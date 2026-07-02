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Rajasthan News Live: राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज आज से, जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मसूदा से वीबी जी राम जी अभियान की शुरुआत करेंगे. जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है. वहीं जयपुर से लखनऊ की सुबह की फ्लाइट बंद कर दी गई है. सड़क सुरक्षा को लेकर भी अहम बैठक होगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 02, 2026, 09:34 AM|Updated: Jul 02, 2026, 09:34 AM
Rajasthan News Live: राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज आज से, जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज से राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत मसूदा से करेंगे. जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है. हड़ताल खत्म होते ही सड़कों पर सफाई कर्मचारी उतरे हैं. वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने उतरे संभाल लिया है. जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ की सुबह की फ्लाइट बंद हुई. सड़क सुरक्षा से जुड़े स्टेकहोल्डर विभागों की आज बैठक होनी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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सरकार से वार्ता सफल होने के बाद वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है. जयपुर में आज से कचरा उठाने और सफाई का काम फिर शुरू हो गया है. निगम प्रशासन का कहना है कि पूरे शहर को सामान्य होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं.
 

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भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में वक्फ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज होगी. प्रशासन ने धारा 163 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है. बाजार बंद रहेंगे और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा.
 

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के मसूदा से प्रदेश स्तरीय वीबी जी राम जी अभियान की शुरुआत करेंगे. कृषि मंडी मसूदा में कार्यक्रम के साथ नमोवन में पौधारोपण और देवमाली में भगवान देवनारायण के दर्शन भी करेंगे. मुख्यमंत्री सुबह जयपुर से रवाना होकर शाम तक वापस लौटेंगे.
 

08:20:11 Jul 02, 2026, 08:20 AM (IST)

Rajasthan News Live

SI भर्ती पेपर लीक केस

मामले में एसओजी का एक्शन

10 हजार का इनामी कोचिंग संचालक समेत दो गिरफ्तार

35 लाख में खरीदा था सॉल्व पेपर

10 हजार रुपये के इनामी और फरार चल रहे तत्कालीन एम.ए.डी. फाउंडेशन कोचिंग संचालक दिनेश किलका समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

दोनों ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को लीक सॉल्व पेपर उपलब्ध कराकर उन्हें एसआई बनवाया

दिनेश किलका ने अभ्यर्थी अविनाश पलसानिया से 20 लाख और परमेश चौधरी से 16 लाख रुपये लेकर परीक्षा से पहले सॉल्व पेपर पढ़ाया

अविनाश और परमेश हो चुके है पूर्व में गिरफ्तार

08:11:17 Jul 02, 2026, 08:11 AM (IST)

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जयपुर में गद्दों के शोरूम में लगी आग, 

हसनपुरा इलाके में स्थित शोरूम में देर रात लगी भीषण आग,

आग से किसी तरह से कोई जनहानि नहीं,

सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस पहुंची मौके पर,

आग पर पाया गया काबू.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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