Rajasthan News Live: विधानसभा में गरजेगा विपक्ष, सरकार देगी जवाब, 20 लाख भक्तों से गुलज़ार होगा बाबा श्याम का मेला! पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ सदन में राजस्व विभाग की अनुदान मांगें पारित होंगी. सरकार के 2 साल के कामकाज पर विधानसभा में चर्चा होगी तो वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का जोधपुर दौरा आज होना है. बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का आज से आगाज हो रहा है. 21से 28 फरवरी तक लक्की मेले का आयोजन होगा. देशभर से 8 दिवस मेले में क़रीब 15 से 20 लाख भक्तों की पहुंचने की सम्भावना है. राजस्थान से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By: Sandhya Yadav
Published: Feb 21, 2026, 06:17 AM IST | Updated: Feb 21, 2026, 07:31 AM IST

Rajasthan News Live Updates: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास और राजनीतिक-धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है. एक ओर विधानसभा में राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार के दो साल के कामकाज पर सदन में विस्तृत बहस होगी. विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है.

वहीं न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आज अहम दिन है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का जोधपुर दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. धार्मिक दृष्टि से भी प्रदेश में उत्साह का माहौल है. बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का आज से शुभारंभ हो रहा है. 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. मेले को लेकर सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर और अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

07:31:50
Rajasthan News Live Updates

बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का आज  से आगाज, 21 से 28 फरवरी तक होगा लक्की मेले का आयोजन, देशभर से 8 दिवस मेले में क़रीब 15 से 20 लाख भक्तों की पहुंचने की हैं सम्भावना, श्याम मंदिर जगन्नाथ पुरी मंदिर की तर्ज पर सजकर तैयार, श्रीश्याम मंदिर कमेटी ने मेले की तैयारियां को दिया अंतिम रूप.
 

07:22:07
Rajasthan News Live Updates

अंतिम चरण में SIR कार्यक्रम.  आज  होगा राजस्थान की फोटो युक्त फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन. ड्राफ्ट पब्लिकेशन के दौरान 41.85 लाख वोटर्स के नाम कटे 8 लाख वोटर्स की नही हुई हैं थी 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग. नो मैपिंग वाले वोटर्स को देना था दस्तावेज. नए नाम जोड़ने के लिए भी आये इस दौरान दावे. नाम कटने के बाद 1.06 लाख आपत्तियां दर्ज हुई.
 

07:10:20
जयपुर नहीं, यहां मिल रहा सबसे कम दाम पर पेट्रोल-डीजल! तुरंत भरवा लें गाड़ी की टंकी

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर पर स्थिर है. जिलों के अनुसार दामों में अंतर बना हुआ है. नागौर में पेट्रोल सबसे महंगा ₹106.29 प्रति लीटर है, जबकि डीग में सबसे सस्ता ₹104.47 प्रति लीटर मिल रहा है. डीजल के मामले में सवाई माधोपुर सबसे महंगा और दूदू सबसे सस्ता जिला है. पिछले 10 दिनों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया है.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:09:35
Rajasthan News Live

जयपुर विधानसभा में आज सरकार के 2 वर्ष के काम काज पर होगी चर्चा. सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखा गया है. दोपहर में सरकार के “दो वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024–25–2026” प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने पक्ष रखते हुए सरकार के कामकाज पर बहस करेंगे.
 

07:08:54
Rajasthan News Live

जयपुर विधानसभा में आज भी अनुदान की मांग पर होगी चर्चा राजस्व विभाग की अनुदान मांग पर विचार एवं मतदान होगा। प्रदेश में गिरदावरी, रास्तों के विवाद, तहसील, पटवार कार्यालय, राजस्व मंडल के कार्यों को लेकर होगी चर्चा.

