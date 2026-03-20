Rajasthan News Live: चेटीचंड की शोभायात्रा, मौसम का अलर्ट और सियासी हलचल, पढ़ें आज की राजस्थान की बड़ी खबरें

Rajasthan News Today Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है. एक तरफ चेटीचंड के अवसर पर जयपुर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति और मौसम को लेकर भी अहम गतिविधियां देखने को मिलेंगी. जयपुर में सिंधी समाज की ओर से चेटीचंड के मौके पर पारंपरिक उत्साह के साथ शोभायात्रा आयोजित की जाएगी. इस दौरान शहर में सांस्कृतिक झलक और धार्मिक आस्था का माहौल नजर आएगा.

वहीं, आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी है. नए जिला अध्यक्षों की टीम को लेकर मंथन तेज हो गया है और पार्टी नए सिरे से खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही है. मौसम की बात करें तो प्रदेश के करीब 24 जिलों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई गई है. राजस्थान में आज धार्मिक, राजनीतिक और मौसम से जुड़ी कई बड़ी गतिविधियां एक साथ देखने को मिलेंगी.