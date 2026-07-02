/Rajasthan News Live: राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज आज से, जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज से राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत मसूदा से करेंगे. जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है. हड़ताल खत्म होते ही सड़कों पर सफाई कर्मचारी उतरे हैं. वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने उतरे संभाल लिया है. जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ की सुबह की फ्लाइट बंद हुई. सड़क सुरक्षा से जुड़े स्टेकहोल्डर विभागों की आज बैठक होनी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

