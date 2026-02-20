Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए अहम दिन है. प्रदेश में मौसम से लेकर राजनीतिक हलचल तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर लोगों की नजर रहेगी. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे पार्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. वहीं जयपुर में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जिससे अभिभावकों में खास उत्साह है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन सभी घटनाक्रमों के चलते आज प्रदेश की गतिविधियां सुर्खियों में रहेंगी. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.