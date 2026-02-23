Rajasthan News Live: विधानसभा में अनुदान मांगों पर घमासान, 2 संभागों पर काले बादलों का साया, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Rajasthan News Live Today: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. यहां राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी हलचलें होने की संभावना है. राजस्थान विधानसभा में आज जनजाति क्षेत्र विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, तो वहीं, जयपुर मौसम केंद्र ने 2 संभागों में काले बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan Live Blog.

