Rajasthan News Live: स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भीगेगा राजस्थान 22-23 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी, अधिकारियों को अब 3 घंटे रुककर करना होगा स्कूलों का निरीक्षण, नहीं चलेगी फॉर्मेलिटी!

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गुणवत्ता और छात्रों की शिक्षा स्तर सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. नए निर्देशों के अनुसार, अब अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करते समय फॉर्मेलिटी विजिट नहीं करने दी जाएगी. उन्हें कम से कम 3 घंटे स्कूल में रुककर छात्रों की पढ़ाई का स्तर, शिक्षण पद्धति, स्कूल की आधारभूत सुविधाएं और समग्र व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेना होगा. विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं पर लगाम लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

