Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: बसंत पंचमी पर कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम, CM देंगे फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू, ठंड से बढ़ी ठिठुरन

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जो आमतौर पर सूखे और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में 23 जनवरी को बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 23, 2026, 07:41 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 08:10 AM IST

Trending Photos

आज घर से बाहर निकलते ही बर्फीली हवा से सुन्न हो जाएगा शरीर, भीषण आंधी-तूफान के साथ बारिश के ठिठुरेगा बीकानेर
8 Photos
Bikaner Weather Update

आज घर से बाहर निकलते ही बर्फीली हवा से सुन्न हो जाएगा शरीर, भीषण आंधी-तूफान के साथ बारिश के ठिठुरेगा बीकानेर

जयपुर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, सीकर में शुरू हुई हल्की बारिश, प्रदेश में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट
7 Photos
weather update

जयपुर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर, सीकर में शुरू हुई हल्की बारिश, प्रदेश में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
10 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आसमान से गोली की रफ्तार से गिरेंगे ओले, आंधी-तूफान मचाएगा कहर
11 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आसमान से गोली की रफ्तार से गिरेंगे ओले, आंधी-तूफान मचाएगा कहर

Rajasthan News Live: बसंत पंचमी पर कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम, CM देंगे फ्री साइकिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू, ठंड से बढ़ी ठिठुरन
Live Blog

Rajasthan News Live Today: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विद्यार्थियों को विभिन्न सौगातें देंगे. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, युवा संवाद और मेगा PTM (पैरेंट-टीचर मीटिंग) जैसे सत्र होंगे, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा होगी. इस दौरान निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाओं का वितरण किया जाएगा, जो विद्यार्थियों की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाएंगी.

08:10:45
राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, आसमान से गोली की रफ्तार से गिरेंगे ओले, आंधी-तूफान मचाएगा कहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट: भीषण तूफान और ओलावृष्टि से मच सकता है कहर, पढ़ें पूरा मौसम अपडेट

राजस्थान में जनवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जो आमतौर पर सूखे और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई हिस्सों में 23 जनवरी को बारिश, गरज-चमक, तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि का येलो एवं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

 

पढ़ें राजस्थान का वेदर अपडेट

08:10:02
Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Jaipur Gold Silver Rate, 23 January 2026: राजस्थान में सोने और चांदी के बाजार में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बैंक बाजार की वेबसाइट के अनुसार, आज 23 जनवरी 2026 को सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. 


जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

08:09:10
Rajasthan Weather

जोधपुर में बदला मौसम का मिजाज शहर के कई इलाकों में हो रही बरसात बरसात के साथ बड़ी सर्दी तापमान पहुंचा 9 डिग्री के पास

 

08:09:01
Rajasthan Weather

झुंझुनूं जिले में मौसम का बदला मिजाज जांच रात को कई इलाकों में हुई मावठ बरसात के साथ तापमान में आई गिरावट मावठ के बाद एक बार फिर सर्दी बढ़ने की है संभावना
 

08:08:52
Rajasthan Weather

 राजधानी में तेज बारिश मौसम विभाग की तरफ़ से अलर्ट अगले 3 घंटे के लिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जयपुर, जयपुर शहर, और सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट तेज बारिश और 30-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना वहीं लगभग 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना विभाग ने सतर्क रहने और सावधानी बरतने की दी सलाह.
 

08:08:42
Rajasthan Weather

जयपुर में पहली मावठ के साथ बदला मौसम. बारिश और हवा ठंडी होने से सर्दी का अहसास राजधानी के अलग अलग इलाकों में हो रहीं तेज बारिश सी-स्कीम, अजमेर रोड, चारदीवारी इलाके में तेज बारिश. बारिश के कारण आज छाया हुआ अंधेरा
 

08:08:33
Rajasthan Weather

जयपुर. आज ओले-बारिश का अलर्ट. सुबह से बदल रहा मौसम का मिजाज. तेज बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी. इस सीजन का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय. अगले 24 घंटे में बदलेगा राजधानी का मौसम. आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना. पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी हवाओं का असर कम. जयपुर सहित कई जिलों में ओलों के साथ बारिश संभव. दो दिन तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर. सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना. पारा 2 से 4 डिग्री तक और लुढ़क सकता है. इसके बाद फिर से सर्दी का दौर शुरू होगा
 

08:08:26
Rajasthan Weather

जयपुर. मावठ की बारिश में भीगा जयपुर, बसंत ने दी दस्तक. बूंदों की फुहारों के साथ बसंत पंचमी का स्वागत. पहली मावठ बारिश ने बदला मौसम का मिजाज. बारिश और ठंडी हवाओं से खिला बसंती मौसम. पेड़ों से झड़ने लगे बसंती रंग के पत्ते. मौसम ने बसंत ऋतु का किया श्रंगार. बसंत पंचमी पर प्रकृति ने ओढ़ी नई चादर. ऋतुराज बसंत के आगमन से शहर में बदली फिजा. ठंडी फुहारों के बीच लोगों ने लिया बसंत का आनंद.
 

08:08:12
Sikar Weather

सीकर जिले में देर रात से बदला मौसम का मिजाज कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर मावठ की वजह से किसानों के खिले चेहरे बारिश की वजह से फसलों को होगा अच्छा फायदा बादलों की वजह से सर्दी का असर भी हुआ कम फतेहपुर में तापमान 12.9 डिग्री दर्ज
 

Tags

Trending news