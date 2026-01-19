Rajasthan News Today Live Updates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज (19 जनवरी 2026) नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान 'विष्णु जी' (संभवतः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय) का विशेष संदर्भ है, जो पार्टी की एकता और समर्थन को दर्शाता है.नामांकन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. विभिन्न सेटों में नामांकन दाखिल होने की संभावना है, जिसमें एक सेट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल होंगे, जबकि अन्य में 20 से अधिक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे.

