/Rajasthan News Live: बीकानेर प्रसूता मौत मामले में बढ़ा विवाद, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन

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Rajasthan News Live: राजस्थान के नागौर-जोधपुर सीमा क्षेत्र में ट्रेलर और कार की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan News Live: राजस्थान के नागौर-जोधपुर सीमा क्षेत्र में ट्रेलर और कार की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ट्रेलर कार को करीब 50 फीट तक घसीटता ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है और भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने में व्यस्त है. जूली ने कोटा में प्रसूताओं की मौत, बीकानेर में सामने आई गंभीर चिकित्सीय लापरवाही और अब जोधपुर में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने तथा दो की हालत गंभीर होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी. जूली ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर जवाब देना चाहिए और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.
अजमेर स्थित राजस्थान लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त सदस्य दीपक शर्मा ने सोमवार को सादगीपूर्ण तरीके से अपना पदभार ग्रहण किया. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने उन्हें विधिवत पदभार ग्रहण करवाया. पदभार ग्रहण समारोह के बाद आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी. कुछ समय तक आयोग कार्यालय में रुकने के बाद दीपक शर्मा वहां से रवाना हो गए. नए सदस्य के रूप में उनके कार्यभार संभालने के साथ ही आयोग की गतिविधियों में उनकी भूमिका शुरू हो गई है.
डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में एक प्रसूता और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. मामले को लेकर परिजनों ने खुनखुना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद मृतका के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्राओं के हितों को लेकर जिला कलेक्टर को पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. परिषद के जिला संयोजक विजय यादव ने बताया कि विज्ञान नगर स्थित नवीन कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है. ज्ञापन में प्रमुख रूप से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शुरू करने की मांग की गई, ताकि छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व और नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके. साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई, जिससे छात्राओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा के अवसर मिल सकें.
नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. क्षेत्र के भावंडा, तांतावास समेत आसपास के इलाकों में कथित रूप से धड़ल्ले से अवैध खनन होने की बात कही जा रही है. साथ ही खनन विभाग और पुलिस पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं. आरोप है कि खनन विभाग की टीम की मौजूदगी में ओवरलोड डंपर गुजर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. इसके अलावा खनन विभाग पर अवैध वसूली के आरोप भी लगाए गए हैं.
कोटपूतली क्षेत्र में पिछले दो दिन से पढ़ रही तेज धूप है. गर्मी से जहां जनजीवन अस्त व्यस्थ रहा. वहीं, रविवार रात्रि को हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है. सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है. रात्रि को कोटपूतली क्षेत्र में 16 एमएम बारिश दर्ज की गई है. प्री मानसून की बारिश ने कोटपूतली को तरबतर कर दिया. वहीं, जिला कृषि विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार अगले सप्ताह तक मानसून आने की संभावना है.
बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे के मिस्त्री मार्केट स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलकर खाक होने की आशंका है. आग की चपेट में आने से गोदाम में रखे कूलर, फ्रिज, पंखे और एसी समेत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक आइटम नष्ट हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम के पीछे किसी व्यक्ति द्वारा कचरा जलाने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है.
Bulldozer Action on Drug Smugglers: प्रतापगढ़ जिले के देवेल्दी गांव में प्रशासन ने तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया है. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए तस्कर भाइयों याकूब और जमशेद के करोड़ों रुपये मूल्य के फार्म हाउस को ध्वस्त किया जा रहा है.
Bulldozer Action on Drug Smugglers: प्रतापगढ़ जिले में नशा तस्करों और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है. जिला पुलिस अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है, जबकि प्रशासन सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों को हटाने में जुटा है.
बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूता शारदा की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है. मामले को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है.
Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. इनमें से दो महिलाओं को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि छह अन्य को निगरानी में रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है.
Illegal Liquor: सीकर की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 लाख रुपये मूल्य की हरियाणा ब्रांड की 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. शराब को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लकड़ी के कार्टूनों के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था. पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त कर ली है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान तेज आंधी, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है.
Panchna Dam: पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सपोटरा में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. आंदोलन के 18वें दिन आज 411 गांवों की महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है. बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि किसानों ने साफ कर दिया है कि नहरों में पानी छोड़े जाने तक उनका धरना जारी रहेगा.
Amrit Bharat Express: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, बीकानेर-साबरमती एक्सप्रेस और खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. साथ ही खाटूश्यामजी क्षेत्र के लिए सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की भी घोषणा की गई.
Rajasthan Crime News: टोंक में व्यापारी पवन गर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके दोस्त राकेश तांबी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 5 लाख रुपये उधार नहीं मिलने पर रंजिश में आकर पहले शराब पार्टी की और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.
NEET UG Re Exam: जयपुर के बिंदायका स्थित एक परीक्षा केंद्र पर NEET UG री-एग्जाम 2026 के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई. एक छात्रा मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई और पेपर के फोटो भी खींच लिए. हालांकि जैमर लगे होने के कारण फोटो बाहर नहीं भेजे जा सके. पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है और मोबाइल की एफएसएल जांच करवाई जाएगी.
Nagaur Accident Trailer Car Collision: राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को नागौर और जोधपुर जिले की सीमा पर एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. जसनगर थाना क्षेत्र के निकट हुए इस हादसे में एक कार और ट्रेलर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है.