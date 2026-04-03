Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत पंचायती राज और निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है. दिसंबर 2026 तक 10 जिला परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होते ही प्रदेश में एक साथ मतदान संभव हो सकेगा.