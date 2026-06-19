शराब दुकान बंद करने का अधिकार केवल आबकारी आयुक्त को.

लेकिन कोटा में नगर निगम आयुक्त ने नियमविरुद्ध सील कर दी दुकान.

कोटा में शराब दुकान सील, आवासीय भूमि का तर्क नहीं उतर रहा गले!

आबकारी विभाग में चर्चा का विषय बना एक दुकान को बंद करना.

दरअसल राजेंद्र गौतम के भूखंड में चल रही लाइसेंसी सत्येंद्र सिंह की शराब दुकान.

थर्मल चौराहा, सकतपुरा कोटा में शराब दुकान थी संचालित.

नगर निगम कोटा के आयुक्त ने इसे नहीं माना व्यावसायिक क्षेत्र.

हालांकि प्रकरण में 9 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने भी दिए थे आदेश.

भूखंड से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नहीं करने का था निर्णय.

नगर निगम आयुक्त ने इसे आवासीय भूखंड मानते हुए सील करने के आदेश दिए.

इस तरह शराब दुकान को अन्य विभाग द्वारा बंद करना है एक 'रेयर इंसीडेंट'!

क्योंकि दुकान बंद होने से खुलने तक की अवधि में होगा राजस्व का नुकसान.

क्या आबकारी को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा कोटा नगर निगम?

रोचक यह कि कोटा शहर में 50 प्रतिशत शराब दुकानें चल रही आवासीय क्षेत्रों में.

कोटा ही नहीं प्रदेशभर में आवासीय और कृषि भूमि क्षेत्र में चल रही शराब दुकानें.