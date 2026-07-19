/Rajasthan News Live: बारां के शाहाबाद छात्रावास में दूषित भोजन का मामला, खाना खाने के बाद तीन छात्राएं हुईं बीमार

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Rajasthan News Live, 19 July: प्रतापगढ़ के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है. आरोप है कि विशेष समुदाय के 50 वर्षीय व्यक्ति ने किराना दुकान पर बैठी युवती के साथ छेड़छाड़ की और अनाधिकृत रूप से घर में भी घुस गया.
Rajasthan News Live, 19 July: प्रतापगढ़ के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है. आरोप है कि विशेष समुदाय के 50 वर्षीय व्यक्ति ने किराना दुकान पर बैठी युवती के साथ छेड़छाड़ की और अनाधिकृत रूप से घर में भी घुस गया.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटे के दौरान जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की 6 वर्षीय बच्ची की गुजरात में मौत के बाद चांदीपुरा वायरस की आशंका जताई गई है. हालांकि मौत का कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. गुजरात सरकार से सूचना मिलने के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है. इस रिपोर्ट में चांदीपुर वायरस के बारे में जानते हैं, वो भी विस्तार से...
Rajasthan Gold silver Price Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम बढ़ गए हैं, जबकि चांदी के ताजा रेट भी जारी कर दिए गए हैं. सोने की बढ़ती कीमतों ने खरीदारों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ऐसे में खरीदारी से पहले गोल्ड और सिल्वर के नए भाव जानना जरूरी है.
Jaipur Haveli: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित एक पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान करोड़ों रुपये के कथित खजाने के मिलने का दावा सामने आया है. हवेली मालकिन ने आरोप लगाया है कि 40-45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14-15 कलश और हजारों पुराने चांदी के सिक्के ठेकेदार व उसके साथियों ने गायब कर दिए. इस बीच कथित ऑडियो में "आधी-आधी बांट लो सिल्लियां" जैसी बातचीत सामने आने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और जांच के बाद ही खजाने के दावे और कथित गड़बड़ी की सच्चाई सामने आएगी.