Rajasthan News Live: आरएसएसबी रीट मेन्स 2026, प्राइमरी टीचर संस्कृत परीक्षा आज 10 AM से 12:30 PM तक, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय राजस्थान प्रवास पर

Rajasthan News Today Live Updates: डॉ. मोहन भागवत 21 जनवरी को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे किशनगढ़ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे. 22 जनवरी को छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को छोटी खाटू से रवाना होकर जयपुर के भारती भवन पहुंचेंगे. 23 जनवरी को वे जयपुर से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेंगे. यह प्रवास संघ के कार्यों और सामाजिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.