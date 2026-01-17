Zee Rajasthan
Rajasthan News Live : जोधपुर में आज से रीट मुख्य परीक्षा शुरू, 17 से 20 जनवरी तक 391 केंद्रों पर 1.21 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Rajasthan News Live Today : जोधपुर. राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (रीट मुख्य परीक्षा 2026) का महासंग्राम आज 17 जनवरी से जोधपुर सहित प्रदेश के 14 जिलों में शुरू हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 17, 2026, 06:29 AM IST | Updated: Jan 17, 2026, 07:40 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: जोधपुर. राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (रीट मुख्य परीक्षा 2026) का बड़ा दौर आज 17 जनवरी से जोधपुर सहित प्रदेश के 14 जिलों में शुरू हो गया है. जोधपुर में कुल 391 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1 लाख 21 हजार अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए परीक्षा देंगे. परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी और दो पारियों में आयोजित होगी – पहली पारी सुबह 10:00 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शाम 3:00 से 5:30 बजे तक.

07:40:04
Rajasthan News Today Live

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) भर्ती परीक्षा 2021 का लंबित परिणाम आखिरकार जारी कर दिया है. देर रात जारी की गई मुख्य सूची में कुल 21 पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं.  इसमें नॉन-टीएसपी क्षेत्र के 13 पदों और टीएसपी क्षेत्र के 8 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. चयन सेवा नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर किया गया है और सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर मुख्य सूची में दिए गए हैं.  

 

07:12:27
राजस्थन में धुरंधर हो रहा सोने का भाव, सर्राफा बाजार में अकड़ कर चल रहे चांदी, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Price 17 January:  आज 17 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है. बैंक बाजार वेबसाइट के ताजा अपडेट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,32,490 दर्ज किया गया है, जबकि 24 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम पर ₹1,39,110 पहुंच गया है. पिछले कुछ दिनों की तुलना में दोनों कैरेट में लगभग 300-400 रुपये की बढ़ोतरी आई है. एक किलोग्राम चांदी का भाव राजस्थान सहित प्रमुख बाजारों में ₹3,10,000 पर स्थिर है.
 

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

06:51:14
नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBSE और बोर्ड से मांगा जवाब, 29 जनवरी को अगली सुनवाई

जयपुर. नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़े संवेदनशील मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को बड़ा झटका दिया है. स्कूल की मान्यता रद्द करने के CBSE के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने CBSE और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
 

पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

06:30:28
Rajasthan Weather Update: कड़ाके की ठंड से राजस्थान की छूट रही धूजणी, भयंकर शीतलहर कर रही हाल बेहाल, इन जिलों में बन रहे बारिश के आसार!

Rajasthan Weather Update 17 January:  राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है. उत्तरी जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच जाती है. सर्द हवाओं ने दिन में भी ठंड बढ़ा दी है. 
 

पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से

