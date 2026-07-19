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Rajasthan News Live: बारां के शाहाबाद छात्रावास में दूषित भोजन का मामला, खाना खाने के बाद तीन छात्राएं हुईं बीमार

Rajasthan News Live: राजस्थान के बारां में रविवार को हड़कंप मच गया, जब हॉस्टल में भोजन करने के कुछ समय बाद तीन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई. छात्राओं को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिससे छात्रावास परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 08:28 AM|Updated: Jul 19, 2026, 08:29 AM
Rajasthan News Live: बारां के शाहाबाद छात्रावास में दूषित भोजन का मामला, खाना खाने के बाद तीन छात्राएं हुईं बीमार
Image Credit: Rajasthan News Live, 19 JulySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live, 19 July: प्रतापगढ़ के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है. आरोप है कि विशेष समुदाय के 50 वर्षीय व्यक्ति ने किराना दुकान पर बैठी युवती के साथ छेड़छाड़ की और अनाधिकृत रूप से घर में भी घुस गया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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