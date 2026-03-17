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Rajasthan News Live: मौसम में हलचल, हाईलेवल मीटिंग से लेकर मुठभेड़ तक, पढ़ें आज की हर खबर, बस एक क्लिक पर

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. गर्मियों में पेयजल प्रबंधन को लेकर हाईलेवल मीटिंग आज होनी है. आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. राजस्थान में आज मौसम शुष्क रहेगा. कल 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करों की गाड़ी ने पुलिस नाकाबंदी तोड़ी. पुलिस ने किया पीछा, पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई. फायरिंग के दौरान एक आरोपी के हाथ में गोली लगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 17, 2026, 07:11 AM IST | Updated:Mar 17, 2026, 07:11 AM IST

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Rajasthan News Live: मौसम में हलचल, हाईलेवल मीटिंग से लेकर मुठभेड़ तक, पढ़ें आज की हर खबर, बस एक क्लिक पर
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Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई अहम घटनाओं से भरा हुआ है. गर्मियों को देखते हुए पेयजल प्रबंधन पर एक हाईलेवल मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें जल आपूर्ति और संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी. वहीं, सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

मौसम की बात करें तो आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कल 8 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उधर, प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करों ने पुलिस नाकाबंदी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और मुठभेड़ हो गई. फायरिंग में एक आरोपी घायल हुआ है. प्रदेश की हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग से.

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