/Rajasthan News Live: बीकानेर प्रसूता मौत मामले में बढ़ा विवाद, मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है और भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने में व्यस्त है. जूली ने कोटा में प्रसूताओं की मौत, बीकानेर में सामने आई गंभीर चिकित्सीय लापरवाही और अब जोधपुर में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने तथा दो की हालत गंभीर होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी. जूली ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर जवाब देना चाहिए और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.