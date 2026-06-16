विदेश से मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे FMG (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट ) डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन मामले में अब स्थिति साफ हो गई है. NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) ने गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट किया है कि MBBS में एडमिशन के 10 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन का नियम 2019 बैच से लागू माना जाएगा. इससे पहले के बैच के उन छात्रों को राहत मिलेगी, जिनकी पढ़ाई, इंटर्नशिप और डिग्री पूरी हो चुकी है.दरअसल, राजस्थान मेडिकल काउंसिल पर आरोप लगे थे कि कई FMG छात्रों का रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है. छात्रों ने विरोध भी किया था. अब NMC की नई गाइडलाइन के बाद RMC की ओर से भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. NMC ने यह भी साफ किया है कि कोविड या अन्य परिस्थितियों में हुई ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई के लिए हुई ट्रेनिंग के दस्तावेजों के आधार पर केस को देखा जाएगा और विरोध कर रहे सभी FMG छात्रों को फ़िलहाल NMC से राहत मिली है, और आरएमसी ने उनका PR शुरू कर दिया है.