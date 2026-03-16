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Rajasthan News Live: सीएम भजनलाल आज बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे! आदिवासियों के प्रयाग में दर्शन-पूजन और विकास सौगात

Rajasthan News Live Today: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज (16 मार्च) दोपहर 12 बजे डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे. वे आदिवासियों के प्रयाग कहे जाने वाले इस पवित्र धाम में वाल्मीकि मंदिर और हरि मंदिर के दर्शन करेंगे तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे. यह दौरा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का हिस्सा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 16, 2026, 08:01 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 08:06 AM IST

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Rajasthan News Live 15 March: सीकर जिले के नीमकाथाना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता में निस्वार्थ योगदान देने वाली महिला सुरक्षा सखियों को सम्मानित किया गया. नीमकाथाना जीआरपी थाने में आयोजित विशेष समारोह में करीब 20 महिला सुरक्षा सखियों को दुपट्टा ओढ़ाकर, उपहार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए.

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Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज (16 मार्च 2026) पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों में ईंधन की कीमतें अपडेट हुई हैं. 
 

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Rajasthan CNG Price 16 March Today: आज 16 मार्च 2026 को राजस्थान में सीएनजी के दाम स्थिर बने हुए हैं. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, राज्य में सीएनजी की औसत कीमत ₹90.91 प्रति किलोग्राम है, जिसमें कोई बदलाव (0.00) नहीं हुआ है. जयपुर, अलवर, बारां सहित कई प्रमुख शहरों में आज सीएनजी ₹90.91 प्रति किलो पर उपलब्ध है.
 

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Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 16 मार्च 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखी गई है. वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित होती हैं.

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 15 मार्च 2026 को जारी नाउकास्ट वार्निंग और मौसम अपडेट में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश, आंधी और मेघगर्जन की संभावना जताई है. यह बदलाव मुख्य रूप से एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण होने वाला है.
 

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