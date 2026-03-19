Rajasthan News Live Today: राजस्थान दिवस पर आज जयपुर में जश्न का माहौल है, शाम 7:00 बजे अल्बर्ट हॉल पर राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन भी होगा. इधर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.

वहीं आज राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जयसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर जिलों तथा इनके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की सारी खबरों को जानने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.