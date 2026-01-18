Rajasthan News Live: 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थियों का महासंग्राम! राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, राजस्थान में भीषण ठंड के बीच IMD का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षा (REET Mains/शिक्षक भर्ती) का आयोजन प्रदेश के 14 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें कुल 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं. यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है – पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक.