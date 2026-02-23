Rajasthan News Live: विधानसभा में अनुदान मांगों पर घमासान, 2 संभागों पर काले बादलों का साया, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. यहां राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी हलचलें होने की संभावना है. राजस्थान विधानसभा में आज जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, तो वहीं, जयपुर मौसम केंद्र ने 2 संभागों में काले बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
वहीं दूसरी ओर मौसम भी करवट लेता नजर आ रहा है. जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य के दो संभागों में काले बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम में बदलाव और संभावित प्रभावों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है.
आज भी जारी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही. सुबह 11:00 प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही. जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा.
अन्नापूर्णा रसोई में टोकन फर्जीवाड़ा. शहर की अन्नपूर्णा रसोइयों में गरीबों की थाली तक पहुंचने से पहले ही टोकन का खेल खेला जा रहा था. शहर में रसोई संचालन से जुड़ी एक संस्था का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जहां एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग रसोइयों पर महज 5 से 10 मिनट के अंतराल में बार-बार टोकन काटे जाने का मामला जांच में पकड़ा गया है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि जयपुर में करीब पांच रसोइयों का संचालन कर रही संस्था के स्तर पर लाभार्थियों के नाम का दुरुपयोग कर सब्सिडी वाले भोजन का लाभ कई बार उठाया गया. यानी सिस्टम में एक नाम लेकिन थाली कई हैं.