Rajasthan News Live: सीएम भजन लाल शर्मा की होली शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को दी बधाई, मुख्यमंत्री निवास पर होगा स्नेह मिलन!

Rajasthan News Live Today:  राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश कार्य समिति के नव नियुक्त सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

Ansh Raj
Edited By: Ansh Raj
Published: Mar 02, 2026, 09:40 AM IST | Updated: Mar 02, 2026, 09:40 AM IST

Rajasthan News Live: सीएम भजन लाल शर्मा की होली शुभकामनाएं, प्रदेशवासियों को दी बधाई, मुख्यमंत्री निवास पर होगा स्नेह मिलन!
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: सरवाड़ कस्बे के किले के चौक क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच तनाव में बदल गया और सैकड़ों लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए.

08:03:05
Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश? तुरंत पढ़ लो आज का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस साल गर्मी ने अपेक्षा से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च महीने के आरंभ होते ही राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की ओर इशारा कर रही है. 
 

पढ़ें वेदर अपडेट

08:02:36
युद्ध की आग में जल रहा सोना-चांदी, इजराइल-ईरान टकराव से राजस्थान सर्राफा में हाहाकार, हर शहर के रेट्स यहां!

Gold Silver Price Today: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों ने आज नई ऊंचाइयां छू ली हैं. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनई की कथित हत्या के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका सीधा असर भारत और खासकर राजस्थान के बाजारों पर पड़ा है. 
 

जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

08:02:04
राजस्थान में कहीं बढ़े तो कहीं घटे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर- जोधपुर से लेकर उदयपुर कोटा तक में क्या है फ्यूल के प्राइस

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनई की कथित हत्या के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते संकट ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को हिला दिया है, जिसका सीधा असर भारत के ईंधन बाजार पर पड़ रहा है. 
 

जानें पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट प्राइस

08:01:32
सरवाड़ में बच्चों की कहासुनी ने लिया विकराल रूप, दो समुदायों में तनाव, थाने पर सैकड़ों की भीड़!

Sarwad Dispute: राजस्थान के अजमेर जिले के सरवाड़ कस्बे में एक मामूली बच्चों का विवाद बड़ा तनावपूर्ण रूप ले लिया. किले के चौक क्षेत्र में दो अलग-अलग समुदायों के बच्चे साइकिल चला रहे थे, इसी दौरान आपसी कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोप-प्रत्यारोप के बीच महिलाओं में भी झड़प हो गई, जिससे पूरा माहौल गरमा गया.
 

 

पढ़ें पूरी खबर

