Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भीगेगा राजस्थान 22-23 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी, अधिकारियों को अब 3 घंटे रुककर करना होगा स्कूलों का निरीक्षण, नहीं चलेगी फॉर्मेलिटी!

Rajasthan News Live Today:  राजस्थान में आज से मौसम ने करवट ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) आज 22 जनवरी से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 22-23 जनवरी तक राज्य के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में दिखेगा. विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी, बारिश, गरज-चमक और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 22, 2026, 06:59 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 08:58 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी रेड ज़ोन, 6 जिलों में AQI बेहद खराब
7 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी रेड ज़ोन, 6 जिलों में AQI बेहद खराब

कैसे पड़ा जयपुर का नाम 'गुलाबी नगरी? लोकल गाइड ने बताया पिंक सिटी नाम के पीछे की रोमांचक वजह
6 Photos
jaipur news

कैसे पड़ा जयपुर का नाम 'गुलाबी नगरी? लोकल गाइड ने बताया पिंक सिटी नाम के पीछे की रोमांचक वजह

Rajasthan Weather: राजस्थान में भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, इन शहरों में आसमान से गिरेंगे ताबड़तोड़ ओले, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: राजस्थान में भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, इन शहरों में आसमान से गिरेंगे ताबड़तोड़ ओले, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaipur Gold Silver Rate: तूफान की तरह आतंक मचा रह चांदी, आसमान छू रही सोने की कीमत, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

Jaipur Gold Silver Rate: तूफान की तरह आतंक मचा रह चांदी, आसमान छू रही सोने की कीमत, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News Live: स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भीगेगा राजस्थान 22-23 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी, अधिकारियों को अब 3 घंटे रुककर करना होगा स्कूलों का निरीक्षण, नहीं चलेगी फॉर्मेलिटी!
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गुणवत्ता और छात्रों की शिक्षा स्तर सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. नए निर्देशों के अनुसार, अब अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करते समय फॉर्मेलिटी विजिट नहीं करने दी जाएगी. उन्हें कम से कम 3 घंटे स्कूल में रुककर छात्रों की पढ़ाई का स्तर, शिक्षण पद्धति, स्कूल की आधारभूत सुविधाएं और समग्र व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेना होगा. विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं पर लगाम लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

08:58:01
Rajasthan News Live

जयपुर में आज उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती दिया कुमारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रस्तावित है. यह बैठक केंद्र-राज्य बजट से पूर्व पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की तैयारियों और प्रगति पर केंद्रित होगी. बैठक आज दोपहर 1 बजे पर्यटन भवन, जयपुर में आयोजित होगी. इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों के साथ-साथ 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजनाओं और बजट घोषणाओं की विस्तृत चर्चा की जाएगी. विशेष रूप से केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (centrally sponsored schemes) की प्रगति की गहन समीक्षा होगी, ताकि बजट सत्र से पहले सभी विभागीय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए जा सकें.

 

 

07:02:16
राजस्थान में आज से भारी अगले तीन दिन, भयकर बारिश से भीगेगा जयपुर, बीकानेर अलवर से लेकर झुंझुनू का कोना-कोना, सीकर समेत इन शहरों के लिए भी अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, 22 से 23 जनवरी के दौरान जयपुर संभाग के अलवर, झुंझुनूं, सीकर, दौसा और बीकानेर संभाग के चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 
 

पढ़ें वेदर अपडेट 

07:01:45
Jaipur Gold Silver Rate: तूफान की तरह आतंक मचा रह चांदी, आसमान छू रही सोने की कीमत, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Rate, 22 January 2026:  राजस्थान में सर्राफा बाजार आज 22 जनवरी 2026 को फिर से गर्म हो गया है. सोने और चांदी के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल मच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग बढ़ने, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और त्योहारों के सीजन के कारण भाव आसमान छू रहे हैं. 
 

जानें अपने शहर में सोने-चांदी का भाव

07:01:06
Rajasthan News Live

शिक्षा विभाग ने अधिकारियों पर कसी नकेल: अब स्कूल निरीक्षण में 3 घंटे रुकना अनिवार्य, फॉर्मेलिटी विजिट पर रोकराजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गुणवत्ता और छात्रों की शिक्षा स्तर सुधारने के लिए अधिकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. नए निर्देशों के अनुसार, अब अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करते समय फॉर्मेलिटी विजिट नहीं करने दी जाएगी. उन्हें कम से कम 3 घंटे स्कूल में रुककर छात्रों की पढ़ाई का स्तर, शिक्षण पद्धति, स्कूल की आधारभूत सुविधाएं और समग्र व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेना होगा. विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं पर लगाम लगेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा.विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि पहले कई अधिकारियों द्वारा निरीक्षण को महज औपचारिकता मानकर 15-20 मिनट में निपटा लिया जाता था, जिससे वास्तविक समस्याएं सामने नहीं आती थीं. अब अधिकारियों को स्कूल पहुंचने पर कम से कम 3 घंटे बिताना होगा, जिसमें कक्षाओं में जाकर छात्रों से बातचीत, शिक्षकों की क्लास लेने की शैली का मूल्यांकन, लाइब्रेरी, लैब, शौचालय, पेयजल और खेल मैदान जैसी सुविधाओं की जांच शामिल होगी. साथ ही, छात्रों की उपस्थिति, ड्रॉपआउट दर और मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी रिपोर्ट तैयार करनी होगी. यह निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

 

Tags

Trending news