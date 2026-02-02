Rajasthan News Live Today: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यूनियन बजट 2026-27 के तुरंत बाद चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ने से चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 30,000 रुपये सस्ती हो गई, जो करीब 8.57% की कमी दर्शाती है. यह गिरावट मुख्य रूप से बजट में आयात शुल्क और टैक्स संरचना से जुड़े बदलावों या राहत की उम्मीदों के कारण आई है, जिससे निवेशकों ने मुनाफावसूली की.