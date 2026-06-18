Rajasthan News Today HIghlights Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने तीन योजनाओं की समीक्षा की. आज सचिवालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन और कालीबाई भील उड़ान योजना पर मंथन हुआ. योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य पूर्ति का फीडबैक लिया गया.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के 66 पदाधिकारी आज दिल्ली गए. विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के प्रयासों से विशेष बैठक हुई. कांग्रेस बीजेपी में सियासी तल्खी बढ़ी. कांग्रेस बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार प्लेटफार्म का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वाहन फिटनेस को लेकर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइन आ गई है. अब प्रत्येक वाहन फिटनेस की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

