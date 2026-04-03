Rajasthan News Live Today: राजस्थान सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत पंचायती राज और निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है. दिसंबर 2026 तक 10 जिला परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होते ही प्रदेश में एक साथ मतदान संभव हो सकेगा.
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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत पंचायती राज और निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है. दिसंबर 2026 तक 10 जिला परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होते ही प्रदेश में एक साथ मतदान संभव हो सकेगा.
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झुंझुनूं जिले में सिंघाना थाना क्षेत्र के ईशकपुरा गांव में शुक्रवार शाम को एक 23 वर्षीय युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी.
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सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर कस्बे में जयपुर के प्रताप नगर थाने की पुलिस लूट के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में गई. इस दौरान वहां पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच फायरिंग की घटना हो गई.
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जयपुर में प्लास्टिक के बोरे में मिले अधजले शव के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. मामले में मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- पत्नी ने अपने ही हाथों उजाड़ लिया अपना सुहाग, पति के अधजले शव को बोरे में भर...
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक सुनवाई में अहम फैसला सुनाया. जहां कोर्ट में दायर एक याचिका में दामाद ने अपनी सास के मौत के बाद अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
यहां पढ़ें पूरी खबर- बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं... अंतरिम जमानत पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
अलवर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिनका अस्पताल में उपचार जारी है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष, हमले में बाप-बेटे गंभीर घायल
राजस्थान के कई जिलों में आज आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे. अजमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर और जैसलमेर की धरती बर्फ की चादरी से ढकी नजर आई.
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Rajasthan News: मध्य पूर्व तनाव से हाड़ौती के चावल उद्योग पर असर, निर्यात धीमा, मिलों में स्टॉक बढ़ा, लागत बढ़ी, श्रमिकों का पलायन चिंता का कारण, व्यापारी-किसान दबाव में, उम्मीद हैं हालात जल्द सामान्य होंगे. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जयपुर पुलिस ने नागपुर की कुख्यात ‘कामटी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार किए. ये लोग पूजा-पाठ के नाम पर लोगों के जेवरात ठगते थे. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कार बरामद, कई राज्यों में सक्रिय गैंग का पर्दाफाश. पढ़ें पूरी खबर…
Sri Ganganagar Weather Update: सूरतगढ़ के राजियासर टिब्बा क्षेत्र में 3 अप्रैल को तेज ओलावृष्टि और हवाओं से गेहूं व ईसबगोल की फसलें बर्बाद हो गईं. कई गांवों में भारी नुकसान हुआ, किसान परेशान हैं और अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भरतपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया और जाम लगा दिया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस ने पहुंचकर समझाइश के बाद मामला शांत कराया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे इंतजार शास्त्र चला रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पर निशाना साधा और NSUI विरोध पर जवाब दिया, संगठन मजबूत करने की बैठक का भी ऐलान किया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में ओवरएज अभ्यर्थियों की राहत सीमित कर दी. केवल सूरज मल मीणा को शामिल होने की अनुमति, बाकी 713 अभ्यर्थी पहले जारी प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षा में शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर…
NSUI Protest Jaipur: राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI कार्यकर्ता मुख्य गेट पर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. पुलिस ने करीब 50-60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर फोकस कर रही है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जरूरी होने के कारण पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ नवंबर-दिसंबर 2026 में हो सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: टोंक में टीना डाबी ने कलेक्टर का पद संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने संपर्क पोर्टल की शिकायतें प्राथमिकता देने को कहा. इसी के साथ सरकार की योजनाएं घर-घर पहुंचाने पर जोर दिया. 65 IAS तबादलों में बाड़मेर से ट्रांसफर होकर आईं. पढ़ें पूरी खबर…
PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का किसानों को इंतजार है. 6000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है. आधार लिंक, e-KYC और जमीन वेरिफिकेशन जरूरी हैं. किसान pmkisan.gov.in से स्टेटस चेक कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: आज सराफा बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. चांदी करीब 7,000 रुपये महंगी होकर 2,40,500 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. वहीं शुद्ध सोना 2,300 रुपये बढ़कर 1,52,800 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया. जेवरात सोना भी 1,42,900 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया. पढ़ें पूरी खबर…
Jaipur Ring Road: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड परियोजना पर बड़ा अपडेट. जेडीए ने एनएचएआई से प्रोजेक्ट लेकर खुद पूरा करने का प्रस्ताव दिया. 3000 करोड़ की 100 किमी रोड से ट्रैफिक और प्रदूषण में राहत की उम्मीद, लेकिन काम में देरी पर सवाल बने हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather Update: 3 अप्रैल 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर में मौसम बदला रहेगा. कई संभागों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी, मेघगर्जन और बारिश की संभावना है, कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. पढ़ें पूरी खबर…
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आज उदयपुर पहुंचे. जहा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बडे ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. इसे बाद जाखड़ गोगुंदा क्षेत्र में स्थित जरगा जी के लिए रवाना हो गए. जहाँ वे जरगाजी के प्रथम पाटोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जाखड़ ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है. छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है. इन्हीं चुनावों से कई बड़े नेता निकलकर देश की राजनीति में आए हैं. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से युवा त्रस्त है. छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करेगी. पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी पर निशाना साधा और कहां कि वहां पर जो हालात है उसके बाद वहां की जनता यह समझ चुकी है कि विधानसभा चुनाव में किसको चुनना है.
इंतज़ार शास्त्र में हमारे द्वारा उठाए इशू के बजाए किसी अन्य संदर्भ में भाजपा की बयानबाजी पर अशोक गहलोत का रिएक्शन,
मैं तो कह चुका हूं, ये तो लागू होगा मोदी जी पर या क्या नाम है उनका, हमारे आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूं पहले आप लोगों को सबको, गांधीजी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूं और ये कट्टरपंथियों ने उनकी हत्या कर दी. मैंने कहा, मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूं प्रदेशवासियों की, देशवासियों की. तो ये मेरे लिए लागू नहीं हो सकता. अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है. उनको मालूम है, मैं कह चुका हूं ये बात. पर क्योंकि ये तो जो ऊपर से कहा जाता है कि आपको आज क्या लाइन लेनी है इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को, वो ही लाइन ले लेते हैं.
अब वो कौन, कैसे सलाह देंगे हम लोगों को? वो तो पूरी कांग्रेस की राजनीति करने लग गए हैं. वो कांग्रेस नेताओं को? कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
जो हमने इनको इशू बनाए हैं, उसका जवाब दे नहीं रहे और गोलमाल जवाब दे रहे हैं. बड़ी बेइज्जती हो रही है इन लोगों की, क्योंकि आप जवाब तो दो कम से कम, कुछ भी दो -नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी कहो, पर आप संदर्भ से हटकर बात कर रहे हो.
जो हमने क्वेश्चन इंतज़ार शास्त्र में पूछे हैं, उनका जवाब कम से कम कुछ तो दो -‘हां’ दो, ‘ना’ दो, पर आप संदर्भ बदलकर कैसे जवाब दे सकते हो? ये कर रहे हैं ये लोग. लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर.
बूंदी जिले के हिण्डोली क्षेत्र में 11 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. दौरे से पहले व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की.
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, जिला परिषद सचिव रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए गए.
सीएम की जनसभा के लिए चार संभावित स्थानों का निरीक्षण भी किया गया, जिनमें NH-52 स्थित नर्सरी, राजकीय महाविद्यालय परिसर, तेजाजी मेला स्थल और लोकदेश्वर महादेव क्षेत्र शामिल हैं. सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानों का चयन किया जा रहा है.
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा रामसागर झील और नवल सागर झील के सौंदर्यकरण सहित कई करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने की संभावना है.
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हिण्डोली में सियासी हलचल भी तेज हो गई है, वहीं प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर और कोतवाली थाना पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर चलाये गए विशेष अभियान में कार्रवाही करते हुए गांजे के खरीद-फरोख्त में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनसे करीब पौने तीन किलो गांजा बरामद किया है. जिसकी कीमत करीब सवा लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाही की है.
सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उक्त कार्रवाई में मुखबिर की सूचना पर टीम ने रामबाग के डंपिंग यार्ड के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सागोर गांव निवासी बचन सिंह पुत्र बाबूलाल मीणा के रूप में हुई है. जिसके कब्जे से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है.
वहीं कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाये जा रहे शिकंजा अभियान में गांजे की खरीद -फरोख्त में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसके कब्जे से एक किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. आरोपी की पहचान लक्ष्मण पुत्र श्याम सिंह ठाकुर निवासी हथियापोर बाड़ी के रूप में हुई है.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों के लिए पदाधिकारियों दी जिम्मेदारी,
कांग्रेस ने जिलों में लगाए प्रभारी और सह-प्रभारी,
चेतन डूडी, रोहित बोहरा, आर.सी. चौधरी, पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई नेताओं को दी जिम्मेदारी.
प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के ग्राम पंचायत बेडमा में अधूरी छोड़ी गई नाली अब लोगों और पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है. आए दिन हो रहे हादसों से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
ग्राम पंचायत बेडमा में निर्माणाधीन नाली का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. खुले में पड़ी इस नाली में आए दिन पशु गिरकर घायल हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. प्रशासन की अनदेखी के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. इस लापरवाही का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया, जब दौलत सिंह की भैंस अचानक खुली नाली में गिर गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद भैंस को बाहर निकाला. नाली में गिरने से भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ समय के लिए बेसुध भी हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उनका कहना है कि यदि समय रहते नाली निर्माण कार्य पूरा कर सुरक्षित नहीं किया गया, तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अधूरी नाली का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित मोती नगर में ठगी और चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां फेरी लगाकर ताले ठीक करने का काम बताने वाले दो संदिग्ध बदमाशों ने एक पूर्व सैनिक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.
जानकारी के अनुसार, मोती नगर निवासी पूर्व सैनिक महेश पुत्र मुंशी राम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक युवक गली में घूम-घूमकर ताले ठीक करने की आवाज लगा रहा था. इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता ने घर की अलमारी का खराब लॉक ठीक कराने के लिए उसे अंदर बुला लिया. युवक ने अलमारी का निरीक्षण कर बताया कि लॉक की पत्तियां खराब हैं और वह कुछ देर बाद आने की बात कहकर चला गया.
करीब एक घंटे बाद वह युवक अपने एक अन्य साथी के साथ वापस लौटा. दोनों ने अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने मौका पाकर अलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण और 10 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए. चोरी गए सामान में सोने का हार, दो कानों के झाले, झुमके, कुंडल, चूड़ियां, अंगूठियां, नथ, टीका और चार जोड़ी चांदी की पायजेब शामिल हैं.
घटना का पता तब चला जब मकान मालकिन ने अलमारी खोलकर देखा. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया.
पुलिस के अनुसार, फिलहाल आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन संदिग्धों की पहचान के लिए फोटो के आधार पर तलाश जारी है.
धौलपुर में रामभक्त हनुमत बलबीरा के जन्मोत्सव पर पूरा धौलपुर शहर हनुमानमय हो गया. शोभायात्रा में मानो समूचा शहर ही उमड़ पड़ा. बैंड-बाजों की मधुर ध्वनि के बीच भव्य झांकियों ने लोगों का मन मोह और पहली बार किन्नर समाज और मुस्लिम समाज ने हनुमान जयंती में स्वागत का सम्मान किया
बीते देर शाम हाइवे स्थित सती वाले हनुमान मंदिर से शोभायात्रा शुरू हुई. पूरी रात शोभायात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया. इस दौरान शोभायात्रा के स्वागत के लिए जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए. रास्तेभर शोभायात्रा पर फूलों की बरसात होती रही.
शोभायात्रा में 50 झांकियां शामिल हुई. इनमें से अधिकतर झांकियां बाहर की थीं. कई बैंड भी शोभायात्रा में शामिल रहे. प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए. इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियों शुरू कर दी थी. आरती उतार कर शोभायात्रा को रवाना किया. शोभायात्रा के मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई. ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही थी. चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे. इसके अलावा सादा कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए.
धौलपुर शहर से निकली शोभायात्रा के स्वागत के लिए सर्वसमाज उमड़ पड़ा. जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया गया. शहर में कई स्थानों पर विभिन्न समाजों की ओर से शोभायात्रा का स्वागत किया गया. कई स्थानों पर जलपान की व्यवस्था भी की गई. हनुमान जयंती शोभायात्रा सती वाले हनुमान जी से प्रारंभ होकर टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हॉस्पीटल, जगन टॉकिज, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा आदि तय मार्गों से होकर निकाली गई. इस दौरान जय हनुमान जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे.
प्रदेश में नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क बेनकाब,
भरतपुर में Qcepod 200 टैबलेट का सैंपल जांच में पाया गया नकली,
राजकीय लैब की रिपोर्ट के बाद विभाग हुआ अलर्ट,
ओषधि नियंत्रक अजय फाटक के नेतृत्व में लिया गया एक्शन,
दवा के बेचान और उपयोग पर लगाई रोक,
जयपुर की फर्म में की छापेमारी,
4 लाख से ज्यादा की नकली दवाएं जब्त,
जालोर और भरतपुर में भी दवा विक्रेताओं की जांच,
निर्माता फर्म तक पहुंची जांच,
हिमाचल और उत्तराखंड में भी टीमें रवाना,
पूरे नेटवर्क की जांच जारी, विभाग ने प्रदेशभर में बढ़ाई सख्ती.
भरतपुर के हलैना में चोरों ने सर्राफा दुकान का शटर काटकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन मालिक के जागने पर भाग खड़े हुए. इससे पहले चोरों ने एक शराब की दुकान से नकदी चोरी की. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी खबर…
ईरान युद्ध के कारण सोजत के मेहंदी कारोबार को 250 करोड़ का नुकसान हुआ है. माल भाड़ा बढ़ने और एक्सपोर्ट रुकने से 80% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे हजारों श्रमिकों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. पढ़ें पूरी खबर…
सरिस्का के पांडुपोल हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा. भीम का अहंकार तोड़ने वाली हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन के लिए कई राज्यों से भक्त पहुँचे. जयकारों और सवा मनी के भंडारों से पूरी घाटी गुंजायमान रही. पढ़ें पूरी खबर…
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 18 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने किसानों को फसलें बचाने और आमजन को पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है. 7 अप्रैल से पुनः नया सिस्टम सक्रिय होगा. पढ़ें पूरी अपडेट…
कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने आज राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. बिना पूर्व सूचना पहुंचे इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का बारीकी से जायजा लिया. कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के भंडार, ब्लड बैंक, सामान्य वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और सर्जिकल वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था को भी देखा, जिससे वे संतुष्ट नजर आईं. हालांकि दवा भंडार में एक्सपायरी दवाइयों की मौजूदगी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सपायरी दवाइयों का जल्द से जल्द नियमानुसार निस्तारण किया जाए, ताकि मरीजों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो. इसके साथ ही कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर ‘मां योजना’ में अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ. आशीष शेखावत और पीएमओ डॉ. पुष्कर राज गुर्जर सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा.
उदयपुर: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पहुंचे उदयपुर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल कटारिया का किया स्वागत, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, शहर विधायक ताराचंद जैन,वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी,ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा,भाजपा नेता अतुल चंडालिया,देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली,पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान,रवींद्र. श्रीमाली सहित कई लोग रहे मौजूद, तीन दिनों के प्रवास पर उदयपुर आए हैं गुलाबचंद कटारिया.
प्रतापगढ़ की इंदिरा कॉलोनी स्थित जैन दादाबाड़ी परिसर में पिछले 7 दिनों से चल रहे अफीम तोल में आज 20 गांव के 378 किसानो की अफीम का तोल किया गया। नारकोटिक्स विभाग की ओर से अब तक 2426 किसानों की अफीम का तौल किया जा चुका है. जिला अफीम अधिकारी एच एल वर्मा ने बताया कि अफीम तोल के सातवें दिन 20 गांव के 378 किसानो की अफीम का तोल किया गया. उन्होंने बताया कि अब तक 2426 किसानों की 17 हजार 489 किलो अफीम खरीदी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि उपनारकोटिक्स आयुक्त कोटा के निर्देश पर मार्च महीने में ही अफीम का तोल शुरू कर दिया गया. वर्तमान में गम पद्धति से खेती करने वाले अफीम काश्तकारों की अफीम का तोल किया जा रहा है. इसके बाद सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले काश्तकारों के डोडो का तौल किया जाएगा.
आज मुख्य सचिव V. श्रीनिवास ने RUHS अस्पताल का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने AIIMS की तर्ज़ पर विकसित हो रहे RIMS प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि RIMS बनने से प्रदेश को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और SMS अस्पताल का बढ़ता दबाव भी कम होगा. उन्होंने साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य तय कर मिशन मोड में काम करने, सभी स्वीकृतियां जल्द लेने और अस्पताल को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने पर जोर दिया. दौरे के दौरान OPD, IPD और ICU का निरीक्षण कर मरीजों और परिजनों से भी फीडबैक लिया. बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री बाबूलाल गोयल, कृषि आयुक्त श्री नरेश गोयल, मुख्य सचिव कार्यालय में विशेषाधिकारी गरिमा नरूला, आरयूएचएस के कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, आरयूएचएस के प्रधानाचार्य डॉ. विनोद जोशी, अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉ. संदीप जसूजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने आज राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. बिना पूर्व सूचना पहुंचे इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का बारीकी से जायजा लिया. कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के भंडार, ब्लड बैंक, सामान्य वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और सर्जिकल वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था को भी देखा, जिससे वे संतुष्ट नजर आईं. हालांकि दवा भंडार में एक्सपायरी दवाइयों की मौजूदगी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सपायरी दवाइयों का जल्द से जल्द नियमानुसार निस्तारण किया जाए, ताकि मरीजों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो. इसके साथ ही कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर ‘मां योजना’ में अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ. आशीष शेखावत और पीएमओ डॉ. पुष्कर राज गुर्जर सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा.
जयपुर-वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का फोकस, 10 जिला परिषदों,108 पंचायत समितियों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल पूरा होगा,तभी एक साथ चुनाव संभव, 6 जिला परिषदों,78 पंचायत समितियों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल अगस्त-सितंबर में पूरा होगा, 4 जिला परिषदों,30 पंचायत समितियों का कार्यकाल, इन संस्थाओं का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में पूरा होगा, वहीं प्रदेश में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए पंचायतीराज,निकायों का चुनाव एक साथ होंगे.
राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में ABVP की प्रेस कॉन्फ़्रेंस, राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाले RSS के मातृ शक्ति संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस, नेशनल कॉर्डिनेटर यूनिवर्सिटी ABVP भारत भूषण यादव ने कहा, पिछली बार RSS के कार्यक्रम का विरोध करने का फायदा विनोद जाखड़ को हुआ. अब राजस्थान में NSUI का प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं. कुछ लोगों का काम सिर्फ विरोध करना है, वो विरोध ही करेंगे. प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं. लेकिन यहां पर महिलाओं के कार्यक्रम का विरोध कर रही हैं, ये कांग्रेस के सोचने का विषय है.
इटावा, पीपल्दा विधायक चेतन पटेल का काग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बदहाल सड़कों को सुधारने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन, स्टेट हाइवे 70 कोलाना मोड़ पर काग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे प्रदर्शन, बड़ी संख्या में प्रदर्शन में काग्रेस कार्यकर्ता मौजूद, क्षेत्र की सड़को की दशा सुधारने ओर क्वालिटी से सड़के बनाने की है मांग.
पोकरण: हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पोकरण शहर के फलसुण्ड रोड स्थित हनुमान मंदिर एवं सालमसागर हनुमानजी मंदिर में इस वर्ष विशेष धूमधाम के साथ भव्य धार्मिक आयोजन किए गए. आयोजन की खास बात 351 किलो के विशाल रोट का महाप्रसाद रहा, जिसने श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनकर सभी का मन मोह लिया. दोनों मंदिर परिसरों में दिनभर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन के साथ रोटे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रसादी ग्रहण की. एक समय ऐसा भी आया जब दोनों मंदिर परिसर मेले जैसे नजर आए, जहां आस्था, उत्साह और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई.
वहीं मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए. श्रद्धालुओं ने हनुमानजी के जयकारों के साथ धर्म लाभ लिया और सफल आयोजन के लिए मंदिर समितियों की सराहना की.
बीकानेर से शिवबाड़ी क्षेत्र में संदिग्ध हालात में शव मिलने का मामला,मृतक के परिजन और स्थानीय लोग का विरोध,पीबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे,लगाया जाम. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे मांग, मदन विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में मिला था शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की भी मांग.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में डेयरी से संबंधित विकास विस्तार एंव महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक को करेंगे संबोधित. बैठक में पशुपालन, गोपालक, डेयरी मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन, प्रमुख शासन सचिव, प्रबंध निदेशक डेयरी ,निदेशक गोपालन, एवं अन्य अधिकारी रहेंगे मौजूद.
Jodhpur Weather Update: जयपुर स्थित भारतीय मौसम विभाग (IMD) के केंद्र ने जोधपुर जिले के लिए मौसम को लेकर सतर्कता वाला अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, जोधपुर में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और ओले गिरने की संभावना है.
जयपुर- वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का फोकस. राजस्थान में एक साथ हो सकते पंचायत निकाय चुनाव. अक्टूबर-नवंबर में एक साथ हो सकते हैं चुनाव, ओबीसी आयोग का सरकार ने बढ़ाया है कार्यकाल, 30 सितंबर तक सरकार ने बढ़ाया है कार्यकाल, नवंबर में पंचायतीराज संस्थाओं का खत्म हो जाएगा कार्यकाल, ऐसे में पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ कराने पर फोकस.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. जालौर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर तथा इनके आसपास के इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओला गिरने की आशंका भी जताई गई है. तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज 3 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है.
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Sanganer Encroachment Case: जयपुर के सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की 5037 बीघा अधिग्रहित भूमि पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा है.
Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर (किन्नर) आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में अपने पूर्व निर्णय में संशोधन करते हुए थर्ड जेंडर संशोधन विधेयक पर की गई तीखी संवैधानिक टिप्पणियों को हटा दिया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार को पारित आदेश में 30 मार्च 2026 के फैसले के उपसंहार (कन्क्लूजन) को संशोधित कर उसकी भाषा को केवल तटस्थ और तथ्यात्मक विवरण तक सीमित कर दिया.
सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की बेहतर सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है.
Udaipur Weather Update: उदयपुर में मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने को कहा है. जयपुर स्थित मौसम विभाग के केंद्र ने उदयपुर जिले के लिए मौसम को लेकर सतर्कता भरा अलर्ट जारी किया है.
जयपुर में आज निकलेगी 40वीं हनुमंत शोभायात्रा. रामलीला मैदान से शाम 5 बजे होगी शुरुआत. भजनलाल शर्मा करेंगे आरती, शोभायात्रा को करेंगे रवाना. पहली बार शामिल होंगी नई और आकर्षक झांकियां. 12 फीट के काले हनुमान बनेंगे सबसे बड़ा आकर्षण. बड़ी चौपड़ पर 2 और 3 अप्रैल को विराजेंगे 12 फीट हनुमान. स्वर्ण मंडित हनुमान रथ पर नगर भ्रमण करेंगे हनुमान जी. 10 इलेक्ट्रॉनिक और 25 पारंपरिक झांकियां शोभायात्रा में शामिल. उड़ते हनुमान, शिव पर जल चढ़ाते राम-हनुमान की झलकियां खास. नीम करौली बाबा, सालासर बालाजी सहित कई प्रमुख मंदिरों की झांकियां. खोले के हनुमान, घाट के बालाजी, पीपलदा हनुमान भी रहेंगे शामिल. पूरा मार्ग केसरिया पताकाओं और गुब्बारों से सजेगा. जौहरी बाजार से चांदपोल हनुमान जी तक निकलेगी यात्रा.
जयपुर: आज निकलेगी 40वीं हनुमंत शोभायात्रा. रामलीला मैदान से शाम 5 बजे होगी शुरुआत. भजनलाल शर्मा करेंगे आरती, शोभायात्रा को करेंगे रवाना. पहली बार शामिल होंगी नई और आकर्षक झांकियां. 12 फीट के काले हनुमान बनेंगे सबसे बड़ा आकर्षण. बड़ी चौपड़ पर 2 और 3 अप्रैल को विराजेंगे 12 फीट हनुमान. स्वर्ण मंडित हनुमान रथ पर नगर भ्रमण करेंगे हनुमान जी. 10 इलेक्ट्रॉनिक और 25 पारंपरिक झांकियां शोभायात्रा में शामिल. उड़ते हनुमान, शिव पर जल चढ़ाते राम-हनुमान की झलकियां खास. नीम करौली बाबा, सालासर बालाजी सहित कई प्रमुख मंदिरों की झांकियां. खोले के हनुमान, घाट के बालाजी, पीपलदा हनुमान भी रहेंगे शामिल. पूरा मार्ग केसरिया पताकाओं और गुब्बारों से सजेगा. जौहरी बाजार से चांदपोल हनुमान जी तक निकलेगी यात्रा.
Jaipur : वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का फोकस! राजस्थान में एक साथ हो सकते पंचायत निकाय चुनाव, अक्टूबर-नवंबर में एक साथ हो सकते है चुनाव, ओबीसी आयोग का सरकार ने बढ़ाया है कार्यकाल, 30 सितंबर तक सरकार ने बढ़ाया है कार्यकाल, नवंबर में पंचायतीराज संस्थाओं का खत्म हो जाएगा कार्यकाल, ऐसे में पंचायत-निकाय चुनाव एक साथ कराने पर फोकस.
Jaipur: एसएमएस मेडिकल कॉलेज में झूठी निकली रैगिंग की शिकायत. झूठी शिकायतें रोकने के लिए अब 50 के स्टांप पर शपथ पत्र का प्रस्ताव. जांच में मामला निकला एमबीबीएस छात्रों के आपसी मनमुटाव और रंजिश का. एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों ने छह छात्रों का सस्पेंशन का आदेश वापस लिया.
सीकर: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज खाटूश्यामजी आयेंगे. बाबा श्याम के करेंगी दर्शन. खाटूश्यामजी से सालासर जाने का है कार्यक्रम. सालासर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना.