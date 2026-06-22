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Rajasthan News Live: बीकानेर प्रसूता मौत मामले में बढ़ा विवाद, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन

Rajasthan News Live Today:  पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सपोटरा में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. आंदोलन के 18वें दिन आज 411 गांवों की महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है.

Edited byAnsh RajUpdated bySneha Aggarwal
Published: Jun 22, 2026, 10:42 AM|Updated: Jun 22, 2026, 01:51 PM
Rajasthan News Live: बीकानेर प्रसूता मौत मामले में बढ़ा विवाद, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन
Image Credit: Rajasthan News Live Today

Rajasthan News Live: राजस्थान के नागौर-जोधपुर सीमा क्षेत्र में ट्रेलर और कार की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Jaipur news

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है और भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने में व्यस्त है. जूली ने कोटा में प्रसूताओं की मौत, बीकानेर में सामने आई गंभीर चिकित्सीय लापरवाही और अब जोधपुर में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने तथा दो की हालत गंभीर होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी. जूली ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर जवाब देना चाहिए और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. 

 

13:24:20 Jun 22, 2026, 01:24 PM (IST)

Ajmer news

अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त सदस्य दीपक शर्मा ने सोमवार को सादगीपूर्ण तरीके से अपना पदभार ग्रहण किया. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने उन्हें विधिवत पदभार ग्रहण करवाया. पदभार ग्रहण समारोह के बाद आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी. कुछ समय तक आयोग कार्यालय में रुकने के बाद दीपक शर्मा वहां से रवाना हो गए. नए सदस्य के रूप में उनके कार्यभार संभालने के साथ ही आयोग की गतिविधियों में उनकी भूमिका शुरू हो गई है. 

 

13:22:56 Jun 22, 2026, 01:22 PM (IST)

Deedwana News

डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में एक प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. मामले को लेकर परिजनों ने खुनखुना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद मृतका के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

 

13:22:22 Jun 22, 2026, 01:22 PM (IST)

Alwar news

अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्राओं के हितों को लेकर जिला कलेक्टर को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. परिषद के जिला संयोजक विजय यादव ने बताया कि विज्ञान नगर स्थित नवीन कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है. ज्ञापन में प्रमुख रूप से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शुरू करने की मांग की गई, ताकि छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके. साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई, जिससे छात्राओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा के अवसर मिल सकें. 

13:20:08 Jun 22, 2026, 01:20 PM (IST)

Nagaur News

नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. क्षेत्र के भावंडा, तांतावास समेत आसपास के इलाकों में कथित रूप से धड़ल्ले से अवैध खनन होने की बात कही जा रही है. साथ ही खनन विभाग और पुलिस पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं. आरोप है कि खनन विभाग की टीम की मौजूदगी में ओवरलोड डंपर गुजर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. इसके अलावा खनन विभाग पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए गए हैं.  

13:18:47 Jun 22, 2026, 01:18 PM (IST)

Kotputli weather

कोटपूतली क्षेत्र में पिछले दो दिन से पढ़ रही तेज धूप है. गर्मी से जहां जनजीवन अस्त व्यस्थ रहा. वहीं, रविवार रात्रि को हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है. रात्रि को कोटपूतली क्षेत्र में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई है. प्री मानसून की बारिश ने कोटपूतली को तरबतर कर दिया. वहीं,  जिला कृषि विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार अगले सप्ताह तक मानसून आने की संभावना है.  

13:17:40 Jun 22, 2026, 01:17 PM (IST)

Bikaner news

बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे के मिस्त्री मार्केट स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलकर खाक होने की आशंका है. आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे कूलर, फ्रिज, पंखे और एसी समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक आइटम नष्ट हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम के पीछे किसी व्यक्ति द्वारा कचरा जलाने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. 

12:39:30 Jun 22, 2026, 12:39 PM (IST)

प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त

Bulldozer Action on Drug Smugglers: प्रतापगढ़ जिले के देवेल्दी गांव में प्रशासन ने तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया है. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए तस्कर भाइयों याकूब और जमशेद के करोड़ों रुपये मूल्य के फार्म हाउस को ध्वस्त किया जा रहा है. 
 

11:25:22 Jun 22, 2026, 11:25 AM (IST)

प्रतापगढ़ में नशा तस्करों पर तीसरी बड़ी कार्रवाई, करोड़ों के फार्म हाउस पर चलेगा बुलडोजर

Bulldozer Action on Drug Smugglers: प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है. जिला पुलिस अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है, जबकि प्रशासन सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने में जुटा है.
 

 

10:41:55 Jun 22, 2026, 10:41 AM (IST)

बीकानेर पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर भयंकर बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है. मामले को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है.
 

10:20:58 Jun 22, 2026, 10:20 AM (IST)

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. इनमें से दो महिलाओं को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि छह अन्य को निगरानी में रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है.
 

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09:12:08 Jun 22, 2026, 09:12 AM (IST)

हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी शराब, सीकर पुलिस ने पकड़ा बड़ा जखीरा, दो तस्कर गिरफ्तार

Illegal Liquor: सीकर की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 लाख रुपये मूल्य की हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. शराब को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लकड़ी के कार्टूनों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त कर ली है.
 

08:25:34 Jun 22, 2026, 08:25 AM (IST)

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है. 
 

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08:25:09 Jun 22, 2026, 08:25 AM (IST)

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

Panchna Dam: पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सपोटरा में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. आंदोलन के 18वें दिन आज 411 गांवों की महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है. बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि किसानों ने साफ कर दिया है कि नहरों में पानी छोड़े जाने तक उनका धरना जारी रहेगा.
 

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जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

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Nagaur Accident Trailer Car Collision: राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को नागौर और जोधपुर जिले की सीमा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. जसनगर थाना क्षेत्र के निकट हुए इस हादसे में एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है.
 

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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