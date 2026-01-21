Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: चूरू के भरतीय अस्पताल में बड़ा हादसा टला, PICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

Rajasthan News Live Today: चूरू के भरतीय अस्पताल की MCH विंग के PICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. हादसे के वक्त वहां 12 नवजात भर्ती थे. चिकित्सक ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाई, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा टल गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 21, 2026, 10:39 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 11:29 AM IST

Rajasthan News Today Live Updates: चूरू के भरतीय अस्पताल की MCH विंग के PICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. हादसे के वक्त वहां 12 नवजात भर्ती थे. चिकित्सक ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाई, जिससे सभी बच्चे सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा टल गया.

11:28:42
Rajasthan News

भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, 12 बजे कैबिनेट 12.30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, जन विश्वास विधेयक के संशोधित प्रारूप को दी जा सकती मंजूरी, विधायी कार्यों को दी जाएगी मंजूरी, ऊर्जा और चिकित्सा से जुड़े कई एजेंडों पर होगी चर्चा, पंचायत राज चुनाव में दो संतानों से जुड़े मुद्दे पर, कैबिनेट में चर्चा संभव, पीएम मोदी के रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर, सीएम भजनलाल शर्मा मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा.

10:37:17
Churu News: राजकीय भरतीय अस्पताल की MCH विंग में आग

चूरू, राजकीय भरतीय अस्पताल की MCH विंग में आग, MCH विंग के PICU वार्ड में लगी आग, नवजात क़ो निमोबाईलजर करते समय शॉर्ट सर्किट से लगी आग, समय रहते त्वरित पाया आग पर काबू, हादसे के वक़्त करीब एक दर्जन नवजात थे वार्ड में, परिजनों और अस्पताल स्टॉफ में मचा हड़कंप, शार्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, कोतवाली पुलिस पहुंची अस्पताल, पीडियाट्रिक चिकित्सक ने अग्निशमन यंत्र से बुझाई आग.

09:29:12
Rajasthan Top Cold City: राजस्थान में मौसम का ने लिया यू-टर्न, कड़ाके की ठंड के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22-23 जनवरी को 10 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है. माउंट आबू -0.3°C के साथ सबसे ठंडा रहा. बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर घना कोहरा और भीषण सर्दी का दौर लौटेगा. पढ़ें पूरी खबर

09:05:17
Rajasthan News

फतेहपुर  के हरसावा घुम चक्कर  के पास सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से भिड़े वाहन, लोक परिवहन बस और ट्रक में हुई भिड़ंत, इसके बाद रोडवेज भी आकर  भिड़ी, हादसे में कई लोगों के आई चोट, एक घायल को उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर  लाया गया उपचार के लिए , फतेहपुर के हरसावा गांव के पास हुआ हादसा

09:03:38
Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में सर्दी के साथ जहरीली हवा का कहर, भिवाड़ी रेड जोन में, सांस लेना हुआ मुश्किल

राजस्थान में ठंड और जहरीले स्मॉग का कहर जारी है. भिवाड़ी 325 AQI के साथ रेड जोन में है. डॉक्टरों ने सुबह की सैर बंद करने और केवल N-95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. 

पढ़ें पूरी खबर..

07:13:51
राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है. वर्तमान में उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मौजूद पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ चुका है. इसके प्रभाव से उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान तथा शेखावाटी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है. मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है, लेकिन आकाश में बादलों की हल्की छटा देखी जा सकती है, जो ठंडक को कुछ हद तक बनाए रख रही है.
 

पढ़ें वेदर अपडेट, वो भी विस्तार से

07:13:09
Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में चांदी ने आज फिर उड़ाया गर्दा, पलक झपकते ही 12,000 की बढ़ोतरी, सोने के भाव ने भी काटा उधम

Jaipur Gold Silver Rate, 20 January 2026:  राजस्थान में सर्राफा बाजार आज 21 जनवरी 2026 को एक बार फिर हलचल से भर गया है. सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में उत्सुकता के साथ चिंता भी बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका-यूरोपीय संघ के बीच टैरिफ विवाद और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं. 
 

सोना-चांदी का रेट जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

07:12:15
दिनदहाड़े गोलियों से भून डाला था सरपंच को! 8 साल पुराने सरदार राव हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई सहित 12 दोषी, आज होगा सजा का ऐलान

Sarpanch Sardar Rao murder case: राजस्थान के सीकर जिले में जुराठड़ा गांव के पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है. लगभग 8-9 साल बाद अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. यह मामला 23 अगस्त 2017 को दिनदहाड़े हुई हत्या से जुड़ा है, जब सरदार राव पलसाना कस्बे में एक किराना दुकान पर बैठे थे और हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी थीं. हत्या के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें आनंदपाल सिंह गिरोह के सुभाष बराल ने सुपारी दी थी.
 

पढ़ें पूरी खबर

