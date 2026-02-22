Rajasthan News Live: प्रदेश के शिक्षा विभाग में लगातार घट रहा नामांकन का ग्राफ, हर साल सरकारी स्कूलों में लगभग 2 लाख की कमी

Rajasthan News Today Live Updates:राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. शिक्षा विभाग के आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी स्कूलों में नामांकन का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है. हर साल औसतन लगभग 2 लाख बच्चों का नामांकन कम हो रहा है, जबकि विभाग दर्जनों निशुल्क योजनाओं, छात्रवृत्ति, मिड-डे मील, प्रवेशोत्सव और अन्य प्रचार अभियानों के माध्यम से नामांकन बढ़ाने का दावा करता रहा है. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यह गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है.