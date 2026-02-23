Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: विधानसभा में अनुदान मांगों पर घमासान, 2 संभागों पर काले बादलों का साया, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. यहां राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी हलचलें होने की संभावना है. राजस्थान विधानसभा में आज जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, तो वहीं, जयपुर मौसम केंद्र ने 2 संभागों में काले बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 23, 2026, 06:14 AM IST | Updated:Feb 23, 2026, 06:16 AM IST

Rajasthan News Live: विधानसभा में अनुदान मांगों पर घमासान, 2 संभागों पर काले बादलों का साया, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
Live Blog

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन राजनीतिक और मौसमीय हलचलों से भरपूर रहने वाला है. प्रदेश की राजनीति में आज अहम गतिविधियां देखने को मिलेंगी क्योंकि राजस्थान विधानसभा में जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रस्तावित है. इन विभागों से जुड़े मुद्दों पर सदन में गंभीर बहस होने की संभावना है, जिससे प्रदेश की नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय हो सकती है.

वहीं दूसरी ओर मौसम भी करवट लेता नजर आ रहा है. जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य के दो संभागों में काले बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम में बदलाव और संभावित प्रभावों को लेकर सतर्कता बढ़ गई है.

राजस्थान की राजनीति से लेकर मौसम तक की हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

06:16:52
Rajasthan News Live

आज भी जारी रहेगी विधानसभा की कार्यवाही. सुबह 11:00 प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही. जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा.
 

06:16:18
Rajasthan News Live

अन्नापूर्णा रसोई में टोकन फर्जीवाड़ा. शहर की अन्नपूर्णा रसोइयों में गरीबों की थाली तक पहुंचने से पहले ही टोकन का खेल खेला जा रहा था. शहर में रसोई संचालन से जुड़ी एक संस्था का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जहां एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग रसोइयों पर महज 5 से 10 मिनट के अंतराल में बार-बार टोकन काटे जाने का मामला जांच में पकड़ा गया है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि जयपुर में करीब पांच रसोइयों का संचालन कर रही संस्था के स्तर पर लाभार्थियों के नाम का दुरुपयोग कर सब्सिडी वाले भोजन का लाभ कई बार उठाया गया. यानी सिस्टम में एक नाम लेकिन थाली कई हैं.

