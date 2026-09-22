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Rajasthan News Live: शराब की लत ने छीना चार बच्चों से मां का साया, विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

Rajasthan News Live: खाटूश्यामजी नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी के मतदान के लिए नहीं पहुंचने से अटक गया. पांच बार समय सीमा बढ़ाने के बाद मतदान पेटी को सील कर स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया. लक्ष्मी देवी के परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है. उनके मिलने के बाद ही मतदान होगा. मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 22, 2026, 01:18 PM IST | Updated:Sep 22, 2026, 01:18 PM IST
Rajasthan News Live: शराब की लत ने छीना चार बच्चों से मां का साया, विवाहिता ने फंदा लगाकर की आत्महत्या
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live, 22 September: बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में खेत की पानी की डिग्गी में डूबने से तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. ओरण परिक्रमा रोड स्थित खेत में कृष और कार्तिक डिग्गी में डूबने लगे, जिन्हें बचाने के लिए पंकज भी डिग्गी में कूद गया. तीनों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और परिवारों में मातम पसरा है.

13:04:54 Sep 22, 2026, 01:04 PM (IST)

रविंद्र सिंह भाटी ने EWS आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की

जयपुर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने EWS आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भाटी ने कहा कि राजस्थान के कुछ लोगों को अभी भी EWS आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में EWS आरक्षण को लेकर सरलीकरण किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने EWS से जुड़े जमीन संबंधी नियमों में कोई राहत नहीं दी है. भाटी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा और न ही इस दिशा में कोई कदम उठाया. भाटी ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं. चुनाव के दौरान नेता वोट के लिए गांवों में जाएंगे, लेकिन EWS आरक्षण के सरलीकरण की बात कोई नहीं कर रहा है.

13:03:33 Sep 22, 2026, 01:03 PM (IST)

आमेर में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद, 8 लोग डिटेन

आमेर में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. मामला नगर निगम की ठाठर योजना से जुड़ा बताया जा रहा है. कुछ लोग कारों में सवार होकर भूखंडों पर कब्जा लेने पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलने पर नजदीक रहने वाले स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया.

स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए कब्जा लेने पहुंचे लोग वहां से भागने लगे. इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति कार के बोनट पर जा गिरा. कुछ दूर जाने के बाद उसे बोनट से उतारकर आरोपी मौके से भाग गए. सूचना मिलने के बाद आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

13:03:10 Sep 22, 2026, 01:03 PM (IST)

बांसवाड़ा में आज बाड़ेबंदी से आजाद होंगे 105 पार्षद

बांसवाड़ा नगर निकाय चुनाव 2026 के बाद पिछले 13 दिनों से बाड़ेबंदी में रखे गए पार्षदों को आज आजादी मिलेगी. तीन नगर निकायों के कुल 105 पार्षद बाड़ेबंदी से बाहर आएंगे. लंबे समय से परिवार और दोस्तों से दूर रहे पार्षद आज उनसे मुलाकात कर सकेंगे.

 

13:02:58 Sep 22, 2026, 01:02 PM (IST)

भीलवाड़ा में चिकित्सक दंपति सहित 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत

भीलवाड़ा के मांडल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. मांडल उपजिला अस्पताल में पीएमओ के पद पर पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश गजराज, उनकी पत्नी शालिनी मौर्य और दो बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हादसा बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के समीप हुआ. बताया गया कि करीब एक घंटे पहले हुई इस भीषण दुर्घटना में कार और ट्रक के परखच्चे उड़ गए. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चारों शवों को कार से बाहर निकाला गया. कवाई थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया. फिलहाल शवों को मर्चरी में रखवाया गया है. हादसे में हुई चार लोगों की दर्दनाक मौत से परिचितों और क्षेत्र में शोक की लहर है.

13:02:43 Sep 22, 2026, 01:02 PM (IST)

रेलवे में 5,664 नए सुपरवाइजरी पदों को मंजूरी

रेलवे में 5,664 नए सुपरवाइजरी पदों को मंजूरी दी गई है. इनमें लेवल-6 और लेवल-7 के पद शामिल होंगे. इन नए पदों के सृजन के साथ 10,939 निचले ग्रेड के पद सरेंडर किए जाएंगे. ‘मैचिंग वैल्यू’ के तहत पुराने पदों को खत्म किया जाएगा.

इस फैसले से पहले चरण में 24,810 पदों पर भर्ती की राह खुल गई है. इनमें 2,832 नए पदों के साथ 21,978 पहले से रिक्त पदों को भरा जाएगा. 80 फीसदी भर्ती पूरी होने के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा. जेई, एसएसई और स्टेशन मास्टर को उच्च ग्रेड का लाभ मिलेगा. इसके अलावा कॉमर्शियल और स्टोर्स कैडर को भी इसका फायदा मिलने की बात कही गई है.

13:01:43 Sep 22, 2026, 01:01 PM (IST)

राजस्थान क्रिकेट संघ में शुरु हुआ सियासत का बड़ा पॉवर गेम

Jaipur

राजस्थान क्रिकेट संघ में शुरु हुआ सियासत का बड़ा पॉवर गेम. 29 सितंबर क़ो होने है RCA के चुनाव. लेकिन इससे पहले ही बाड़ेबंदी हुई शुरु. जयपुर -दिल्ली रोड स्थित एक हॉटल में की गई बाड़ेबंदी. करीब 10 से ज्यादा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बाड़ेबंदी में. दरअसल तीन अलग -अलग गुटों में बंट चुके है सचिव. इन्हीं गुटों में से एक गुट है जिला क्रिकेट संघो के सचिव का ग्रुप. सूत्र सूचना ये कि सचिव गुट चाहता है कि RCA का सचिव हो जिला क्रिकेट संघ का सचिव. जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर सरकार जो तय करे उसका नाम हो तय.

11:43:08 Sep 22, 2026, 11:43 AM (IST)

उदयपुर के झाड़ोल से बड़ी खबर

उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से दुखद खबर सामने आई है. कोल्यारी पुलिस चौकी क्षेत्र के देवड़ावास गांव में एक विवाहिता ने घर के अंदर साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया, वहीं चार मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.
 

10:51:47 Sep 22, 2026, 10:51 AM (IST)

मुंबई के जवेरी बाजार में बड़ी लूट की साजिश

Rajsamand News: राजसमंद पुलिस और ATS उदयपुर ने देलवाड़ा में नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को पकड़ा. पुलिस ने उनके पास से देशी पिस्टल, मैगजीन, 3 कारतूस, दो मोबाइल और अर्टिगा कार जब्त की. पूछताछ में मुंबई के जवेरी बाजार में लूट की साजिश का खुलासा हुआ.
 

08:23:00 Sep 22, 2026, 08:23 AM (IST)

राजस्थान की सोलर पावर को मिलेगा ‘नया रास्ता’: दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी बिजली, समझें पूरा प्लान

Rajasthan Solar Power: राजस्थान में बड़े पैमाने पर पैदा हो रही सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लाइनों पर विशेष फोकस रहेगा. HVDC तकनीक लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने में मदद करती है. इससे राजस्थान की अतिरिक्त सोलर बिजली को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा.
 

08:12:44 Sep 22, 2026, 08:12 AM (IST)

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलने वाला है मौसम! इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को मेघगर्जन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.
 

08:12:33 Sep 22, 2026, 08:12 AM (IST)

राजस्थान की सोलर पावर को मिलेगा ‘नया रास्ता’: दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी बिजली, समझें पूरा प्लान

Rajasthan Solar Power: राजस्थान में बड़े पैमाने पर पैदा हो रही सौर ऊर्जा को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा. इसके तहत हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) लाइनों पर विशेष फोकस रहेगा. HVDC तकनीक लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में बिजली को कम नुकसान के साथ पहुंचाने में मदद करती है. इससे राजस्थान की अतिरिक्त सोलर बिजली को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता आसान होगा.
 

08:12:21 Sep 22, 2026, 08:12 AM (IST)

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राजसमंद जिले के पांचों निकायों में आज उपसभापति और वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव होंगे. राजसमंद नगर परिषद में उपसभापति, जबकि नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ और भीम नगरपालिकाओं में वाइस चेयरमैन चुना जाएगा. सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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