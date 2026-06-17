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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज है. उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. हजारों की संख्या में लोग पहुंच प्रताप की वीरता को नमन करेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर आएंगे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस युवाओं के मामलों को लेकर छात्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है. पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सियासी लड़ाई शुरू करने जा रही है. प्री-मानसून बारिश से प्रदेश में गर्मी के तेवर नरम पड़े. मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज है. उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे. हजारों की संख्या में लोग पहुंच प्रताप की वीरता को नमन करेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा आज उदयपुर आएंगे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस युवाओं के मामलों को लेकर छात्रों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है. पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस सियासी लड़ाई शुरू करने जा रही है. प्री-मानसून बारिश से प्रदेश में गर्मी के तेवर नरम पड़े. मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
जयपुर में अवैध पटाखा गोदाम पर कार्रवाई,
खोह नागोरियान थाना पुलिस ने की कार्रवाई,
बिना लाइसेंस संचालित एक अवैध पटाखा गोदाम का भंडाफोड़ किया,
दुकान संचालक हरज्योत सिंह गिरफ्तार,
दुकान के बाहर लिखा था डेयरी का नाम, अंदर था पटाखा गोदाम,
पुलिस ने अब तक करीब 20 अवैध गोदामों को सीज किया.
Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज में एटीआई (Assistant Traffic Inspector) पद पर पदोन्नति के लिए नए मानदंड लागू करने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार परिचालकों को एटीआई बनने के लिए एक वर्ष में कम से कम 36 हजार किलोमीटर बस संचालन से जुड़ी ड्यूटी करनी होगी.
जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में पूछताछ के लिए बुलाए गए 30 वर्षीय अमृत दास की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. घटना के दूसरे दिन भी एम्स अस्पताल के बाहर परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग धरने पर बैठे रहे. पुलिस का दावा है कि अमृत दास ने पूछताछ के दौरान सल्फास खा लिया था, जबकि परिजनों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए मारपीट का आरोप लगाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित कक्ष को सील कर दिया है और न्यायिक व विभागीय जांच शुरू कर दी है.
बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा संदिग्ध मांस से भरा मिनी ट्रक, मिनी ट्रक में गौमांस होने जताया जा रहा है संदेह, भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था मांस से भरी ट्रक, बगरू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रुकवाया ट्रक, सूचना पर बगरू पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल, मिनी ट्रक के चालक व सहयोगी से पुलिस कर रही है पूछताछ, वाहन में रखे मांस की भी की जा रही है जांच, बगरू थाना पुलिस गहनता से कर रही हैं पूरे मामले की जांच.
Jaipur: राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलीजेंस कार्रवाई नाचना, जैसलमेर से आईएसआई एजेन्ट गिरफ्तार जासूस मुस्ताक अली की कुछ देर में होगी कोर्ट में पेशी जैसलमेर जिले के नाचना में हिगोला की ढाणी, खारिया का रहने वाला है जासूस सोशल मीडिया के जरिये था पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी के हैण्डलर्स के संपर्क में मुस्ताक अली लगभग 2 साल से पाक एजेन्सी के हैण्डलर्स के सम्पर्क में बॉर्डर की ओर जाने वाली मुख्य सडक पर दुकान खोलकर बीएसएफ और सेना के मुवमेंट पर निगरानी रखने का मिला था टास्क वीडियो /फोटोग्राफ्स बनाकर पाक हैण्डलर्स को करता था शेयर, जिसके बदले में मिलता था पैसा.
Jaipur Murder Case: जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में बिजनेसमैन हरिशंकर शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सीताराम शर्मा और उसके रिश्तेदार संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि सीताराम ने हॉस्टल निर्माण के लिए हरिशंकर से करीब 50 लाख रुपये उधार लिए थे.
Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली कमी आई है.
Rajasthan Jewellery Burglary: धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला रायजीत गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर करीब 20 से 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय हुए स्थानीय सिस्टम और नमी के प्रभाव से तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
Rajasthan Crime: दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के गुदड़िया गांव में भूमि विवाद को लेकर कथित दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन से कच्चे मकान और टीन शेड तोड़ने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि वर्ष 1999 में आवंटित दो बीघा आबादी भूमि पर कब्जा करने की नीयत से यह कार्रवाई की गई. परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan Health Department: राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक कारणों से राज्यभर में 22 चिकित्सकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही 38 अन्य मेडिकल कार्मिकों, जिनमें एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और तकनीकी सहायक शामिल हैं, का भी तबादला किया गया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.
राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक एआई आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया है. प्रदेश के पहले इस रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर में स्ट्रोक, पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से पीड़ित मरीजों को रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी की सुविधा मिलेगी. इससे मरीजों की रिकवरी तेज होगी और उन्हें बेहतर पुनर्वास उपचार का लाभ मिल सकेगा.
Salman Qureshi Arrest: कोटा में 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश सलमान कुरैशी उर्फ शफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने ACJM-1 कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के लिए होंगे आज सुबह 8 बजे गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग, हल्दीघाटी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे सम्बोधित, 10:30 बजे गांधी ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम, शाम 4:30 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंच मुंबई के लिए करेंगे प्रस्थान.
जयपुर: प्री-मानसून बारिश से प्रदेश में गर्मी के तेवर पड़े नरम मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में आंधी-बारिश के आसार अगले 3 दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई बारिश झुंझुनूं के मलसीसर में सबसे ज्यादा 66 MM बारिश दर्ज पिलानी में 54 MM, गुढ़ागौड़जी में 47 MM बारिश जयपुर में भी बदला नज़र आया मौसम का मिजाज शाहपुरा में 9 MM बारिश, कई इलाकों में बूंदाबांदी आंधी-बारिश से कई जिलों में तापमान 13 डिग्री तक गिरा चूरू में पारा पहुंचा 29.4 डिग्री, मौसम हुआ सुहावना.
जालोर के सांचौर से बड़ी खबर. सरवाणा थाना क्षेत्र के जानवी गांव के पास एक कार में लगी आग,कार जलकर हुई राख सूचना पर पहुची फ़ायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, गालिफा निवासी राजूराम सियाक अपनी स्वीफ्ट कार लेकर जा रहे थे. रात में वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पत्थर से टकरा गया.टक्कर के बाद कार के अगले हिस्से में आग लगनी शुरू हो गई. आग की लपटें उठती देख चालक राजूराम सियाक ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई. कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया.
बगरू (जयपुर) बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा संदिग्ध मांस से भरा मिनी ट्रक मिनी ट्रक में गौमांस होने जताया जा रहा है संदेह, भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था मांस से भरी ट्रक, बगरू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रुकवाया ट्रक सूचना पर बगरू पुलिस पहुंची मौके पर पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल मिनी ट्रक के चालक व सहयोगी से पुलिस कर रही है पूछताछ वाहन में रखे मांस की भी की जा रही है जांच,
जयपुर- 1-2 जुलाई को जयपुर में होगा 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन. सम्मेलन में दिए जाएंगे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026. पंचायती राज मंत्रालय को 17 में से 4 राष्ट्रीय पुरस्कार. पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI) के लिए मंत्रालय को गोल्ड अवॉर्ड. महाराष्ट्र और त्रिपुरा की पंचायतों को भी राष्ट्रीय सम्मान. अवॉर्ड विजेता पंचायत प्रतिनिधि जयपुर पहुंचेंगे. सम्मेलन से पहले जयपुर में होगा मीडिया-प्रेस इंटरेक्शन. केंद्र और राज्यों की डिजिटल गवर्नेंस उपलब्धियां होंगी प्रदर्शित. ग्रामीण भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सफलता होगी मुख्य विषय. पंचायतों की ई-गवर्नेंस उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर मिलेगी पहचान.
उदयपुर: उदयपुर से खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उदयपुर प्रवास पर, सर्किट हाउस मैं मीडिया से की बात, महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी विजय दिवस को बताया संकल्प का दिन, वर्षो तक ऐतिहासिक तथ्यों से हुई छेड़छाड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया, कहा भारत हमेशा से है हिंदू राष्ट्र, बोले हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्यति हैं, कहा-अशोक गहलोत ने नहीं किया हैं शायद इसका अध्यन,
स्वाभिमान, त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में "हल्दीघाटी विजयोत्सव“ कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, सांसद राव राजेन्द्र सिंह, सांसद मंजू शर्मा, क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बैनियाकाबास, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ,गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक गोपाल शर्मा, बालमुकुंदाचार्य, महेन्द्रपाल मीणा शामिल होंगे. कार्यक्रम संयोजक प्रेमसिंह बनवासा ने कहा, प्रताप की गौरवगाथा को जन-जन तक पहुंचा रहे है.
उदयपुर : सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर प्रवास पर. सर्किट हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा. उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा , टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ारी सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की अगवानी. 10.20 बजे सर्किट हाउस से पहुंचेंगे गांधी ग्राउंड हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह में करेंगे शिरकत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत समारोह को करेंगे संबोधित.