Rajasthan News Live: बसंत पंचमी पर कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम, CM देंगे फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू, ठंड से बढ़ी ठिठुरन

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विद्यार्थियों को विभिन्न सौगातें देंगे. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, युवा संवाद और मेगा PTM (पैरेंट-टीचर मीटिंग) जैसे सत्र होंगे, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा होगी. इस दौरान निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाओं का वितरण किया जाएगा, जो विद्यार्थियों की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाएंगी.

