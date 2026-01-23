Rajasthan News Live: बसंत पंचमी पर कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम, CM देंगे फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू, ठंड से बढ़ी ठिठुरन

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जो आमतौर पर सूखे और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में 23 जनवरी को बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan News Live Today: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विद्यार्थियों को विभिन्न सौगातें देंगे. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, युवा संवाद और मेगा PTM (पैरेंट-टीचर मीटिंग) जैसे सत्र होंगे, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा होगी. इस दौरान निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाओं का वितरण किया जाएगा, जो विद्यार्थियों की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाएंगी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट: भीषण तूफान और ओलावृष्टि से मच सकता है कहर, पढ़ें पूरा मौसम अपडेट
Jaipur Gold Silver Rate, 23 January 2026: राजस्थान में सोने और चांदी के बाजार में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बैंक बाजार की वेबसाइट के अनुसार, आज 23 जनवरी 2026 को सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं.
जोधपुर में बदला मौसम का मिजाज शहर के कई इलाकों में हो रही बरसात बरसात के साथ बड़ी सर्दी तापमान पहुंचा 9 डिग्री के पास
झुंझुनूं जिले में मौसम का बदला मिजाज जांच रात को कई इलाकों में हुई मावठ बरसात के साथ तापमान में आई गिरावट मावठ के बाद एक बार फिर सर्दी बढ़ने की है संभावना
राजधानी में तेज बारिश मौसम विभाग की तरफ़ से अलर्ट अगले 3 घंटे के लिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जयपुर, जयपुर शहर, और सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट तेज बारिश और 30-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना वहीं लगभग 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना विभाग ने सतर्क रहने और सावधानी बरतने की दी सलाह.
जयपुर में पहली मावठ के साथ बदला मौसम. बारिश और हवा ठंडी होने से सर्दी का अहसास राजधानी के अलग अलग इलाकों में हो रहीं तेज बारिश सी-स्कीम, अजमेर रोड, चारदीवारी इलाके में तेज बारिश. बारिश के कारण आज छाया हुआ अंधेरा
जयपुर. आज ओले-बारिश का अलर्ट. सुबह से बदल रहा मौसम का मिजाज. तेज बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी. इस सीजन का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय. अगले 24 घंटे में बदलेगा राजधानी का मौसम. आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना. पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी हवाओं का असर कम. जयपुर सहित कई जिलों में ओलों के साथ बारिश संभव. दो दिन तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर. सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना. पारा 2 से 4 डिग्री तक और लुढ़क सकता है. इसके बाद फिर से सर्दी का दौर शुरू होगा
जयपुर. मावठ की बारिश में भीगा जयपुर, बसंत ने दी दस्तक. बूंदों की फुहारों के साथ बसंत पंचमी का स्वागत. पहली मावठ बारिश ने बदला मौसम का मिजाज. बारिश और ठंडी हवाओं से खिला बसंती मौसम. पेड़ों से झड़ने लगे बसंती रंग के पत्ते. मौसम ने बसंत ऋतु का किया श्रंगार. बसंत पंचमी पर प्रकृति ने ओढ़ी नई चादर. ऋतुराज बसंत के आगमन से शहर में बदली फिजा. ठंडी फुहारों के बीच लोगों ने लिया बसंत का आनंद.
सीकर जिले में देर रात से बदला मौसम का मिजाज कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर मावठ की वजह से किसानों के खिले चेहरे बारिश की वजह से फसलों को होगा अच्छा फायदा बादलों की वजह से सर्दी का असर भी हुआ कम फतेहपुर में तापमान 12.9 डिग्री दर्ज