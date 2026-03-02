Rajasthan News Live Today: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश कार्य समिति के नव नियुक्त सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.
Rajasthan News Today Live Updates: सरवाड़ कस्बे के किले के चौक क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गया और सैकड़ों लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस साल गर्मी ने अपेक्षा से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च महीने के आरंभ होते ही राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की ओर इशारा कर रही है.
Gold Silver Price Today: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों ने आज नई ऊंचाइयां छू ली हैं. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनई की कथित हत्या के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका सीधा असर भारत और खासकर राजस्थान के बाजारों पर पड़ा है.
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनई की कथित हत्या के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते संकट ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को हिला दिया है, जिसका सीधा असर भारत के ईंधन बाजार पर पड़ रहा है.
Sarwad Dispute: राजस्थान के अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में एक मामूली बच्चों का विवाद बड़ा तनावपूर्ण रूप ले लिया. किले के चौक क्षेत्र में दो अलग-अलग समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे, इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोप-प्रत्यारोप के बीच महिलाओं में भी झड़प हो गई, जिससे पूरा माहौल गरमा गया.