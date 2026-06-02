जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हुआ हंगामा,

उपचार के दौरान मरीज की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने किया हंगामा,

हॉस्पिटल में की तोड़फोड़,

समझाइश के लिए हॉस्पिटल पहुंचे इंडियन मेडिकल एसोशिएशन के अध्यक्ष डॉ आनंद गुप्ता और उनके साथी के साथ भी की मारपीट,

आक्रोशित लोगों ने डॉ गुप्ता के कपड़े भी फाड़े,

बड़ी मुश्किल से डॉ गुप्ता को सुरक्षित निकाला बाहर,

भूपालपुरा थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात,

मरीज को दूसरे चिकित्सालय में किया गया शिफ्ट,

एक्सीडेंट के बाद कुण निवासी कुलदीप जैन को हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती,

ऑपरेशन के बाद होश नही आने पर आक्रोशित हुए परिजन,

उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा,

सूचना पर जैन समाज के प्रमुख लोग भी पहुंचे हॉस्पिटल,

समझाइश का किया जा रहा प्रयास.