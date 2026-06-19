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Rajasthan News Live: 'कृषि मंत्री ने भाजपा की आपसी कलह को किया उजागर', पूर्व CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम. योग दिवस पर 41 जिलों में विशेष कार्यक्रम, 23 जिलों में प्रभारी मंत्री करेंगे अगुवाई. दौलतपुरा टोल पर MLFF सिस्टम लागू, बिना रुके कटेगा टोल. सफाई कर्मचारी आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे. नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी-बारिश का दौर शुरू.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 19, 2026, 10:00 PM|Updated: Jun 19, 2026, 11:43 PM
Rajasthan News Live: 'कृषि मंत्री ने भाजपा की आपसी कलह को किया उजागर', पूर्व CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. 21 जून को योग दिवस पर 41 जिलों में योग कार्यक्रम होंगे. 23 जिलों में प्रभारी मंत्री, 9 जिलों में बोर्ड-आयोग अध्यक्ष कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे. प्रदेशभर में स्पेशल कार्यक्रम होंगे. दौलतपुरा टोल प्लाजा पर आज से नई व्यवस्था लागू हो रही है. NH-48 पर दौलतपुरा टोल MLFF सिस्टम वाला टोल प्लाजा बनेगा. अब बिना रुके कटेगा टोल, वाहनों की आवाजाही आसान होगी. आबकारी आयुक्त नमित मेहता आज विभागीय समीक्षा वीसी लेंगे. निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों की आमसभा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने ऐलान किया. आज से सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे. प्रदेश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हुआ. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:जनसहभागिता और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में

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Rajasthan News: अलवर के छठी मील पर 2 नवंबर 2025 को हुए भीषण थार हादसे में घायल 4 वर्षीय खुशबू ने 7 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया. इसके साथ ही हादसे में मृतकों की संख्या 5 हो गई. हादसे में उसके माता-पिता, भाई और भतीजी की पहले ही मौत हो चुकी थी. पढ़ें पूरी खबर…

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धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

Rajasthan News: धौलपुर के फराकपुरा गांव में दो नाबालिग बच्चियों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई. पिता पर शक जताया जा रहा है. पुलिस ने परिजनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा होने की आशंका है. पढ़ें पूरी खबर…

23:41:45 Jun 19, 2026, 11:41 PM (IST)

Good News: जयपुर में कल से शुरू हो सकती हैं इलेक्ट्रिक बसें, जानें पूरा अपडेट

Rajasthan News: जयपुर में ई-बस सेवा जल्द शुरू होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा PM e-बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं. 150 में से अभी 31 बसें आई हैं. 20 जून से चालक-परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इससे शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और प्रदूषण कम होगा. पढ़ें पूरी खबर…

23:41:17 Jun 19, 2026, 11:41 PM (IST)

NEET UG री-एग्जाम 2026 की उलटी गिनती शुरू! 602 सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी परीक्षा

Rajasthan News: NEET UG री-एग्जाम 21 जून को राजस्थान के 27 जिलों में होगा. 2.09 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. 602 केंद्र, जयपुर-106, सीकर-102. परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक, सख्त सुरक्षा, जैमर, ड्रेस कोड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी रोक रहेगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:41:02 Jun 19, 2026, 11:41 PM (IST)

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

Rajasthan News: रामगढ़ क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. पीहर पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा हत्या कर शव ट्रेन के आगे फेंकने का आरोप लगाया है. पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें पूरी खबर…

23:40:45 Jun 19, 2026, 11:40 PM (IST)

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

Rajasthan News: राजस्थान के 66 लाख से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में DBT के जरिए 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे. ई-केवाईसी और दस्तावेज पूरे नहीं होने पर कुछ किसानों की किस्त अटक सकती है. पढ़ें पूरी खबर…

23:40:26 Jun 19, 2026, 11:40 PM (IST)

जयपुर की बदलने वाली है तस्वीर! 211 करोड़ के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी

Rajasthan News: जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी बैठक में 211 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. सड़कों, सामुदायिक केंद्रों, स्पोर्ट्स एरीना, अंडरपास, हरित विकास और वेस्ट टू आर्ट परियोजनाओं पर काम होगा, जिससे शहर की सुविधाएं और बेहतर होंगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:39:40 Jun 19, 2026, 11:39 PM (IST)

NEET से पहले देशभर में ‘मेगा मॉक ड्रिल’, सुरक्षा सिस्टम की होगी सख्त परीक्षा!

Rajasthan News: NTA द्वारा NEET UG री-एग्जाम से पहले 20 जून को देशभर में मेगा मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की जांच की जाएगी. राजस्थान के 602 केंद्रों सहित सभी जगह तैयारियां परखी जाएंगी. 21 जून को परीक्षा आयोजित होगी. पढ़ें पूरी खबर…

23:39:24 Jun 19, 2026, 11:39 PM (IST)

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्यपाल ने प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा को सदस्य नियुक्त किया है. दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है. पढ़ें पूरी खबर…

22:30:29 Jun 19, 2026, 10:30 PM (IST)

Rajasthan Live News

जोधपुर शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 13 मोबाइल टावर बैटरियों के साथ आरोपी गिरफ्तार,
जिला पुलिस अधीक्षक पी.डी. नित्या के निर्देशानुसार शेरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद बोलेरो (RJ 19 GJ 5158) को किया जब्त,
पुलिस ने गाड़ी से चोरी की कुल 13 मोबाइल टावर बैटरियां की बरामद,
पुलिस ने आरोपी किशनसिंह निवासी खिरजा मंगलसिंहनगर को किया गिरफ्तार,
आरोपी से पूछताछ में दिलीपसिंह, रावलसिंह सहित अन्य साथियों के नाम भी आए सामने जिनकी कर रही है सरगर्मी से तलाश.

22:06:49 Jun 19, 2026, 10:06 PM (IST)

Rajasthan Live News

बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित पृथ्वीगंज में एक दर्दनाक हादसे में डेढ़ वर्षीय मासूम की स्विमिंग पूल में गिरने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार निर्माणाधीन मकान के पास बने स्विमिंग पूल के नजदीक खेल रहा डेढ़ साल का आयुष पुत्र सुनील अचानक पूल में गिर गया. काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और उसे पानी में गिरा हुआ पाया.

22:05:53 Jun 19, 2026, 10:05 PM (IST)

Rajasthan Live News

जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक.
211 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य मंजूर.
सड़क, खेल और सामुदायिक परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार.
विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुए अहम फैसले.
मालवीय नगर में सामुदायिक केंद्रों के पुनर्विकास पर होंगे करोड़ों खर्च.
सेंट्रल पार्क में बनेगा नया स्पोर्ट्स एरीना.
शहर के कई इलाकों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण को मंजूरी.
महल रोड पर पैदल यात्री अंडरपास और ड्रेनेज कार्य स्वीकृत.
हरित विकास के तहत पौधरोपण और “वेस्ट टू आर्ट” प्रोजेक्ट को बढ़ावा.

22:05:09 Jun 19, 2026, 10:05 PM (IST)

Rajasthan Live News

15 बीघा में बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त.
बगरू में ‘बजरंग वाटिका’ पर चला बुलडोजर.
बिना अनुमति बसाई जा रही कॉलोनी को शुरुआती स्तर पर ही किया ध्वस्त.
डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जीरो टॉलरेंस विजन पर सख्त एक्शन.
जेसीबी और मजदूरों की मदद से की बड़ी कार्रवाई.
15 बीघा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का प्रयास किया नाकाम.
DIG शर्मा ने कहा- ध्वस्तीकरण का खर्चा भी आरोपियों से ही वसूला जाएगा.
अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए का अभियान लगातार जारी.

22:04:15 Jun 19, 2026, 10:04 PM (IST)

Rajasthan Live News

सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर के यूआईटी सचिव को आज निलंबित कर दिया. पट्टा प्रकरणों में गंभीर अनियमितताओं के शिकायतों पर सीएम ने ये कार्यवाही की यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यूआईटी सचिव अशोक हसीजा के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं, जिन पर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि कई और कर्मचारियों के खिलाफ यूडीएच महकमें ने सख्त एक्शन लिया है.

22:03:26 Jun 19, 2026, 10:03 PM (IST)

Rajasthan Live News

शराब दुकान बंद करने का अधिकार केवल आबकारी आयुक्त को.
लेकिन कोटा में नगर निगम आयुक्त ने नियमविरुद्ध सील कर दी दुकान.
कोटा में शराब दुकान सील, आवासीय भूमि का तर्क नहीं उतर रहा गले!
आबकारी विभाग में चर्चा का विषय बना एक दुकान को बंद करना.
दरअसल राजेंद्र गौतम के भूखंड में चल रही लाइसेंसी सत्येंद्र सिंह की शराब दुकान.
थर्मल चौराहा, सकतपुरा कोटा में शराब दुकान थी संचालित.
नगर निगम कोटा के आयुक्त ने इसे नहीं माना व्यावसायिक क्षेत्र.
हालांकि प्रकरण में 9 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने भी दिए थे आदेश.
भूखंड से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नहीं करने का था निर्णय.
नगर निगम आयुक्त ने इसे आवासीय भूखंड मानते हुए सील करने के आदेश दिए.
इस तरह शराब दुकान को अन्य विभाग द्वारा बंद करना है एक 'रेयर इंसीडेंट'!
क्योंकि दुकान बंद होने से खुलने तक की अवधि में होगा राजस्व का नुकसान.
क्या आबकारी को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा कोटा नगर निगम?
रोचक यह कि कोटा शहर में 50 प्रतिशत शराब दुकानें चल रही आवासीय क्षेत्रों में.
कोटा ही नहीं प्रदेशभर में आवासीय और कृषि भूमि क्षेत्र में चल रही शराब दुकानें.

22:02:26 Jun 19, 2026, 10:02 PM (IST)

Rajasthan Live News

जेके लोन चिकित्सालय को मिली नई नर्सिंग अधीक्षक,
नीलम नावरिया ने संभाला पदभार,
प्रदेश सरकार के पदोन्नति आदेशों के तहत हुई नियुक्ति,
जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.एन. सेहरा ने करवाया कार्यग्रहण,
नीलम नावरिया को बेहतर प्रबंधन और मरीजों के प्रति समर्पण के लिए पहले भी मिल चुके हैं सम्मान,
मां योजना को बेहतर तरीके से संचालित करने पर चिकित्सा अधीक्षक ने किया था सम्मानित,
अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन के लिए सराहना,
रात्रिकालीन सुपरवाइजर ड्यूटी के दौरान अस्पताल में आग की घटना को सफलतापूर्वक संभालने पर राज्य स्तर पर मिला था प्रशस्ति पत्र,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल राज्य स्तरीय अवार्ड,
महिला एवं बाल विकास विभाग से मिला विशिष्ट महिला सम्मान,
SMS मेडिकल कॉलेज की ओर से स्वच्छता और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए प्रथम चल वैजयंती पुरस्कार से भी किया जा चुका है सम्मानित.

22:01:32 Jun 19, 2026, 10:01 PM (IST)

Rajasthan Live News

250 बीघा चारागाह भूमि पर चला बुलडोजर,
भू-माफियाओं के अवैध कब्जे किए ध्वस्त,
खानपुर प्रशासन ने बाघेर के खेड़लीमीरा गांव में की बड़ी कार्रवाई,
250 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया,
करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन पर चलाया बुलडोजर,
मुक्त कराई भूमि ग्राम पंचायत को सौंपी,
प्रशासन की सख्त कार्रवाई से भू-माफियाओं और अतिक्रमियों में मचा हड़कंप,
सारोला पुलिस की चेतावनी- अतिक्रमियों को भेजेंगे जेल.

22:00:52 Jun 19, 2026, 10:00 PM (IST)

Rajasthan Live News

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान,
कहा-राजस्थान की भाजपा सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने
सरकार की आपसी कलह को उजागर कर दिया है.
कृषि मंत्री ने ACB पर सीधे किसी दबाव में आकर फँसाने के आरोप लगाए हैं.
कृषि मंत्री ने ACB को "पॉलिटिकल वैपन" के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.
ACB सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है। क्या कृषि मंत्री सीधे मुख्यमंत्री पर उन्हें फँसाने का आरोप लगा रहे हैं?
अब ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री की है? कि वह सच्चाई बताएँ कि कृषि मंत्री इस रिश्वत प्रकरण में लिप्त हैं या मुख्यमंत्री के अधीन ACB उन्हें फँसा रही है?

20:21:26 Jun 19, 2026, 08:21 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के अलवर में एमआईए थाना क्षेत्र स्थित राठी मार्केट में बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. निजी कंपनी हिटाची के एटीएम बूथ को निशाना बनाते हुए चार बदमाश एटीएम मशीन और उसका कैश बॉक्स उखाड़कर ले गए. कैश बॉक्स में करीब 4.92 लाख रुपए नकद मौजूद थे. गाड़ी से एटीएम को खींचकर ले जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- अलवर में सनसनीखेज वारदात, ATM मशीन समेत लाखों रुपए लेकर फरार हुए बदमाश

20:21:01 Jun 19, 2026, 08:21 PM (IST)

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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाडिट गांव के पास दो बाइक व स्कूटी की टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार व एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया. घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक-स्कूटी की टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर घायल

20:20:28 Jun 19, 2026, 08:20 PM (IST)

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राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी के नोख क्षेत्र स्थित मालासर गांव में पिछले दो दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. इस दौरान अवैध रूप से मस्जिदों व मदरसों को हटाया जा रहा है. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'ऑपरेशन क्लीन' का दायरा बढ़ा, कई मदरसे और मस्जिद हटाए गए

17:36:43 Jun 19, 2026, 05:36 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ACB मुख्यालय पहुंचे. कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद किरोड़ी लाल मीणा एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय पहुंचे. ACB मुख्यालय पहुंचकर किरोड़ी लाल बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो.

यहां पढ़ें पूरी खबर- मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो

17:36:21 Jun 19, 2026, 05:36 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर-पार के आंदोलन की चेतावनी दी है. आज त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर में सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हवन यज्ञ कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- बांसवाड़ा में पंचायतीराज कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को दी आर-पार के आंदोलन की चेतावनी

15:57:44 Jun 19, 2026, 03:57 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के चूरू जिले में मां, पत्नी व बच्चों के साथ ननिहाल आए हुए 35 वर्षीय युवक ने जोहड़ के पास शुक्रवार को धारदार हथियार से खुद का गला काट लिया. जोहड़ के पास स्थित खेत मालिक की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

15:57:11 Jun 19, 2026, 03:57 PM (IST)

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राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए झुंझुनूं जिले के सिघाना निवासी 15 वर्षीय किशोरी के पेट से लगभग 12 किलोग्राम वजनी विशाल एब्डोमिनल ट्यूमर (गांठ) निकालने में सफलता प्राप्त की है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- 15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

15:56:45 Jun 19, 2026, 03:56 PM (IST)

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पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन 1 जून से जारी है. इधर अपने आंदोलन के तहत मंत्रालयिक कर्मचारियों ने आज डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के लिए जिला स्तरीय सद्बुद्धि यज्ञ किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, कलेक्ट्रेट के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को भेजा संदेश

13:53:47 Jun 19, 2026, 01:53 PM (IST)

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राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

13:53:13 Jun 19, 2026, 01:53 PM (IST)

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 मातृभूमि की सेवा का सपना लेकर सेना में भर्ती हुए झुंझुनूं जिले के चिमनपुरा (बाड़ेट) गांव के अग्निवीर प्रदीप कुमार अब तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे. प्रदीप कुमार का निधन रांची (झारखंड) में 623 ईएमई बटालियन के स्विमिंग पूल में ड्यूटी के दौरान डूबने से हो गया. बताया जा रहा है कि हादसे वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे प्रदीप ने अपने पिता से फोन पर बात की थी. उसने कहा था “पापा... मैं अभी स्विमिंग पूल पर ऑन ड्यूटी हूं, यहां बिल्कुल ठीक हूं.” इसके बाद उसने मां से भी घर-परिवार का हालचाल जाना. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- "पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

13:28:59 Jun 19, 2026, 01:28 PM (IST)

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने मांगी TET से स्थायी छूट, 20 साल से सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर TET का बोझ क्यों?

Rajasthan News: झुंझुनूं में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा, वरिष्ठता और पदोन्नति के संरक्षण की मांग करते हुए केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा.
 

12:38:06 Jun 19, 2026, 12:38 PM (IST)

कौन है कमलेश प्रजापति, जिसके एनकाउंटर में पुलिस को सेशन कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Who is Kamlesh Prajapati: बाड़मेर के चर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने पुलिस को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा समेत 24 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया. 
 

12:15:29 Jun 19, 2026, 12:15 PM (IST)

RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, परीक्षा से पहले जरूरी खबर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

NTA Guidelines: NEET UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए NTA ने सख्त ड्रेस कोड और सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं. अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाजू वाले कपड़े पहनने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहने और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.
 

11:51:56 Jun 19, 2026, 11:51 AM (IST)

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आबकारी विभाग की समीक्षा वीसी स्थगित. आज दोपहर 1 बजे से प्रस्तावित थी समीक्षा बैठक. वीसी के जरिए आयुक्त नमित मेहता लेने वाले थे बैठक. लेकिन अब सीएम की वीसी होने के चलते स्थगित की गई बैठक.
 

11:51:34 Jun 19, 2026, 11:51 AM (IST)

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जयपुर. वाहन फिटनेस से जुड़े केन्द्र सरकार के नए नियम. 180 दिनों में फिटनेस न मिलने पर गाड़ी होगी कबाड़! वाहन को कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया इंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल घोषित. किसी वाहन के पहली बार 'अनफिट' घोषित होने या, उसके पिछले फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के 180 दिनों के भीतर नया फिटनेस टेस्ट पास नहीं करने पर वाहन को कबाड़ घोषित किया जाएगा. ऐसे वाहनों को इंड ऑफ लाइफ व्हीकल के दायरे में रखा जाएगा. वाहन डेटाबेस पर भी उसे 'ELV' के रूप में चिह्नित किया जाएगा. अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में केवल क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण अवधि बढ़ा सकेंगे. इस 180 दिनों की समयावधि को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे सकेंगे.
 

11:51:08 Jun 19, 2026, 11:51 AM (IST)

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प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव जारी. पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ दर्ज हुई बारिश श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर) में सबसे ज्यादा 85 MM बारिश रिकॉर्ड. मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर रहेगा जारी. बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में बदलाव. 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और मध्यम से तेज बारिश की संभावना. जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान 21 से 24 जून तक बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान. दक्षिणी राजस्थान में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना.

11:50:10 Jun 19, 2026, 11:50 AM (IST)

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सादुलपुर. आख़िर GRP थाने का कांस्टेबल ही निकला हत्यारा, कॉस्टेबल मंजीत यादव ने की थी जयप्रकाश की हत्या, चलती ट्रेन से सर भिड़ाकर की थी हत्या, आरोपी के साथ विकास मेघवाल भी हत्याकांड में शामिल, पुलिस ने कॉन्स्टेबल मनजीत को गिरफ्तार कर लिया तीन दिन का पुलिस रिमांड, पैसे के लेनदेन को लेकर की थी हत्या.
 

11:50:02 Jun 19, 2026, 11:50 AM (IST)

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कोटा और बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मृत्यु का मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र दोषी अधिकारियों-डॉक्टरों पर FIR व निलंबन, जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग. दवाओं की गुणवत्ता, ओटी में संक्रमण और सरकारी व्यवस्था पर उठाए सवाल.
 

11:29:10 Jun 19, 2026, 11:29 AM (IST)

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
 

11:29:00 Jun 19, 2026, 11:29 AM (IST)

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले. जहां सोने के दामों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया, वहीं चांदी की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है. 
 

11:28:52 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

राजनीति से दूर, योग के रंग में रंगेंगे राजस्थान के विधायक, सुबह 6 बजे विधानसभा में गूंजेगा योग का संदेश

International Yoga Day: राजस्थान विधानसभा में 19 जून की सुबह महा-योगोत्सव का आयोजन किया जाएगा. विधानसभा के कर्तव्य द्वार पर सुबह 6 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई विधायक भाग लेंगे. 
 

11:28:42 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

Amrit Bharat Express: 21 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर आएंगे और जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह नई ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित करेगी. ट्रेन मार्ग में 25 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. इसके साथ ही खातीपुरा में 205 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स में इस ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा.
 

11:28:32 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

जनसहभागिता और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, भामाशाह सम्मान समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में

Bhamashah Samman Samaroh: राजस्थान में 29 जून को आयोजित होने वाले भामाशाह सम्मान समारोह-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए. 
 

11:28:22 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

करंट लगने से ठेकाकर्मी की मौत, बज्जू अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन

Bikaner News: बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र में करंट लगने से ठेकाकर्मी राजाराम सहारण की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. मांगें पूरी नहीं होने पर बज्जू उपजिला अस्पताल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है.
 

11:28:14 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

जयपुर के मालवीय नगर स्थित एपेक्स अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपये के जेवरात से भरा बैग चोरी कर लिया. पीड़ित सरकारी शिक्षक गोपीराम गेस्ट हाउस में सो रहे थे, तभी तीन बदमाश बैग लेकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
 

11:28:04 Jun 19, 2026, 11:28 AM (IST)

Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

Khejri Wood Smuggling: चूरू जिले के सादुलपुर और सिधमुख क्षेत्र में हरे खेजड़ी पेड़ों की अवैध कटाई और हरियाणा तस्करी का मामला लगातार सामने आ रहा है. सिधमुख थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरी और गीली खेजड़ी की लकड़ियों से भरे चार पिकअप वाहन जब्त किए हैं. पुलिस ने मामले की सूचना वन विभाग को देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
 

11:27:54 Jun 19, 2026, 11:27 AM (IST)

राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में राशन वितरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. जहापुर लैंप्स भवन में गेहूं लेने पहुंचे करीब 27 लोगों को कथित रूप से गोदाम में बंद कर राशन डीलर कहीं चला गया. घंटों तक अंदर फंसे रहने के कारण एक महिला की तबीयत बिगड़ गई. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है.
 

11:27:43 Jun 19, 2026, 11:27 AM (IST)

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर 100 KMPH की रफ्तार पर भी कटेगा टोल, NHAI ने शुरू की हाईटेक व्यवस्था

MLFF Toll System: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है. अब वाहन चालकों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. कैमरा और सेंसर तकनीक की मदद से FASTag और नंबर प्लेट के आधार पर स्वतः टोल कटेगा, जिससे जाम कम होगा और यात्रा अधिक सुगम बनेगी.
 

 

09:42:39 Jun 19, 2026, 09:42 AM (IST)

Rajasthan News Live

सांगानेर में आज 4 घंटे ब्लैकआउट सुबह. 9 से दोपहर 1 बजे तक कटेगी बिजली, मेंटेनेंस का काम सांगानेर, सरस्वती एन्क्लेव, लॉयंस पैराडाइस में आज बिजली गुल. बिजली सुधार के लिए 4 घंटे अंधेरा, सांगानेर में आज डिस्कॉम बंद करेगा सप्लाई.

09:04:49 Jun 19, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर के खोह-नागोरियान क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सॉस और मेयोनीज बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की. जांच में बेहद कम कीमत पर उत्पाद बेचे जाने और खाद्य सामग्री में गंभीर खामियां मिलीं. टीम ने 1,400 किलो खाद्य सामग्री नष्ट करवाई, 2,280 किलो सामग्री सीज की और फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर दिया. सॉस में कीड़े मिलने के बाद नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.
 

09:04:41 Jun 19, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

भीलवाड़ा में प्रताप नगर थाना पुलिस ने NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचने वाले युवक आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी VPN और प्रॉक्सी के जरिए टेलीग्राम चलाकर बोगस पेपर बेच रहा था. पुलिस ने मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त कर ली है तथा बैंक खातों और डिजिटल गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है. आरोपी पर धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

09:04:32 Jun 19, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर आज दोपहर 2 बजे से मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम लागू होगा. इस व्यवस्था में वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. NHAI ने सभी वाहन चालकों से एक्टिव FASTag और पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने की अपील की है. नई तकनीक से जाम कम होगा और समय व ईंधन की बचत होगी.
 

09:04:26 Jun 19, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा के लिए जोधपुर में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. कुल 15,407 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं. परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
 

09:04:20 Jun 19, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के 41 जिलों में योग कार्यक्रम आयोजित होंगे. 23 जिलों में प्रभारी मंत्री, 9 जिलों में बोर्ड एवं आयोग अध्यक्ष और अन्य जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री अलग-अलग जिलों में योग कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
 

08:45:00 Jun 19, 2026, 08:45 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर 
प्रदेश में ऐक्टिव नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 
जिसके असर से फिर शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर 
आज 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो अन्य में येलो अलर्ट जारी 
बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट
गुरुवार को कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश दर्ज
श्रीगंगानगर में बरसा 3 इंच से ज्यादा पानी, और सबसे ज़्यादा तापमान भी वहीं हुआ रिकॉर्ड 
पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश
श्रीगंगानगर के विजयनगर में 80 MM बारिश रिकॉर्ड
हनुमानगढ़, झुंझुनूं, चूरू, बूंदी और कोटा में भी बारिश
बारिश के बाद भी कई इलाकों में महसूस हुई उमस भारी गर्मी 
श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान 41.5 डिग्री दर्ज
वहीं कई जगह सुहावने मौसम से मिली गर्मी से राहत

08:44:39 Jun 19, 2026, 08:44 AM (IST)

Rajasthan News Live

बारिश के बीच तापमान में हुई हल्की बढ़ोतरी 
कई शहरों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार
सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 41.5°C दर्ज
बीकानेर 40.4°C, चूरू 40.2°C, अलवर 40°C
जयपुर में अधिकतम तापमान 39.2°C रिकॉर्ड
जोधपुर 39.3°C, जैसलमेर 39.5°C
सबसे कम न्यूनतम तापमान उदयपुर में 20.7°C दर्ज
चित्तौड़गढ़ 23.2°C, पिलानी 25.6°C, सीकर 25°C
बारिश के बाद भी कई इलाकों में उमस का असर जारी
मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया.

08:44:25 Jun 19, 2026, 08:44 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर 
भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल आएंगे राजस्थान 
डॉ अग्रवाल कल सुबह दिल्ली से रवाना होकर ट्रेन से पहुंचेंगे कोटा 
कोटा में परिचित के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर अग्रवाल 
इस दौरान भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल

08:44:13 Jun 19, 2026, 08:44 AM (IST)

Rajasthan News Live

CMR में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया योग 
आज पदक विजेताओं के साथ किया योगाभ्यास 
विश्व योगासन चैम्पियनशिप के विजेता रहे मौजूद 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा
स्वस्थ जीवन के लिए योग करना बेहद जरूरी है, आमजन इसे अपनी जीवनशैली में जरूर अपनाएं। प्रथम विश्व योगासन चैम्पियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने किया था बेहतरीन प्रदर्शन 
पदक जीतकर बढ़ाया था भारत का गौरव 
मुख्यमंत्री ने की  खिलाड़ियों की हौसला-अफजाई
राज्य के खिलाड़ियों ने विश्व चैम्पियनशिप में 
देश के लिए 9 स्वर्ण समेत जीते थे कुल 10 पदक

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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