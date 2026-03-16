Rajasthan News Live: सीएम भजनलाल आज बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे! आदिवासियों के प्रयाग में दर्शन-पूजन और विकास सौगात

Rajasthan News Live Today: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज (16 मार्च) दोपहर 12 बजे डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे. वे आदिवासियों के प्रयाग कहे जाने वाले इस पवित्र धाम में वाल्मीकि मंदिर और हरि मंदिर के दर्शन करेंगे तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे. यह दौरा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का हिस्सा है.