Rajasthan News Today Live Updates: सरवाड़ कस्बे के किले के चौक क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गया और सैकड़ों लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए.