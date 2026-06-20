राजधानी जयपुर में सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पानों का दरीबा और चाणक्या मार्ग के बीच स्थित एक गली में दो मंजिला मकान में अवैध रूप से पटाखे भरे मिले हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि स्थानीय निवासी रोहित अग्रवाल सीजनल पटाखों की दुकान चलाता है, जिसने अपने घर में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे थे. रोहित नाम का युवक इसी मकान में अपने माता-पिता और परिवार के साथ रहता है. मकान के कुछ हिस्सों में किरायेदार भी रह रहे हैं. इसके अलावा मकान के पास ही कोयले का गोदाम भी है. जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मौके पर पहले सीएसटी की टीम पहुंची. इसके बाद सुभाष चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मकान के अंदर एक बंद कमरे में रखे पटाखों को लेकर जांच शुरू की. मकान मालिक के पिता से पूछताछ की.पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित अग्रवाल नाम के युवक क़ो गिरफ़्तार किया है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. बरामद किए गए पटाखों की मात्रा और वैधता की पड़ताल की जा रही है.