Rajasthan News Live: विधानसभा में गरजेगा विपक्ष, सरकार देगी जवाब, 20 लाख भक्तों से गुलज़ार होगा बाबा श्याम का मेला! पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ सदन में राजस्व विभाग की अनुदान मांगें पारित होंगी. सरकार के 2 साल के कामकाज पर विधानसभा में चर्चा होगी तो वहीं, दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का जोधपुर दौरा आज होना है. बाबा श्याम के 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले का आज से आगाज हो रहा है. 21से 28 फरवरी तक लक्की मेले का आयोजन होगा. देशभर से 8 दिवस मेले में क़रीब 15 से 20 लाख भक्तों की पहुंचने की सम्भावना है. राजस्थान से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

