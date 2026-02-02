Rajasthan News Live Today: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 के तुरंत बाद चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ने से चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 30,000 रुपये सस्ती हो गई, जो करीब 8.57% की कमी दर्शाती है. यह गिरावट मुख्य रूप से बजट में आयात शुल्क और टैक्स संरचना से जुड़े बदलावों या राहत की उम्मीदों के कारण आई है, जिससे निवेशकों ने मुनाफावसूली की.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों के लिए सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. साथ ही तेज हवाओं और आंधी-तूफान का भी खतरा बना हुआ है.
राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर छाई हुई है. पूर्व कैबिनेट मंत्री और थानागाजी के पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना का निधन हो गया है. "पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद. इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."
Who Was Hem Singh Bhadana: राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का आज सुबह करीब 7 बजे निधन हो गया. अलवर स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली. वे पिछले कुछ दिनों से अलवर में ही थे और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी मौत की खबर मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और गुर्जर समाज के हलकों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है.
पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन, आज सुबह करीब 7 बजे हुआ निधन, पिछले कुछ दिनों से अलवर निवास पर ही थे भड़ाना, लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना.
आज से फाल्गुन मास की शुरुआत. महाशिवरात्रि, होली और फुलेरा दूज भी मनाई जाएगी. मंदिरों में अब तिल की जगह मेवा-मिठाइयों का भोग लगेगा. 4 मार्च से होगी नव संवत्सर की शुरुआत. 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, शिवालयों में होगी पूजा. होलिका दहन और धुलंडी भी मनाई जाएगी. 19 फरवरी को फुलेरा दूज पर विवाह का अबूझ सावा.
Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के संदेह में एक ही परिवार पर लाठी-डंडों से क्रूर हमला किया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां और इन जिलों के आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
बजट पेश होने से पहले चांदी का भाव लगभग ₹3,50,000 प्रति किलोग्राम था. बजट के बाद वर्तमान भाव ₹3,20,000 प्रति किलोग्राम पर आ गया है. कुल गिरावट ₹30,000 प्रति किलोग्राम रही, जो बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया को दिखाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी पर दबाव देखा गया, जिसने घरेलू गिरावट को और तेज किया.