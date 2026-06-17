Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज है. उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. हजारों की संख्या में लोग पहुंच प्रताप की वीरता को नमन करेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर आएंगे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस युवाओं के मामलों को लेकर छात्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है. पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सियासी लड़ाई शुरू करने जा रही है. प्री-मानसून बारिश से प्रदेश में गर्मी के तेवर नरम पड़े. मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

