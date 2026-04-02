Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन खास रहा. सीएम ने मानसरोवर हनुमान मंदिर पहुंचकर चिंताहरण काले हनुमान के दर्शन किए, धोक लगाई और प्रदेश में शांति, समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की. वहीं साथ में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश के साथ आंधी, मेघगर्जन और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है.