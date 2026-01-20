Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: आरएसएसबी रीट मेन्स 2026, प्राइमरी टीचर संस्कृत परीक्षा आज 10 AM से 12:30 PM तक, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय राजस्थान प्रवास पर

Rajasthan News Live Today:  राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड (आरएसएसबी) द्वारा आयोजित रीट मुख्य परीक्षा 2026 (REET Mains 2026) आज 20 जनवरी 2026 को अपने अंतिम चरण में है. आज की परीक्षा लेवल-1 (प्राइमरी टीचर – संस्कृत) के लिए निर्धारित है, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पदों के लिए है. यह परीक्षा सुबह 10:00 AM से दोपहर 12:30 PM तक चलेगी, यानी कुल 2 घंटे 30 मिनट की अवधि में.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 20, 2026, 06:44 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 09:10 AM IST

Rajasthan News Live: आरएसएसबी रीट मेन्स 2026, प्राइमरी टीचर संस्कृत परीक्षा आज 10 AM से 12:30 PM तक, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय राजस्थान प्रवास पर
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: डॉ. मोहन भागवत 21 जनवरी को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे किशनगढ़ पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे. 22 जनवरी को छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को छोटी खाटू से रवाना होकर जयपुर के भारती भवन पहुंचेंगे. 23 जनवरी को वे जयपुर से कोलकाता के लिए प्रस्थान करेंगे. यह प्रवास संघ के कार्यों और सामाजिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

09:10:38
Rajasthan News Live


राजस्थान में रीट मुख्य परीक्षा 2026 (REET Mains 2026) आज 20 जनवरी 2026 को अपने अंतिम दिन में पहुंच गई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी/आरएसएमएसएसबी) द्वारा आयोजित यह परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में चल रही है, और आज इसका समापन हो रहा है. कुल 7759 पदों (लेवल-1 और लेवल-2) पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण है, जिसमें प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) स्तर के पद शामिल हैं.

08:32:50
Rajasthan News Live

भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. स्वस्ति धाम (जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र) के पास दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा NH या शाहपुरा रोड से जुड़े मार्ग पर हुआ, जहां ट्रक तेज रफ्तार में थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

 

08:31:48
Rajasthan News Live

रीट मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के स्कूलों में प्राथमिक (लेवल-1, कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (लेवल-2, कक्षा 6-8) शिक्षक पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोलेगी. परीक्षा ऑफलाइन (पेन-पेपर) मोड में 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, कुल 300 अंकों की. इसमें राजस्थान जीके, शिक्षण मनोविज्ञान, विषय विशेषज्ञता आदि शामिल हैं.

 

08:31:35
Rajasthan News Live

आरएसएसबी ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए मजबूत इंतजाम किए हैं. सभी केंद्रों पर पुलिस बल, फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी निगरानी, मेटल डिटेक्टर और सख्त चेकिंग की व्यवस्था है. परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाते हैं, और किसी भी तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड, मूल फोटो आईडी और अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. नेगेटिव मार्किंग (1/3 अंक कटौती) लागू है, इसलिए सावधानीपूर्वक उत्तर भरें.

 

08:31:14
Rajasthan News Live
  • पहली पारी में 10 केंद्रों पर लगभग 4,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.  
  • दूसरी पारी में 30 केंद्रों पर करीब 7,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

 

08:30:47
Rajasthan News Live

आज परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें लेवल-2 (उच्च प्राथमिक शिक्षक, कक्षा 6 से 8) के लिए संस्कृत विषय का प्रश्नपत्र होगा.  

  • पहली पारी: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक.  
  • दूसरी पारी: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक.

 

08:30:00
Rajasthan News Live

राजस्थान में रीट मुख्य परीक्षा 2026 (REET Mains 2026) आज 20 जनवरी 2026 को अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी/आरएसएमएसएसबी) द्वारा आयोजित यह परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में चल रही है, और आज इसका समापन हो रहा है. कुल 7,759 पदों (लेवल-1 और लेवल-2) पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण है.

 

08:14:17
Jaipur Weather: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा जयपुर! राजधानी से लेकर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट, कोहरे और शीतलहर से अभी और बढ़ेगी ठिठुरन

Jaipur Mausam: राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. आज सुबह शहर में हल्का कोहरा छाया रहा, वहीं आसमान में बादलों की मौजूदगी के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई. बीते दो दिनों से दिन के समय धूप की तीव्रता कम रही और दोपहर बाद बादल छाए रहने से तापमान में हल्की नरमी दर्ज की गई.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:47:32
Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज गुस्से से और लाल हो रही चांदी, अंगारों की धधक रहे सोने के भी भाव, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Rate, 20 January 2026: जयपुर गोल्ड-सिल्वर रेट, 20 जनवरी 2026: राजस्थान में सोना और चांदी के भावों में आज स्थिरता के साथ चढ़ाव दर्ज किया गया है. बैंक बाजार, गुडरिटर्न्स और सर्राफा एसोसिएशन की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, कीमती धातुओं के दाम उच्च स्तर पर बने हुए हैं, जो निवेशकों, आभूषण खरीदारों और शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए अहम संकेत दे रहे हैं. वैश्विक बाजार में सोने की मजबूत मांग और चांदी में जारी तेजी का असर स्थानीय स्तर पर भी दिख रहा है.
 

पढ़ें पूरी खबर

06:58:53
आज से राजस्थान में भयंकर रूप लेने वाला है मौसम, बैक-टू-बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ से जमकर बरसेंगे बादल, इस दिन से बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में जनवरी के अंत में मौसम एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 19 जनवरी 2026 को जारी अपडेट में बताया कि राज्य में आगामी दिनों में दो बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे कई संभागों में मावठ (हल्की से मध्यम बारिश) और ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है. विशेष रूप से 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा.
 

पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से

