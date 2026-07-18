/Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा के नागौर दौरे का दूसरा दिन आज, जोधपुर में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से महिला की किडनी फेल

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजयसिंह किलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा समेत कई नेता मौजूद रहे. आज बीजेपी जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में दो सत्रों में होगी. संगठनात्मक बैठक सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन के बाद 11 बजे शुरू होगा. जोधपुर के सरकारी अस्पताल उम्मेद अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है. प्रसूता के गलत बल्ड चढ़ाने पर किडनी फेल का मामला सामने आया है. आईसीयू में भर्ती गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही स्वीकार की गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार, डेगाना विधायक अजयसिंह किलक, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा समेत कई नेता मौजूद रहे. आज बीजेपी जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में दो सत्रों में होगी. संगठनात्मक बैठक सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन के बाद 11 बजे शुरू होगा. जोधपुर के सरकारी अस्पताल उम्मेद अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है. प्रसूता के गलत बल्ड चढ़ाने पर किडनी फेल का मामला सामने आया है. आईसीयू में भर्ती गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही स्वीकार की गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.