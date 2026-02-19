Rajasthan News Live: राजस्थान विधानसभा की गूंज, रमजान की रौनक और मौसम का अलर्ट, पढ़ें राजस्थान की बड़ी खबरें बस एक क्लिक पर

Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए कई मायनों में खास और अहम दिन है. प्रदेश की राजनीति, मौसम और धार्मिक गतिविधियों, तीनों ही मोर्चों पर हलचल देखने को मिलेगी. सबसे पहले बात राजनीति की करें तो आज सुबह 11 बजे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है. प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों और घोषणाओं पर सभी की नजर रहेगी.

वहीं दूसरी ओर, धार्मिक दृष्टि से भी आज का दिन बेहद खास है. रमजान का चांद नजर आने के बाद आज यानी गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा. मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर खास उत्साह और तैयारियां देखी जा रही हैं. मस्जिदों में इबादत और दुआओं का दौर शुरू होगा, साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ने की उम्मीद है.

मौसम की बात करें तो मौसम विभाग जयपुर ने प्रदेश के करीब 15 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. अचानक मौसम बदलने की संभावना के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर पर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं.

