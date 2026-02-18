Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: राजस्थान में आज सियासत से मौसम तक हलचल! विधानसभा, PM का आगामी दौरा और IMD अलर्ट पर सबकी नजर, पढ़ें हर अपडेट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखे जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी हैं. आज कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन है. कड़ी नजर रखी जा रही है, नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर के एकीकरण के बाद जयपुर नगर निगम का पहला एकीकृत बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा. IMD जयपुर ने प्रदेश में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर को जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 18, 2026, 08:05 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 10:33 AM IST

Trending Photos

काले मेघों से जमकर भीगेगा आज भीलवाड़ा, कड़केगी बिजली, IMD का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Bhilwara weather

काले मेघों से जमकर भीगेगा आज भीलवाड़ा, कड़केगी बिजली, IMD का येलो अलर्ट जारी

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला मौसम, जयपुर में मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Jaipur weather

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला मौसम, जयपुर में मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में डीजल ₹92 के पार, पेट्रोल ₹106 के करीब, जानें किस जिले में सबसे महंगा? पढ़ें अपडेट
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में डीजल ₹92 के पार, पेट्रोल ₹106 के करीब, जानें किस जिले में सबसे महंगा? पढ़ें अपडेट

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan News Live: राजस्थान में आज सियासत से मौसम तक हलचल! विधानसभा, PM का आगामी दौरा और IMD अलर्ट पर सबकी नजर, पढ़ें हर अपडेट
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में अहम है. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और मौसम, तीनों मोर्चों पर हलचल बनी हुई है. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिन पर चर्चा होने की संभावना है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं.

राजनीतिक गतिविधियों के बीच आज कांग्रेस भी अपने संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. इधर, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन है और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

स्थानीय प्रशासन की बात करें तो नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर के एकीकरण के बाद जयपुर नगर निगम का पहला एकीकृत बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर है. IMD जयपुर ने प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan Live Blog के साथ.

10:33:42
Rajasthan News Live: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदला मौसम, जयपुर में मेघगर्जन और आंधी के साथ बारिश, पढ़ें वेदर अपडेट

जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. आज मौसम विभाग ने जयपुर व सीकर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे अचानक बढ़ी ठंड से जनजीवन प्रभावित हो सकता है. पढ़ें पूरी खबर

10:32:43
Rajasthan News Live

जयपुर के SKIT जगतपुरा कॉलेज में बम से उड़ाने की धमकी, कॉलेज परिसर को कराया गया ख़ाली, सूचना के बाद पुलिस दमकल और सभी एजेंसियां पहुँची मौक़े पर, कॉलेज के अंदर सर्च अभियान जारी, हालांकि अभी तक नहीं मिला है, कुछ भी संदिग्ध थ्रेट मेल में लिखा 11.45 तक होगा RDX धमाका, सिर्फ़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही बाहर निकाले.

10:30:27
Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला, भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश का अलर्ट, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

राजस्थान में बाड़मेर (34.3°C) की तपिश के बीच पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम बदल दिया है. आज जयपुर, बीकानेर और कोटा समेत 5 संभागों में बारिश व तेज हवाओं का अलर्ट है. कल सीकर और नागौर में हुई भारी बारिश से पारे में गिरावट आई है. पढ़ें पूरी अपडेट

09:32:23
Rajasthan News Live

जयपुर: पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारी शुरू. 28 फरवरी को अजमेर में रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम. आज मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास अजमेर में लेंगे तैयारियों का जायजा. सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल और प्रशासनिक तैयारियों की होगी समीक्षा.

09:09:46
जयपुर में सस्ता हुआ सोना! 10 ग्राम पर सीधी ₹2,000 से ज्यादा की गिरावट, जानें चांदी के भी रेट्स

Jaipur Gold Silver Price, 18 February: आजकल सोना और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दामों में गिरावट आती है तो कभी अचानक बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. इनकी कीमतों पर राष्ट्रीय आर्थिक हालात के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नवीनतम भाव भी देखें.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:09:16
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में छाई काली घटाएं, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश और ओले मचा सकते आफत, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update:  राजस्थान में एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. इसके चलते प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर, बीकानेर और अजमेर में देर रात तक बादलों की आवाजाही बनी रही और बारिश जैसा माहौल रहा. बुधवार सुबह जयपुर में तेज और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जबकि आसमान घने बादलों से ढका रहा. मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर सर्दी का अहसास करा दिया है.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:08:39
Rajasthan News Live

रेनवाल (जयपुर) किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में रिमझिम बारिश का दौर शुरू, बादलों के गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली से सहमा आम जन, बीती रात से हो रही है क्षेत्र में रुक-रुक कर बारिश, किशनगढ़ रेनवाल सहित ग्रामीण इलाकों में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, तेज हवाओं ने फिर से कराया सर्दी का एहसास, स्कूली बच्चों और बड़े बुजुर्गों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा, पश्चिमी विक्षोभ के असर से जनजीवन हुआ प्रभावित.

08:08:27
Rajasthan News Live

उदयपुर के कोटड़ा से खबर, बाइक और ऑटो के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की हुई मौत, मंडवा थाना क्षेत्र के कोदरमाल गाँव के पास कल देर शाम की है घटना, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को रखवाया मोर्चरी में, ओवरटेक के प्रयास में हुई थी बाइक की ऑटो से भिड़ंत,
 

08:08:17
Rajasthan News Live

20 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक. राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर सहित 6 राज्यों के नेता होंगे शामिल. PCC चीफ, प्रदेश प्रभारी, CLP लीडर होंगे शामिल. 20 फरवरी को दिल्ली जाएंगे डोटासरा और जूली. प्रदेश प्रभारी रंधावा, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बैठक में रहेंगे मौजूद. राहुल गांधी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा. बैठक में कांग्रेस ट्रेड डील के विरोध प्रदर्शन की राजनीति करेगी तैयार.
 

08:08:09
Rajasthan News Live

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन आज.  दसवीं की होम साइंस और 12वीं का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम. 10:30 बजे से शुरू होगा पेपर 10:00 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर दिया जाएगा बंद. देशभर में 46 लाख अभ्यर्थी दे रहे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा.  स्कूल यूनिफॉर्म व  प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा केंद्र में किया जा जाएंगे छात्र अलाव. बोर्ड परीक्षा का तनाव कम करने के लिए सीबीएसई ने जारी किए गए निर्देश.
 

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news