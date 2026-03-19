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Rajasthan News Live: जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर शाम 7 बजे राजस्थान दिवस समारोह, सीएम भजनलाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

Rajasthan News Live Today: राजस्थान दिवस पर आज जयपुर में जश्न का माहौल है, शाम 7:00 बजे अल्बर्ट हॉल पर राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन भी होगा. इधर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. 
वहीं आज राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जयसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.  राजस्थान की सारी खबरों को जानने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 19, 2026, 08:07 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 09:56 AM IST

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Rajasthan News Live: जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर शाम 7 बजे राजस्थान दिवस समारोह, सीएम भजनलाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं
Live Blog

Rajasthan News Live Today: राजस्थान दिवस पर आज जयपुर में जश्न का माहौल है, शाम 7:00 बजे अल्बर्ट हॉल पर राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन भी होगा. इधर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. वहीं आज राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जयसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इधर सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में 19 मार्च 2026 को तिलक श्रृंगार के विशेष आयोजन के कारण मंदिर 19 घंटे तक दर्शनार्थ बंद रहेगा. श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार, मंदिर के पट 19 मार्च की रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद करीब 19 घंटे तक कोई दर्शन नहीं हो पाएंगे. मंदिर फिर से 20 मार्च को शाम 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा.

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कब मनाया जाता है राजस्थान दिवस? 30 या फिर 19 मार्च यहां जानें डिटेल

Rajasthan Day 2026: राजस्थान दिवस की तारीख में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब से यह दिवस ग्रेगोरियन कैलेंडर की बजाय हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा.
 

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09:37:54
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Rajasthan Day : सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा- 

समस्त प्रदेशवासियों को 'राजस्थान दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं! आज का दिन हमारी गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और उन मानवीय मूल्यों के उत्सव का दिन है, जिन्होंने राजस्थान को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। आइये, हम सब मिलकर 'विकसित राजस्थान 2047' के संकल्प को सिद्ध करने हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जय हिन्द! जय भारत! जय राजस्थान! 
 

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बीकानेर में आज गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

Bikaner Weather Update: बीकानेर जिले में आज 19 मार्च को मौसम ने करवट ली है और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी किया है. जिले के अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली (वज्रपात) और तेज हवाएं (20-30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार) चलने की संभावना है.
 

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राजस्थान में सीएनजी के दाम ने लोगों को दी राहत, जानें जयपुर समेत किस शहर में क्या है गैस के रेटh

Rajasthan CNG Price Today: राजस्थान में आज (19 मार्च 2026) सीएनजी के दामों में स्थिरता देखी जा रही है, और गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार विभिन्न शहरों में कीमतें प्रति किलोग्राम के हिसाब से अलग-अलग हैं. राज्य में सीएनजी का औसत भाव लगभग 88-91 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में पर्यावरण-अनुकूल और किफायती विकल्प बना हुआ है. 
 

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Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, आज आपके शहर में इस रेट पर मिलेगा एक लीटर तेल

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज 19 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली स्थिरता या हल्की गिरावट देखी गई है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹105.13 प्रति लीटर और डीजल ₹90.575 प्रति लीटर पर है. 
 

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Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव, आज सर्राफा बाजार में इस रेट पर बिकेगा सोना-चांदी

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 19 मार्च को सोने और चांदी के भावों में गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में थोड़ी राहत की स्थिति बनी है. सराफा बाजार के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,45,640 पर पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹1,46,440 थी. यानी एक दिन में ₹800 की कमी आई है. 


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जोधपुर में खराब होने वाला है मौसम! IMD ने तड़के सुबह 4:30 बजे जारी किया है अलर्ट

Jodhpur Weather: जोधपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. जिले के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली (वज्रपात), तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार) और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. 
 

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भयंकर बारिश में भीगेंगे राजस्थान क 9 जिले, आंधी-तूफान के साथ मोटे-मोटे ओले गिरने का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जयसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 
 

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