Rajasthan News Live: प्रदेश के शिक्षा विभाग में लगातार घट रहा नामांकन का ग्राफ, हर साल सरकारी स्कूलों में लगभग 2 लाख की कमी

Rajasthan News Live Today: सीकर जिले के खाटू श्यामजी में चल रहे वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का दूसरा दिन रविवार को भक्तों की भारी भीड़ से गूंज उठा. हाथों में निशान लिए हजारों-लाखों श्याम भक्त "जय श्री श्याम" के जयकारों से खाटू नगरी को गुंजायमान कर रहे हैं. भक्तों के जत्थे लगातार बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं और दर्शन-पूजन कर रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By: Ansh Raj
Published:Feb 22, 2026, 07:52 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 10:01 AM IST

Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद
Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

राजस्थान में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, बाड़मेर में 33 डिग्री के पार, फतेहपुर की रातों में अब भी है ठंडक, जानें आज के सबसे गर्म शहर
राजस्थान में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, बाड़मेर में 33 डिग्री के पार, फतेहपुर की रातों में अब भी है ठंडक, जानें आज के सबसे गर्म शहर

Rajasthan Petrol Diesel Price Today: जयपुर से लेकर जोधपुर-उदयपुर समेत इन शहरों के बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां-कहां सस्ता मिल रहा तेल
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: जयपुर से लेकर जोधपुर-उदयपुर समेत इन शहरों के बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां-कहां सस्ता मिल रहा तेल

राजस्थान में फिर आसमान छूने निकला सोना-चांदी का भाव, गोल्ड में हुई ₹2,990 की बढ़ोतरी, जानें सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस
राजस्थान में फिर आसमान छूने निकला सोना-चांदी का भाव, गोल्ड में हुई ₹2,990 की बढ़ोतरी, जानें सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News Today Live Updates:राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. शिक्षा विभाग के आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है. हर साल औसतन लगभग 2 लाख बच्चों का नामांकन कम हो रहा है, जबकि विभाग दर्जनों निशुल्क योजनाओं, छात्रवृत्ति, मिड-डे मील, प्रवेशोत्सव और अन्य प्रचार अभियानों के माध्यम से नामांकन बढ़ाने का दावा करता रहा है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यह गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है.

10:01:19
Rajasthan News Today Live: गुजरात मे हुए सड़क हादसे में पाली के 5 सदस्यों की मौत

पाली, एक परिवार की खुशियां तब मातम में बदल गई जब अपने भांजे की शादी समारोह शिरकत करने आए रामलाल कुमावत पुनः अपने गांव भावनगर गुडा एंदला से गुजरात लौट रहे थे, इस दौरान मेहसाणा हाईवे पर उनाव गांव के निकट उनकी वैन डिवाइडर से टकरा गई, हादसा इतना भीषण था कि रामलाल कुमावत सहित परिवार के 5 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही कुछ घायलों का मेहसाणा सिविल अस्पताल मे ईलाज चल रहा है, हादसे में जान गवाने वाले पिता, बेटा, बेटी, पोता एवं 70 वर्षीय मथुरा देवी शामिल है. बंदौली का कार्यक्रम में शामिल होकर पुनः गुजरात लौटते वक्त हुए हादसे के बाद शादी के सभी कार्यक्रम में महज औपचारिकता के साथ पूरा गया .
 

09:59:48
Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

सीकर में खाटूश्यामजी का लक्खी मेला शुरू हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा. प्रशासन ने 30 लाख श्रद्धालुओं की संभावना को देखते हुए 7500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं. रींगस-खाटू मार्ग नो-व्हीकल जोन रहेगा और दर्शन 24 घंटे खुले रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर

08:15:26
राजस्थान में बदले तापमान के तेवर, धधकने लगा बाड़मेर 33.6 डिग्री पहुंचा पारा, गर्माहट से लोगों के छूटेंगे पसीने

Rajasthan weather update 22 February: राजस्थान में मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर लोगों को चौंका दिया है. हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद दो दिनों तक राज्य में ठंडक का दौर चला, लेकिन अब तापमान ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. 
 

पढ़ें पूरी खबर

07:54:18
राजस्थान में फिर आसमान छूने निकला सोना-चांदी का भाव, गोल्ड में हुई ₹2,990 की बढ़ोतरी, जानें सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price Today: जयपुर आज 22 फरवरी को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है, जो निवेशकों और आम उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के कारण कीमतों में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
पढ़ें पूरी खबर

07:53:54
Rajasthan Petrol Diesel Price Today: जयपुर से लेकर जोधपुर-उदयपुर समेत इन शहरों के बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कहां-कहां सस्ता मिल रहा तेल

Rajasthan Petrol Price Today: राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज 22 फरवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. राज्य में ईंधन कीमतें रोजाना अपडेट होती हैं और इनमें राज्य कर (VAT) शामिल होता है. 
 

पढ़ें पूरी खबर

07:53:30
नागौर में भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, 28 लोगों के घायल होने पर मची अफरा-तफरी

नागौर. राजस्थान के नागौर जिले में शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें निजी लोक परिवहन बस और एक ट्रक (या मिनी ट्रक) की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसा हरिमा गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप (भाम्भू या हरीमा पेट्रोल पंप) के नजदीक डेह रोड पर हुआ. बस नागौर से सुजानगढ़ की ओर जा रही थी और ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 28 यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत मदद की और घायलों को बाहर निकाला.
 

