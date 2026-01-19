Rajasthan News Live Today: जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज (19 जनवरी 2026) नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें 'विष्णु जी' (संभवतः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय) का विशेष उल्लेख है. नामांकन दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में होगा.
Rajasthan News Today Live Updates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज (19 जनवरी 2026) नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान 'विष्णु जी' (संभवतः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय) का विशेष संदर्भ है, जो पार्टी की एकता और समर्थन को दर्शाता है.नामांकन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे. विभिन्न सेटों में नामांकन दाखिल होने की संभावना है, जिसमें एक सेट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे नेता शामिल होंगे, जबकि अन्य में 20 से अधिक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे.
जयपुर RTO प्रथम (जगतपुरा स्थित) में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की ट्रायल प्रक्रिया शुरू होने के बाद पिछले तीन दिनों से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नया सॉफ्टवेयर सिस्टम बिना पर्याप्त तैयारी और ट्रायल के लागू किया गया है, जिससे ड्राइविंग टेस्ट में पास होने की दर बेहद कम हो गई है. सूत्रों के अनुसार, ट्रायल के तीन दिनों में मात्र 10 प्रतिशत आवेदक ही टेस्ट पास कर पाए हैं. दक्ष और अनुभवी चालक भी जटिल प्रक्रिया और सेंसर-आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम के कारण फेल हो रहे हैं. ट्रैक पर लगे सेंसर छोटी-छोटी गलतियों (जैसे सही स्पीड न बनाए रखना, सटीक टर्निंग या H-आकार/8-आकार के ट्रैक पर गलत पोजिशन) को कैप्चर कर फेल घोषित कर देते हैं. इससे आवेदकों में रोष है, क्योंकि पहले मैनुअल टेस्ट में पास होने की संभावना ज्यादा थी. ऑटोमेटेड ट्रैक पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अतिरिक्त 250 रुपये देने होंगे. पुरुषों के लिए फीस अब 800 रुपये की जगह 1050 रुपये और महिलाओं के लिए 700 रुपये की जगह 950 रुपये हो गई है. यह अतिरिक्त चार्ज सॉफ्टवेयर और ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर लिया जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा है.
इंडिगो की जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6E-7742 आज (19 जनवरी 2026) निर्धारित समय पर संचालित हुई, जो पिछले 6 दिनों से लगातार रद्द हो रही थी. यह फ्लाइट सुबह 5:50 बजे जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेएआई) से रवाना हुई और चंडीगढ़ पहुंची. यात्रियों को राहत मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से घने कोहरे के कारण उत्तरी भारत के एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे थे.
स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-251 (जयपुर से मुंबई) के यात्रियों को भी सबसे ज्यादा मुश्किल हुई. यह फ्लाइट रात 12:50 बजे निर्धारित थी, लेकिन 2:40 बजे रवाना हो सकी. कुल मिलाकर तीनों फ्लाइट्स में औसतन 2.5 से 3 घंटे की देरी दर्ज की गई. एयरपोर्ट पर यात्रियों ने शिकायत की कि सूचना में देरी हुई और सुविधाओं की कमी के कारण असुविधा बढ़ी.
जयपुर. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती रात (18-19 जनवरी 2026) यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. तीन प्रमुख उड़ानें घंटों लेट होने के कारण यात्री आधी रात तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे. घने कोहरे और संभावित ऑपरेशनल देरी के कारण फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया, जिससे दिल्ली, मुंबई और अन्य रूट्स पर यात्रा प्रभावित हुई. सबसे ज्यादा परेशान इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6E-5136 के यात्री हुए. यह फ्लाइट मूल रूप से रात 11:50 बजे रवाना होनी थी, लेकिन लगभग 3 घंटे की देरी के बाद यह 2:45 बजे उड़ान भर सकी. इसी तरह, इंडिगो की मुंबई जाने वाली फ्लाइट 6E-5166 भी रात 11:55 बजे के बजाय 2:55 बजे रवाना हुई. यात्रियों को टर्मिनल में लंबा इंतजार करना पड़ा, कई लोग ठंड और थकान से परेशान दिखे.