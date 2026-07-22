/Rajasthan News Live: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

Rajasthan News Live: राजस्थान में पेपर लीक और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की. इससे एक दिन पहले प्रदेशभर की जिला कांग्रेस कमेटियों ने भी इसी मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन किया था. कांग्रेस का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. पार्टी का कहना है कि छात्रों के अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.