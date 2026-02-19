Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा की गूंज, रमजान की रौनक और मौसम का अलर्ट, पढ़ें राजस्थान की बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. रमजान का चांद नजर आ गया है. ऐसे में आज यानी गुरुवार को पहला रोजा होगा. मौसम विभाग,  जयपुर ने करीब 15 जिलों में बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरें पढ़ने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 19, 2026, 06:26 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 09:49 AM IST

Trending Photos

Temperature: बारिश-ओलों से बदला राजस्थान का मौसम,फरवरी में होने लगा गर्मी का असर, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: बारिश-ओलों से बदला राजस्थान का मौसम,फरवरी में होने लगा गर्मी का असर, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

भरतपुर में गुर्रा रहे काले बादल, गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे को तैयार! IMD ने जारी किया है अलर्ट, पढ़ें गोपालगढ़-रंजीत नगर से लेकर शास्त्री नगर कॉलोनी तक का वेदर अपडेट
10 Photos
Bharatpur Weather Update

भरतपुर में गुर्रा रहे काले बादल, गरज-चमक के साथ जमकर बरसेंगे को तैयार! IMD ने जारी किया है अलर्ट, पढ़ें गोपालगढ़-रंजीत नगर से लेकर शास्त्री नगर कॉलोनी तक का वेदर अपडेट

राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें
8 Photos
Rajasthan Temple

राजस्थान का अद्भुत गणेश मंदिर, जहां परिवार संग विराजते हैं बप्पा, चिट्ठियों से पूरी होती हैं मुरादें

Good News: 115 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी राजस्थान के इन 3 जिलों की तस्वीर! जालोर-पाली-सिरोही में सफर होगा आसान
7 Photos
rajasthan government project

Good News: 115 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी राजस्थान के इन 3 जिलों की तस्वीर! जालोर-पाली-सिरोही में सफर होगा आसान

Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा की गूंज, रमजान की रौनक और मौसम का अलर्ट, पढ़ें राजस्थान की बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए कई मायनों में खास और अहम दिन है. प्रदेश की राजनीति, मौसम और धार्मिक गतिविधियों, तीनों ही मोर्चों पर हलचल देखने को मिलेगी. सबसे पहले बात राजनीति की करें तो आज सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है. प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों और घोषणाओं पर सभी की नजर रहेगी.

वहीं दूसरी ओर, धार्मिक दृष्टि से भी आज का दिन बेहद खास है. रमजान का चांद नजर आने के बाद आज यानी गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा. मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर खास उत्साह और तैयारियां देखी जा रही हैं. मस्जिदों में इबादत और दुआओं का दौर शुरू होगा, साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ने की उम्मीद है.

मौसम की बात करें तो मौसम विभाग जयपुर ने प्रदेश के करीब 15 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. अचानक मौसम बदलने की संभावना के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर पर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आज का दिन राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों, धार्मिक आस्था और मौसम की हलचल से भरा रहने वाला है. प्रदेश से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

09:49:51
Rajasthan News Live

जयपुर: अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार प्राइवेट बस पेड़ से टकराई, सड़क के पास लगे विद्युत पोल को भी बस ने तोड़ा, हादसे में सड़क किनारे खड़े आधा दर्जन स्कूली बच्चे भी हुए घायल, सभी घायल बच्चों को जोबनेर के अस्पताल में कराया भर्ती, स्कूल में जाने को लेकर बस स्टैंड पर खड़े थे बच्चे, सूचना पर मुंडवाड़ा चौकी पुलिस पहुंची मौके पर, हादसे की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ हुई जमा, फुलेरा थाना क्षेत्र के खतवाड़ी कला गांव का मामला.

09:43:11
Rajasthan News Live

बालेसर: जोधपुर फलोदी फांटा क्रेशर के पास एक ओर सड़क हादसा, गुजराती कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक घायल, घायल युवक माली समाज का बेलवा निवासी बताया जा रहा है, आज बाबे की बीज के कारण गुजराती हजारों की संख्या में रामदेवरा दर्शन करने जा रहे हैं, NH 125 पर सिर्फ गुजराती ही गुजराती गाड़िया नजर आ रही है.

09:29:53
तबादले और पोस्टिंग पर राजस्थान विधानसभा में छलका मंत्री का दर्द, विधायकों से की सिफारिश न करने की अपील, जानें मामला

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तबादलों और पोस्टिंग को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की. उन्होंने विधायकों से कहा कि किसी की पोस्टिंग के लिए सिफारिश न की जाए और सभी खाली पद सही तरीके से भरे जाएंगे. मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में फूड कोर्ट और विश्राम गृह बनाने, मेंटल हेल्थ सेंटर स्थापित करने और 52 हजार नौकरियों की भर्ती का भी विवरण दिया. करीब सात घंटे चली चर्चा के बाद चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं.
पढ़ें पूरी खबर

09:16:53
Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 205 किलो 160 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है. पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में भालुण्डी तिराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी, तभी संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया गया. चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया और करीब 10 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा किया. इस दौरान वाहन ने एक निजी कार को टक्कर भी मारी. बाद में आरोपी वाहन खेतों में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से 11 कट्टों में भरा डोडाचूरा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

09:16:08
Rajasthan News Live

चित्तौड़गढ़ जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर ऋषि मंगरी मेले में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिला कलक्टर आलोक रंजन के निर्देशन में चल रहे 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी. सहायक निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल के निर्देशानुसार उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह न करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई. टीम ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 पर गोपनीय शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे.
 

09:09:36
Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

Baran Weather Update: बारां शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. सुबह से ही आसमान में घने बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और सर्द हवाओं के साथ मावट का दौर शुरू हो गया. यह सिलसिला दिन भर रुक-रुक कर जारी रहा, कभी हल्की फुहार तो कभी तेज बारिश के रूप में. बेमौसम हुई इस बारिश और शीतलहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:08:27
Rajasthan News Live

विधानसभा में सदन की मेज पर विभिन्न प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वर्ष मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी. इसके अलावा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण तथा शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा. वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का उपस्थापन किया जाएगा. इसके बाद मतदान एवं पारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. वहीं विधायी कार्य के तहत राजस्थान विनियोग विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी इसे पटल पर रखेंगी. यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि से विनियोजन के प्रावधान से संबंधित है. विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद इसे पारित किया जाएगा.

09:07:47
Rajasthan News Live

विधानसभा में बजट 2026 की द्वितीय व्यवस्था में सदन में विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. दूसरे दिन युवा मामले एवं खेल विभाग और उद्योग विभाग से संबंधित मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सदन में अनुदान मांग रखेंगे. चर्चा के उपरांत इन मांगों को पारित किया जाएगा. सदन में शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा प्रस्तावित है. विधायक लक्ष्मण राम जल संसाधन मंत्री का अजमेर स्थित आना सागर झील के चहुंमुखी विकास के लिए बजट आवंटन से संबंधित ध्यान आकर्षित करेंगे. इसी प्रकार विधायक डूंगर राम गेदर उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. उनका मुद्दा सूरतगढ़ क्षेत्र में भूमि आवंटन की मूल पत्रावलियों एवं नक्शों के गायब होने से किसानों को खातेदारी अधिकार की किस्त राशि जमा कराने में आ रही गंभीर समस्याओं के समाधान से जुड़ा है.

09:07:15
Rajasthan News Live

विधानसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं. जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 22 प्रश्न रखे गए हैं. मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के प्रभार वाले विभागों, चिकित्सा विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा वन विभाग से संबंधित विषयों पर सदस्यों द्वारा सवाल-जवाब किए जाएंगे. संबंधित मंत्री सवालों का जवाब देंगे.

07:41:54
Rajasthan News Live

जयपुर विधानसभा में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे. लक्ष्मण राम करेंगे जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित. आनासागर झील के चंहुमुखी विकास के लिए बजट आवंटन करवाने के संबंध में डूंगर राम गेदर उपनिवेशन मंत्री का करेंगे ध्यान आकर्षित. सूरतगढ़ क्षेत्र में भूमि आवंटन की मूल पत्रावलियों और नक्शों के गायब होने से किसानों को खातेदारी अधिकार और किस्त जमा करने में हो रही परेशानी से उत्पन्न समस्या के समाधान के संबंध में करेंगे ध्यान आकर्षित.
 

07:40:51
Rajasthan News Live

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर से रवाना. सुबह 6:55 बजे इंडिगो फ्लाइट से हुई उदयपुर के लिए रवाना.

07:40:24
Rajasthan News Live

झालावाड़: शादी समारोह के दौरान मातम में बदली खुशिया, निकासी के दौरान दूल्हे के चाचा को आया हार्ट अटैक, परिजन लेकर पहुंचे झालावाड़ के जिला अस्पताल, जहां डॉक्टर ने माणकचंद को किया मृत घोषित, घटना के बाद ग़म में तब्दील हुई खुशियां, मृतक की भतीजी की आज आनी थी बारात, जिसके बाद भतीजे की भी जानी थी बारात, भवानीमंडी क्षेत्र के पिपलिया गांव में हुई दुखद घटना.
 

07:39:56
Rajasthan News Live

राजस्थान बोर्ड परीक्षा, प्रदेशभर में 20 लाख से अधिक विद्यार्थी दे रहे परीक्षा, 10 वीं कक्षा में 10 लाख 68 हजार के करीब विद्यार्थी, 12वीं कक्षा में 9 लाख 54,000 करीब विद्यार्थी शामिल, जयपुर में कुल 1,94,300 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे, आज 10वीं बोर्ड में हिंदी का पेपर, 12वीं बोर्ड में पर्यावरण विज्ञान का पेपर, प्रदेशभर में 6154 परीक्षा केंद्र तो जयपुर में 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए, दसवीं बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी तक चलेगी, 12वीं बोर्ड की परीक्षा 11 मार्च तक होगी.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news