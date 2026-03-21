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Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम से मची हलचल, किसानों के नुकसान पर सीएम ने लिया एक्शन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ जहां जयपुर मौसम केंद्र ने कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है, वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पर त्वरित संज्ञान लिया है. सीएम ने सभी जिला कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 21, 2026, 06:39 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 09:56 AM IST

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Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम से मची हलचल, किसानों के नुकसान पर सीएम ने लिया एक्शन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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Rajasthan News Today Live Updates: आज राजस्थान के लिए अहम दिन है. एक ओर जयपुर मौसम केंद्र ने कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम को लेकर सतर्कता बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर, बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया है.

सीएम ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द सर्वे करें और नुकसान की रिपोर्ट तुरंत सरकार को भेजें, ताकि किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें.

मौसम के बदलते मिजाज और प्रशासन की सक्रियता के बीच राज्य में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी और ताजा खबर के लिए जुड़े रहें ZEE Rajasthan के लाइव ब्लॉग के साथ.

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09:56:53
राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद जरूरी है द्रविड़ जैसा मेंटर, वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने दी सलाह

Vaibhav Sooryavanshi: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के 14-15 साल के सुपर टैलेंट वैभव सूर्यवंशी के बढ़ते हाइप को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर, वो भी विस्तार से... 
 

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09:39:21
Rajasthan News Live

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं और किसी भी शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में पेट्रोल ₹104.72 और डीजल ₹90.21 प्रति लीटर है. राज्य में पेट्रोल ₹104.27 से ₹106.22 और डीजल ₹89.79 से ₹91.74 के बीच मिल रहा है, जहां कोटा में सबसे सस्ता और सवाई माधोपुर में सबसे महंगा ईंधन दर्ज किया गया है.
 

08:52:43
राजस्थान ने आज फिर मंडरा रहे काले बादल, गरजेंगे और खूब बरसेंगे बदरा, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 20 मार्च 2026 को जारी तात्कालिक चेतावनी में पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव की बात कही है. इस प्रभाव से 21-22 मार्च को भी मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है.
 

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08:52:20
बेटी के लिए झुमकी और पत्नी के लिए हार, आज राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में मंदी की मार

Rajasthan Gold Silver Price Today:  राजस्थान में आज 21 मार्च 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 
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08:51:52
बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price

Rajatshan CNG Price Today: राजस्थान में 21 मार्च 2026 को सीएनजी के दाम स्थिर बने हुए हैं. गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार, जयपुर में आज सीएनजी की कीमत ₹90.91 प्रति किलोग्राम है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह दर पिछले कुछ दिनों से लगभग स्थिर है, हालांकि कुछ शहरों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. राज्य के विभिन्न शहरों में सीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं, जो स्थानीय कर, परिवहन लागत और उपलब्धता पर निर्भर करती हैं.
 

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08:51:23
Dausa Weather: दौसा में आज कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Dausa Weather: दौसा में मौसम का मिजाज बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा 20 मार्च 2026 को जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, येलो अलर्ट जारी किया गया है. 
 

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08:50:47
Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

यह अलर्ट कोटा सहित जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां जैसे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों पर लागू है. चेतावनी के अनुसार, मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा/बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है. 
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08:34:40
Rajasthan News Live

जयपुर: 29 मार्च से लागू होगा एयरपोर्ट पर नया फ्लाइट शेड्यूल. देशभर के एयरपोर्ट्स पर समर फ्लाइट शेड्यूल होगा लागू. जयपुर एयरपोर्ट का नया शेड्यूल DGCA स्तर से हो रहा अप्रूव. कुल फ्लाइट संचालन में कमी हो सकती. राज्य में गर्मियों में पर्यटन सीजन नहीं रहने से घटती हैं फ्लाइट्स. हर साल आंशिक रूप से होती है फ्लाइट संचालन में कमी. हालांकि इस बार पिछले समर शेड्यूल से अधिक फ्लाइट चलेंगी. दैनिक रूप से 50 से 55 के बीच रह सकती फ्लाइट्स की संख्या.
 

08:34:28
Rajasthan News Live

जयपुर vishnu प्रदेश में आतंकवाद और गंभीर अपराधों से निपटने पर होगा मंथन. आधुनिक केंद्रीकृत इंटेलीजेंस प्रणाली नेटग्रिड को लेकर बैठक. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में 23 मार्च को होगी बड़ी बैठक. नेशनल इंटेलीजेंस सीईओ, गृहमंत्रालय प्रतिनिधियों के साथ किया जाएगा मंथन. दोपहर 2.30 बजे सचिवालय कांफ्रेंस हॉल में होगी यह बैठक.
 

08:34:08
Rajasthan News Live

खाड़ी देशों में चल रही शारजाह और मस्कट की फ्लाइट. आज एयर अरबिया की शारजाह की फ्लाइट हुई संचालित. जयपुर से निर्धारित समय पर फ्लाइट हुई संचालित. वहीं मस्कट की फ्लाइट भी सप्ताह में 3 दिन हो रही संचालित. दुबई और अबू धाबी के लिए बंद है फ्लाइट संचालन. दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट की दोनों फ्लाइट बंद. अबू धाबी के लिए भी एतिहाद एयरवेज की दोनों फ्लाइट बंद.
 

08:33:50
Rajasthan News Live

दामोदर प्रसाद  जयपुर  ईदुलफितर (ईद) आज, सुबह फ़ज्र की नमाज़ के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत, ईदगाह पर पढ़ी जाएगी ईद की विशेष नमाज़, सुबह 8.30 बजे दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में होगी नमाज, इससे पहले सुबह 7.30 बजे जामा मस्जिद में होगी नमाज, MD रोड, करबला, शास्त्री नगर, सांगानेर सहित  अन्य इलाकों में होगी समयानुसार ईद की नमाज

07:30:57
Rajasthan News Live

डूंगरपुर - ईद का पर्व आज. मुस्लिम समाज शहर में निकालेगा धार्मिक जुलूस. ईदगाह तक निकाला जाएगा जुलूस. जुलूस के ईदगाह पहुंचने के बाद होगी सामूहिक नमाज. खुदा की इबादत के लिए सजदे में झुकेंगे हजारों सिर. देश में अमन चैन और खुशहाली की मांगी जाएगी दुआ.
 

06:54:16
Rajasthan News Live

बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पर सीएम भजनलाल शर्मा सख्त. किसानों के नुकसान पर लिया त्वरित संज्ञान. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर तत्काल संज्ञान लिया है. सीएम ने सभी जिला कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर परिस्थिति में पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है. किसानों की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हर प्रभावित किसान को शीघ्र और समुचित सहायता देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
 

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