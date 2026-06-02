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Rajasthan News Live: जैसलमेर में तूफानी बारिश का दौर जारी, पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में बिजली गुल

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के बारां में दर्दनाक बस हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं. उधर राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज है. सभी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ें Zee Rajasthan News Live Blog.

Edited bySandhya YadavUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 02, 2026, 10:57 PM|Updated: Jun 02, 2026, 10:57 PM
Rajasthan News Live: जैसलमेर में तूफानी बारिश का दौर जारी, पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में बिजली गुल
Image Credit: AI Generated

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. बारां के एनएच 27 पर फरेदुआ तलहटी गांव के पास स्लीपर बस पलटने का दर्दनाक हादसा सामने आया है. इसमें एक बालिका की मौत और दर्जन भर यात्री घायल बताए जा रहे हैं. राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं. जयपुर के 28 प्रमुख चौराहों को स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. इन चौराहों पर हाई-क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर लगाए जा रहे हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

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आभा में राजस्थान का रिकॉर्ड! 7.19 करोड़ खाते बनाकर देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश

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22:52:26 Jun 02, 2026, 10:52 PM (IST)

वागड़ में 2500 करोड़ से विकास का महाधमाका! 338 गांवों की बदलेगी किस्मत, 3.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

Upper High-Level Canal Project: बांसवाड़ा की 2500 करोड़ रुपये की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना 338 गांवों की 42 हजार हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई पहुंचाएगी. 3.5 लाख लोगों को फायदा होगा. 40% काम पूरा हो चुका है. परियोजना से कृषि उत्पादन, किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर…

22:52:10 Jun 02, 2026, 10:52 PM (IST)

राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

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22:51:52 Jun 02, 2026, 10:51 PM (IST)

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 2 जून 2026 को सोना-चांदी के भावों में हल्का बदलाव देखा गया. चांदी ₹273,000 प्रति किलो और शुद्ध सोना ₹159,800 प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि जेवरात सोना ₹147,700 पर स्थिर रहा. बाजार में सामान्य कारोबार रहा. पढ़ें पूरी खबर…

22:51:35 Jun 02, 2026, 10:51 PM (IST)

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और प्लग एंड प्ले परियोजनाओं के लिए 15 भूखंडों का आवंटन शुरू किया है. करीब 9 एकड़ क्षेत्र के इन भूखंडों से रीको को सालाना 2.28 करोड़ रुपये किराया मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. पढ़ें पूरी खबर…

22:42:07 Jun 02, 2026, 10:42 PM (IST)

Rajasthan News Live

जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हुआ हंगामा,
उपचार के दौरान मरीज की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने किया हंगामा,
हॉस्पिटल में की तोड़फोड़,
समझाइश के लिए हॉस्पिटल पहुंचे इंडियन मेडिकल एसोशिएशन के अध्यक्ष डॉ आनंद गुप्ता और उनके साथी के साथ भी की मारपीट,
आक्रोशित लोगों ने डॉ गुप्ता के कपड़े भी फाड़े,
बड़ी मुश्किल से डॉ गुप्ता को सुरक्षित निकाला बाहर,
भूपालपुरा थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात,
मरीज को दूसरे चिकित्सालय में किया गया शिफ्ट,
एक्सीडेंट के बाद कुण निवासी कुलदीप जैन को हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती,
ऑपरेशन के बाद होश नही आने पर आक्रोशित हुए परिजन,
उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा,
सूचना पर जैन समाज के प्रमुख लोग भी पहुंचे हॉस्पिटल,
समझाइश का किया जा रहा प्रयास.

20:50:23 Jun 02, 2026, 08:50 PM (IST)

Rajasthan News Live

मनोहरपुर में कबाड़ी रामवतार असवाल की हत्या का मामला,
कबाड़ी के गोदाम पर आरोपी ने गला काटकर की हत्या,
सुबह से मनोहरपुर पुलिस थाने पर चला धरना हुआ समाप्त,
परिजन और ग्रामीण मनोहरपुर पुलिस थाने पर बैठे थे धरने पर,
ASP रजनीश पूनिया ,ASP रणवीर सिंह ADM राजेंद्र सिसोदिया,
SDM संजीव खेदड़ सहित पुलिस जाब्ता रहा मौजूद,
ASP रजनीश पूनियां ने 5 दिन में वारदात का खुलासा करने का दिया आश्वासन,
उम्र तक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रस्ताव बनाकर भेजने पर बनी सहमति,
शाहपुरा विधायक मनीष यादव भी सुबह से धरने में थे मौजूद.

20:49:41 Jun 02, 2026, 08:49 PM (IST)

Rajasthan News Live

सीएम भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी एंव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से शिष्टाचार भेंट की.

20:48:44 Jun 02, 2026, 08:48 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर में बिना वैधानिक चेतावनी वाली 1174 सिगरेट पैकेट जब्त,
राज्य सरकार के तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई,
केंद्रीय दल और सीएमएचओ जयपुर प्रथम की टीम की कार्रवाई,
खाद्य सुरक्षा अधिकारियो ने राजा पार्क स्थित श्रीनाथ स्टोर पर छापा मारा,
जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे सिगरेट पैकेट मिले जिन पर स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्य वैधानिक चेतावनी नहीं थी अंकित,
सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई.

20:48:15 Jun 02, 2026, 08:48 PM (IST)

Rajasthan News Live

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की जनसुनवाई,
जनसुनवाई में सुनीं आमजन की समस्याएं,
लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण सहित
विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों को उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखा,
उप मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश.

20:47:43 Jun 02, 2026, 08:47 PM (IST)

Rajasthan News Live

टैक्सी चालकों को बंधक बनाकर वाहन लूटने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश,
बालोतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी हुकमाराम गिरफ्तार,
30 हजार रुपए के इनामी आरोपी समेत 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में,
लूट और अपहरण की दो सनसनीखेज वारदातों का खुलासा,
लूटी गई दो स्विफ्ट कारें पुलिस ने की बरामद,
चाकू और एयर पिस्टल के दम पर वारदात को देते थे अंजाम,
सुनसान इलाकों में ले जाकर टैक्सी चालकों को बनाते थे बंधक,
बालोतरा, सांचौर और गुजरात में भी वारदातें करना स्वीकार,
लूटे गए वाहन खरीदने वाले तीन आरोपी भी गिरफ्तार,
ऑपरेशन अश्ववेग के तहत कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता.

20:47:12 Jun 02, 2026, 08:47 PM (IST)

Rajasthan News Live

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उत्तराखंड दौरे पर,
सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाक़ात,
मुख्यमंत्री आवास में दोनों में घंटे भर मंत्रणा,
राजस्थान के शैक्षिक नवाचारों पर दिलावर ने की चर्चा,
पूर्व प्रधान सूरतगढ़ चौधरी चंदूराम रहे साथ,
भाजयुमो प्रदेश मंत्री राहुल लेघा भी मिले धामी से,
पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक से मिले दिलावर,
उत्तराखंड में दिलावर का आज कई जगह हुआ स्वागत,
उत्तराखंड के दौरे पर हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर.

12:46:37 Jun 02, 2026, 12:46 PM (IST)

Rajasthan News Live

सीकर: आगामी मानसून को देखते हुए शहर में जलभराव, यातायात व्यवस्था और बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. मंगलवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शहर के नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मानसून के दौरान संभावित समस्याओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

12:27:27 Jun 02, 2026, 12:27 PM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: प्रदेश में आंधी-तूफान से कईं जगह जनजीवन प्रभावित, बाड़मेर में देर रात अंधड़ के बाद स्थितियां चिंताजनक, दीवार के नीचे दबने से दो मासूम की मौत. रात को आए तूफान ने बरपाया कहर, राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में आंधी-तूफान बना काल, जंगल में बकरियां चराने गए बुजुर्ग चरवाहे पर विशाल पेड़ गिरने से दर्दनाक मौत. फलोदी में 700 से ज्यादा प्लेटें टूटीं,बिजली आपूर्ति ठप. चक्रवाती तूफान का कहर, पीएम कुसुम योजना का सोलर प्लांट बर्बाद, 700 प्लेटें बिखरी, देणोक क्षेत्र में सोलर तबाही.

11:54:35 Jun 02, 2026, 11:54 AM (IST)

Rajasthan News Live

धौलपुर में अचानक बदला मौसम, सुबह से रिमझिम बारिश गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मंगलवार सुबह बड़ी राहत मिली. अचानक मौसम बदल गया और सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई कई घंटों की बूंदाबांदी से शहर का तापमान गिर गया. सड़कें भीग गईं, ठंडी हवाएं चलीं और माहौल सुहावना हो गया चाय की दुकानों पर भीड़ दिखी, बच्चे बारिश में मस्ती करते नजर आए किसानों ने इसे फसलों के लिए लाभदायक बताया है.
 

11:52:25 Jun 02, 2026, 11:52 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजसमंद से बड़ी खबर. राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में आंधी-तूफान बना काल. जंगल में बकरियां चराने गए बुजुर्ग चरवाहे पर विशाल पेड़ गिरने से दर्दनाक मौत. ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से पेड़ के नीचे से निकाला शव. हादसे में कई बकरियों के दबने की आशंका. मृतक के परिवार में केवल बुजुर्ग पत्नी, कोई संतान नहीं. बकरी पालन से चलता था परिवार का गुजारा. ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की.

11:50:58 Jun 02, 2026, 11:50 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक कल, सुबह 11 बजे पर्यटन भवन में बैठक आयोजित, पर्यटन विभाग की सचिव शुचि त्यागी, आयुक्त रूक्मणी रियाड समेत अधिकारी बैठक में होंगे शामिल.

11:49:46 Jun 02, 2026, 11:49 AM (IST)

Rajasthan News Live

सीकर: मानसून से पहले शहर व्यवस्थाओं को लेकर शहर में निकला प्रशासनिक अमला कलेक्टर आशीष मोदी ओवर ब्रिज निर्माण का भी किया निरीक्षण व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दिया अधिकारियों को दिया निर्देश जल भराव और नानी डेम की समस्या का भी समाधान के दिए निर्देश नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा, जलदाय विभाग अधिशासी अभियंता राजकुमार चाहिल, सीओ सिटी संदीप सिंह, एसडीएम निखिल पोद्दार, पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी है मौजूद.
 

11:49:30 Jun 02, 2026, 11:49 AM (IST)

Rajasthan News Live

बीकानेर से खबर. कुम्हारों के मोहल्ले में युवक पर चाकू से हमला मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मामले की गंभीरता को देखते हुए दो आरोपियों को किया गया डिटेन, गंगाशहर थाना पुलिस ने शुरू की गहन जांच, थानाधिकारी परमेश्वर सुथार की तत्परता से मिली सफलता, घायल युवक बबलू का पीबीएम अस्पताल में उपचार जारी, आपसी विवाद के बाद हुई थी चाकूबाजी की घटना, पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ, मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी.

11:49:15 Jun 02, 2026, 11:49 AM (IST)

Rajasthan News Live

इटावा, कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रहेंगे सुल्तानपुर ओर इटावा के दौरे पर. 40 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की देंगे सौगात सुल्तानपुर में इनडोर स्टेडियम व सहित कई विकास कार्यों की सौगात देंगे. इसके बाद टाकरवाड़ा व पीपल्दा में में कई सौगातें देंगे. साथ ही लोगों की करेंगे जनसुनवाई भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर सहित कई लोग रहेंगे साथ.

10:54:53 Jun 02, 2026, 10:54 AM (IST)

Rajasthan News Live

फलोदी तूफान से उड़ा सोलर सिस्टम फलोदी में 700 से ज्यादा प्लेटें टूटीं, बिजली आपूर्ति ठप चक्रवाती तूफान का कहर, पीएम कुसुम योजना का सोलर प्लांट बर्बाद, 700 प्लेटें बिखरी देणोक क्षेत्र में सोलर तबाही, 3 दिन से चैनपुरा-आसपास के गांवों में बिजली गुल, पेयजल संकट गहराया किसानों की सिंचाई प्रभावित.

09:47:09 Jun 02, 2026, 09:47 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर 
जयपुर में आज 4 घंटे बिजली गुल 
जगतपुरा-प्रताप नगर समेत कई इलाके प्रभावित
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रहेगी कटौती
JVVNL मेंटेनेंस,जगतपुरा-प्रताप नगर में ब्लैकआउट
आज बिजली मेंटेनेंस, मॉडल टाउन-शिव शक्ति नगर-विनोबा विहार में 4 घंटे कटौती

09:41:26 Jun 02, 2026, 09:41 AM (IST)

Rajasthan News Live

 पश्चिम राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूनी नदी तंत्र में लंबे समय से जारी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि यह मामला केवल नदियों के प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के स्वास्थ्य, कृषि, भूजल स्रोतों और पूरे पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा हुआ है. इसी को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

09:06:59 Jun 02, 2026, 09:06 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर 
प्रदेश में आए वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने गर्मी से दिलाए निजात. 
वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद तापमान में 10 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज.
चिलचीलाती धूप व लू  से मिली आमजन को निजात. 
राजधानी जयपुर का न्यूनतम तापमान 27 व  अधिकतम तापमान 34 डिग्री.
आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय.
भरतपुर अजमेर कोटा संभाग में हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना.
जोधपुर बीकानेर संभाग में भी बूंदाबांदी की संभावना.
3 व 4 जून को रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिकांश जिलों में.
आधा दर्जन से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट.

09:04:35 Jun 02, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

सोमवार शाम को बांसवाड़ा शहर में हुई तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी के कारण जिला अस्पताल की बिजली आपूर्ति एक घंटे से अधिक समय तक ठप रही. हैरान करने वाली बात यह रही कि अस्पताल का वैकल्पिक पावर बैकअप (सोलर सिस्टम और जनरेटर) भी काम नहीं आया, जिसके चलते डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा.

09:04:21 Jun 02, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

बारां में नेशनल हाईवे 27 (NH-27) पर फरेदुआ तलहटी गांव के पास कोटा से कानपुर जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में एक बालिका की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शाहाबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

09:04:11 Jun 02, 2026, 09:04 AM (IST)

Rajasthan News Live

बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र (जीवाखूँटा गांव) में अवैध रूप से विस्फोटक धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसका इस्तेमाल लोग मछली मारने के लिए कर रहे हैं. इसी दौरान एक युवक (अर्जुन) के हाथ में अचानक विस्फोटक फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.
 

09:04:01 Jun 02, 2026, 09:04 AM (IST)

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जयपुर के 28 प्रमुख चौराहों को स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. अब हाई-क्वालिटी कैमरों के साथ-साथ स्पीकर भी लगाए जाएंगे, जिससे स्टॉप लाइन पार करने या गलत लेन में वाहन खड़ा करने वाले चालकों को कंट्रोल रूम से तुरंत ऑडियो के जरिए लाइव चेतावनी दी जाएगी.

09:03:54 Jun 02, 2026, 09:03 AM (IST)

Rajasthan News Live

राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस बात का विश्लेषण किया जा रहा है कि उनके दौरे से कार्यकर्ताओं को क्या संदेश मिला, जिला अध्यक्षों की भूमिका कितनी मजबूत होगी और आने वाले समय में संगठनात्मक ढांचे में क्या बदलाव होंगे.

09:03:43 Jun 02, 2026, 09:03 AM (IST)

Rajasthan News Live

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा करना और उन्हें गति देना है.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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