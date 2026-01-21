Rajasthan News Today Live Updates: चूरू के भरतीय अस्पताल की MCH विंग के PICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. हादसे के वक्त वहां 12 नवजात भर्ती थे. चिकित्सक ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाई, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा टल गया.