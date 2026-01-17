Rajasthan News Live : जोधपुर में आज से रीट मुख्य परीक्षा शुरू, 17 से 20 जनवरी तक 391 केंद्रों पर 1.21 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Rajasthan News Today Live Updates: जोधपुर. राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (रीट मुख्य परीक्षा 2026) का बड़ा दौर आज 17 जनवरी से जोधपुर सहित प्रदेश के 14 जिलों में शुरू हो गया है. जोधपुर में कुल 391 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1 लाख 21 हजार अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए परीक्षा देंगे. परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी और दो पारियों में आयोजित होगी – पहली पारी सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शाम 3:00 से 5:30 बजे तक.