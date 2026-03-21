Rajasthan News Live: राजस्थान में मौसम से मची हलचल, किसानों के नुकसान पर सीएम ने लिया एक्शन, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. एक तरफ जहां जयपुर मौसम केंद्र ने कई जिलों में फिर से बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है, वहीं, सीएम भजनलाल शर्मा ने बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पर त्वरित संज्ञान लिया है. सीएम ने सभी जिला कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर शीघ्र रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

