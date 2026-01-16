Rajasthan News Today Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 16 जनवरी 2026 को पंजाब और राजस्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. उनका यह दो दिवसीय दौरा 15-16 जनवरी को चल रहा है, जिसमें शिक्षा और आध्यात्मिक आयोजनों पर फोकस है. राष्ट्रपति सुबह अमृतसर से रवाना होकर गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी. इसके बाद वे आदमपुर एयरपोर्ट, जालंधर पहुंचेंगी. यहां डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT जालंधर) के 21वें कन्वोकेशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. इस दौरान वे 1,452 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी. साथ ही, राष्ट्रपति सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन 5G बियोंड, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी और हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का उद्घाटन भी करेंगी. गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित करने का विशेष कार्यक्रम भी होगा. राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे. राजस्थान से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़तें रहें ZEE Rajasthan News Live.