/Rajasthan News Live: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

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Rajasthan News Live: राजस्थान में पेपर लीक और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की. इससे एक दिन पहले प्रदेशभर की जिला कांग्रेस कमेटियों ने भी इसी मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन किया था. कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. पार्टी का कहना है कि छात्रों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने जयपुर सहित कई जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है. 26 जुलाई तक राज्य के सात संभागों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.
Dog License Jaipur: जयपुर में पालतू डॉग और कैट पालने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग या कैट नहीं पाल सकेगा. जयपुर नगर निगम ने 30 सितंबर 2026 तक सभी पालतू श्वानों और बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है. निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई पालतू पशु बिना रजिस्ट्रेशन के पाया जाता है तो उसके मालिक पर प्रति पालतू ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ डालना नहीं, बल्कि शहर में पालतू पशुओं का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और रेबीज जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.
NEET Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे NEET अभ्यर्थियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी (कोटा देहात) के नेतृत्व में कोटा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की निंदा की.
NEET Protest: सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से खेतड़ी मोड़ तक रैली निकालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है. बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
Congress Protest: राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि देश और प्रदेश के विकास से कांग्रेस बौखला गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को राजनीतिक लाभ के लिए भ्रमित कर रहे हैं.