Rajasthan News Live: राजस्थान में आज सियासत से मौसम तक हलचल! विधानसभा, PM का आगामी दौरा और IMD अलर्ट पर सबकी नजर, पढ़ें हर अपडेट

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखे जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी हैं. आज कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का दूसरा दिन है. कड़ी नजर रखी जा रही है, नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर के एकीकरण के बाद जयपुर नगर निगम का पहला एकीकृत बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा. IMD जयपुर ने प्रदेश में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर को जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

