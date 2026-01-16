Rajasthan News Live Today : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 16 जनवरी 2026 को पंजाब और राजस्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. उनका यह दो दिवसीय दौरा 15-16 जनवरी को चल रहा है, जिसमें शिक्षा और आध्यात्मिक आयोजनों पर फोकस है.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 16 जनवरी 2026 को पंजाब और राजस्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. उनका यह दो दिवसीय दौरा 15-16 जनवरी को चल रहा है, जिसमें शिक्षा और आध्यात्मिक आयोजनों पर फोकस है. राष्ट्रपति सुबह अमृतसर से रवाना होकर गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी. इसके बाद वे आदमपुर एयरपोर्ट, जालंधर पहुंचेंगी. यहां डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT जालंधर) के 21वें कन्वोकेशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. इस दौरान वे 1,452 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी. साथ ही, राष्ट्रपति सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन 5G बियोंड, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी और हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का उद्घाटन भी करेंगी. गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित करने का विशेष कार्यक्रम भी होगा. राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे. राजस्थान से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए पढ़तें रहें ZEE Rajasthan News Live.
Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड अंतर्गत नंदराय गांव के सरकारी स्कूल में पिछले तीन दिनों से चल रहे छात्राओं के धरना-प्रदर्शन का आज चौथा दिन था. गुरुवार शाम को अचानक स्थिति गंभीर हो गई जब एक के बाद एक करीब एक दर्जन छात्राओं को चक्कर आने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ गई. धरना स्थल पर मौजूद लोग और अन्य विद्यार्थी घबरा गए. हड़कंप मचने के बाद सभी छात्राओं को तुरंत स्कूल भवन के अंदर ले जाया गया. स्थानीय चिकित्सकों और आसपास के लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार शुरू किया गया.
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि -किशोरावस्था की गलतियों को आजीवन कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब उन अपराधों का पद की प्रकृति, नैतिक अधमता या सार्वजनिक सुरक्षा से कोई सीधा संबंध न हो.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Jaipur Crime News: जयपुर. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज लूट की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. आलीसर रोड पर स्थित हस्तेड़ा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाश ने बेहद बेरहमी और बेखौफ होकर लूट को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, रात के समय जब पेट्रोल पंप पर चहल-पहल कम थी, तब बदमाश ने चेहरा पूरी तरह ढक रखा था और हाथ में कोई हथियार लेकर पहुंचा.
बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से मंडरा रहा एक तेंदुआ (पैंथर) अब सुरक्षित है. वन विभाग की टीम ने गुरुवार को त्वरित और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तेंदुए को पकड़ लिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल खत्म हो गया.
जयपुर. शहरवासियों को यातायात में बड़ी राहत देने वाली खबर आई है. आज 16 जनवरी 2026 से अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. हालांकि इसकी शुरुआत में कोई भव्य उद्घाटन समारोह नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण (Rajasthan State Bus Stand Development Authority) ने इसे सक्रिय कर दिया है. हीरापुरा बस स्टैंड राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया पहला बस स्टैंड है. इसकी खासियत यह है कि यहां से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) और निजी बसें दोनों एक साथ संचालित होंगी. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और एक ही जगह से अधिक विकल्प मिलेंगे.
राजस्थान में चल रही भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड से अब धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है. इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे शीतलहर का प्रकोप कम होगा और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. गुरुवार (16 जनवरी 2026) सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे कम तापमान रहा.