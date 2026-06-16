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Rajasthan News Live: अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने के मामले में 5 युवकों को मिली जमानत

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई बड़ी गतिविधियां चर्चा में रहे. मौसम अलर्ट, शराब दुकानों की ई-नीलामी, बार काउंसिल चुनाव और 'मूल निवासी' प्रमाण पत्र से जुड़ी नई व्यवस्था समेत कई अहम अपडेट्स रहे. ZEE Rajasthan Live Blog पर पढ़ें हर बड़ी खबर.

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 16, 2026, 11:20 PM|Updated: Jun 16, 2026, 11:22 PM
Rajasthan News Live: अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने के मामले में 5 युवकों को मिली जमानत
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. शराब दुकानों के 14 क्लस्टर की ई-नीलामी आज होगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार की जाएगी. नवीनीकरण से शेष रही 20 शराब दुकानों के लिए ई-नीलामी होगी. जोधपुर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यों का चुनाव आज होगा. प्रथम वरीयता के वोटों की मतगणना पूरी अब मतों का भौतिक सत्यापन हो रहा है. मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. अब 'मूल निवासी' बनने के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे. राजस्थान सरकार खुद प्रमाण पत्र बनाएगी. जन्म, शादी और नौकरी के रिकॉर्ड से सिस्टम करेगा. मोबाइल पर "हां" कहते ही प्रमाण पत्र जारी होगा.राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

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08:03:14 Jun 16, 2026, 08:06 AM (IST)

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मोहन हाथी को लेकर बड़ा कानूनी टर्न! महावत को झटका, सरकार को मिली राहत

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23:15:41 Jun 16, 2026, 11:15 PM (IST)

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, चार सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

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23:15:25 Jun 16, 2026, 11:15 PM (IST)

फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

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नवलगढ़ में सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार

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Rajasthan News: झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत ड्रग तस्कर प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल व रामलाल तंवर की करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां एनडीपीएस एक्ट 68F में स्थायी फ्रीज की. काली कमाई से बनी संपत्तियों पर अब बिक्री-हस्तांतरण पर रोक. पढ़ें पूरी खबर…

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NEET पेपर लीक पर छात्रों का फूटा गुस्सा! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी जोरदार मांग

Rajasthan News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने छात्रों से संवाद किया और इसे युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताया. नेताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. छात्रों ने भी सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई. पढ़ें पूरी खबर…

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कोटा प्रसूता मौत कांड की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! हर मौत की वजह अलग, जानें क्या है दर्दनाक हकीकत

Rajasthan News: कोटा में प्रसूताओं की मौत मामले की हाईलेवल रिपोर्ट चिकित्सा मंत्री को सौंप दी गई. रिपोर्ट में हर मौत का कारण अलग बताया गया है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेप्टीसीमिया, हृदय रोग और अत्यधिक रक्तस्राव प्रमुख वजहें रहीं. सरकार आज विशेषज्ञों से राय लेकर प्रतिक्रिया देगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:35 Jun 16, 2026, 11:12 PM (IST)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan Government Project: पनियाला-बड़ौदामेव 86 किमी सुपर एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है. 1748 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाला 6 लेन हाईवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा. इससे 55 गांवों को फायदा मिलेगा, कोटपूतली-अलवर सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:13 Jun 16, 2026, 11:12 PM (IST)

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 16 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी 253,500 रु/किलो और सोना 153,500 रु/10 ग्राम रहा. हल्की गिरावट के बावजूद बाजार सामान्य रहा और खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. पढ़ें पूरी खबर…

22:35:38 Jun 16, 2026, 10:35 PM (IST)

Rajasthan News Live

पाली के सोजत से ख़बर,
सोजत NH-162 क्षेत्र में अज्ञात कारणों से नगरपालिका के डम्पयार्ड में लगी आग ,
नौगजा पीर दरगाह मार्ग पर स्थित है कचरा संग्रहण स्थल,
आग लगने के बाद क्षेत्र में धुएं के घने गुबार उठने लगे,
आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं चल पाया पता,
सूचना मिलते ही नगरपालिका की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची,
दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे.

20:59:05 Jun 16, 2026, 08:59 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर की जवाहरसर्किल थाना पुलिस की कार्रवाई,
हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारीयों की मिलीभगत से का किया खुलासा,
भूमाफिया हुआ गिरफ़्तार,
फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हाउसिंग बोर्ड के भूखण्ड पर कब्जा करने वाले आरोपी गोपाल लाल मीणा गिरफ़्तार,
करोडों के भूखण्ड को कम कीमत में किया था खरीद,
आरोपी के कब्जे से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करवाई गई रजिस्ट्री की जब्त,
हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारीयों और दलालों की तलाश जारी,
अन्य आरोपी विक्रम सिंह और हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारीयों व दलालों की तलाश जारी,
थानाधिकारी जवाहरसर्किल महेश चंद्र के नेतृत्व में हुई कार्रवाई.

20:58:14 Jun 16, 2026, 08:58 PM (IST)

Rajasthan News Live

मानसून से पूर्व अजमेर शहर के अनेक हिस्सों में जल भराव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायत शुरू कर दी गई है. इसी के तहत सिंचाई विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन ने आज दूसरी बार आना सागर के चैनल गेट 9 इंच तक खुलवाए हैं. इससे पूर्व भी झील के 2 चैनल गेट 3 इंच खोले गए थे. इसी बीच प्री मानसून की हल्की वर्षा के कारण झील में जल की आवक को देख आज एस्केप चैनल के गेट 9 इंच खोले गए. जिससे झील के पानी का निकास तेज हो सके. सिंचाई विभाग के निर्देशन में खोले गए गेट और गेज के बारे में जानकारी देते हुए एक्स ई एन सतेंद्र ने बताया कि झील में साढ़े दस फुट तक पानी की क्षमता रखने के साथ अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही हे. फिलहाल 13 फुट की क्षमता है आनासागर झील की.

20:57:13 Jun 16, 2026, 08:57 PM (IST)

Rajasthan News Live

सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाईकर्मियों को करीब 5 महीने से वेतन-भत्तों का भुगतान नहीं होने पर गुस्साए सफाईकर्मियों ने नगरपालिका कार्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सफाई कर्मी शामिल हुए. सफाई कर्मियों का कहना है कि 5 माह से वेतन न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है. बच्चों की फीस और घर का खर्च निकालना भारी पड़ रहा है. कर्मियों ने प्रशासन से बकाया वेतन-भत्तों का भुगतान जल्द कराने की मांग रखी. साथ ही चेतावनी दी कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी. प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विमलेश मीणा ने कर्मियों को समझाया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान कराया जाएगा. सफाई कर्मियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी भुगतान में देरी हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे.

20:56:37 Jun 16, 2026, 08:56 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर,
सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के ‘इंडियन सोसाइटी’ पेपर में हुई गड़बड़ी.
गड़बड़ी के चलते कैंसिल हुआ पेपर.
अब फिर से होगा एग्जाम.
NSUI ने पेपर लीक के लगाए आरोप.

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Rajasthan News Live

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुरसिटी के नहरों में पानी छोड़ने और जल निकासी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने आज एक बार फिर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने वजीरपुर थाना क्षेत्र के खंडीप रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया और कई ट्रेनों को देरी का सामना करना पड़ा.

यहां पढ़ें पूरी खबर- सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

19:20:32 Jun 16, 2026, 07:20 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के बारां जिले में छबड़ा कस्बे के गुगोर स्थित पार्वती नदी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं. चारों लोग शादी समारोह में शामिल होने गुगोर आए थे.

यहां पढ़ें पूरी खबर- बारां में पार्वती नदी में बड़ा हादसा, नहाते समय 4 लोगों की डूबने से मौत

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राजस्थान के जोधपुर के सोजती गेट क्षेत्र निवासी जीशान से जुड़े कथित एजेंसी आईएसआईएस संपर्क मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. सूत्रों के अनुसार, मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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राजस्थान में असंगठित श्रमिकों के लिए ‘ई-श्रम पोर्टल’ वरदान साबित हो रहा है. इससे श्रमिकों तक सरकार की योजनाओं की पहुंच आसान हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में पोर्टल कारगर साबित हो रहा है. राजस्थान में अब तक डेढ़ करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

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Rajasthan News Live : भैराना धाम मामले का जल्द होगा समाधान

भैराना धाम मामले के समाधान को लेकर जल्दी ही बड़ी खबर सामने आ सकती है.मंत्री सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढ़म सीएमओ पहुंचे है. सीएम भजनलाल शर्मा को दोनों मंत्री ताजा हालात की जानकारी दे रहे हैं. अब तक के घटनाक्रम और सरकार के प्रयासों की जानकारी मंत्री दे रहे हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही संतों की मांगों पर सहमति बन जाएगी.
 

17:59:27 Jun 16, 2026, 05:59 PM (IST)

Rajasthan News Live : खो नागोरियान क्षेत्र में 450 किलो संदिग्ध पनीर करवाया नष्ट

जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और संदिग्ध पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खो नागोरियान क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नगर की एम.के. डेयरी पर छापा मारा. पुलिस से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में डेयरी के डीप फ्रीजर और कैरेट में करीब 450 किलो संदिग्ध पनीर रखा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया. पूछताछ में सामने आया कि पनीर अलवर से 220 रुपए प्रति किलो की दर से मंगाकर 260 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा था. खाद्य सुरक्षा टीम के अनुसार दूध से क्रीम निकालकर तैयार किया गया यह लूज पनीर नियमों के विपरीत है. 

17:57:05 Jun 16, 2026, 05:57 PM (IST)

Rajasthan News Live : खाद नही मिलने पर किसानों ने स्टेट हाइवे 51 किया जाम

बारां जिले के छबड़ा में मंगलवार को सुबह से ही किसान कृषि विभाग के निर्देश पर क्रय विक्रय सहकारी समिति में खाद के टोकन के लिए महिलाएं और पुरूष लाइन में लग गए थे, कृषि विभाग और पुलिस की मौजूदगी में 2000 टोकन किसानों को बाटे गए लेकिन टोकन से अधिक संख्या होने पर, जिन किसानों को खाद का टोकन नहीं मिला वो आक्रोशित हो गए और स्टेय हाइवे 51 जाम कर दिया करीब 45 मिनिट तक लगे जाम में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई पुलिस ने समझाइश कर जाम को हटाया किसान उपखण्ड कार्यलय पर विरोध जताते हुए. खाद के टोकन की मांग कर रहे है. किसानो का आरोप है कि सुबह से ही लाइन में भूखे प्यासे लगने के बाद भी उन्हें खाद नही मिला, इस दौरान लाइन में खाद के लिए लगी महिलाएं बेहोश तक हो गयी.

17:55:42 Jun 16, 2026, 05:55 PM (IST)

Rajasthan News Live : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को मिली रफ्तार

आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गंगरार में तैयारियां तेज हो गई हैं. पंचायत समिति सभागार में उपखंड प्रशासन और आयुर्वेद चिकित्सालय गंगरार के संयुक्त तत्वावधान में सभी ग्राम पंचायतों के शारीरिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. सरिता ए. कुमार ने प्रतिभागियों को योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाते हुए उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी. साथ ही “योग संगम” कार्यक्रम के तहत निर्धारित स्थलों पर अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अब अपने-अपने क्षेत्रों में योग कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को योग अपनाने और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करेंगे.

17:53:34 Jun 16, 2026, 05:53 PM (IST)

Rajasthan News Live : इंडिया स्टोन मार्ट- 2028 के लिए MOU

इंडिया स्टोन मार्ट- 2028 की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. इंडिया स्‍टोन मार्ट सीतापुरा स्‍थित जेईसीसी में 17 से 20 फरवरी तक 2028 में आयोजित किया जाएगा. इसके तहत कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र और एसीएस उद्योग शिखर अग्रवाल की उपस्थिति में लघु उद्योग भारती, रीको और सिडॉस के बीच एमओयू साइन किया गया. समझौता पत्र पर रीको की ओर से एमडी सुरेश ओला, लघु उद्योग भारती की ओर से इंडिया स्‍टोन मार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा और सिडॉस की ओर से सीईओ मुकुल रस्‍तोगी ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सुझाव दिया कि इस बार स्‍टोन मार्ट में दुनिया के शीर्ष आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स, लेटेस्ट मशीनरी और आधुनिक तकनीक के साथ एआई और इनोवेटर्स को ज्‍यादा स्‍पेस मिलना चाहिए.

17:52:27 Jun 16, 2026, 05:52 PM (IST)

Rajasthan News Live : विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे FMG डॉक्टरों के लिए गुड न्यूज

विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे FMG (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ) डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन मामले में अब स्थिति साफ हो गई है. NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) ने गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट किया है कि MBBS में एडमिशन के 10 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन का नियम 2019 बैच से लागू माना जाएगा. इससे पहले के बैच के उन छात्रों को राहत मिलेगी, जिनकी पढ़ाई, इंटर्नशिप और डिग्री पूरी हो चुकी है.दरअसल, राजस्थान मेडिकल काउंसिल पर आरोप लगे थे कि कई FMG छात्रों का रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है. छात्रों ने विरोध भी किया था. अब NMC की नई गाइडलाइन के बाद RMC की ओर से भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. NMC ने यह भी साफ किया है कि कोविड या अन्य परिस्थितियों में हुई ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई के लिए हुई ट्रेनिंग के दस्तावेजों के आधार पर केस को देखा जाएगा और विरोध कर रहे सभी FMG छात्रों को फ़िलहाल NMC से राहत मिली है, और आरएमसी ने उनका PR शुरू कर दिया है.

17:50:36 Jun 16, 2026, 05:50 PM (IST)

Rajasthan News Live : जेएलएन मेडिकल कॉलेज,अस्पताल को तोहफा

 अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र डाक्टर श्रीवास्तव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ देवनानी के आग्रह पर 18 करोड़ की लागत के दो सर्जन रोबोट निशुल्क रूप से देकर अजमेर संभाग के मरीजों की सेवा को समर्पित किए. 


 

17:49:02 Jun 16, 2026, 05:49 PM (IST)

Rajasthan News Live : राहुल गांधी के कोटा दौरे पर BJP ने कसा तंज

राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर भाजपा ने तंज कसा है. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 19 से अधिक पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय कांग्रेस मूकदर्शक बनी रही. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि राहुल गांधी तब अपनी ही सरकार को समय रहते हिदायत देते और राजस्थान में प्रभावी कार्रवाई होती, तो नीट समेत अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले माफियाओं का हौसला इतना नहीं बढ़ता. शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं.

15:48:27 Jun 16, 2026, 03:48 PM (IST)

Rajasthan News Live

उदयपुर में कल महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने का विजय पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर शहर के गांधी ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं. ग्राउंड में 2 लाख स्क्वायर फिट का भव्य पांडाल बनाया गया है. जिसमे 30 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं.

14:12:13 Jun 16, 2026, 02:12 PM (IST)

Rajasthan News Live

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुधवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे. उदयपुर आगमन के बाद ओम बिरला गोगुंदा स्थित ऐतिहासिक प्रताप तिलक स्थली पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे विभिन्न आयोजनों में शामिल होने के बाद शाम को उदयपुर से प्रस्थान करेंगे. 

 

11:34:33 Jun 16, 2026, 11:34 AM (IST)

Rajasthan News Live

बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस व कार में भिड़ंत, हादसे में 4 सगे भाईओ की मौत, सूचना पर पचपदरा पुलिस पहुचीं मौके पर, चारो मृतकों के शवों को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में, पचपदरा थानाक्षेत्र के पाटोदी कस्बे के पास हुआ हादसा, कोडूका गांव के रहने वाले मृतक.

10:49:51 Jun 16, 2026, 10:49 AM (IST)

Alwar News

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के कुंडलका गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते दो कच्चे मकान इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में घरों में बंधी 6 बकरियां और उनके 5 बच्चे जिंदा जलकर मर गए, जबकि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया. घटना के बाद प्रभावित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. 

09:10:43 Jun 16, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

IMD जयपुर ने चूरू, सीकर और झुंझुनूं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे में 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाएं, गरज-चमक, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
 

09:10:38 Jun 16, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के बालोतरा दौरे पर आ रहे हैं, जहाँ वे बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. इससे पहले आग लगने की एक दुर्घटना के कारण इस उद्घाटन को टाल दिया गया था, लेकिन इस बार बेहद चाक-चौबंद इंतजामों के बीच इसे री-शेड्यूल किया गया है. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड संख्या में भीड़ जुटाने की योजना है.
 

09:10:27 Jun 16, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

डूंगरपुर नगरपरिषद द्वारा शहर में ₹22 लाख की लागत से एक विशेष 'वंडर पार्क' विकसित किया जा रहा है, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है. इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बेकार पड़े कबाड़ और स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करके बेहद खूबसूरत और आकर्षक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो लोगों को रीसाइक्लिंग और सफाई का संदेश देती हैं.
 

09:10:20 Jun 16, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान सरकार जल्द ही एक ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था शुरू करने जा रही है जिससे लोगों को 'मूल निवास प्रमाण पत्र' बनवाने के लिए ई-मित्र, तहसील या कलेक्ट्री के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इस नए सिस्टम के तहत सरकार जन्म, शादी और नौकरी के सरकारी रिकॉर्ड्स के जरिए खुद ही पात्र लोगों की पहचान करेगी. इसके बाद आवेदक के मोबाइल पर सिर्फ एक "हां" (सहमति) कहते ही मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः (डिजिटली) जारी कर दिया जाएगा.
 

08:58:11 Jun 16, 2026, 08:58 AM (IST)

Rajasthan News Live

आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार, नवीनीकरण से शेष रहीं प्रदेश की 20 शराब दुकानों के लिए आज ई-नीलामी आयोजित की जा रही है. इसके तहत कुल 14 क्लस्टर पर इन दुकानों का बंदोबस्त किया जाना बाकी है, जिसके लिए विभागीय वेबसाइट पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नीलामी प्रक्रिया चलेगी. इस नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदक आज रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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