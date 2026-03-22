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Rajasthan News Live: जयपुर में कमर्शियल गैस संकट जारी, होटलों में भट्टियां ठंडी, सीकर में लगातार बारिश: किसानों की फसलें खराब, चिंता बढ़ी

Rajasthan News Live Today: जयपुर शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) की भारी कमी बनी हुई है. डिमांड बहुत अधिक है, लेकिन सप्लाई बेहद कम होने से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान परेशान हैं. अधिकारियों ने माना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति अभी भी बड़ी चुनौती है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 22, 2026, 08:03 AM IST | Updated:Mar 22, 2026, 08:14 AM IST

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Rajasthan News Live Today: सीकर जिले में पिछले 4 दिनों से अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है. रात के समय भी कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसमें सीकर शहर में भी रातभर बरसात हुई. इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चना में पानी भर गया है, जिससे फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. कई जगहों पर फसलें लेट गई हैं या सड़न लगने का खतरा मंडरा रहा है, खासकर जहां फसल कटाई के लिए तैयार थी या कटी हुई पड़ी थी.

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Rajatshan Petrol-Diesel Rates: राजस्थान के इन शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपकी सिटी में क्या है एक लीटर तेल की कीमत?

Rajasthan Petrol Diesel Price Today:  राजस्थान में आज 22 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन विभिन्न शहरों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹105.21 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹90.65 प्रति लीटर पर उपलब्ध है. 
 

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जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Jaipur Delhi highway accident: जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बेचवाड़ी पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार तीन युवक—अब्दुल मलिक, मुस्तकीम शाह और साहिल—मौके पर ही मौत के घाट उतर गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
 

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