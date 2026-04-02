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Rajasthan News Live: मानसरोवर मंदिर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, धोक लगाकर की प्रार्थना

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के लिए आज का दिन खास रहा. सीएम ने मानसरोवर हनुमान मंदिर पहुंचकर चिंताहरण काले हनुमान के दर्शन किए, धोक लगाई और प्रदेश में शांति, समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की. राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 02, 2026, 10:11 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 11:30 PM IST

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Rajasthan News Live: मानसरोवर मंदिर पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, धोक लगाकर की प्रार्थना
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन खास रहा. सीएम ने मानसरोवर हनुमान मंदिर पहुंचकर चिंताहरण काले हनुमान के दर्शन किए, धोक लगाई और प्रदेश में शांति, समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की. वहीं साथ में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश के साथ आंधी, मेघगर्जन और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है.

राजस्थान की सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

23:25:48
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का वार! बारिश, आंधी और बिजली का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 अप्रैल की दोपहर मौसम बदला. अलवर, झुंझुनूं सहित कई इलाकों में बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी. 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना, लोगों को सतर्क रहने की सलाह. पढ़ें पूरी खबर…

23:01:31
Rajasthan Live News

ऊर्जा विभाग से जुड़ी खबर,
वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ में विद्युत शुल्कों में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी,
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किया आदेश,
तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं पर,
सुनवाई के बाद दरों को रखा यथावत.

22:25:51
Rajasthan Live News

RGHS योजना में 8 महीने से भुगतान लंबित, नर्सिंग होम और डॉक्टर परेशान,
आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी अस्पताल, प्रशासन से कई बार लगा चुके गुहार,
बार-बार शिकायत के बावजूद नहीं निकला कोई समाधान,
जयपुर में 25 मार्च से RGHS OPD फार्मेसी सेवाएं बंद,
RAHA टीम का विरोध तेज, मरीजों की सेवाएं प्रभावित,
Rajasthan Association of Healthcare (RAHA) जिला अलवर ने कलक्टर को सौंपा ज्ञापन,
अलवर में भी 3 अप्रैल से OPD फार्मेसी बंद करने की चेतावनी,
भुगतान नहीं हुआ तो पूरी तरह ठप हो सकती हैं RGHS सेवाएं,
डॉक्टरों का अल्टीमेटम—जल्द भुगतान नहीं तो बड़ा आंदोलन,
आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल,
जिला प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग.

22:24:47
Rajasthan Live News

पोकरण,जैसलमेर GSS कैंपस में भीषण आग,
आग से मची अफरा-तफरी,
जोधपुर सड़क मार्ग स्थित GSS कैंपस में अचानक विद्युत ट्रिप होने से सूखी झाड़ियों में लगी भीषण आग,
तेज हवा के चलते आग ने लिया विकराल रूप,
सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस पहुंची मौके पर.

22:03:18
Rajasthan Live News

उदयपुर-बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया, जब ओवरटेक के प्रयास में मार्बल से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसा जावर माइंस थाना क्षेत्र की पलोदड़ा चौकी के नीचे हुआ.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर चालक द्वारा ओवरटेक करने के दौरान संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रेलर सड़क पर ही पलट गया. इसी दौरान पास से गुजर रही एक कार भी असंतुलित होकर सड़क किनारे पुल के निचे उतर गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, जो ऑडिट कार्य पूरा कर जयपुर लौट रहे थे. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही जावर माइंस थाना अधिकारी हिम्मत कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से मार्बल से भरे ट्रेलर को हटवाने की कार्रवाई की गई.

21:37:56
Rajasthan Live News

जैसलमेर में एकबार फिर ईमेल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा को लेकर जारी किया अलर्ट - सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गुरुवार को एकबार फिर ईमेल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया. धमकी भरे ईमेल में कहा गया कि दोपहर के बाद इस्लामिक प्रार्थना के दौरान पासपोर्ट कार्यालय और डाकघर में विस्फोट किया जाएगा. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डाकघर को तुरंत खाली करवाया और सभी कर्मचारियों व आमजन को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एहतियात के तौर पर आसपास की सड़कों पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई. तत्पश्चात पूरे डाकघर परिसर की सघन तलाशी ली गई. फिलहाल अबतक किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. गौरतलब है कि विगत एक माह के भीतर यह तीसरी बार जैसलमेर पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मार्च 2026 में दो मर्तबा जहरीले गैस बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी उस समय भी एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. इस बार भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और बम स्क्वॉड द्वारा पूरे परिसर के हर कक्ष की जांच की गई. धमकी के बाद शहर में कुछ समय के लिए डर और चिंता का माहौल जरूर बना, लेकिन प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है. सुरक्षा मानकों को और कड़ा कर दिया गया है और पुलिस अलर्ट मोड पर है.

21:37:44
Rajasthan Live News

डीग में घर में घुसकर सो रहे युवक पर फायरिंग, रीट अभ्यर्थी गंभीर घायल - डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र के गुलमानी गांव में गुरुवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां घर में घुसकर सो रहे युवक पर गोली चला दी गई. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पहले अलवर भेजा गया लेकिन हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया .जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय बृजमोहन गुर्जर दोपहर करीब 1 बजे अपने घर में सो रहा था. इसी दौरान गांव का ही सचिन गुर्जर घर में घुस आया और उस पर फायरिंग कर दी. गोली बृजमोहन के कंधे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. घायल को तुरंत बृजनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया. अलवर में भी स्थिति नाजुक बनी रहने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर भेज दिया. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.घायल के बड़े भाई जगमोहन गुर्जर ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से बृजमोहन को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन गुर्जर साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. साथ ही आरोपी के पिता पर भी पहले धमकी देने का आरोप लगाया .बताया जा रहा है कि बृजमोहन रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अपने दो भाइयों में सबसे छोटा है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

21:36:52
Rajasthan Live News

तखतगढ़ पुलिस का बड़ा खुलासा, अवैध हथियारों के साथ आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल व कारतूस बरामद- तखतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण खुलासा किया है. बाली एएसपी चैनसिंह महेचा एवं सीओ जितेन्द्र सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी शैतान सिंह चारण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में दबिश दी.मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी ईश्वर सिंह उर्फ हैपीसिंह पुत्र गिरधारीसिंह के घर की तलाशी ली, जहां से 2 अवैध पिस्टल, 3 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में आसूचना अधिकारी निक्कू सिंह की विशेष भूमिका रही, वहीं पदमाराम, चेलाराम मीणा, उमरदीन खान और श्रवण कुमार सहित तखतगढ़ पुलिस टीम ने अहम योगदान दिया. थाना अधिकारी शैतान सिंह चारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

21:36:42
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जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोज़र, अतिक्रमण हटाए- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का बड़ा अभियान जारी है. शहर के अलग-अलग जोनों में सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया और सड़क सीमाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.अवैध कॉलोनी पर बड़ा एक्शन, जोन-14 में ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका (भाटेड़ रोड) पर करीब 3 बीघा जमीन पर बस रही अवैध कॉलोनी को जेडीए ने शुरुआती स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया.बिना भू-रूपांतरण और स्वीकृति के बनाई जा रही सड़कों और निर्माण को हटाया गया.कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास पूरी तरह विफल कर दिया गया. जगतपुरा में अवैध कॉम्प्लेक्स सील, जोन-10 में जगतपुरा रोड, अशोक विहार स्थित भूखंड संख्या 9 से 13 पर, ग्राउंड + 3 मंजिला अवैध कॉमर्शियल निर्माण किया गया था.जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 और 34(क) के तहत कार्रवाई करते हुए,दुकानों के प्रवेश द्वारों को ईंट की दीवार से बंद कर सील किया गया.टोंक रोड पर अतिक्रमण साफ, जोन-04 में कैलाशपुरी (खंडाका हॉस्पिटल के पास),80 फीट रोड पर अतिक्रमण कर बनाई गई 2 दुकानों और टीनशेड को हटाया गया. सड़क सीमा को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

20:48:02
Rajasthan Live News

उत्तर पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है. उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन ने यात्री आय से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3727 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि पिछले साल से करीब 9.8 प्रतिशत ज्यादा है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- उत्तर पश्चिम रेलवे बना भारतीय रेलवे का टॉप परफॉर्मर, यात्री और माल ढुलाई में जबरदस्त बढ़त

20:06:56
Rajasthan Live News

भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा ने गुरुवार को समग्र शिक्षा राजस्थान में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त (SPD) के रूप में कार्यभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.
बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की प्रशासनिक संरचना, संचालित योजनाओं, गतिविधियों तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई. डॉ. शर्मा ने सभी कॉम्पोनेंट्स के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए. उन्होंने योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया.
इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका मुख्य फोकस राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाना रहेगा. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे नवाचारों को बढ़ावा दें और विद्यार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करें. डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने विभागीय कार्यों में समन्वय बढ़ाने और जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए.
गौरतलब है कि डॉ. रश्मि शर्मा के पास प्रशासनिक क्षेत्र का व्यापक अनुभव है. वे पूर्व में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय कार्य कर चुकी हैं. उनके नेतृत्व में समग्र शिक्षा अभियान को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

20:05:45
Rajasthan Live News

खाजूवाला से बडी खबर, प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, दो साल से रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में साथ, खाजूवाला थाना क्षेत्र से आई सनसनीखेज वारदात की घटना, प्रेमी हरप्रीत सिंह ने प्रेमिका जसवीर कौर की गला दबाकर की हत्या, हत्या के बाद आरोपी खुद ही पहुचा खाजूवाला पुलिस थाना, पुलिस को दी पुरे घटनाक्रम की जानकारी, आरोपी को पुलिस ने किया डिटेन, प्रेमी ने हत्या के बाद शव को फेंका 36KJD की रोही में, शुरुआती जांच में आपसी विवाद का मामला आया सामने, झगड़े के दौरान गुस्से में की गई हत्या, मौके से FSL व MOB टीम ने जुटाए साक्ष्य, पुलिस ने दी मृतका प्रेमिका के परिजनों को सूचना, थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत ने दी जानकारी.

20:04:41
Rajasthan Live News

निवाई, गुंसी पुलिस चौकी के सामने हुआ भीषण सड़क हादसा तेज गति से आ रहे ट्रॉले ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को पीछे से मारी जोरदार टक्कर.
ट्रॉले की चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक पवन कुमार वर्मा की हुई दर्दनाक मृत्यु.
सूचना मिलने पर सदर थाना ऐएसआई रूप सिंह मौके पर पहुंचे.
शव को लाया गया उप जिला अस्पताल.
परिजनों को दी गई सूचना.
बालाजी की झांकी लेकर ट्रैक्टर जा रहा था कोथुन.

20:03:17
Rajasthan Live News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया. इस दौरान श्री शर्मा ने परिवादियों से हेल्पलाइन नंबर पर सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.

19:53:36
Rajasthan Live News

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भाड़ौती कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नए भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया. उन्होंने कार्य को निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए.

यहां पढ़ें पूरी खबर- भाड़ौती में स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, किरोड़ी लाल मीणा ने भाड़ौती में CHC भवन का किया शिलान्यास

18:25:42
Rajasthan Live News

डूंगरपुर जिले में भारत के आदिवासी समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला आदिवासी कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- आदिवासियों के लिए अलग जनगणना कॉलम की मांग, जिला आदिवासी कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

17:44:49
Rajasthan Live News

स्कूल बस के नीचे आया तीन साल का मासूम,
स्कूल से घर वापस आ रहा था मासूम बालक,
बस से नीचे उतरते समय आया टायर के नीचे,
बालक की मौके पर हुई मौत,
बस चालक की लापरवाही के चलते हुआ हादसा,
परिजन व ग्रामीणों की लगी भारी भीड़,
बस चालक बस लेकर हुआ मौके से फरार,
ग्रामीणों व परिजनों मे स्कूल के प्रति भारी आक्रोश,
मौके पर DYSP राजेंद्र बुरड़क व तहसीलदार रामधन गुर्जर पहुचे मौके पर,
समझाईस का दौर जारी,
पनियाला थाना क्षेत्र के कायमपुरा गांव की है घटना.

17:43:30
Rajasthan Live News

आईएएस नमित मेहता ने आज आबकारी आयुक्त पद पर अपना पदभार ग्रहण किया. आबकारी आयुक्त कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनकी अगवानी की और विधिवत रूप से पदभार ग्रहण करवाया. इसके बाद उन्होंने आयुक्त कार्यालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया. आप को बता दे कि हाल ही में हुए आईएएस तबादलों में मेहता का उदयपुर कलक्टर के पद से आबकारी आयुक्त पद पर स्थानांतरण हुआ था.

17:42:18
Rajasthan Live News

जयपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग को नया नेतृत्व मिला है. आज IAS बाबूलाल गोयल ने आयुक्त पद का कार्यभार संभाला है. उनके कार्यभार ग्रहण करने पर ज़ी मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा- मेडिकल कॉलेजों की स्थिति सुधारने, फैकल्टी की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर उनका फोकस रहेगा. साथ ही विभिन्न प्रोजेक्ट्स और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी काम किया जाएगा.

17:07:14
Rajasthan Live News

टोंक जिला मुख्यालय पर पुलिस उप निरीक्षक (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है. जिले में कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19,248 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. यह परीक्षा 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी. प्रत्येक पारी में 9,624 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियो ग्राफर की तैनाती की जाएगी. साथ ही पर्याप्त पुलिस जाप्ता भी तैनात रहेगा. प्रशासन द्वारा 40 परीक्षा ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जबकि 8 पेपर कॉर्डिनेटर और 4 सतर्कता दल भी लगाए गए हैं, जो पूरे परीक्षा संचालन पर नजर रखेंगे.

16:59:24
Rajasthan Live News

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने X पर बीजेपी MLA गोपाल शर्मा का वीडियो जारी किया. कहा- यह अत्यन्त दुःखद है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में जनता को पीने के लिए शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है. लोग विवश होकर दूषित जल पीने को मजबूर हैं. आज राजधानी ये स्थिति है, तो शेष प्रदेश की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है.

15:58:30
Rajasthan Live News

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर दो छात्राओं ने नाराजगी जताई है. दोनों छात्राओं की मां प्रमिला देवी ने भी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर- 12वीं के परिणाम से दो छात्राओं में नाराजगी, शिक्षा विभाग पर लगाया गंभीर आरोप

14:33:38
Rajasthan Live News

राजस्थान में आज एक बार फिर से कई जिलों में बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भारी ईमेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थान में एक बार फिर बम की धमकी से मचा हड़कंप, जयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत इन जिलों को मिला थ्रेट

14:33:00
Rajasthan Live News

राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी हरी मिर्च के अचार के बारे में बताएंगे.

यहां पढ़ें पूरी खबर- राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

14:15:36
Jaipur News

एसआई भर्ती 2025 से जुड़ा मामला. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता सहित ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा में अंतरिम रूप से शामिल करने के दिए आदेश. जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने दिए आदेश.  सूरजमल मीणा के प्रार्थना पत्र दिए आदेश. आयु सीमा में छूट के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट की ओर से 31 मार्च तक देना था फैसला. फैसला नहीं देने पर परीक्षा स्थगित करने की थी सुप्रीम कोर्ट के गुहार.  

14:13:44
Jaipur News

2011 बैच IAS संदेश नायक बने जयपुर के 53वें कलेक्टर. संदेश नायक ने संभाली जयपुर कलेक्टर की कुर्सी. CMO से कलेक्ट्री तक. जयपुर में सत्ता-सिस्टम की अदला-बदली. जयपुर को मिला नया हाकिम…संदेश नायक के हाथ में जिले की कमान. पावर कॉरिडोर से मैदान तक. अब जयपुर संभालेंगे संदेश नायक. CMO का अनुभव, जयपुर की चुनौती. नए कलेक्टर का नया इम्तिहान. नया कलेक्टर, नई उम्मीदें…क्या बदलेगा जयपुर का ट्रैफिक सिस्टम? जाम, विवाद और विकास… नायक के सामने चुनौतियों का ट्रिपल टेस्ट. 19 महीने बाद बदला कलेक्टर, डॉ. जितेंद्र सोनी बने मुख्यमंत्री के सचिव.  

13:17:30
Jaipur News

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया 'इंतजारशास्त्र'-चैप्टर-11. कहा-गांधी वाटिका की अनदेखी पर सरकार की नीयत साफ नहीं है. भाजपा ने हमारे दबाव में म्यूजियम का ताला तो खोल दिया, लेकिन आज इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है. क्या भाजपा महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से इतनी भयभीत है कि वह इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचने से रोकना चाहती है? गहलोत ने सरकार से की मांग कहा-स्कूलों/कॉलेजों के लिए यहां शैक्षणिक भ्रमण अनिवार्य हो. विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से इसका उचित प्रचार-प्रसार हो. गहलोत ने कहा गांधीजी के विचारों को दबाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी.  

13:12:42
Jaipur News

जयपुर शहर में बाइक सवार बदमाशों द्वारा लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों ने आमजन में डर का माहौल पैदा कर दिया है. बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन बड़ी घटनाएं सामने आईं, जबकि एक दिन पहले वैशाली नगर में भी इसी तरह की वारदात हो चुकी है. इन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें आरोपी वारदात को अंजाम देकर बाइक पर फरार होते नजर आ रहे हैं. लगातार बढ़ रही घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहली वारदात बजाज नगर थाना क्षेत्र में हुई जहां दोपहर के समय महेश नगर फाटक के पास खड़ी वृद्ध महिला को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया. बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और उनके गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए. पीड़िता ज्योति नगर की निवासी और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका हैं. वहीं, मालवीय नगर सेक्टर-10 में रेलवे लाइन के पास राजेश जैन अपनी स्टेशनरी दुकान पर कार से उतरे ही थे कि बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से चेन झपट ली. वारदात के बाद आरोपी मौके से तेजी से फरार हो गए जबकि शिप्रा पथ थाना क्षेत्र में शाम के समय पटेल मार्ग पर ऑटो का इंतजार कर रही नेहा जैन को दो बदमाशों ने निशाना बनाया. सफेद बाइक पर आए बदमाशों ने पलक झपकते ही उनके गले से चेन तोड़ी और फरार हो गए. उस समय नेहा अपनी सहकर्मी के साथ खड़ी थीं.

13:11:13
Kota News

कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां थाने से महज 20 कदम की दूरी पर स्थित एक बेकरी और चाय की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 70 हजार रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए. घटना 31 मार्च की तड़के करीब 3:30 बजे की है, जब एक अज्ञात चोर दुकान के शटर के दोनों ताले तोड़कर अंदर घुसा. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर करीब पौन घंटे तक दुकान के अंदर रहा और आराम से सामान समेटता रहा. इस दौरान शटर करीब एक फीट तक खुला रहा, लेकिन न तो पुलिस को भनक लगी और न ही आसपास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने ध्यान दिया. चोरी की खास बात यह है कि जिस दुकान को निशाना बनाया गया, वहां अक्सर थाने का स्टाफ चाय पीने आता है और दुकान थाने से साफ दिखाई भी देती है. इसके बावजूद इतनी बड़ी वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल, इस घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दुकानदार अमित चौधरी के अनुसार, चोर दुकान से महंगी सिगरेट, गुटखे के पैकेट, चिल्लर से भरे पांच बड़े बॉक्स और खाने-पीने का अन्य सामान चुरा ले गया. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई थी और मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया. आरोप है कि रिपोर्ट देने के बावजूद दो दिन तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई और न ही दस्तखत के लिए बुलाया गया. इससे पीड़ित व्यापारी में नाराजगी है. 
 

13:09:39
Alwar News

भिवाड़ी के नया गांव क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे एक मजदूर के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुए धमाके से वह गंभीर रूप से झुलस गया. जानकारी के अनुसार, बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर निवासी बशीर राय भिवाड़ी की एक निजी कंपनी में मजदूरी करता है. वह अपने दो साथियों के साथ किराए के कमरे में रहता था. घटना के समय उसके दोनों साथी नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि बशीर कमरे में अकेला खाना बना रहा था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक लीकेज हो गया, जिससे आग लग गई और कुछ ही पलों में जोरदार धमाका हो गया. धमाका इतना तेज था कि बशीर बुरी तरह झुलस गया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां बर्न वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. 

13:08:18
Pratapgarh News

राजस्थान-मध्यप्रदेश की राजपुरिया बॉर्डर पर सख्ती देखी गई. हथुनिया थाना क्षेत्र में नए डीएसपी राहुल ने पद संभालते ही सख्त रुख अपनाया है. राजस्थान-मध्यप्रदेश की राजपुरिया बॉर्डर पर ए-श्रेणी नाकाबंदी कर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना दिया है. कल देर शाम राजपुरिया बॉर्डर पर हथुनिया पुलिस द्वारा ए-श्रेणी नाकाबंदी लागू की गई. हाल ही में थाने का प्रभार संभालने वाले डीएसपी राहुल, जो अभी परिवीक्षा अवधि में हैं, जिन्होंने मोके पर पहुंच कर पुलिसकर्मियों को सक्रियता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए. नाकाबंदी के दौरान उन्होंने जवानों से साफ कहा कि बेवजह खड़े रहने के बजाय वाहनों की नियमित जांच करें और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें. इसके बाद चेकिंग अभियान में तेजी आई और वाहनों की तलाशी व दस्तावेज़ जांच सख्ती से की गई. पुलिस ने इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की. बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के कई चालान काटे गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है. लोगों का कहना है कि ऐसे सख्त कदमों से जहां लापरवाह वाहन चालकों में डर बनेगा, वहीं आमजन का सफर भी ज्यादा सुरक्षित होगा. 
 

13:05:54
Rajsamand News

राजसमंद जिले के भीम के देव डूंगरी गांव में देर रात 1 बजे पैंथर ने बोला हमला. 81 वर्षीय पन्ना सिंह पैंथर पर पैंथर का हमला बुजुर्ग की हालत गंभीर. चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो पैंथर जंगल की ओर भागा. गंभीर घायल बुजुर्ग को भीम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया.वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पगमार्ग मिलने के बाद पिंजरा मंगवाने की कार्रवाई शुरू. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल. ग्रामीण रात में घरों से निकलने से डर रहे हैं. आसींद के मोगर बिच्छूदड़ा गांव के निवासी बुजुर्ग पन्ना सिंह अपनी बेटी के घर मिलने आए हुए थे. 

12:59:51
Udaipur News

उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के डबोक पावर हाउस रोड पर आज एक केमिकल वेस्ट से भरा टैंकर अचानक पलट गया. टैंकर डबोक की तरफ जा रहा था तभी पावर हाउस गोवला के समीप हाईवे पर टैंकर का अचानक टायर फट गया, जिससे टैंकर अनियंत्रित हो गया और पलट गया. टैंकर पलटने से मौके पर वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई. सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया और केमिकल वेस्ट को मौके से हटवाने का शुरू किया. दूसरी तरफ बाधित यातायात को भी सुचारू कराया गया. पुलिस का कहना है कि किसी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई है. वहीं, पुलिस अब इस मामले में जांच में जुटी हुई है. 

12:54:47
Rajasthan Live news

राजस्थान में फिर बम थ्रेट मिला. जयपुर के पासपोर्ट ऑफिस को थ्रेट भी मिला. बीकानेर, अजमेर में थ्रेट सूचना पर एजेंसियों ने सर्च किया. हालांकि अब तककुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. 

09:54:48
Rajasthan News Live

Jaipur: कल निकलेगी 40वीं हनुमंत शोभायात्रा. रामलीला मैदान से शाम 5 बजे होगी शुरुआत. भजनलाल शर्मा करेंगे आरती, शोभायात्रा को करेंगे रवाना. पहली बार शामिल होंगी नई और आकर्षक झांकियां. 12 फीट के काले हनुमान बनेंगे सबसे बड़ा आकर्षण. बड़ी चौपड़ पर 2 और 3 अप्रैल को विराजेंगे 12 फीट हनुमान. स्वर्ण मंडित हनुमान रथ पर नगर भ्रमण करेंगे हनुमान जी. 10 इलेक्ट्रॉनिक और 25 पारंपरिक झांकियां शोभायात्रा में शामिल. उड़ते हनुमान, शिव पर जल चढ़ाते राम-हनुमान की झलकियां खास. नीम करौली बाबा, सालासर बालाजी सहित कई प्रमुख मंदिरों की झांकियां. खोले के हनुमान, घाट के बालाजी, पीपलदा हनुमान भी रहेंगे शामिल. पूरा मार्ग केसरिया पताकाओं और गुब्बारों से सजेगा. जौहरी बाजार से चांदपोल हनुमान जी तक निकलेगी यात्रा.
 

09:53:39
Rajasthan News Live

Jalore : पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन होगा आज त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आज, प्रातः 11 बजे से पंचायत स्तरीय जनसुनवाई शिविर होंगे आयोजित,जिला कलक्टर डॉ.प्रदीप के.गावंडे ने बताया कि अप्रैल माह के प्रथम गुरुवार को आयोजित इन शिविरों में आमजन की परिवेदनाओं व समस्याओं की सुनवाई कर उनका समाधान किया जाएगा, प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

09:52:31
Rajasthan News Live

जोधपुर: शहर की सुरक्षा होगी हाईटेक बंद मकान पर भी रहेगी नजर. अब हर गली की निगरानी भी पुलिस के पास. 15 हजार निजी सीसीटीवी जुड़ेंगे. अभय कमांड से शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की अनूठी पहल. करीब 15 हजार सीसीटीवी कैमरे को अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की तैयारी हो गई शुरू.

09:52:03
Rajasthan News Live

दौसा: करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की हुई मौत. जुगाड से तूड़ा खाली करते समय लगा करंट. विद्युत लाइन के संपर्क में आने से करंट. मृतक महवा निवासी जयदीप सिंह राजपूत पुलिस ने शव रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में. महवा थाना क्षेत्र का घटनाक्रम.
 

09:51:43
Rajasthan News Live

सरमथुरा : हनुमान जन्मोत्सव का पर्व आज सुबह से ही हनुमान मंदिरों में हो रहे आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हनुमान मंदिर, श्रद्धालुओं की दर्शन को लेकर लगी भीड़, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में हो रहे धार्मिक आयोजन, कई जगह मंदिरों पर सुंदरकांड पाठ का भी होगा आयोजन.
 

09:51:32
Rajasthan News Live

चूरू: हनुमान जन्मोत्सव पर सालासर में श्रद्धा का सैलाब, देश के कोने - कोने से पहुंच रहे श्री सालासर बालाजी के भक्त, बाबा के दर्शन कर बालाजी को किया बर्थडे विश, रात से ही मंदिर की लाइनों में जुटने लगी भीड़, जन्मोत्सव पर लगाया बालाजी के बाल भोग, छप्पन भोग, मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा केक काटकर किया गया बर्थडे सेलिब्रेट, जन्मोत्सव पर सुबह तक करीब 6 लाख श्रद्धालु बालाजी के कर चुके है दर्शन, हजारों भक्तों ने सालासर धाम में बांधे मनौती के नारियल.
 

08:08:21
Rajasthan News Live

मेहंदीपुर बालाजी : हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी हो रहे विशेष कार्यक्रम. बालाजी महाराज के भक्तों पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से होगी पुष्पवर्षा, 311 किलो छप्पनभोग, 251 किलो चूरमा, 711 किलो बूंदी के दाने और 511 किलो पकौड़ी का लगेगा भोग, 151 कन्याओं को भोजन और महंत महाराज द्वारा वस्त्र आदि किए जायेंगे भेंट, मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के है व्यापक प्रबंध, मंदिर महंत डॉ नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में हो रहे भव्य धार्मिक अनुष्ठान.

08:00:33
Rajasthan News Live

जोधपुर
देवनगर थाना पुलिस को नाकाबंदी में बड़ी सफलता. नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार. कोठारी हॉस्पिटल के पास दबोचा गया आरोपी. हड़मान राम विश्नोई स्कॉर्पियो में था सवार. आरोपी के पास से नकद राशि बरामद. पुलिस कर रही मामले की गहन जांच.

07:22:14
Rajasthan News Live

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. राजधानी जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. वहीं, बीते 12 महीनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो एलपीजी की कीमतों में कुल ₹60 की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि मार्च 2026 में ₹60 की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद कीमतें इस स्तर पर बनी हुई हैं.
 

07:21:33
Rajasthan News Live

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. राजधानी जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. वहीं, बीते 12 महीनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो एलपीजी की कीमतों में कुल ₹60 की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि मार्च 2026 में ₹60 की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद कीमतें इस स्तर पर बनी हुई हैं.
 

07:21:15
Rajasthan News Live

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल का भाव ₹104.72 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जो कि कल के ₹104.91 के मुकाबले ₹0.19 कम है. वहीं डीजल की कीमत भी घटकर ₹90.21 प्रति लीटर हो गई है, जो बीते दिन ₹90.38 थी. पिछले 10 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पेट्रोल के दाम ₹104.38 से ₹105.21 के बीच और डीजल ₹89.90 से ₹90.65 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा है.
 

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