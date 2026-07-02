/Rajasthan News Live: राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज आज से, जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल

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Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज से राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत मसूदा से करेंगे. जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है. हड़ताल खत्म होते ही सड़कों पर सफाई कर्मचारी उतरे हैं. वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने उतरे संभाल लिया है. जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ की सुबह की फ्लाइट बंद हुई. सड़क सुरक्षा से जुड़े स्टेकहोल्डर विभागों की आज बैठक होनी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. आज से राजस्थान में वीबी जी राम जी का आगाज हो रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत मसूदा से करेंगे. जयपुर में 5 दिन बाद सफाई व्यवस्था बहाल हो गई है. हड़ताल खत्म होते ही सड़कों पर सफाई कर्मचारी उतरे हैं. वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने उतरे संभाल लिया है. जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ की सुबह की फ्लाइट बंद हुई. सड़क सुरक्षा से जुड़े स्टेकहोल्डर विभागों की आज बैठक होनी है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
अजमेर जिले में घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद वह शव को कंधे पर उठाकर घूमता रहा. लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
इंडिगो ने जयपुर से लखनऊ जाने वाली सुबह 8:45 बजे की फ्लाइट बंद कर दी है. एयरलाइन ने नोएडा रूट पर दो नई उड़ानें शुरू करने के कारण यह बदलाव किया है. अब यात्रियों को केवल दोपहर में लखनऊ के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी.
सरकार से वार्ता सफल होने के बाद वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है. जयपुर में आज से कचरा उठाने और सफाई का काम फिर शुरू हो गया है. निगम प्रशासन का कहना है कि पूरे शहर को सामान्य होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं.
भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में वक्फ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज होगी. प्रशासन ने धारा 163 लागू कर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है. बाजार बंद रहेंगे और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के मसूदा से प्रदेश स्तरीय वीबी जी राम जी अभियान की शुरुआत करेंगे. कृषि मंडी मसूदा में कार्यक्रम के साथ नमोवन में पौधारोपण और देवमाली में भगवान देवनारायण के दर्शन भी करेंगे. मुख्यमंत्री सुबह जयपुर से रवाना होकर शाम तक वापस लौटेंगे.
SI भर्ती पेपर लीक केस
मामले में एसओजी का एक्शन
10 हजार का इनामी कोचिंग संचालक समेत दो गिरफ्तार
35 लाख में खरीदा था सॉल्व पेपर
10 हजार रुपये के इनामी और फरार चल रहे तत्कालीन एम.ए.डी. फाउंडेशन कोचिंग संचालक दिनेश किलका समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया
दोनों ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को लीक सॉल्व पेपर उपलब्ध कराकर उन्हें एसआई बनवाया
दिनेश किलका ने अभ्यर्थी अविनाश पलसानिया से 20 लाख और परमेश चौधरी से 16 लाख रुपये लेकर परीक्षा से पहले सॉल्व पेपर पढ़ाया
अविनाश और परमेश हो चुके है पूर्व में गिरफ्तार
जयपुर में गद्दों के शोरूम में लगी आग,
हसनपुरा इलाके में स्थित शोरूम में देर रात लगी भीषण आग,
आग से किसी तरह से कोई जनहानि नहीं,
सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस पहुंची मौके पर,
आग पर पाया गया काबू.