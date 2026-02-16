Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर जोरदार बहस! सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी कार्यवाही

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज 16 फरवरी 2026 को जारी रहेगा. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा एवं खेल, कौशल नियोजन, सैनिक कल्याण, स्कूली शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्र विकास, सहकारिता, ऊर्जा और राजस्व विभाग से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी. संबंधित मंत्री विधायकों के प्रश्नों के विस्तृत जवाब देंगे, जिससे सदन में जीवंत बहस की उम्मीद है.