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Rajasthan News Live: नगरीय निकायों में आज से शहरी सेवा शिविर-2026 की शुरुआत, LDC भर्ती नकल मामले में मुख्य आरोपी पदम सिंह सस्पेंड

Rajasthan News Live Today: राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम होने हैं. शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत, जल जीवन मिशन मामले में हाईकोर्ट सुनवाई, एलडीसी भर्ती नकल केस में कार्रवाई, जनसूचना पोर्टल अपडेट और पर्यटन से जुड़े बड़े फैसलों पर पूरे दिन नजर रहेगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 07:44 AM|Updated: Jul 21, 2026, 07:48 AM
Rajasthan News Live: नगरीय निकायों में आज से शहरी सेवा शिविर-2026 की शुरुआत, LDC भर्ती नकल मामले में मुख्य आरोपी पदम सिंह सस्पेंड
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज यहां कई बड़ी हैप्पेनिंग्स हो सकती हैं. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से 31 अगस्त तक शहरी सेवा शिविर-2026 के फॉलो-अप कैंप आयोजित किए जाएंगे. जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और कथित दलाल संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दलहल फसलों में प्रमाणित बीज वितरण पर अब 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की मांग आज उठेगी. जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित पर्यटन प्रमोशन रोड शो के जरिए राजस्थान ने जापानी पर्यटकों को प्रदेश आने का न्योता दिया गया. जनसूचना पोर्टल पर पारदर्शिता बढ़ेगी. तीन विभागों का डेटा अपडेट होगा. जैसलमेर से बड़ी खबर है. एलडीसी भर्ती नकल मामले में मुख्य आरोपी पदम सिंह सस्पेंड परीक्षा हॉल से पेपर बाहर ले जाने का आरोप था. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

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जयपुर- सरकारी स्कूलों में अब पर्यावरण की विशेष क्लास


सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब पंचतत्व और प्रकृति संरक्षण का ज्ञान भी दिया जाएगा. शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरे साल का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया है. इसके तहत हर महीने अलग-अलग पर्यावरण विषयों पर गतिविधियों और विशेष कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा.
 

07:48:32 Jul 21, 2026, 07:48 AM (IST)

जयपुर- टोक्यो में गूंजा 'रॉयल राजस्थान', जापानी पर्यटकों को दिया न्यौता

जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित पर्यटन प्रमोशन रोड शो के जरिए राजस्थान ने जापानी पर्यटकों को प्रदेश आने का न्योता दिया. भारतीय दूतावास, टोक्यो और राजस्थान पर्यटन विभाग की संयुक्त पहल में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का विशेष वीडियो संदेश आकर्षण का केंद्र रहा. कार्यक्रम का उद्देश्य जापान से राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है.

07:48:18 Jul 21, 2026, 07:48 AM (IST)

जयपुर- बीसलपुर के पीले पानी के रहस्य की होगी वैज्ञानिक स्टडी

बीसलपुर बांध से जयपुर समेत अन्य क्षेत्रों में चार बार पीले पानी की सप्लाई होने के बावजूद अब तक इसकी वजह और स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है. अब जलदाय विभाग विशेषज्ञों से वैज्ञानिक अध्ययन कराएगा, ताकि पीले पानी के कारणों का पता लगाकर स्थायी समाधान निकाला जा सके. इस मुद्दे पर रहेगी विशेष रिपोर्ट.

07:47:58 Jul 21, 2026, 07:47 AM (IST)

जयपुर- निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटेगी कांग्रेस

प्रदेश में लंबे समय से निकाय और पंचायत चुनावों का इंतजार किया जा रहा था. निकाय और पंचायत चुनावों की तस्वीर साफ होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस रोडमैप बनाकर चुनावों की तैयारी में जुटेगी. कांग्रेस भी लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार कर रही थी. कांग्रेस की निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर खबर.

07:47:43 Jul 21, 2026, 07:47 AM (IST)

जयपुर- दलहनी फसलों के बीज पर 100% अनुदान की मांग

दलहल फसलों में प्रमाणित बीज वितरण पर अब 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की मांग, राज्य में दलहनी फसलों के बीज वितरण का महज 4 फीसदी लक्ष्य हो पा रहा पूरा, केवल 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने से बीज वितरण में कमी, अब कृषि विभाग ने केन्द्र सरकार से एडिबल ऑयल-ऑयल सीड की तरह 100 प्रतिशत अनुदान दिए जाने की मांग की, इससे राज्य में दलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बन सकेगा राजस्थान.
 

07:47:10 Jul 21, 2026, 07:47 AM (IST)

नकली दवा रैकेट के तार राजस्थान से जुड़े

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नकली दवाओं के बड़े रैकेट की जांच में राजस्थान क़ो लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का मुख्य संचालन राजस्थान से हो रहा था. राजस्थान में नकली दवाएं तैयार की जाती थीं, जिन्हें लखनऊ के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था.मुख्य आरोपी राजस्थान में दवाओं की पैकिंग कर उन्हें लखनऊ भेजता था. लखनऊ इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख वितरण केंद्र बना हुआ था, जहां से प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गोंडा समेत कई जिलों में दवाएं पहुंचाई जाती थीं

07:46:58 Jul 21, 2026, 07:46 AM (IST)

निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी में मैदान में उतरेगी बीजेपी

निकाय और पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ होते ही बीजेपी संगठन चुनावी मोड में सक्रिय होगा. पार्टी चुनावी रणनीति, संगठन की तैयारियों और प्रमुख मुद्दों को अंतिम रूप दे रही है. जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रमुखता से रखते हुए चुनावी अभियान को धार देने की तैयारी पर रहेगी खास खबर.

07:45:42 Jul 21, 2026, 07:45 AM (IST)

हाईकोर्ट में आज होगी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई

जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और कथित दलाल संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दोनों आरोपियों ने एसीबी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था. एसीबी कोर्ट ने 6 जुलाई को दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं.

07:45:26 Jul 21, 2026, 07:45 AM (IST)

आज से शुरू होंगे शहरी सेवा शिविरों के फॉलो-अप कैंप

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से  31 अगस्त तक शहरी सेवा शिविर-2026 के फॉलो-अप कैंप आयोजित किए जाएंगे. इनमें लंबित और नए दोनों प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा तथा शिविरों में पहले से दी गई सभी छूट और शिथिलताएं यथावत रहेंगी. जिला कलेक्टरों को तैयारियों और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि, यदि 17 अगस्त को निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है तो अभियान पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है.
 

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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