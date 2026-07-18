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Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के नागौर दौरे का दूसरा दिन आज, जोधपुर में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से महिला की किडनी फेल

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहेंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि खाटूश्यामजी में बीजेपी जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक होगी. वहीं जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने से मामला चर्चा में है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 18, 2026, 07:51 AM|Updated: Jul 18, 2026, 07:51 AM
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के नागौर दौरे का दूसरा दिन आज, जोधपुर में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से महिला की किडनी फेल
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजयसिंह किलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा समेत कई नेता मौजूद रहे. आज बीजेपी जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में दो सत्रों में होगी. संगठनात्मक बैठक सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन के बाद 11 बजे शुरू होगा. जोधपुर के सरकारी अस्पताल उम्मेद अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है. प्रसूता के गलत बल्ड चढ़ाने पर किडनी फेल का मामला सामने आया है. आईसीयू में भर्ती गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही स्वीकार की गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजयसिंह किलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा समेत कई नेता मौजूद रहे. आज बीजेपी जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में दो सत्रों में होगी. संगठनात्मक बैठक सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन के बाद 11 बजे शुरू होगा. जोधपुर के सरकारी अस्पताल उम्मेद अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है. प्रसूता के गलत बल्ड चढ़ाने पर किडनी फेल का मामला सामने आया है. आईसीयू में भर्ती गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही स्वीकार की गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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TAGS:
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About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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