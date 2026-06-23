Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News Live: जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Live Now

Rajasthan News Live: जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Rajasthan News Live Today: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की उच्चस्तरीय जांच जारी है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल का दौरा किया, जबकि अब तक दवा या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है.

Edited byAnsh RajUpdated bySandhya Yadav
Published: Jun 23, 2026, 07:37 AM|Updated: Jun 23, 2026, 12:00 PM
Rajasthan News Live: जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live: राजस्थान रोडवेज को जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने वाली है. रोडवेज प्रशासन अनुबंध के आधार पर 300 एसी ईवी बसें शामिल करेगा, जिनमें 54 बसें एक कंपनी और 246 बसें दूसरी कंपनी उपलब्ध कराएगी. 53 सीटों वाली इन बसों की लंबाई 13.5 मीटर होगी. रोडवेज प्रशासन बस संचालन के लिए 34.41 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा, जबकि चार्जिंग के लिए उपयोग होने वाली बिजली का भुगतान 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में 16 स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं. दिसंबर तक बसों की आपूर्ति होने की संभावना है और इसी वर्ष इनके संचालन की शुरुआत भी हो सकती है.

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

राजस्थान के अलावा कहां-कहां है दो संतान वाला नियम?

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

07:36:25 Jun 23, 2026, 07:37 AM (IST)

Rajasthan News Live: राजस्थान रोडवेज को जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने वाली है. रोडवेज प्रशासन अनुबंध के आधार पर 300 एसी ईवी बसें शामिल करेगा, जिनमें 54 बसें एक कंपनी और 246 बसें दूसरी कंपनी उपलब्ध कराएगी. 53 सीटों वाली इन बसों की लंबाई 13.5 मीटर होगी. रोडवेज प्रशासन बस संचालन के लिए 34.41 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा, जबकि चार्जिंग के लिए उपयोग होने वाली बिजली का भुगतान 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में 16 स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं. दिसंबर तक बसों की आपूर्ति होने की संभावना है और इसी वर्ष इनके संचालन की शुरुआत भी हो सकती है.

12:00:09 Jun 23, 2026, 12:00 PM (IST)

Rajasthan News Live

नागौर: नागौर जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला, परिजनों ने मोर्चरी के बाहर दिया धरना, मृतका के परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद, नागौर एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, तहसीलदार नृसिंह टाक, कोतवाली थाना पुलिस ,महिला थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता मौजूद, मृतका के परिजनों ने अपने पांच सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, पुलिस प्रशासन परिजनों से कर रहे है समझाइश.

11:59:50 Jun 23, 2026, 11:59 AM (IST)

Rajasthan News Live

डीडवाना -मारोठ थाना क्षेत्र के रुलानियों की ढाणी में खेत पर कृषि कार्य के दौरान 33 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, मृतका की पहचान कमला देवी पत्नी पारसराम रुलानिया के रूप में, करंट लगने से गंभीर झुलसी महिला को परिजन मारोठ अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद किया मृत घोषित, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर शुरू की जांच.
 

10:54:24 Jun 23, 2026, 10:54 AM (IST)

Rajasthan News Live

Jhunjhunu News: झुंझुनूं में सुलताना थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो आरोपियों को पीछा कर गिरफ्तार किया. उनके पास से अवैध देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों में एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है.
 

09:04:47 Jun 23, 2026, 09:04 AM (IST)

पाकिस्तान बुलाने की थी तैयारी, बबीता के मोबाइल से मिले संदिग्ध चैट और नंबर, जैश नेटवर्क से जुड़े मिले सबूत

Rajasthan News: राजस्थान ATS की जांच में गिरफ्तार बबीता उर्फ खदीजा के विदेशी संपर्कों और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल से विदेशी नंबरों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कथित कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े संपर्कों के संकेत मिले हैं. फिलहाल ATS और केंद्रीय एजेंसियां पूरे नेटवर्क और संभावित कनेक्शनों की गहन जांच कर रही हैं.
 

08:46:29 Jun 23, 2026, 08:46 AM (IST)

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

Jaipur Power Cut: जयपुर में मंगलवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण 30 से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जयपुर डिस्कॉम सुबह से 10 बजे और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में शटडाउन लेगा. आमेर, कुंडा, नीलम टाकिज, नेमी नगर विस्तार और आम्रपाली मार्ग सहित कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी.
 

07:49:52 Jun 23, 2026, 07:49 AM (IST)

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan weather update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 22 जून से 28 जून तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज अंधड़ का अलर्ट जारी किया है. 
 

07:49:37 Jun 23, 2026, 07:49 AM (IST)

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. सर्राफा बाजार में लगातार स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को राहत मिली है. मंगलवार को जारी ताजा दरों के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है. 
 

07:49:23 Jun 23, 2026, 07:49 AM (IST)

प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर राज्य स्तर पर हाई अलर्ट, जोधपुर अस्पताल पहुंचीं प्रमुख शासन सचिव

Jodhpur Hospital: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला अब राज्य स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात जोधपुर पहुंचीं और अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की, एम्स में भर्ती गंभीर प्रसूताओं का हाल जाना और पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की. फिलहाल जांच में दवा या संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जारी है. 
 

07:49:09 Jun 23, 2026, 07:49 AM (IST)

चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

Churu Fire: चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में भादासर के चारणवासी स्थित 33 केवी जीएसएस में सोमवार शाम अचानक आग लगने से बड़े ट्रांसफार्मरों को भारी नुकसान हुआ. आग के कारण छह फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए. 
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
live news
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ
Barmer news
2
Jaipur News
3
Gold Silver Price
4
Rajasthan News
5
Jhunjhunu News