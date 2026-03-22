Rajasthan News Live: जयपुर में कमर्शियल गैस संकट जारी, होटलों में भट्टियां ठंडी, सीकर में लगातार बारिश: किसानों की फसलें खराब, चिंता बढ़ी

Rajasthan News Live Today: सीकर जिले में पिछले 4 दिनों से अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है. रात के समय भी कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसमें सीकर शहर में भी रातभर बरसात हुई. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना में पानी भर गया है, जिससे फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. कई जगहों पर फसलें लेट गई हैं या सड़न लगने का खतरा मंडरा रहा है, खासकर जहां फसल कटाई के लिए तैयार थी या कटी हुई पड़ी थी.