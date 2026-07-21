/Rajasthan News Live: नगरीय निकायों में आज से शहरी सेवा शिविर-2026 की शुरुआत, LDC भर्ती नकल मामले में मुख्य आरोपी पदम सिंह सस्पेंड

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से 31 अगस्त तक शहरी सेवा शिविर-2026 के फॉलो-अप कैंप आयोजित किए जाएंगे. जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और कथित दलाल संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दलहल फसलों में प्रमाणित बीज वितरण पर अब 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की मांग आज उठेगी. जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित पर्यटन प्रमोशन रोड शो के जरिए राजस्थान ने जापानी पर्यटकों को प्रदेश आने का न्योता दिया गया. जनसूचना पोर्टल पर पारदर्शिता बढ़ेगी. तीन विभागों का डेटा अपडेट होगा. जैसलमेर से बड़ी खबर है. एलडीसी भर्ती नकल मामले में मुख्य आरोपी पदम सिंह सस्पेंड परीक्षा हॉल से पेपर बाहर ले जाने का आरोप था. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

