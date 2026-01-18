Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थियों का महासंग्राम! राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, राजस्थान में भीषण ठंड के बीच IMD का अलर्ट

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षा (REET Mains/शिक्षक भर्ती) का आयोजन प्रदेश के 14 जिलों में किया जा रहा है, जिसमें कुल 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं. यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित हो रही है – पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक. 

Published: Jan 18, 2026, 06:38 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 07:27 AM IST

Rajasthan News Live: 9 लाख 64 हजार अभ्यर्थियों का महासंग्राम! राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, राजस्थान में भीषण ठंड के बीच IMD का अलर्ट
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: जयपुर शहर में परीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पहली पारी में 145 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 53,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि दूसरी पारी में 140 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. कुल मिलाकर जयपुर में एक लाख से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

07:27:31
Rajasthan News Live

जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. शहर में व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. बोरानाडा थाना क्षेत्र में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई है. पशु आहार की दुकान बंद कर रहे एक व्यापारी की स्कूटी पर रखा करीब 5 लाख रुपये से भरा बैग बदमाश स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर लूट ले गए. व्यापारी जैसे ही दुकान का शटर बंद कर रहा था, तभी बदमाशों ने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई गई है.

 

07:26:25
Rajasthan News Today

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल—2026, जेएलएफ के अंतर्गत आमेर महल पर कल्चरल हेरिटेज इवेंट, आज आमेर महल दोपहर 12 बजे से पर्यटकों के भ्रमण हेतु बंद रहेगा, पर्यटक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक महल का भ्रमण कर सकेंगे, आमेर महल में साउंड एंड लाईट शो का संचालन भी बंद रहेगा, आमेर महल अधीक्षक डॉ.राकेश छोलक ने दी जानकारी.

07:05:41
चित्तौड़गढ़ में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, जिला अस्पताल के बाहर पिता-पुत्र के बीच गोलीबारी, युवक गंभीर घायल

Rajasthan Crime News: चित्तौड़गढ़ जिले में एक जमीन विवाद ने परिवार के भीतर ही हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया. जिला अस्पताल के बाहर पिता और पुत्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे बंटवारे के विवाद पर पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. 
 

 

पढ़ें पूरी खबर

07:04:48
राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Jaipur Gold Silver Price 18 January:  राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है. यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजारों में सोने की मांग बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोना सुरक्षित निवेश के रूप में लोकप्रिय बना हुआ है, खासकर शादी-विवाह के सीजन और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच. राजस्थान में सोने की मांग हमेशा ऊंची रहती है, क्योंकि यहां की संस्कृति में सोना धन-समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में ज्वेलरी की खरीदारी में उछाल देखा जा रहा है.
 

ताजा भाव पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

06:41:17
राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन एक अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण ठंड के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है और बारिश की एंट्री हो गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है. 
 

पढ़ें पूरी खबर

