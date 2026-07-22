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Rajasthan News Live: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

Rajasthan News Live: दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी (कोटा देहात) ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई. कांग्रेस ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कार्रवाई बताते हुए देशभर में विरोध जारी रखने की बात कही.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 22, 2026, 08:52 AM|Updated: Jul 22, 2026, 08:54 AM
Rajasthan News Live: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
Image Credit: Rajasthan News LiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News Live: राजस्थान में पेपर लीक और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की. इससे एक दिन पहले प्रदेशभर की जिला कांग्रेस कमेटियों ने भी इसी मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन किया था. कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. पार्टी का कहना है कि छात्रों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

08:54:42 Jul 22, 2026, 08:54 AM (IST)

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने जयपुर सहित कई जिलों में अगले कुछ घंटों के लिए बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है. 26 जुलाई तक राज्य के सात संभागों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.
 

08:54:27 Jul 22, 2026, 08:54 AM (IST)

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

Dog License Jaipur: जयपुर में पालतू डॉग और कैट पालने वाले लोगों के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू कर दिए हैं. अब शहर में कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के डॉग या कैट नहीं पाल सकेगा. जयपुर नगर निगम ने 30 सितंबर 2026 तक सभी पालतू श्वानों और बिल्लियों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है. निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई पालतू पशु बिना रजिस्ट्रेशन के पाया जाता है तो उसके मालिक पर प्रति पालतू ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ डालना नहीं, बल्कि शहर में पालतू पशुओं का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और रेबीज जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.
 

08:54:16 Jul 22, 2026, 08:54 AM (IST)

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

NEET Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे NEET अभ्यर्थियों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी (कोटा देहात) के नेतृत्व में कोटा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई की निंदा की.
 

08:54:04 Jul 22, 2026, 08:54 AM (IST)

नीमकाथाना में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

NEET Protest: सीकर जिले के नीमकाथाना में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से खेतड़ी मोड़ तक रैली निकालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है. बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
 

08:53:48 Jul 22, 2026, 08:53 AM (IST)

राजनीतिक नौटंकी है कांग्रेस का प्रदर्शन, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साधा निशाना

Congress Protest: राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि देश और प्रदेश के विकास से कांग्रेस बौखला गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को राजनीतिक लाभ के लिए भ्रमित कर रहे हैं. 
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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