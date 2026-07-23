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Rajasthan News Live, 23 July: राजस्थान में आज से बिना VLTD (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) लगे वाहनों से खनिज परिवहन पर रोक लागू हो गई है. खान विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन से अब ई-रवन्ना जारी नहीं होगा. आज से केवल ई-रवन्ना वर्जन 2.1 के माध्यम से ही ई-रवन्ना कन्फर्म होगा. इसके साथ ही सभी खनन पट्टों पर वे-ब्रिज ऑटोमेशन और ई-रवन्ना वर्जन 2.1 को अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग ने प्रदेशभर में इस व्यवस्था की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली पदों को लेकर चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से रिक्तियों का कारण और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर को लेकर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: सादुलपुर थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक, बाजारों से अतिक्रमण हटाने, ददरेवा मेले की सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने पर चर्चा हुई. सोशल मीडिया पर वायरल मामलों की जांच का भरोसा दिया गया. पुलिस ने आमजन से बेहतर समन्वय बनाए रखने की अपील की. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई. मुख्य सचिव को व्यक्तिगत जिम्मेदारी देते हुए 4 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए. कोर्ट ने प्रदूषण रोकने, सीईटीपी के जहरीले पानी के सुरक्षित निस्तारण और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: चूरू पुलिस ने 1.20 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए अपहृत दिल्ली निवासी राघव ओबराय को सकुशल छुड़ा लिया. आर्म्स एक्ट में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने अवैध पिस्टल, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट लगी 2 थार और मोबाइल बरामद किए. मामले की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान सरकार के 'गिव अप' अभियान से बड़ा बदलाव आया है. करीब 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे 1 करोड़ 56 हजार 511 नए पात्र लोगों को NFSA से जोड़ा गया. अब इन्हें मुफ्त गेहूं के साथ गैस सब्सिडी, आयुष्मान और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं. जयपुर में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी युवाओं के साथ है या अराजक तत्वों के साथ. उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सरकार की कार्रवाई गिनाई. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया कंपनी के खिलाफ 198 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया. विधायक छोटूसिंह भाटी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया. विधायक ने खनन खसरा दूसरी जगह शिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 23 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में फिर तेजी दर्ज की गई. चांदी 200 रुपए महंगी होकर 2,32,700 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 1,37,500 रुपए प्रति दस ग्राम रहा. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. अगले 3-4 दिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा. 23 जुलाई को कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. 24 जुलाई को भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: डीडवाना-मकराना खनन क्षेत्र की कालानाड़ा रेंज में तेज बारिश के बाद करीब एक दर्जन मार्बल खदानें ढह गईं. जाखली रोड का बड़ा हिस्सा भी धंसकर खदानों में समा गया. पुलिस ने सुरक्षा के चलते मार्ग बंद कर दिया है. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: आमेर में JDA के ग्रीन वैली निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के 45 मीटर हाईवे चौड़ीकरण निर्देशों की अनदेखी की जा रही है. लोगों ने रास्ता बंद होने की शिकायत करते हुए निर्माण रोकने, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी. पढ़ें पूरी खबर…
Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा. इनसे 2139 पदों पर भर्ती होगी और 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. साथ ही NICL में 500 असिस्टेंट पदों पर आवेदन भी शुरू हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर…
RAS पंकज ओझा का सोशल मीडिया का पोस्ट चर्चा का विषय,
स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर समर्थन किया ,
लिखा-बच्चों के प्रोटेस्ट को बदनाम ना करो,इनको तो डिमांड करना भी नहीं आता,
इसका संबंध किसी पार्टी या किसी के समर्थन-विरोध से नहीं,
इस पोस्ट का संबंध मेरी छोटी प्यारी सी बेटी से है, जो इस सब से बहुत आहत,
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त निदेशक पंकज ओझा की यह पोस्ट चर्चा का विषय.
13 वर्षीय बालक का शव लटका मिला पेड़ से,
क्षेत्र मे फैली सनसनी,
सुचना पर मौके पर पहुंची कोटपूतली थाना पुलिस,
FSL टीम ने मौके से जुटाये शाक्ष्य,
पुलिस ने बालक के शव को नीचे उतारा कर भिजवाया राजकीय बीडीएम अस्पताल की मोर्चेरी मे,
सुबह होगा पोस्टमार्टम,
बालक स्कूल से आने के बाद घर से अचानक हुआ था लापता,
परिजनों के द्वारा तलाश करने पर शव लटका मिला खुद के खेत मे पेड़ से,
पुलिस जुटी मामले की जांच मे,
कोटपूतली के दादूका गांव का है मामला.
केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल. राजस्थान कैडर के 1994 बैच के IAS नरेश पाल गंगवार को नई जिम्मेदारी.
नरेश पाल गंगवार बने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में सचिव.
पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव पद से हुआ तबादला.
विनीत जोशी के स्थान पर संभालेंगे उच्च शिक्षा मंत्रालय की कमान.
विनीत जोशी बने पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव.
हरावास गांव की बेटी अनिता पटेल ने रचा इतिहास,
अमेरिका की विश्वविख्यात एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल (OFSS) में हुआ चयन,
Associate Applications Developer पद पर मिली नियुक्ति,
ग्रामीण प्रतिभा ने रोहट क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया रोशन,
हरावास हाउस, रोहट में साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर अनिता पटेल का किया स्वागत,
अनिता की सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों और युवाओं के लिए बनी प्रेरणा,
मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर हासिल की बड़ी उपलब्धि.
ओसियां कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बुधवार शाम तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ. तेज बारिश से गली-मोहल्लों और खेतों में पानी भर गया, वहीं सड़कों पर भी बारिश का पानी बहता नजर आया. ओसियां तहसील परिसर में पानी झरने की तरह बहता दिखाई दिया. वहीं विश्व प्रसिद्ध सच्चियाय माता मंदिर की सीढ़ियों पर बारिश का पानी दूधिया झरने के रूप में बहने लगा. बारिश के इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए लोगों की नजरें थम गईं और कई लोगों ने मोबाइल में वीडियो भी बनाए. अचानक हुई तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली. किसानों ने बारिश को खेती के लिए अमृत समान बताया. किसानों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी और खेतों में नमी आने से खरीफ की फसलों को फायदा मिलेगा.
बीकानेर से बड़ी खबर,
वन भूमि पर बसे परिवारों के मुद्दे पर सीएम भजनलाल शर्मा को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का पत्र,
करीब 50 वर्षों से निवासरत परिवारों को बेदखल नहीं करने को लेकर रखी विस्तृत से बात,
दोहरे आवंटन के मामलों का शीघ्र निस्तारण और गलत सीमांकन पर रोक लगाने का आग्रह,
वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को राहत देने की सिफारिश,
भाजपा के संकल्प पत्र और राज्य सरकार की नीति का किया उल्लेख,
मानवीय,सामाजिक और व्यावहारिक आधार पर समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप की अपील.
जयपुर के सचिवालय नगर हत्याकांड में पुलिस क़ो सफलता,
20 हजार का इनामी आरोपी नरेश चौधरी गिरफ्तार,
शादी समारोह के दौरान हुई थी युवक की हत्या,
मुख्य आरोपी नरेश चौधरी समेत एक अन्य आरोपी दीक्षित जोशी गिरफ्तार,
मुख्य आरोपी नरेश चौधरी के खिलाफ पहले से छह आपराधिक मामले दर्ज,
बूंदी जिले के नैनवां निवासी चेतराम गुर्जर की हुई थी हत्या.
अजमेर जिले की भिनाय थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के कुख्यात हथियार तस्कर कुलदीप ठाकुर उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल, 21 जिंदा कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार, खेडी टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी ने टोल बैरियर तोड़कर भागने का प्रयास किया. पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी की कार सर्विस रोड के नाले में गिर गई. कार में सवार दो बदमाश खेतों की ओर भागे जिनमें से कुलदीप ठाकुर को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया. जबकि उसका साथी सचिन फरार हो गया. जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 21 मामले आर्म्स एक्ट के हैं. थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों को विकास सूचकांकों में सुधार के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य की समग्र रैंकिंग बेहतर करने के लिए कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों से विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों (इंडिकेटर्स) पर जिलेवार प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देना है. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने और नियमित समीक्षा के जरिए प्रगति में सुधार सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके लिए जिला स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और कमजोर क्षेत्रों में विशेष रणनीति अपनाई जाए, ताकि विकास सूचकांकों में सुधार के साथ राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग भी बेहतर हो सके.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ब्रह्मा मंदिर व सरोवर, पूंछरी का लौठा, खाटू श्याम जी मंदिर, बेणेश्वर धाम, रामदेवरा एवं पैनोरमाओं के विकास कार्यों को लेकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक ली. उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए. बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
सांभरलेक थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एयर गन चलाकर रील बनाना तीन युवकों को तब भारी पड़ गया. जब पुलिस ने तीनों युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया. सांभरलेक थानाधिकारी राममिलन मीणा ने बताया कि सोशल मीडिया पर डीजे पर नाचते हुए एयर गन चलाकर कर तीन युवकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगाया. जिसके बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीनों युवकों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पिकअप डीजे को भी एमबी एक्ट में जप्त कर लिया है.
बीकानेर के लूणकरणसर से खबर,
मजदूरों से भरी पिकअप पलटी!
एक दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल,
मौके पर मची अफरा तफरी,
स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत कार्य,
टाइगर फोर्स टीम ने सभी घायलों को पहुंचाया उपजिला अस्पताल,
एक महिला सहित तीन गंभीर घायल पीबीएम अस्पताल रेफर,
ढाणी भोपालाराम सड़क मार्ग पर हुआ हादसा, दुर्घटना के कारणों की जांच जारी.
मुहाना थाना के कांस्टेबल क़ो पकड़ा ACB ने,
20 हजार की घूस लेते पकड़ा गया कांस्टेबल,
मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी घूस,
112 ER का कांस्टेबल है नवरथ मीणा.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. शुभम रेवाड़ ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है. जब तक पीड़ित छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक अन्न का त्याग कर मेरी यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी.
OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने सर्वे की अवधि 3 दिन बढ़ाई.
अब 26 जुलाई तक होगा OBC परिवारों का सर्वे.
23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक सिर्फ 69.86% सर्वे पूरा
शहरी क्षेत्रों में सर्वे की प्रगति सबसे धीमी.
सभी जिला कलेक्टरों को 26 जुलाई तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश.
26 जुलाई के बाद सर्वे अवधि बढ़ाने से आयोग ने किया इनकार.
5 अगस्त 2026 तक राज्य सरकार को सौंपी जाएगी आयोग की अनुशंसा रिपोर्ट.
OBC आरक्षण पर रिपोर्ट के लिए सर्वे डेटा का होगा विश्लेषण.
पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण के लिए हो रहा सर्वे.
डूंगरपुर में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा (BPVM) ने शिक्षकों के तबादलों, जर्जर स्कूल भवनों और NEET पेपर लीक मामले को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.
यहां पढ़ें पूरी खबर- शिक्षकों के तबादलों और जर्जर स्कूलों को लेकर BPVM का प्रदर्शन, राष्ट्रपति-राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ. जय भारत जन चेतना मंच द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर पर आमेर रोड पर चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाई गई. इस अवसर पर मंच अध्यक्ष विक्रम सिंह तंवर ने आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया. तंवर ने कहा चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी थे उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था और 24 वर्ष की अल्प आयु में शहीद हो गए थे. अंग्रेज हुकूमत ने घेर लिया तब उन्होंने गोलियां चलाई अंतिम गोली बची तब उन्होंने कहां आजाद हूं आजाद रहूंगा और अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, ऐसे महान क्रांतिकारी थे. हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने चाहिए इस अवसर पर राम अवतार गुर्जर, प्रिंसिपल मोनिका शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा, गायत्री देवी, कविता शर्मा, मनीष त्रिपाठी समेत स्टाप ने श्रद्धासुमन अर्पित कर आजाद को याद किया.
प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस ने भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई दोनों भैंसें और वारदात में इस्तेमाल टेंपो बरामद किया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने टेंपो की किस्तें चुकाने और आर्थिक तंगी से उबरने के लिए अपने ही चाचा के बाड़े से दो भैंसें चोरी की थी.
यहां पढ़ें पूरी खबर- किस्त चुकाने के लिए भतीजे ने चाचा के घर में डाला डाका! 50-50 हजार में तय हुआ था भैंसों का सौदा
टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के चर्चित मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. एससी/एसटी कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद कोर्ट के निर्देश पर नगरफोर्ट थाना पुलिस ने उनकी चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तलब किया है.
यहां पढ़ें पूरी खबर- क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन 24 जुलाई को किया जाएगा. परीक्षा के लिए प्रदेश के 14 जिलों में 405 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1 लाख 21 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने, प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लाने और परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी.
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने PM नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए. डोटासरा बोले- पिछले 12 वर्षों में देशभर में कई पेपर लीक हुए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए. सरकार पर युवाओं के मुद्दों की अनदेखी करने का डोटासरा ने आरोप लगाया. डोटासरा बोले-सरकार केवल बड़े-बड़े दावे करती रही. क्या देश की जनता ने इसी उद्देश्य से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था. कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा. पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की. प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को देश का भविष्य बताया था. डोटासरा ने कहा- पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा- युवाओं को टट्टू कहा जा रहा है. इन युवाओं की वजह से PM सत्ता में हैं. युवा टट्टू नहीं, भारत का भविष्य हैं.
जयपुर. जयपुर RTO द्वितीय में सालों से एक ही सीट पर जमे कर्मचारी. राकेश चौधरी नेशनल परमिट में करीब 3 साल से कार्यरत. राम अवतार सालभर से नॉन ट्रांसपोर्ट में कार से जुड़े कार्य देख रहे. संदीप तिवाड़ी दुपहिया सेक्शन करीब 2 साल से देख रहे. संदीप शर्मा चालान सेक्शन में 2 साल से संभाल रहे कामकाज. परिवहन मुख्यालय के रोस्टर को लेकर हैं स्थाई आदेश. मंत्रालयिक कर्मचारियों को हर साल अप्रैल में बदलने के आदेश. लेकिन RTO द्वितीय में लगातार हो रही मुख्यालय के आदेश की अवहेलना.
प्रतापगढ़: धरियावद के रावला बाग में वर्षों पुराना पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर मकानों पर गिरा, पेड़ गिरने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मची, बड़ा हादसा टला, घटना के समय मकानों में मौजूद थे परिवार, जनहानि नहीं हुई, लगातार बारिश के कारण अंदर से सड़ चुका था पीपल का पेड़, पेड़ गिरने से बिजली का पोल भी टूटा, विद्युत आपूर्ति बंद करवाई गई, हादसे में मकानों को नुकसान, पेड़ हटाने और बिजली व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई शुरू.
अगस्त से दिसंबर तक 2139 पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया. करीब 8 लाख अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं में होंगे शामिल. 6 दिसंबर को होगी आरएएस प्रारंभिक परीक्षा. 20 सितंबर को 859 पदों के लिए एसआई भर्ती परीक्षा. 27 दिसंबर को 371 पदों के लिए एपीओ परीक्षा आयोजित होगी. नेशनल इंश्योरेंस में 500 असिस्टेंट पदों पर भर्ती, 7 अगस्त तक आवेदन.
Bharatpur News: भरतपुर के भुसावर में गर्भवती विवाहिता आराधना की संदिग्ध मौत के बाद 7 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. परिजनों ने दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने तीन दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर महापंचायत और आंदोलन की चेतावनी दी.
थाना प्रभारी बने बुजुर्ग का सहारा धौलपुर में कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव की मानवता की मिसाल, थाने के सामने सड़क किनारे बैठी लाचार बुजुर्ग महिला को देख प्रभारी यादव खुद पहुंचे, हाथ थामकर ढांढस बंधाया, महिला पुलिसकर्मी ने भी अपनत्व से बात सुनी, थाना प्रभारी ने समस्या सुन तुरंत समाधान के निर्देश दिए, और महिला को सम्मान के साथ ऑटो से घर भिजवाया, इस पहल ने राजस्थान पुलिस को गर्व करा दिया, खाकी सिर्फ कानून नहीं जरूरतमंदों का सहारा भी है.
नहर का पेच टूटा, खेतों में घुसा पानी महाजन के निकट मोखमपुरा में देर रात हुआ घटनाक्रम, किसानों में मची अफरा-तफरी खेतों में जलभराव से फसलों को नुकसान की आशंका, डिग्गी और ट्यूबवेल भी पानी की चपेट में ग्रामीणों का आरोप-घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी किसानों ने नहर की तत्काल मरम्मत, नुकसान का सर्वे और उचित मुआवजे की मांग उठाई पानी उतरने के बाद ही वास्तविक नुकसान का होगा आंकलन.
Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में मेघगर्जन, वज्रपात, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.
Udaipur Murder: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया. बाथरूम करने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद ओमप्रकाश खटीक ने देवीलाल खटीक पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
Udaipur Murder: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया. बाथरूम करने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद ओमप्रकाश खटीक ने देवीलाल खटीक पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
Banswara Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोकड़ा खोरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में आरा मशीन पर काम कर रहे युवक के दोनों पैर मशीन की चपेट में आ गए. गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया. घटना के बाद जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और बेहतर इलाज के निर्देश दिए.