/Rajasthan News Live: जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

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Rajasthan News Live: राजस्थान रोडवेज को जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने वाली है. रोडवेज प्रशासन अनुबंध के आधार पर 300 एसी ईवी बसें शामिल करेगा, जिनमें 54 बसें एक कंपनी और 246 बसें दूसरी कंपनी उपलब्ध कराएगी. 53 सीटों वाली इन बसों की लंबाई 13.5 मीटर होगी. रोडवेज प्रशासन बस संचालन के लिए 34.41 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा, जबकि चार्जिंग के लिए उपयोग होने वाली बिजली का भुगतान 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में 16 स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं. दिसंबर तक बसों की आपूर्ति होने की संभावना है और इसी वर्ष इनके संचालन की शुरुआत भी हो सकती है.
Rajasthan News Live: राजस्थान रोडवेज को जल्द ही आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने वाली है. रोडवेज प्रशासन अनुबंध के आधार पर 300 एसी ईवी बसें शामिल करेगा, जिनमें 54 बसें एक कंपनी और 246 बसें दूसरी कंपनी उपलब्ध कराएगी. 53 सीटों वाली इन बसों की लंबाई 13.5 मीटर होगी. रोडवेज प्रशासन बस संचालन के लिए 34.41 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करेगा, जबकि चार्जिंग के लिए उपयोग होने वाली बिजली का भुगतान 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में 16 स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं. दिसंबर तक बसों की आपूर्ति होने की संभावना है और इसी वर्ष इनके संचालन की शुरुआत भी हो सकती है.
नागौर: नागौर जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला, परिजनों ने मोर्चरी के बाहर दिया धरना, मृतका के परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद, नागौर एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, तहसीलदार नृसिंह टाक, कोतवाली थाना पुलिस ,महिला थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता मौजूद, मृतका के परिजनों ने अपने पांच सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, एसडीएम गोविंद सिंह भींचर, पुलिस प्रशासन परिजनों से कर रहे है समझाइश.
डीडवाना -मारोठ थाना क्षेत्र के रुलानियों की ढाणी में खेत पर कृषि कार्य के दौरान 33 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, मृतका की पहचान कमला देवी पत्नी पारसराम रुलानिया के रूप में, करंट लगने से गंभीर झुलसी महिला को परिजन मारोठ अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद किया मृत घोषित, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाकर शुरू की जांच.
Jhunjhunu News: झुंझुनूं में सुलताना थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो आरोपियों को पीछा कर गिरफ्तार किया. उनके पास से अवैध देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद हुई. गिरफ्तार आरोपियों में एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है.
Rajasthan News: राजस्थान ATS की जांच में गिरफ्तार बबीता उर्फ खदीजा के विदेशी संपर्कों और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. जांच एजेंसियों को उसके मोबाइल से विदेशी नंबरों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कथित कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े संपर्कों के संकेत मिले हैं. फिलहाल ATS और केंद्रीय एजेंसियां पूरे नेटवर्क और संभावित कनेक्शनों की गहन जांच कर रही हैं.
Jaipur Power Cut: जयपुर में मंगलवार को मेंटेनेंस कार्य के कारण 30 से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जयपुर डिस्कॉम सुबह से 10 बजे और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अलग-अलग क्षेत्रों में शटडाउन लेगा. आमेर, कुंडा, नीलम टाकिज, नेमी नगर विस्तार और आम्रपाली मार्ग सहित कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी.
Rajasthan weather update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 22 जून से 28 जून तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज अंधड़ का अलर्ट जारी किया है.
Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. सर्राफा बाजार में लगातार स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को राहत मिली है. मंगलवार को जारी ताजा दरों के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है.
Jodhpur Hospital: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सीजेरियन प्रसव के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला अब राज्य स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ देर रात जोधपुर पहुंचीं और अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने भर्ती मरीजों से मुलाकात की, एम्स में भर्ती गंभीर प्रसूताओं का हाल जाना और पूरे मामले की विस्तृत समीक्षा की. फिलहाल जांच में दवा या संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच जारी है.
Churu Fire: चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में भादासर के चारणवासी स्थित 33 केवी जीएसएस में सोमवार शाम अचानक आग लगने से बड़े ट्रांसफार्मरों को भारी नुकसान हुआ. आग के कारण छह फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए.