यह उपस्थिति सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी.

 

07:01:35
Jaipur News

जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि थाना माणक चौक के एसआई सुरेश शर्मा ने मंदिर परिसर में प्रवेश कर पुजारियों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन गर्भगृह से बाहर निकाल दिया.

इस घटना से आक्रोशित श्रद्धालुओं और पुजारियों ने तुरंत मंदिर के पट बंद कर दिए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और एसआई के निलंबन तथा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद ही मंदिर के पट दोबारा खोले गए और दर्शन सामान्य हुए.

 

 

06:50:13
Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान! इन इलाकों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. 16 फरवरी 2026 को राज्य में दिन के तापमान काफी ऊंचे पहुंच गए हैं, जबकि रातें अभी भी ठंडी महसूस हो रही हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन अगले दो दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बदलाव आने वाला है. पूर्वानुमान के मुताबिक यह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जो पूरे राज्य में नहीं, बल्कि कहीं-कहीं प्रभावित करेगी.
 

पढ़ें ताजा अपडेट

06:49:38
राजस्थान में आज सोना-चांदी के दाम में '0' रुपये की बढ़ोतरी, जारी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें ताजा अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज 16 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. सुबह 6 बजे के अनुसार, बैंक बाजार और अन्य प्रमुख स्रोतों से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, राजस्थान (खासकर जयपुर सर्राफा बाजार) में सोने के रेट स्थिर से थोड़े ऊपर बने हुए हैं. यह जानकारी विभिन्न वेबसाइटों जैसे बैंकबाजार, गुडरिटर्न्स और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से संकलित है, लेकिन स्थानीय सर्राफा बाजार में थोड़ा अंतर हो सकता है.
पढ़ें ताजा अपडेट

