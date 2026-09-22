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Rajasthan News Live, 22 September: बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में खेत की पानी की डिग्गी में डूबने से तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. ओरण परिक्रमा रोड स्थित खेत में कृष और कार्तिक डिग्गी में डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए पंकज भी डिग्गी में कूद गया. तीनों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और परिवारों में मातम पसरा है.
जयपुर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने EWS आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भाटी ने कहा कि राजस्थान के कुछ लोगों को अभी भी EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में EWS आरक्षण को लेकर सरलीकरण किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने EWS से जुड़े जमीन संबंधी नियमों में कोई राहत नहीं दी है. भाटी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा और न ही इस दिशा में कोई कदम उठाया. भाटी ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं. चुनाव के दौरान नेता वोट के लिए गांवों में जाएंगे, लेकिन EWS आरक्षण के सरलीकरण की बात कोई नहीं कर रहा है.
आमेर में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. मामला नगर निगम की ठाठर योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. कुछ लोग कारों में सवार होकर भूखंडों पर कब्जा लेने पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलने पर नजदीक रहने वाले स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया.
स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए कब्जा लेने पहुंचे लोग वहां से भागने लगे. इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति कार के बोनट पर जा गिरा. कुछ दूर जाने के बाद उसे बोनट से उतारकर आरोपी मौके से भाग गए. सूचना मिलने के बाद आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
बांसवाड़ा नगर निकाय चुनाव 2026 के बाद पिछले 13 दिनों से बाड़ेबंदी में रखे गए पार्षदों को आज आजादी मिलेगी. तीन नगर निकायों के कुल 105 पार्षद बाड़ेबंदी से बाहर आएंगे. लंबे समय से परिवार और दोस्तों से दूर रहे पार्षद आज उनसे मुलाकात कर सकेंगे.
भीलवाड़ा के मांडल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. मांडल उपजिला अस्पताल में पीएमओ के पद पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश गजराज, उनकी पत्नी शालिनी मौर्य और दो बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हादसा बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के समीप हुआ. बताया गया कि करीब एक घंटे पहले हुई इस भीषण दुर्घटना में कार और ट्रक के परखच्चे उड़ गए. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चारों शवों को कार से बाहर निकाला गया. कवाई थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया. फिलहाल शवों को मर्चरी में रखवाया गया है. हादसे में हुई चार लोगों की दर्दनाक मौत से परिचितों और क्षेत्र में शोक की लहर है.
रेलवे में 5,664 नए सुपरवाइजरी पदों को मंजूरी दी गई है. इनमें लेवल-6 और लेवल-7 के पद शामिल होंगे. इन नए पदों के सृजन के साथ 10,939 निचले ग्रेड के पद सरेंडर किए जाएंगे. ‘मैचिंग वैल्यू’ के तहत पुराने पदों को खत्म किया जाएगा.
इस फैसले से पहले चरण में 24,810 पदों पर भर्ती की राह खुल गई है. इनमें 2,832 नए पदों के साथ 21,978 पहले से रिक्त पदों को भरा जाएगा. 80 फीसदी भर्ती पूरी होने के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा. जेई, एसएसई और स्टेशन मास्टर को उच्च ग्रेड का लाभ मिलेगा. इसके अलावा कॉमर्शियल और स्टोर्स कैडर को भी इसका फायदा मिलने की बात कही गई है.
Jaipur
राजस्थान क्रिकेट संघ में शुरु हुआ सियासत का बड़ा पॉवर गेम. 29 सितंबर क़ो होने है RCA के चुनाव. लेकिन इससे पहले ही बाड़ेबंदी हुई शुरु. जयपुर -दिल्ली रोड स्थित एक हॉटल में की गई बाड़ेबंदी. करीब 10 से ज्यादा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बाड़ेबंदी में. दरअसल तीन अलग -अलग गुटों में बंट चुके है सचिव. इन्हीं गुटों में से एक गुट है जिला क्रिकेट संघो के सचिव का ग्रुप. सूत्र सूचना ये कि सचिव गुट चाहता है कि RCA का सचिव हो जिला क्रिकेट संघ का सचिव. जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर सरकार जो तय करे उसका नाम हो तय.
उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है. कोल्यारी पुलिस चौकी क्षेत्र के देवड़ावास गांव में एक विवाहिता ने घर के अंदर साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया, वहीं चार मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.
Rajsamand News: राजसमंद पुलिस और ATS उदयपुर ने देलवाड़ा में नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को पकड़ा. पुलिस ने उनके पास से देशी पिस्टल, मैगजीन, 3 कारतूस, दो मोबाइल और अर्टिगा कार जब्त की. पूछताछ में मुंबई के जवेरी बाजार में लूट की साजिश का खुलासा हुआ.
Rajasthan Solar Power: राजस्थान में बड़े पैमाने पर पैदा हो रही सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लाइनों पर विशेष फोकस रहेगा. HVDC तकनीक लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने में मदद करती है. इससे राजस्थान की अतिरिक्त सोलर बिजली को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.
Rajasthan Solar Power: राजस्थान में बड़े पैमाने पर पैदा हो रही सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लाइनों पर विशेष फोकस रहेगा. HVDC तकनीक लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने में मदद करती है. इससे राजस्थान की अतिरिक्त सोलर बिजली को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा.
राजसमंद जिले के पांचों निकायों में आज उपसभापति और वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव होंगे. राजसमंद नगर परिषद में उपसभापति, जबकि नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ और भीम नगरपालिकाओं में वाइस चेयरमैन चुना जाएगा. सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी.