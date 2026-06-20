Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही को दी कई सौगातें, आबूराज के नाम का हुआ लोकार्पण
Live Now

Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही को दी कई सौगातें, आबूराज के नाम का हुआ लोकार्पण

Rajasthan News Live Today: CM भजनलाल शर्मा के आबूराज दौरे पर संत समागम आयोजित हुआ. माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज किए जाने पर संतों ने स्वागत जताया. प्रभारी मंत्री केके बिश्नोई, मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी और विधायक समाराम गरासिया ने संतों का अभिनंदन किया.

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 20, 2026, 08:48 PM|Updated: Jun 20, 2026, 09:03 PM
Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही को दी कई सौगातें, आबूराज के नाम का हुआ लोकार्पण
Image Credit: Rajasthan News Live Today

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा NEET-UG री-एग्जाम की तैयारियों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देशभर में शनिवार (20 जून) को एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का आज जयपुर दौरा है. आज जयपुर में JECC बीएलओ से सीधा संवाद करेंगे. 178 RAS अफसरों की बड़ी तबादला सूची जारी कर दी गई है. 70 SDM बदले, उपखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस यार्ड तैयार हुआ. वंदे भारत सहित अत्याधुनिक ट्रेनों का हो सकेगा मेंटेनेंस, रेल मंत्री रविवार को करेंगे लोकार्पण. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

यह भी पढ़ें:चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

प्रशासनिक फेरबदल में प्रतापगढ़ को तगड़ा झटका, जिला परिषद CEO सहित बदले 3 SDM, देखें लिस्ट

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

CM भजनलाल ने शुरू की 'डिजीदुकान', व्यापारियों का बचेगा समय और होगा मुनाफा

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

धौलपुर में दो मासूम बच्चियों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप! पिता पर शक, ऑनर किलिंग की आशंका

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

हनुमान सिंह राठौड़ बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किया मनोनयन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कोटपूतली में दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे पर गिरा झूला, हालत नाजुक

15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

राजस्थान के 66 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले! कल खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

07:28:53 Jun 20, 2026, 01:52 PM (IST)

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा NEET-UG री-एग्जाम की तैयारियों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देशभर में शनिवार (20 जून) को एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का आज जयपुर दौरा है. आज जयपुर में JECC बीएलओ से सीधा संवाद करेंगे. 178 RAS अफसरों की बड़ी तबादला सूची जारी कर दी गई है. 70 SDM बदले, उपखंड प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस यार्ड तैयार हुआ. वंदे भारत सहित अत्याधुनिक ट्रेनों का हो सकेगा मेंटेनेंस, रेल मंत्री रविवार को करेंगे लोकार्पण. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

21:03:50 Jun 20, 2026, 09:03 PM (IST)

Rajasthan News Live

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर सियासत गरमा गई है. पूरी दुनिया मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए धूमधाम से योग महोत्सव में जुटी है और भारत की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में टीकाराम जूली को योग के आसन में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है, उनके लिए राहुल गांधी का योग ही असली योग है. बाकी का योग उनके लिए भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट है. वहीं प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर योग के राजनीतिकरण के आरोप लगाए.

यहां पढ़ें पूरी खबर- योग दिवस से पहले राजस्थान में सियासी घमासान, टीकाराम जूली के बयान पर भाजपा का पलटवार

20:51:59 Jun 20, 2026, 08:51 PM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिरोही दौरे के दौरान जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली. मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से सिरोही के विकास को नई गति मिलेगी. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने संतों का आशीर्वाद लिया और फिर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए.

20:33:57 Jun 20, 2026, 08:33 PM (IST)

Rajasthan News Live

राजधानी जयपुर में सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पानों का दरीबा और चाणक्या मार्ग के बीच स्थित एक गली में दो मंजिला मकान में अवैध रूप से पटाखे भरे मिले हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि स्थानीय निवासी रोहित अग्रवाल सीजनल पटाखों की दुकान चलाता है, जिसने अपने घर में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे थे. रोहित नाम का युवक इसी मकान में अपने माता-पिता और परिवार के साथ रहता है. मकान के कुछ हिस्सों में किरायेदार भी रह रहे हैं. इसके अलावा मकान के पास ही कोयले का गोदाम भी है. जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मौके पर पहले सीएसटी की टीम पहुंची. इसके बाद सुभाष चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मकान के अंदर एक बंद कमरे में रखे पटाखों को लेकर जांच शुरू की. मकान मालिक के पिता से पूछताछ की.पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित अग्रवाल नाम के युवक क़ो गिरफ़्तार किया है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. बरामद किए गए पटाखों की मात्रा और वैधता की पड़ताल की जा रही है.

20:02:28 Jun 20, 2026, 08:02 PM (IST)

Rajasthan News Live

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहनों से ज्यादा प्राथमिकता पैदल चलने वालों की सुरक्षा को मिलनी चाहिए. लेकिन जयपुर में जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है. शहर में हर जगह फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में हैं. कहीं दुकानों का सामान रखा है, कहीं ठेले और अवैध पार्किंग ने रास्ता रोक रखा है. नतीजा ये कि पैदल चलने वाले सड़क पर चलने को मजबूर हैं. सवाल ये है कि जब फुटपाथ आम लोगों के अधिकार के लिए हैं, तो फिर इन पर कब्जा क्यों? जरूरत है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि फुटपाथ हमेशा पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रहें.

20:01:38 Jun 20, 2026, 08:01 PM (IST)

Rajasthan News Live

पोकरण के केलावा गांव में तालाब की खुदाई के दौरान एक संदिग्ध बॉम्बनुमा वस्तु मिलने से ग्रामीणों में चर्चा का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार तालाब में मिट्टी खुदाई के समय मजदूरों को लोहे की बॉम्ब जैसी दिखाई देने वाली वस्तु मिली, जिसके बाद कार्य को रोककर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले केलावा क्षेत्र में सेना द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता था, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यह वस्तु उसी दौरान की हो सकती है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वस्तु की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने एहतियात के तौर पर लोगों को वस्तु से दूर रहने की सलाह दी है. मामले को लेकर संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई है. फिलहाल वस्तु की वास्तविक प्रकृति का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.

18:41:59 Jun 20, 2026, 06:41 PM (IST)

Rajasthan News Live

पू्र्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट करके लिखा कि राजस्थान के साथ लगी पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के जिलों में आजादी के बाद से ही माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है. देशभर में चाहे कैसा भी सांप्रदायिक माहौल रहा हो पर संभवतः यहां कभी आपसी तनाव भी पैदा नहीं हुआ. यहां हिन्दू और मुस्लिम धर्मस्थल एक ही श्रेणी में हैं और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे के धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करते हैं. चाहे 1965 हो या 1971 का युद्ध हो, यहां के सभी धर्मों के लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाने में सेना और सरकार का पूरा सहयोग दिया. ऐसी जगह पर केन्द्र सरकार के इशारे पर केवल तनाव पैदा करने व ध्रुवीकरण करने के लिए मस्जिदों, मदरसों पर चुन-चुनकर कार्रवाई करना उचित नहीं है. इनमें से कई धार्मिक स्थल आजादी से भी पहले के बने हुए हैं. स्थानीय हिन्दू समुदाय भी इस कार्रवाई के खिलाफ है और कई जगहों पर इस कार्रवाई का विरोध भी किया है. एक धर्म को लक्षित कर की जा रहीं ऐसी कार्रवाई निंदनीय है. केन्द्र व राज्य सरकार को अनावश्यक तौर पर विवाद नहीं पैदा करना चाहिए.

15:59:38 Jun 20, 2026, 03:59 PM (IST)

Alwar news

खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंचायत चुनाव जीतने वाली पूर्व सरपंच को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. मामला 2015 के पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने फैसला दिया है. 

15:55:48 Jun 20, 2026, 03:55 PM (IST)

pali news

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुमेरपुर के नेतरा हेलीपैड पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री की अगवानी स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत तथा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने की. इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व सांसद पुष्प जैन,नारसिंह जोधा, रमेश राचेखा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.  Cm भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पहुंचे और बालिकाओं ने CM शर्मा को तिलक किया.  CM ने महिलाओं से संवाद किया. महिलाओं ने जनयोजनाओं की तख्तियां दिखाई.  मंच पर CM शर्मा एवं मदन राठौड़ का स्वागत किया गया.  

15:33:12 Jun 20, 2026, 03:33 PM (IST)

Alwar News

अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें जेल की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया. पहले मामले में लूट के आरोपी रामसिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. यह मामला 25 जुलाई 2018 का थानागाजी थाना क्षेत्र का है. वहीं, दूसरे मामले में अकबरपुर थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के आरोपी कासम खान को 7 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया.

15:13:39 Jun 20, 2026, 03:13 PM (IST)

Rajasthan Live News

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल 20 जून शनिवार को बीकानेर पहुंचे. नाल एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने नाल में नव स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया और जनस्वास्थ्य सुविधाओं को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पहुंचे बीकानेर, नाल एयरपोर्ट पर BJP पदाधिकारियों ने किया स्वागत

15:13:12 Jun 20, 2026, 03:13 PM (IST)

Rajasthan Live News

बिना टिकट सफर करना अब रेल यात्रियों के लिए अधिक महंगा पड़ेगा. करीब 13 साल बाद रेलवे प्रशासन ने जुर्माना दरों में बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही शनिवार से ही ट्रेनों में बढ़ा हुआ जुर्माना वसूलना भी शुरू कर दिया है. 

यहां पढ़ें पूरी खबर- 13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

15:03:29 Jun 20, 2026, 03:03 PM (IST)

Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ तक भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जब 21 जून को हजारों श्रद्धालु 35 किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक पदयात्रा में शामिल होकर धर्म और संस्कारों का संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे. निंबाहेड़ा स्थित कल्लाजी वेदपीठ द्वारा आयोजित 21वें एकविंशति कल्याण महाकुंभ को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. आयोजन की शुरुआत से पूर्व 21 जून को विशेष आध्यात्मिक पदयात्रा निकाली जाएगी. यात्रा सुबह 4 बजकर 15 मिनट पर ठाकुर जी मंदिर परिसर से रवाना होगी. 

14:44:07 Jun 20, 2026, 02:44 PM (IST)

Rajasthan Live News

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जयपुर दौरा.
मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने की मुलाकात.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जयपुर पहुंचने पर किया स्वागत.
जयपुर में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से किया संवाद.
BLO से सीधा संवाद कार्यक्रम में हुए ज्ञानेश कुमार शामिल.
मतदाता सूची, बूथ व्यवस्था को लेकर की चर्चा.

14:39:53 Jun 20, 2026, 02:39 PM (IST)

Rajasthan Live News

झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के चौमहला कस्बे में एक युवक का शव कुएं में संदिग्ध हालत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को चौमहला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी. मृतक सूरज शर्मा चौमहला कस्बे का ही निवासी था, जो देर शाम को घर से बिना बताए निकला था. युवक सुरज शर्मा रात्रि 11.30 बजे अपने घर के बाहर घुम रहा था. जब वह घर नही पहुंचा, तो परिजन चिंतित हो गए. सुरज के दोस्त उसे ढूंढते हुए बाबुलाल राठोर के खेत पर पहुंचे. वहा कुएं पास युवक की चांदी की अंगुठी, चांदी का कडा और जूते दिखाई दिए. ग्रामीणों ने कुए के गहरे पानी में तलाश शुरू की और अलसुबह युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे मे लेकर चौमहला सीएचसी की मोर्चरी मे रखवाया. गंगधार पुलिस ने मृतक के परिजनो के पर्चा बयान लिए और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. मौत के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

14:31:00 Jun 20, 2026, 02:31 PM (IST)

Rajasthan Live News

झालावाड़ जिले के सारोला थाना पुलिस द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है. पुलिस ने इस दौरान बीते 2 दिनों में की गई दो कार्यवाहियों में मिट्टी का खनन और परिवहन करते हुए दो जेसीबी मशीन सहित एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है. सारोला थानाधिकारी बुद्धराम ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडी गांव के पास सरकारी भूमि पर अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है. जिस पर मौके पर पहुंचकर एक जेसीबी मशीन को जप्त किया गया. वही देर रात दूसरी कार्यवाही में एक जेसीबी मशीन समेत एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर थाने में खड़ा करवाया है. आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना की है. सारोला थानाधिकारी ने बताया की झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया के द्वारा अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है.

14:29:59 Jun 20, 2026, 02:29 PM (IST)

Rajasthan Live News

मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास का सिलसिला जारी है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महिला पुलिस एवं कालिक पेट्रोलिंग यूनिट की कार्मिकों के साथ योग किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है. नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से सकारात्मक और आत्मिक रूप से ऊर्जावान बनता है. उन्होंने प्रदेशवासियों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशभर में जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, शैक्षणिक संस्थान एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आह्वान किया.

13:53:03 Jun 20, 2026, 01:53 PM (IST)

Rajasthan Live News

राजस्थान के जोधपुर में 19 जून को शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच हुए हिंसक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. जोधपुर शहर के बॉम्बे मोटर चौराहे के पास हुई इस घटना में कार सवार दो युवकों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. हमले में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.

यहां पढ़ें पूरी खबर- जोधपुर में देर रात खूनी वारदात, कार रोककर युवकों पर हमला, हिंसक हमले में विक्की फाइटर की मौत

12:01:55 Jun 20, 2026, 12:01 PM (IST)

Rajasthan News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और राजस्थान पुलिस अकादमी की प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मियों के साथ योगाभ्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासित दिनचर्या और नियमित योग के महत्व पर जोर देते हुए प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संदेश दिया.

11:55:50 Jun 20, 2026, 11:55 AM (IST)

Rajasthan News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे सुमेरपुर पंचायत समिति की नेतरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है.

11:42:45 Jun 20, 2026, 11:42 AM (IST)

29 दिन में ही बदली सूरजगढ़ एसडीएम सुश्री स्वाति, तबादले को लेकर पहले भी रहा था विवाद

SDM Swati: राज्य सरकार द्वारा जारी 178 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में सूरजगढ़ एसडीएम सुश्री स्वाति का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. स्वाति को 13 मई को सूरजगढ़ एसडीएम लगाया गया था और उन्होंने 22 मई को कार्यभार संभाला था. हालांकि महज 29 दिनों के भीतर ही उनका फिर से तबादला कर दिया गया. इससे पहले भी उनके तबादले को लेकर विवाद और चर्चाएं सामने आ चुकी हैं.
 

11:42:35 Jun 20, 2026, 11:42 AM (IST)

NEET UG री-एग्जाम में NTA की तीखी नजर, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से लेकर घड़ियों तक, बड़े बदलाव

NEET UG री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने देशभर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल शुरू की है. सुबह 10 बजे से चल रही इस प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा संचालन और तकनीकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. 
 

11:42:26 Jun 20, 2026, 11:42 AM (IST)

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

Jhunjhunu Crime: झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी कारोबारी के कथित अपहरण और बंधक बनाने के मामले में गोठड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोडपुरा सरपंच भंवर सिंह समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 
 

10:43:02 Jun 20, 2026, 10:43 AM (IST)

29 दिन में ही बदली सूरजगढ़ एसडीएम सुश्री स्वाति, तबादले को लेकर पहले भी रहा था विवाद

SDM Swati: राज्य सरकार द्वारा जारी 178 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में सूरजगढ़ एसडीएम सुश्री स्वाति का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. स्वाति को 13 मई को सूरजगढ़ एसडीएम लगाया गया था और उन्होंने 22 मई को कार्यभार संभाला था. हालांकि महज 29 दिनों के भीतर ही उनका फिर से तबादला कर दिया गया. इससे पहले भी उनके तबादले को लेकर विवाद और चर्चाएं सामने आ चुकी हैं.
 

10:30:50 Jun 20, 2026, 10:30 AM (IST)

राज्यपाल के दौरे से पहले उजागर हुई NHAI और प्रशासन की लापरवाही, 5 साल से सर्विस लेन में भरा गंदा पानी

NHAI and Administration: राज्यपाल के प्रस्तावित दौरे से पहले NHAI और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. क्षेत्र की सर्विस लेन में पिछले पांच वर्षों से गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है.
 

10:30:38 Jun 20, 2026, 10:30 AM (IST)

आज जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे ₹2000

PM Kisan Yojana 23rd Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आज जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आयोजित कार्यक्रम से 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 2,000 रुपये की राशि भेजेंगे. इस किस्त के तहत कुल 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. किसानों को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थी सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें, क्योंकि इस बार 2 लाख से अधिक अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं.
 

10:30:27 Jun 20, 2026, 10:30 AM (IST)

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

Electric Bus Service: जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का सपना अब साकार होने जा रहा है. पिछले छह वर्षों से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के बगराना डिपो में तीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं. इसी महीने 72 और बसों के आने की संभावना है, जिसके बाद कुल 75 बसें संचालन के लिए तैयार हो जाएंगी.
 

10:30:17 Jun 20, 2026, 10:30 AM (IST)

'धूल चेहरे पर है, आईना साफ करने का ढोंग न करें'— डोटासरा और जूली पर बरसे दिलावर

Madan Dilawar News: जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिना सकती, इसलिए उसे भाजपा सरकार से काम का हिसाब मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है. दिलावर ने तंज कसते हुए कहा कि धूल उनके अपने चेहरे पर है और वे आईना साफ करने का ढोंग कर रहे हैं.
 

10:30:07 Jun 20, 2026, 10:30 AM (IST)

40 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दुनिया के लिए खुल रहे भारत के द्वार

Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देशभर के 15 लाख युवाओं को 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की. 
 

10:29:57 Jun 20, 2026, 10:29 AM (IST)

जयपुर में ONDC डिजिदुकान का शुभारंभ, छोटे व्यापारियों को मिलेगा डिजिटल बाजार

DigiDukaan: जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘ONDC डिजिदुकान’ का शुभारंभ किया. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार तकनीक आधारित सुशासन, व्यापार सुगमता और निवेश संवर्धन को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में व्यापार के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है.
 

10:29:47 Jun 20, 2026, 10:29 AM (IST)

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price, Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है. 
 

10:29:38 Jun 20, 2026, 10:29 AM (IST)

कौन हैं पिंकी मीणा, जिन्हें घूसकांड के 5 साल बाद मिली नई पोस्टिंग

RAS Officer Pinky Meena: राजस्थान की चर्चित RAS अधिकारी पिंकी मीणा को करीब साढ़े पांच साल बाद नई पोस्टिंग मिली है. हाईवे घूसकांड मामले में निलंबन झेलने के बाद कोर्ट के आदेशों पर उन्हें बहाल किया गया था. 
 

10:29:28 Jun 20, 2026, 10:29 AM (IST)

राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

RAS Transfers: राजस्थान सरकार ने आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. कई मंत्रियों के विशिष्ट सहायकों (SA) को बदला गया है, जबकि 12 एपीओ अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है. राज्य सूचना आयोग, बीज निगम, विश्वविद्यालयों और विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं. हाईवे घूसकांड में चर्चित पिंकी मीणा को भी करीब साढ़े पांच साल बाद नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
 

10:29:15 Jun 20, 2026, 10:29 AM (IST)

ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 20 जून 2026 को सुबह 4:55 बजे जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग में राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. 
 

10:00:27 Jun 20, 2026, 10:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर - NEET UG री-एग्जाम कल स्टूडेंट्स के साथ सिस्टम की भी परीक्षा पुलिस मुख्यालय,एसओजी, इंटेलीजेंस, सभी जिला एसपी, स्पेशल टीम सभी पुरी तरह नजर बनाए हुए संभावित नकल, पेपर लीक संदिग्ध पर राजस्थान में 602 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी नीट परीक्षा राजस्थान करीब 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल राजस्थान के 27 जिलों में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगी परीक्षा सबसे ज्यादा जयपुर में 106, सीकर में 102, कोटा में 92 और जोधपुर में 46 सेंटर्स बनाए गए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा व्यवस्था के साथ जैमर लगाए जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर सख्त फ्रिस्किंग की जाएगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच.

10:00:06 Jun 20, 2026, 10:00 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. परिवहन विभाग के उड़नदस्ते आज नहीं कर रहे चेकिंग कार्य. राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के आह्वान पर चेकिंग कार्य बंद. कल जयपुर के अलावा अन्य आरटीओज ने लगाई थी ड्यूटी. रीजन के ही एक से दूसरे जिले में निरीक्षकों की लगाई थी ड्यूटी. लेकिन निरीक्षक संघ ने अवकाश के दिनों में कार्य करने से किया इनकार. संघ के आह्वान पर उड़नदस्ते नहीं कर रहे ड्यूटी. लगभग सभी जिलों में आज परिवहन चेकिंग कार्य बंद.
 

09:50:55 Jun 20, 2026, 09:50 AM (IST)

Rajasthan News Live

प्रतापगढ़ जिले के धरियावद कस्बे में बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है. कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के तार झूलते नजर आ रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां और सूखी छालें बिजली लाइनों में फंसी हुई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की ओर से समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. क्षेत्रवासियों के अनुसार बिजली लाइनें वर्षों पुरानी हो चुकी हैं और कई जगह तार काफी नीचे तक झूल रहे हैं. मानसून का दौर शुरू होने के साथ ही तेज हवा और बारिश के दौरान इन तारों के टूटने या शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ गई है. कई स्थानों पर पेड़ों की शाखाएं सीधे बिजली लाइनों को स्पर्श कर रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
 

09:50:13 Jun 20, 2026, 09:50 AM (IST)

Rajasthan News Live

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चित्तौड़गढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में, 4300 से अधिक स्थानों पर होंगे आयोजन.
 

09:49:11 Jun 20, 2026, 09:49 AM (IST)

Rajasthan News Live

दौसा

जमीन पर पत्थर गढ़ी को लेकर उपजा विवाद. दो युवक चढ़े पानी की टंकी पर. युवकों का आरोप उनकी जमीन के पड़ोसी की हुई पत्थर गढ़ी, जिसमें उनकी जमीन का कुछ हिस्सा दबा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लगाया टंकी के नीचे जाल. साथ ही तहसीलदार सहित रेवेन्यू टीम को बुलाया मौके पर. दोनों पक्षों की जमीन का फिर से सीमाज्ञान की तैयारी ताकि दोनों पक्षों का विवाद हो खत्म. रामगढ़ पचवारा की राजपूत ढाणी का मामला.

 


 

07:36:33 Jun 20, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली-सिरोही दौरे पर उदयपुर होते हुए सीएम पहुँचेंगे सुमेरपुर 11.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम होंगे रवाना 12.15 बजे डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर पहुंचेंगे सीएम 12.50 बजे सीएम का नेतरा-सुमेरपुर पहुंचने का कार्यक्रम ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे सीएम ग्रामीण जनता को सीएम करेंगे संबोधित 01.35 बजे सुमेरपुर टाउन हॉल पहुंचेंगे सीएम शहरी सेवा शिविर का मुख्यमंत्री करेंगे अवलोकन* पीएम किसान उत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह को करेंगे संबोधित वी.सी के ज़रिए सीएम किसानों से होंगे रूबरू शाम 06.05 बजे आबूराज पहुंचेंगे सीएम विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास / लोकार्पण धन्यवाद सभा को संबोधित करेंगे सीएम रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, आबूराज में करेंगे सीएम
 

07:36:26 Jun 20, 2026, 07:36 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर: NEET UG री-एग्जाम को लेकर NTA की मॉक ड्रिल आज. NEET री-एग्जाम से पहले NTA करेगा देशभर में मॉक ड्रिल. आज सुबह 9 बजे से शुरू होगी मॉक ड्रिल. परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों की होगी जांच सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र की सुरक्षा और परीक्षा संचालन की होगी समीक्षा. 21 जून को होने वाली NEET UG री-एग्जाम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में प्रदेश के 602 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा. मॉ.क ड्रिल के जरिए परीक्षा से पहले व्यवस्थाओं में कमी को दूर किया जाएगा NTA ने अभ्यर्थियों से सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की
 

07:35:32 Jun 20, 2026, 07:35 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति. प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद बने RPSC के सदस्य. डॉ. दीपक कुमार शर्मा को भी मिली सदस्य पद की जिम्मेदारी. दोनों की नियुक्ति 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक. जो भी पहले होगा, उसी आधार पर रहेगा कार्यकाल. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को अतिरिक्त जिम्मेदारी. RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष का सौंपा गया पदभार. यूआर साहू के कार्यकाल पूरा होने के बाद दी जिम्मेदारी. कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश.
 

07:35:26 Jun 20, 2026, 07:35 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर. राजस्व से जुड़े विभागों में बदलाव. जयपुर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत को बदला गया. अब चम्पा लाल होंगे जयपुर आरटीओ प्रथम. परिवहन उपायुक्त राकेश कुमार मीणा का भी हुआ तबादला. वहीं आबकारी विभाग में भी अधिकारियों में बदलाव. जयपुर जोन के अतिरिक्त आयुक्त डॉ प्रवीण कुमार का तबादला. घनश्याम शर्मा को लगाया गया जिला आबकारी अधिकारी जयपुर. महिपाल सिंह के स्थान पर घनश्याम शर्मा को लगाया गया. RSBCL से गौरव चतुर्वेदी बनाए गए बीज निगम के MD, वहीं बलवंत सिंह लिग्री को लगाया गया RSBCL का कार्यकारी निदेशक.
 

07:35:05 Jun 20, 2026, 07:35 AM (IST)

Rajasthan News Live

जयपुर : 178 RAS के तबादले मुकेश कुमार शर्मा-सचिव, राज्य सूचना आयोग, जयपुर गौरव चतुर्वेदी-प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान बीज निगम प्रवीण कुमार लेखरा-रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर अनुराग भार्गव-रजिस्ट्रार, वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा. अरविन्द सारस्वत-संयुक्त शासन सचिव, PHED, जयपुर. सीमा कुमार-संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,जयपुर डॉ.विभु कौशिक-विशिष्ठ सहायक, मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, (गजेन्द्र सिंह). मुरलीधर प्रतिहार-रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा.
 

07:32:13 Jun 20, 2026, 07:32 AM (IST)

Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री यात्रा कार्यक्रम
दिनांक 20 जून, 2026 (शनिवार)

प्रातः 11.30 बजे प्रस्थान जयपुर एयरपोर्ट

दोप. 12.15 बजे पहुंच डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर
दोप 12.20 बजे प्रस्थान डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर

दोप. 12.50 बजे पहुंच हैलीपैड, नेतरा (सुमेरपुर), जिला पाली
दोप. 12.55 बजे प्रस्थान हैलीपैड, नेतरा

दोप. 01.00 बजे पहुंच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेतरा
दोप. 01.00 से 01.25 बजे ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन
स्थान- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेतरा
दोप. 01.25 बजे प्रस्थान शिविर स्थल, नेतरा

दोप. 01.35 बजे पहुंच टाउन हॉल, सुमेरपुर
दोप. 01.35 से 02.35 बजे शहरी सेवा शिविर का अवलोकन
स्थान- टाउन हॉल, सुमेरपुर
दोप. 02.35 से 03.40 बजे रिजर्व

अप. 03.45 से 05.15 बजे पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह/वी.सी.
स्थान- टाउन हॉल, सुमेरपुर
सायं 05.30 बजे प्रस्थान टाउन हॉल, सुमेरपुर

सायं 05.40 बजे पहुंच हैलीपैड, नेतरा (सुमेरपुर)
सायं 05.45 बजे प्रस्थान हैलीपैड, नेतरा

सायं 06.05 बजे पहुंच हैलीपैड, पोलो ग्राउण्ड, आबूराज
सायं 06.05 से 07.35 बजे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास / लोकार्पण एवं धन्यवाद सभा
स्थान- पोलो ग्राउण्ड, आबूराज (सिरोही)
सायं 07.35 बजे प्रस्थान कार्यक्रम स्थल, आबूराज

सायं 07.40 बजे पहुंच सर्किट हाउस, आबूराज
रिजर्व/रात्रि विश्राम सर्किट हाउस, आबूराज

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Rajasthan News Live

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'खम्मा-घणी राजस्थान' CEC ज्ञानेश कुमार का गर्मजोशी भरा संबोधन, BLOs को दिया बड़ा संदेश
Rajasthan News
2
Dungarpur news
3
Rajasthan News
4
rajasthan politics
5
Rajasthan News