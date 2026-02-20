Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान में आज हलचल ही हलचल! डोटासरा-जूली दिल्ली होंगे रवाना, राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर बम ब्लास्ट की धमकी

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. यहां पर मौसम से लेकर राजनीति तक के गलियारों से जुड़ी खबरों पर लोग नजर रखेंगे. आज PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिल्ली जाएंगे. जयपुर में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम तहत प्रवेश आज से शुरू हो रहा है. मौसम विभाग ने आज कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 20, 2026, 07:33 AM IST | Updated:Feb 20, 2026, 10:50 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए अहम दिन है. प्रदेश में मौसम से लेकर राजनीतिक हलचल तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर लोगों की नजर रहेगी. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे पार्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. वहीं जयपुर में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जिससे अभिभावकों में खास उत्साह है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इन सभी घटनाक्रमों के चलते आज प्रदेश की गतिविधियां सुर्खियों में रहेंगी. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का लाइव ब्लॉग.

10:50:16
अलवर के गोल्डन बाग क्षेत्र में पुरानी रंजिश का खूनी खेल: युवक पर लाठी-डंडों से हमला, जिला अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में अरावली विहार थाना क्षेत्र के गोल्डन बाग इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है. हमले में बंटी शर्मा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों ने तुरंत अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. यह घटना इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर रही है. 
 

10:29:23
'लादेन' को जोधपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देकर वसूली करता था लादू राम

Jodhpur Crime News:  कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देकर वसूली करने के मामले का जोधपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में की गई गहन पड़ताल के बाद झंवर थाना पुलिस ने सरदारपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में आरोपी लादू राम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है.
 

 

पढ़ें पूरी खबर

10:23:01
Rajasthan News Live

राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर बम ब्लास्ट की धमकी. लगातार दूसरे दिन और अब तक की 10वीं धमकी. ईमेल के जरिए बम ब्लास्ट की मिली धमकी. एतिहातन हाईकोर्ट परिसर में चलाया जा रहा है सर्च अभियान.

10:11:20
Temperature: राजस्थान का मौसम बदला! बाड़मेर-फलौदी में पारा पहुंचा 31.2°C तो शाहपुरा में झमाझम बारिश, जानें सबसे गर्म इलाके

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के जाते ही ठंड के बीच गर्मी ने दस्तक दे दी है. आज बाड़मेर-फलौदी (31.2°C) सबसे गर्म रहे, जबकि शाहपुरा में झमाझम बारिश हुई. आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहेगा और दिन के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर

09:35:19
बेशर्मी की हद! बच्चे को सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक थमाकर मौज ले रहा युवक, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से जुड़ा एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला वीडियो 19 फरवरी 2026 के आसपास सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में एक युवक छोटे मासूम बच्चे को सिगरेट थमाकर कश लगवाता है. बच्चा सिगरेट पीता और ड्रिंक पीता नजर आ रहा है, जबकि युवक इसे रिकॉर्ड कर रहा है.
 

पढ़ें पूरी खबर

09:11:54
Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! जानिए किस शहर में सबसे कम रेट

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जिलों के बीच दामों में अंतर देखने को मिल रहा है. प्रदेश में सबसे सस्ता पेट्रोल ₹104.22 प्रति लीटर और डीजल ₹89.74 प्रति लीटर Deeg में मिल रहा है. अन्य शहरों की तुलना में यहां वाहन चालकों को सबसे ज्यादा राहत है.
पढ़ें पूरी खबर

08:12:56
Rajasthan News Live

जयपुर विधानसभा में आज. प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 होगी विधानसभा की कार्यवाही शुरू. तारांकित प्रश्नों की सूची में है 22 प्रश्न. अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 23 प्रश्न. सड़क सुरक्षा, परिवहन, तकनीकी, उच्च शिक्षा, आयुष, कृषि विभाग , शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ,जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और नगरीय विकास विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब.

08:12:19
Rajasthan News Live

जयपुर: अंतिम चरण में SIR कार्यक्रम. कल होगा राजस्थान की फोटो युक्त फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन. ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे 8 लाख वोटर्स की नही हुई हैं थी 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग. नो मैपिंग वाले वोटर्स को देना था दस्तावेज. नए नाम जोड़ने के लिए भी आये इस दौरान दावे. नाम कटने के बाद 1.06 लाख आपत्तियां दर्ज हुई.
 

08:11:53
Rajasthan News Live

जयपुर: जलमहल के ऊपर गरजेगी आज भारतीय वायुसेना की ताकत. जयपुर के आसमान में दिखेगा शौर्य और रोमांच. सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम करेगी एयर शो. सारंग हेलीकॉप्टर टीम भी दिखाएगी करतब. 22 फरवरी को फिर गूंजेगा आसमान. सूर्यकिरण टीम के 9 जेट्स का क्लोज फॉर्मेशन. डायमंड फॉर्मेशन बनेगा मुख्य आकर्षण. लूप करतब से आसमान में बनेगा तिरंगा. रंगीन धुएं से दिखेगी तिरंगे की छटा. उल्टी उड़ान और मिरर रन से रोमांच चरम पर. जयपुर के 3 फाइटर पायलट दिखाएंगे दम. जलमहल के ऊपर देशभक्ति का आसमानी प्रदर्शन.
 

08:10:43
Rajasthan News Live

डूंगरपुर - डंपर से टकराई बाइक हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत. एक अन्य महिला हुई गंभीर घायल. कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव की घटना. घायल को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती. पुलिस ने मोर्चरी में रखवाए शव.

08:10:14
Rajasthan News Live

दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक AICC मुख्यालय में शाम 4 बजे होगी बैठक. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जाएंगे दिल्ली. सुबह 11:30 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना. प्रदेश प्रभारी रंधावा भी बैठक में रहेंगे मौजूद. राजस्थान सहित 6 राज्यों के नेता बैठक में होंगे शामिल. ट्रेड डील को लेकर रणनीति होगी तैयार. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लेंगे बैठक.

08:08:59
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दाम में फिर आया उछाल, सोने के भाव की चमक भी हुई तेज, जानें आज गोल्ड-सिल्वर का ताजा रेट

Gold Silver Price Today:  आज 20 फरवरी 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है. सर्राफा बाजार में निवेशकों और खरीदारों के बीच खासी हलचल मची हुई है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति के दबाव और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की कमजोरी के कारण कीमती धातुओं के दाम बढ़े हैं. 
 

पढ़ें पूरी खबर

08:08:22
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन 6 संभागों में जमकर बरसेंगे बादल! 20 फरवरी से राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बीकानेर से लेकर कोटा तक बारिश-ओलों का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर पलटने की तैयारी में है. हाल के दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को ठंडक का एहसास कराया था, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार यानी 20 फरवरी से प्रदेश के विभिन्न संभागों में फिर से हल्की बारिश, बादल छाए रहने और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. मौसम का यह बार-बार बदलना किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है, खासकर सरसों जैसी तैयार फसलों के लिए.
 

08:08:08
Rajasthan EWS Admission: निशुल्क शिक्षा का द्वार खुला… RTE आवेदन आज से शुरू, गरीब बच्चों को 25% मुफ्त सीटें

Rajasthan EWS Admission: राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है. इस योजना के अंतर्गत प्री-प्राइमरी (PP3+, PP4+, PP5+) और कक्षा 1 में कुल उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित वर्ग तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आरक्षित है, जहां उन्हें पूरी तरह निशुल्क शिक्षा मिलेगी.
 

08:07:50
JDA Online reservation letter : आरक्षण पत्र ई-साइन के साथ पोर्टल पर उपलब्ध, पुराने दस्तावेज़ों का भी डिजिटलीकरण

Online reservation letter JDA: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है. मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के निर्देशों के अनुरूप यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. 
 



