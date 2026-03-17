Rajasthan News Live: मौसम में हलचल, हाईलेवल मीटिंग से लेकर मुठभेड़ तक, पढ़ें आज की हर खबर, बस एक क्लिक पर

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. गर्मियों में पेयजल प्रबंधन को लेकर हाईलेवल मीटिंग आज होनी है. आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. राजस्थान में आज मौसम शुष्क रहेगा. कल 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करों की गाड़ी ने पुलिस नाकाबंदी तोड़ी. पुलिस ने किया पीछा, पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई. फायरिंग के दौरान एक आरोपी के हाथ में गोली लगी. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

