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Rajasthan News Highlights: केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों की दी राहत, फूड लाइसेंस के पूर्व आदेशों में किया बदलाव

Rajasthan News Highlights Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम हुए. चूरू और झुंझुनूं में बारिश के बाद सड़कें तालाब बनी नजर आईं. राजस्थान की सभी बड़ी और ब्रेकिंग खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 18, 2026, 11:21 PM|Updated: Jun 18, 2026, 11:21 PM
Rajasthan News Highlights: केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों की दी राहत, फूड लाइसेंस के पूर्व आदेशों में किया बदलाव
Image Credit: Rajasthan News Live Today

Rajasthan News Today HIghlights Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने तीन योजनाओं की समीक्षा की. आज सचिवालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन और कालीबाई भील उड़ान योजना पर मंथन हुआ. योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य पूर्ति का फीडबैक लिया गया.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के 66 पदाधिकारी आज दिल्ली गए. विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के प्रयासों से विशेष बैठक हुई. कांग्रेस बीजेपी में सियासी तल्खी बढ़ी. कांग्रेस बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार प्लेटफार्म का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वाहन फिटनेस को लेकर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइन आ गई है. अब प्रत्येक वाहन फिटनेस की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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08:59:54 Jun 18, 2026, 11:20 PM (IST)

Rajasthan News Today HIghlights Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हुईं. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने तीन योजनाओं की समीक्षा की. आज सचिवालय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन और कालीबाई भील उड़ान योजना पर मंथन हुआ. योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य पूर्ति का फीडबैक लिया गया.

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के 66 पदाधिकारी आज दिल्ली गए. विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के प्रयासों से विशेष बैठक हुई. कांग्रेस बीजेपी में सियासी तल्खी बढ़ी. कांग्रेस बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार प्लेटफार्म का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वाहन फिटनेस को लेकर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइन आ गई है. अब प्रत्येक वाहन फिटनेस की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

23:16:38 Jun 18, 2026, 11:16 PM (IST)

Rajasthan News Live

केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों की दी राहत,
फूड लाइसेंस के पूर्व आदेशों में किया बदलाव,
अब एक बार ही लेना होगा फूड लाइसेंस,
फूड लाइसेंस बार बार रिन्यू कराने से मिली मुक्ति,
फूड लाइसेंस के लिए टर्नओवर सीमा में भी की वृद्धि,
छोट व्‍यापारी के लिए टर्नओवर सीमा हुई 1.5 करोड़,
पहले यह टर्नओवर सीमा थी 12 लाख रुपये,
मध्यम व्यापारी के टर्नओवर सीमा में भी इजाफा,
मध्‍यम व्‍यापारी के लिए टर्न ओवर सीमा हुई 50 करोड़ रुपए,
पहले यह टर्नओवर सीमा 30 करोड रुपए थी,
फूड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि अनूप खंडेलवाल ने किया स्वागत.

23:15:31 Jun 18, 2026, 11:15 PM (IST)

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

Rajasthan News: झुंझुनूं में तेज बारिश से गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर में जलभराव से हालात बिगड़ गए. गांधी चौक में सड़कें डूब गईं, वाहन फंसे और जाम लगा. नंदीशाला की दीवार ढही, कई जगह बिजली व दुकानों में पानी घुसा, लोगों को भारी परेशानी हुई. पढ़ें पूरी खबर…

23:15:15 Jun 18, 2026, 11:15 PM (IST)

धमकी के साए में ‘काला हिरण’ फिल्म! जोधपुर में FIR दर्ज, पाकिस्तान से कॉल का दावा

Rajasthan News: फिल्म काला हिरण के निर्देशक अमित जानी ने जोधपुर के रातानाडा थाने में शिकायत दर्ज कर पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. निर्देशक ने सुरक्षा की मांग भी की है. पढ़ें पूरी खबर…

23:14:57 Jun 18, 2026, 11:14 PM (IST)

बार काउंसिल चुनाव में बड़ा ट्विस्ट! दूसरे राउंड की गिनती जारी, 2614 वोट बना जीत का टर्निंग पॉइंट

Rajasthan News: बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव की मतगणना दूसरे दौर में पहुंच गई है. 23 सदस्यों के चुनाव में जीत के लिए न्यूनतम 2614.21 वोट जरूरी तय किए गए हैं. अब तक 234 में से 40 उम्मीदवार बाहर हो चुके हैं. सीसीटीवी निगरानी में पारदर्शी तरीके से मतगणना जारी है. पढ़ें पूरी खबर…

23:14:40 Jun 18, 2026, 11:14 PM (IST)

एक पल में उजड़ गई जिंदगी! गुमटी का छज्जा गिरा, बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: जयपुर के गंगापोल स्थित लवाण का घेर इलाके में जर्जर हवेली का हिस्सा गिरने से 60 वर्षीय शाकीरा की मौत हो गई. गुमटी का छज्जा तोड़ते समय मलबा उनके सिर पर गिरा. गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पढ़ें पूरी खबर…

23:14:23 Jun 18, 2026, 11:14 PM (IST)

'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Rajasthan News: दौसा में सैकड़ों शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्थायी छूट देने की मांग की. शिक्षकों ने सेवा, वरिष्ठता और पदोन्नति पर असर की चिंता जताई. पढ़ें पूरी खबर…

23:14:04 Jun 18, 2026, 11:14 PM (IST)

बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

Rajasthan News: जयपुर में मानसून को लेकर आपदा तैयारियों की पोल खुली, 80 लाख आबादी वाले जिले में सिर्फ 21 सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स तैनात. जिला प्रशासन ने 100 अतिरिक्त स्वयंसेवकों और आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों की मांग की, हालात पर गंभीर सवाल उठे. पढ़ें पूरी खबर…

23:13:48 Jun 18, 2026, 11:13 PM (IST)

तो क्या जारी रहेगा किसानों का आंदोलन? पांचना बांध पर बड़ा फैसला बाकी

Rajasthan News: सवाई माधोपुर के खंडीप में पांचना बांध के पानी को लेकर किसान महापंचायत जारी है. 27 जून तक समाधान नहीं होने पर 28 जून से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है. हजारों किसान 20 साल से नहरों में पानी का इंतजार कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:13:13 Jun 18, 2026, 11:13 PM (IST)

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही है. हालांकि, कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हुए हैं. बता दें कि आयोग ने चुनाव में खर्च सीमा बढ़ा दी थी. सरपंच 1 लाख, पंचायत समिति 1.5 लाख, जिला परिषद 3 लाख, नगर निगम पार्षद 3.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:57 Jun 18, 2026, 11:12 PM (IST)

इटावा में चला बुलडोजर का कहर! अवैध गतिविधियों वाले मकान को मिनटों में किया जमींदोज

Rajasthan News: इटावा के खातोली रोड स्थित एक मकान पर अवैध गतिविधियों की शिकायतों के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. दस्तावेज पेश नहीं करने पर नगरपालिका ने नोटिस देकर भवन को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:39 Jun 18, 2026, 11:12 PM (IST)

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

Rajasthan News: राजस्थान में तबादलों का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ रही है. जून में ट्रांसफर खुलने की उम्मीद फिलहाल धुंधली दिख रही है. सरकार शहरी-ग्रामीण सेवा शिविरों और अन्य अभियानों में व्यस्त है, इसलिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द हटने के आसार कम नजर आ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर…

23:12:21 Jun 18, 2026, 11:12 PM (IST)

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: 18 जून 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से कई जिलों में आंधी-बारिश का असर रहेगा. श्रीगंगानगर, चूरू, कोटा सहित कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश संभव है. पढ़ें पूरी खबर…

23:11:59 Jun 18, 2026, 11:11 PM (IST)

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 18 जून 2026 को सोना-चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई. चांदी ₹251,000/किलो और सोना ₹153,000/10 ग्राम रहा. बाजार में खरीदारी सामान्य रही, जबकि जानकारों ने निवेश से पहले ताजा रेट देखने की सलाह दी. पढ़ें पूरी खबर…

22:19:27 Jun 18, 2026, 10:19 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर के हरमाड़ा से खबर,
800 पेटी अंग्रेजी शराब पर चला बुलडोजर!
हरमाड़ा पुलिस ने 94 आबकारी मुकदमों का किया निस्तारण,
आबकारी के मुकदमों के तहत पकड़ी गई थी अवैध शराब,
कोर्ट के आदेश पर 50 लाख रुपए की शराब की गई नष्ट,
93 मामले देसी शराब, 1 मामला अंग्रेजी शराब का,
आबकारी विभाग की सीआई सीमा कांवट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई.

22:18:40 Jun 18, 2026, 10:18 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजसमंद सीडीओ को किया एपीओ.
रामेश्वर लाल बालदी को किया एपीओ.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर किया एपीओ.
संयुक्त शासन सचिव महेंद्र खींची ने जारी किए आदेश.
बालदी को एपीओ कर मुख्यालय लगाया बीकानेर.

22:17:57 Jun 18, 2026, 10:17 PM (IST)

Rajasthan News Live

कृषि आयुक्तालय में कार्य क्षेत्र में बदलाव.
5 अधिकारियों और कर्मचारियों को बदला गया.
बीज शाखा में लगे उपनिदेशक महेश कुमार सेन को हटाया.
सेन को योजना शाखा में लगाया गया.
बीज शाखा से सूचना सहायक पूजा वर्मा को हटाकर कंप्यूटर शाखा में लगाया.
वहीं उपनिदेशक किशन लाल नागा और
कृषि अधिकारी किरण कुमावत को बीज शाखा में लगाया.
सूचना सहायक शुभम कुमार शर्मा को भी बीज शाखा में लगाया गया.
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जारी किए आदेश.

21:53:55 Jun 18, 2026, 09:53 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के सदराऊ गांव के पास SBS नहर की 37 आरडी पर नहर में प्लास्टर का कार्य के दौरान 25 वर्षीय युवक दीपक प्रजापत का पैर फिसलने से नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मोके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- नहर मरम्मत कार्य बना जानलेवा, जैसलमेर में मजदूर की मौत, 15 घंटे बाद मिला शव

21:13:42 Jun 18, 2026, 09:13 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के बाड़मेर जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है. सीमा से जुड़े इलाकों में जेसीबी के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बायतू विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने इस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

21:13:15 Jun 18, 2026, 09:13 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. CM भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) पद पर नियुक्त किया जाएगा.

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान के खिलाड़ियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 50 Players को मिलेगी सरकारी नौकरी

20:35:03 Jun 18, 2026, 08:35 PM (IST)

Rajasthan News Live

डमी अभ्यर्थी बैठाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार,
राजस्थान एसओजी की कार्रवाई,
मूल अभ्यर्थी दलपत लाल मीणा ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाया,
दलपत लाल मीणा और दलाल रुकमकेश मीणा के बीच 15 लाख रुपये का सौदा हुआ था तय,
मूल अभ्यर्थी दलपत लाल मीणा और दलाल रुकमकेश मीणा हुए गिरफ़्तार,
गिरफ़्तार दलाल वर्तमान में था सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स ऋषिकेश में,
मामले में डमी अभ्यर्थी की तलाश जारी.

20:27:59 Jun 18, 2026, 08:27 PM (IST)

Rajasthan News Live

प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल में दवाओं के बाहर जाने का मामला,
मुख्य गेट पर REXCO गार्ड्स ने दो लोगों को पकड़ा,
एंटीबायोटिक इंजेक्शन, NS बोतलें, सिरिंज समेत कई दवाएं मिलीं,
पूछताछ में सामने आया-एक युवक संविदा फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत,
दूसरा युवक पैसे देकर अस्पताल से दवाएं ले जा रहा था बाहर,
सूचना पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी समेत अधिकारी पहुंचे मौके पर,
दोनों से पूछताछ जारी, पुलिस को भी दी गई सूचना,
अधीक्षक ने FIR दर्ज कराने और ठेका फर्म पर कार्रवाई के दिए निर्देश.

19:11:52 Jun 18, 2026, 07:11 PM (IST)

Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. शहर की छोटी सादड़ी रोड स्थित होलसेल सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मंडी परिसर में रखी बड़ी संख्या में प्लास्टिक कैरेट इसकी चपेट में आ गईं. आग से उठती ऊंची लपटें और घना धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

18:35:36 Jun 18, 2026, 06:35 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. इससे मण्डी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे.

15:56:42 Jun 18, 2026, 03:56 PM (IST)

Rajasthan news

Cm भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर आज युवा साथियों के साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मकता के संदेश को आत्मसात किया. स्वस्थ नागरिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला होते हैं. योग को जनआंदोलन बनाकर स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण में सहभागी बनें. 

15:27:27 Jun 18, 2026, 03:27 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निंबाहेड़ा विकास पुस्तिका का किया विमोचन

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निंबाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका जनकल्याण एवं विकास को समर्पित 2 वर्ष का विमोचन किया. पुस्तिका में विधायक श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में क्षेत्र में हुए सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय विकास और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक कृपलानी की कार्यशैली, दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. वहीं विधायक कृपलानी ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने का संकल्प दोहराया.

15:05:44 Jun 18, 2026, 03:05 PM (IST)

Bikaner news

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बीकानेर में तैयारियां तेज हो गई हैं. 21 जून को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह से पहले जूनागढ़ परिसर में योग प्रोटोकॉल अभ्यास का आयोजन किया गया, जहां योग प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों ने निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कर कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया. जूनागढ़ परिसर में आयोजित योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र में राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने योगासन और प्राणायाम का प्रदर्शन किया.

12:57:47 Jun 18, 2026, 12:57 PM (IST)

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

Chandan Meghwal: झुंझुनूं जिले के चुड़ैला गांव में दलित युवक चंदन मेघवाल की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम से पहले बीडीके अस्पताल के बाहर परिजनों और समर्थकों ने धरना शुरू कर दिया।
 

12:39:25 Jun 18, 2026, 12:39 PM (IST)

अपीलों का अंबार बना चुनौती, आयकर विभाग के प्रयास भी पड़े कम, ₹5 लाख करोड़ से अधिक दांव पर

Pending Tax Appeals: आयकर विभाग पर लंबित अपीलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक आयकर विभाग में लंबित अपीलों की संख्या 2.24 लाख से अधिक हो गई है. 
 

12:37:28 Jun 18, 2026, 12:37 PM (IST)

सीकरी पहुंचने से पहले ही रोके जाएंगे प्रदर्शनकारी, बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त, 2 ASP ,4 DSP सहित 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Sikri Protest: बूढ़ली प्रकरण को लेकर डीग जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. संभावित प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सीमा सील कर दी गई है और कई स्थानों पर अतिरिक्त नाकाबंदी की गई है. 
 

12:37:18 Jun 18, 2026, 12:37 PM (IST)

झालावाड़ में सनकी बेटे ने कर डाला बड़ा कांड, तलवार से वार कर काट डाला पिता का हाथ

Rajasthan Crime: झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के बेड़ला गांव में जमीन विवाद के चलते एक शराबी बेटे ने अपनी मां पर तलवार से हमला करने की कोशिश की. बीच-बचाव करने पहुंचे 60 वर्षीय पिता शंकर सिंह पर बेटे ने तलवार से वार कर दिया, जिससे उनका हाथ कट गया. 
 

12:37:06 Jun 18, 2026, 12:37 PM (IST)

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

Nursing Staff Protest: राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बाड़मेर में नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है. मांगों पर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकलने के बाद गुरुवार से राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी. 
 

11:39:53 Jun 18, 2026, 11:39 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. RTO के जवाब से असंतुष्ट, निरीक्षकों का कारण बताओ नोटिस. परिवहन मुख्यालय से 2 निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश. एक तरफ निरीक्षक संघ अध्यक्ष रॉबिन सिंह ने किया था उल्लंघन. काफिले में RTO वाहन, पिकअप में डीजे वाहन का उल्लंघन. वहीं दूसरी तरफ निरीक्षक अनिल बसवाल से जुड़ा ऑडियो आया सामने. ऑडियो में मासिक बंधी वसूले जाने सम्बंधी चर्चा. जयपुर RTO द्वितीय धर्मेन्द्र कुमार ने मुख्यालय को भेजा गोलमोल जवाब. कहा, AI के दौर में नहीं की जा सकती वायरल ऑडियो की पुष्टि. क्या अपने ही अधीन निरीक्षक की आवाज नहीं पहचानते RTO ? बस-ट्रक वालों की गलतियों में तो 6 माह का टोल रिकॉर्ड तक निकलवाते. लेकिन अपने निरीक्षक के सम्बंध में क्यों नहीं की विस्तृत जांच ? परिवहन आयुक्त ने दोनों मामलों में निरीक्षकों को नोटिस देने के निर्देश दिए.
 

11:39:19 Jun 18, 2026, 11:39 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. पदाेन्नति अटकने के डर से फील्ड में आए परिचालक! राजस्थान रोडवेज प्रशासन कर रहा है तैयारी. ATI में पदोन्नति के लिए 36 हजार किमी बस संचालन का नियम. बोर्ड बैठक के जरिए अप्रूव करा लागू किया जा सकता है नियम. इसके तहत हर माह औसतन 3 हजार किमी बस संचालन जरूरी. नए नियम से रूट पर नहीं चलने वालों की अटकेगी पदोन्नति. सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव लागू होने से पूर्व मची हलचल. कई कर्मचारी नेता, सिफारिशी लोग जो नहीं चल रहे थे रूट पर. अब फील्ड में उतरे और करने लगे बस संचालन.
 

11:39:07 Jun 18, 2026, 11:39 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. पदाेन्नति अटकने के डर से फील्ड में आए परिचालक! राजस्थान रोडवेज प्रशासन कर रहा है तैयारी. ATI में पदोन्नति के लिए 36 हजार किमी बस संचालन का नियम. बोर्ड बैठक के जरिए अप्रूव करा लागू किया जा सकता है नियम. इसके तहत हर माह औसतन 3 हजार किमी बस संचालन जरूरी. नए नियम से रूट पर नहीं चलने वालों की अटकेगी पदोन्नति. सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव लागू होने से पूर्व मची हलचल. कई कर्मचारी नेता, सिफारिशी लोग जो नहीं चल रहे थे रूट पर. अब फील्ड में उतरे और करने लगे बस संचालन.
 

11:38:49 Jun 18, 2026, 11:38 AM (IST)

Rajasthan News Live

मोहनगढ़, जैसलमेर: मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की SBS नहर में दर्दनाक हादसा, मजदूरी करने आए 25 वर्षीय युवक की नहर में डूबने से हुई मौत, नहर पर प्लास्टर का काम करते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा, देखते ही देखते गहरे पानी में समा गया दीपक प्रजापत, सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे, गौतखोरो की काफी मशक्कत के बाद शव निकाला बाहर, बाड़मेर के खींपर गांव का रहने वाला था 25 वर्षीय दीपक प्रजापत, मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के SBS 27 RD की दर्दनाक घटना.
 

11:38:35 Jun 18, 2026, 11:38 AM (IST)

Rajasthan News Live

रामदेवरा, जैसलमेर ग्राम पंचायत रामदेवरा में पंचायती राज मंत्री करेंगे ऑनलाइन जन समस्या का समाधान, प्रशासक सरपंच समंदरसिंह तंवर सहित सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण जन रहेंगे उपस्थित, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पहली बार ग्रामीणों की जन समस्याएं का समाधान ऑनलाइन करेंगे, इसको लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय रामदेवरा के सभागार भवन में की गई तैयारियां, रामदेवरा सहित प्रदेश के पांच अन्य ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी मदन दिलावर द्वारा की जाएगी ऑनलाइन समस्या का समाधान.
 

10:00:56 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

Panchna Dam, Water Dispute: पांचना बांध मुख्य रूप से मानसून के दौरान स्थानीय नदियों और बरसाती जलधाराओं से भरता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई और पेयजल जरूरतें पूरी होती हैं. लेकिन करौली और सवाई माधोपुर जिलों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है. एक ओर कुछ गांव पानी छोड़ने का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर कमांड एरिया के किसान सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं. इसी टकराव के कारण वर्षों से यह मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है.
 

10:00:42 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 18 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से जयपुर, जोधपुर सहित 6 संभागों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 
 

10:00:34 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 
 

10:00:24 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

राजस्थान में मौसम का U-TURN, जून में ठंडक का रिकॉर्ड! पिलानी का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे

Rajasthan Weathe: राजस्थान में जून की गर्मी के बीच मौसम ने बड़ा उलटफेर कर दिया है. पिलानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.2 डिग्री नीचे गिरकर 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में असामान्य माना जा रहा है. वहीं माउंट आबू में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और न्यूनतम 18.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो मैदानी इलाकों की तुलना में करीब 11 डिग्री कम है. तापमान में आई इस गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
 

10:00:14 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. ताजा आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. लगातार कई दिनों की तेजी के बाद सोने के दामों में आई इस नरमी ने खरीदारों को कुछ राहत जरूर दी है, हालांकि कीमतें अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं.
 

10:00:03 Jun 18, 2026, 10:00 AM (IST)

पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक

Panchna Dam: पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहे विवाद और किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने समाधान की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं.  विवाद का सर्वसम्मति से समाधान निकालने के लिए दोनों जिलों के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक भरतपुर में आयोजित की जाएगी.
 

09:59:52 Jun 18, 2026, 09:59 AM (IST)

कार की टक्कर या साजिश? 20 वर्षीय युवक की मौत पर उठे सवाल

Rajasthan News: कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में स्थित लुहावद गांव में एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान लखन राठी के रूप में हुई है. घटना लुहावद पुलिया के पास की बताई जा रही है, जहां एक कार की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद उसे बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
 

09:59:41 Jun 18, 2026, 09:59 AM (IST)

गहलोत के कोटा दौरे से कांग्रेस में सुलह के संकेत, वायरल हुई तस्वीर, गहलोत के साथ दिखे दोनों धुर विरोधी नेता

Ashok Gehlot: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा दौरे के बाद कांग्रेस संगठन में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. दौरे के दौरान विधायक शांति धारीवाल और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल लगातार गहलोत के साथ नजर आए, जिसे राजनीतिक हलकों में सुलह और एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. दोनों नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है.
 

09:59:30 Jun 18, 2026, 09:59 AM (IST)

सीकरी पहुंचने से पहले ही रोके जाएंगे प्रदर्शनकारी, बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त, 2 ASP ,4 DSP सहित 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Deeg Police: डीग जिले के सीकरी क्षेत्र में बूढ़ली प्रकरण को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. संभावित प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया है, जबकि अलवर की ओर से आने वाले तीन अन्य प्रमुख मार्गों पर भी अतिरिक्त नाकाबंदी की गई है.
 

09:10:21 Jun 18, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

धनूरी थाना क्षेत्र के चुड़ैला गांव में 24 वर्षीय चंदन पुत्र सतीश मेघवाल का शव अर्धनग्न अवस्था में कार की फ्रंट सीट पर मिला. चंदन चेन्नई में स्टील विंडो के ठेके का काम करता था और अचानक गांव आया था. परिजनों ने गांव के कुछ युवकों और उनके साथियों पर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है.
 

09:10:16 Jun 18, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

दौसा जिले में झापदा थाना पुलिस की गश्ती गाड़ी तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई. हादसे में हेड कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल लखन और चालक बाबूलाल घायल हो गए. तीनों को लालसोट जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद संजय और लखन को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. हादसा कोथून रोड पर दौलतपुरा गांव के पास हुआ.
 

09:10:09 Jun 18, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

सचिवालय में आज अंतरविभागीय कन्वर्जेंस योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कालीबाई भील उड़ान योजना की प्रगति और लक्ष्य पूर्ति का फीडबैक लेंगे. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, एनएचएम, आईसीडीएस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.
 

09:10:00 Jun 18, 2026, 09:10 AM (IST)

Rajasthan News Live

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के प्रयासों से विशेष बैठक आयोजित होगी. राजस्थान से प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट एमडी चोपदार के नेतृत्व में 66 पदाधिकारी दिल्ली जाएंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों, नगर निकाय, पंचायती राज और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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