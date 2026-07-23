मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों को विकास सूचकांकों में सुधार के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य की समग्र रैंकिंग बेहतर करने के लिए कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों (इंडिकेटर्स) पर जिलेवार प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देना है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने और नियमित समीक्षा के जरिए प्रगति में सुधार सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके लिए जिला स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और कमजोर क्षेत्रों में विशेष रणनीति अपनाई जाए, ताकि विकास सूचकांकों में सुधार के साथ राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग भी बेहतर हो सके.