Rajasthan News Live: चेटीचंड की शोभायात्रा, मौसम का अलर्ट और सियासी हलचल, पढ़ें आज की राजस्थान की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. चेटीचंड पर आज जयपुर शहर में शोभायात्रा निकलेगी. चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश की जा रही है. नए जिला अध्यक्षों की नई टीम को लेकर कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है. आज प्रदेश के करीब 24 जिलों में आंधी-बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान की आशंका है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
Trending Photos
Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. एक तरफ चेटीचंड के अवसर पर जयपुर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति और मौसम को लेकर भी अहम गतिविधियां देखने को मिलेंगी. जयपुर में सिंधी समाज की ओर से चेटीचंड के मौके पर पारंपरिक उत्साह के साथ शोभायात्रा आयोजित की जाएगी. इस दौरान शहर में सांस्कृतिक झलक और धार्मिक आस्था का माहौल नजर आएगा.
वहीं, आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी है. नए जिला अध्यक्षों की टीम को लेकर मंथन तेज हो गया है और पार्टी नए सिरे से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही है. मौसम की बात करें तो प्रदेश के करीब 24 जिलों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है. राजस्थान में आज धार्मिक, राजनीतिक और मौसम से जुड़ी कई बड़ी गतिविधियां एक साथ देखने को मिलेंगी.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने आज तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है. यह चेतावनी 20 मार्च 2026 की शाम 8 बजे जारी की गई है और यह अगले कुछ घंटों यानी रात 4 बजे तक प्रभावी रहेगी.
Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों को चौंका दिया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त नीति और भू-राजनीतिक तनाव के बीच बाजार की प्रतिक्रिया का नतीजा थी.
Dausa Weather Update: दौसा जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट वार्निंग) के अनुसार, 20 मार्च 2026 को दौसा सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है. यह चेतावनी सुबह 4 बजे जारी की गई और अगले तीन घंटों तक प्रभावी मानी जा रही है, लेकिन प्रभाव पूरे दिन जारी रह सकता है.
Jaipur Weather Update: जयपुर में मौसम ने एकाएक तीखी करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के मुताबिक, 20 मार्च 2026 को जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है. यह अलर्ट सुबह 4 बजे जारी हुआ है.